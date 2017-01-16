TÜMÜ
Haberler Search
Dha Yurt - Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 4 Şehit, 2 Yaralı (5)

Dha Yurt - Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 4 Şehit, 2 Yaralı (5)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİDicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dha Yurt - Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 4 Şehit, 2 Yaralı (5)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Patlamada şehit olan polis sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 2 polisin tedavisi devam ediyor.

Haber: Diyarbakır,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Hastane, Patlama, Bomba, Polis, Şehit, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads