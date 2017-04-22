Dha Yurt - Dev Yılan Sağlığına Kavuşuyor

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya geçtiğimiz günlerde müdahale edildi.

Dha Yurt - Dev Yılan Sağlığına Kavuşuyor

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya geçtiğimiz günlerde müdahale edildi. Yetkililer, yılanın ağzındaki yaranın iyileşmeye başladığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıldır yaşayan 3 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanının ağzında kışın kaptığı enfeksiyon sonucu yara oluştu. 9 yaşındaki yılanın ağzındaki yaraya 4 kişi tarafından ağzına tahta sıkıştırılarak müdahale edildi ve yılanın ağzına ilaç sürüldü. Yetkililer, sürülen ilaç sonrası yılanın ağzındaki yaranın hızla iyileştiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yılana müdahale edilirken

-Çocukalrın izlemesi

-Veteriner hekim anlatırken

-Detaylar

Haber: BURSA,

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