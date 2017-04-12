Dha Yurt;diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında biri polis, 2 sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Dha Yurt;diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında biri polis, 2 sivil  toplam 3 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.  Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasında kazılan tünelde tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1'i polis, 2'si sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitesinde yer alan PKK açıklamasında, teröristlerin 2 bin 540 kilo patlayıcıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor. 

DİYARBAKIR/DHA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Kürdistan İşçi Partisi, Bağlar İlçesi, Diyarbakır, P.K.K., Terör, Şehit, Polis, Dha, PKK
sponsored ads