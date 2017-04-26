Dha Yurt- Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga; 1 Ölü, 5 Yaralı (1)
Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Saat 19.30 sıralarında iki aile arasında tarlaya giren inek yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin silahla öldürüldüğü kavgada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Olay yerine gelen ambulanstan görüntü
-Hastane önündeki kalabalık
-Hastane koridoru
Haber: ERGANİ (Diyarbakır),