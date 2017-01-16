ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Patlamada şehit olan polis sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 2 polisin tedavisi devam ediyor.
Haber: Diyarbakır,
Dha Yurt - Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak; 4 Şehit, 2 Yaralı (5)
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİDicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
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