Dha Yurt- Deniz Baykal: Kaddafi, Esad, Saddam Gibi Bir Tek Adam Düzenini Türkiye'ye Getireceğiz...

"'MİLLETİN TEPESİNDE YENİ DEVLET KUCAĞIZ' DİYORLAR. KİMSENİN TOPRAKLARIMIZ ÜZERİNDE BİR DEVLET KURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Nazilli'de konuştu. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin Baykal, "Bu tek adam düzeni. Türkiye'de artık milletin sözü geçmeyecek tek adamın sözü geçecek. Gelmiş geçmiş bütün anayasalardan farklı olarak dünyadaki 200 devletten hiçbirinde görülmemiş olan bir kudreti, yetkiyi, hükümranlığı tek adama veren bir anayasa. Meclis'in sahip olduğundan ötesine sahip. Meclis'ten daha kuvvetli. Meclis'i budamışız oraya vermişiz. Buna hangi ihtiyaç var? Şimdi biz millet egemenliği düzenini kaldıracağız. Kaddafi, Esad, Saddam gibi bir tek adam düzenini Türkiye'ye getireceğiz. Çocuklarımıza miras olarak emanet edeceğiz öyle mi? Bölmeye kalkmayın bu milleti. Bölüyorlar işte Suriye'de ne oluyor? 15 yıldır devletin kaymağını yiyenler, 'Milletin tepesinde yeni devlet kucağız' diyorlar. Kimsenin topraklarımız üzerinde bir devlet kurmasına izin vermeyeceğiz. 'Evet' çıkarsa kimin ne olacağı belli değil" diye konuştu.



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NAZİLLİ/DHA