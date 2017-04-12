Dha Yurt;diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında biri polis, 2 sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasında kazılan tünelde tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1'i polis, 2'si sivil toplam 3 kişinin şehit olduğu saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitesinde yer alan PKK açıklamasında, teröristlerin 2 bin 540 kilo patlayıcıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.



DİYARBAKIR/DHA