Dha Yurt - Diyarbakır'da Kar Esareti Sürüyor

DİYARBAKIR'da, son iki gündür yağan etkili kar yağışı bu sabah yerini güneşe bırakırken, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman güçlük yaşandı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı vaatandaşlar ve sürücüler dün akşamdan beri süren kar yağışı konusunda yeterli önlem alınmadığından yakındı.



Diyarbakır kırsal ve kent merkezi son yılların en şiddetli kar yağışına maruz kalırken, zaman zaman tipiye çeviren kar 2 gündür yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır Valiliği, 2 gündür kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 2 gündür idari izin verirken, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kent merkezinde son 2 iki gündür devam eden kar yağışı, bu sabah yerini güneşe bırakırken, kar nedeniyle çok sayıda aracın trafiğe çıkamadıkları görüldü. Trafiğe çıkan araçların ise yolların karlı ve buzlu olması nedeniyle sıkıntı çektiği görüldü.



KRİZ MASASI OLUŞTURULDU



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürürken, bunu yetersiz gören ve önlemlerin uyarılara rağmen zamanında alınmadığından yakınan vatandaşlar özellikle araç trafiğinde büyük sıkıntı çekti. Belediye 350 personel ve 3 kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışması yaparken, Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın talimatıyla kriz merkezi oluşturdu. Güneşin etkili olması ile trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerde kar erirken, akşam saatlerinde don uyarısı yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-İşyerinin önünü temizleyenler



-Vatandaşların karda yürümeleri



-Karlı yollardan trafikten görüntü



-Belediye ekiplerinin çalışmaları



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -



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