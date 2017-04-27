Dha Yurt;dikili'den Feribotla 35 Dakikada Midilli'ye

İZMİR'in Dikili ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına feribot seferlerinin beş yıl aradan sonra yeniden başlamasıyla Midilli'ye giden Türk heyeti Midilli Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette turların başlamasıyla iki ülke arasında turizmin canlanacağı ve Türk Yunan ilişkilerinin daha da güçleneceği belirtildi.



Dikili'den yapılan ilk turla Midilli'ye feribotla giden Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ülper, iş adamları, Dikili Valiliği'ni ziyaret etti. Yıllar sonra seferlerin başlamasıyla Dikili ve Midilli halkının daha da çok kaynaşacağını belirten Kuzey Ege Bölge Valiliği Genel Sekreteri Yorgos Kambouris "Turların yeniden başlaması çok güzel. Bu turlar iki ülke arasındaki barışa daha çok katkı sağlayacağı gibi, iki ülkenin de turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Destek olanlara teşekkür ederim" dedi.



Dikili Belediye Başkanı Tosun da turlarla turizmde büyük canlılık olacağını dile getirdi. Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası'nın da katkılarıyla turların yeniden başladığını belirten Başkan Tosun, "Midilli ve Dikili arasına feribotlar 35 dakika da ulaşıyor. Çok büyük bir zaman değil. Başlayan turlar Midilli ve Dikili arasında dayanışmaya ve turizm daha çok artıracak. Biz sezon boyunca 10 bine yakın turistin gelmesini umut ediyoruz" dedi.



ÜÇ BÖLGEYE HEYKEL DİKİLECEK



Türk ve Midilli heyetleri arasında yapılan ziyaretler sonrası, Midilli, Dikili ve Bergama ilçelerinde barış ve kardeşliği simgeleyen heykellerin dikilmesine karar verildi. İleri tarihlerde yapılacak görüşmelerle, barış ve kardeşliği simgeleyen heykelin ölçüleri ve teması belirlenecek. Üç bölgeye dikilecek olan heykelin 1.5 yıl sonra tamamlanması planlandı. Turların başlaması sonrası Bergama Belediyesi de Midilli meydanında stant açtı.



Bergama ve Dikili'yi tanıtıcı broşürler dağıtılırken, ilçenin tarihi ve turistlik yerleri hakkında da Midillilere bilgi verildi. Bergama kent orkestrası da meydan da Türk şarkıları eşliğinde konser verdi.



Görüntü Dökümü



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Feribotun içinden ve yolculardan görüntü



Feribotun midilliye varışı



Toplantıdan görüntü



Heyettekilerin konuşmaları



Kurulan stantdan görüntü



Bergama Kent orkestrasının müzikleri eşliğinde tanıtımlardan görüntü



Vatandaşlarla röportaj



Haber- Kamera: Mücahit BEKTAŞ



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