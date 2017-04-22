Dha Yurt - Dev Yılan Sağlığına Kavuşuyor
BURSA Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya geçtiğimiz günlerde müdahale edildi.
BURSA Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya geçtiğimiz günlerde müdahale edildi. Yetkililer, yılanın ağzındaki yaranın iyileşmeye başladığını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıldır yaşayan 3 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanının ağzında kışın kaptığı enfeksiyon sonucu yara oluştu. 9 yaşındaki yılanın ağzındaki yaraya 4 kişi tarafından ağzına tahta sıkıştırılarak müdahale edildi ve yılanın ağzına ilaç sürüldü. Yetkililer, sürülen ilaç sonrası yılanın ağzındaki yaranın hızla iyileştiğini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Yılana müdahale edilirken
-Çocukalrın izlemesi
-Veteriner hekim anlatırken
-Detaylar
Haber: BURSA,