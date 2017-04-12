Dha Yurt - Diyarbakır Şehidi Polis Memuru Toprağa Verildi

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na PKK'lı teröstlerce türel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru 30 yaşındaki Burhan Mercan'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Evli ve 1 çocuk babası Burhan Mercan'ın cenazesi, İskenderun İlçesi'nin Denizciler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Akdeniz Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende anne Fatma, baba Tahsin ve eşi Fatma Mercan metanetli görünmeye çalıştı. Şehidin 1 yaşındaki kızı Nisanur annesinin etrafında oynarken tabutu gösterip 'Baba' demesi görenleri duygulandırdı. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazın ardından şehit Mercan'ın cenazesi Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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Şehidin baba evinde bayrak ve kalabalık



Cenazenin baba evine gelmesi



Cenaze aracında şehidin kardeşi ve eşinin tabutun başında görüntüsü



Cenazenin kalabalık ile camiye götürülüşü



Camideki cenaze töreni



Şehidin kızı annesinin yanında oynarken



Cenaze namazı



Cenazenin omuzlarda götürülmesi



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),