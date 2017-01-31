Dha Yurt - Diyarbakır'da Kamu Çalışanı Hamile ve Engelliler Yarın da İzinli

DİYARBAKIR'da dün başlayan ve halen devam eden kar yagışı nedeniyle, kamu kurumlarında çalışan hamile kadın ve engelli vatandaşlar bugün olduğu gibi yarın da izinli sayılacak.



Dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde tipi ve fırtına ile birlikte etkisini sürdürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 01.02.2017 Çarşamba günü, İlimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.



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