Dha Yurt;deaş'ın Van Yapılanması Operasyonunda 10 Tutuklama

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Van'daki yapılanmasına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda el konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu veriler olduğu tespit edildi.Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün Van'daki yapılanmasına yönelik olarak soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, tespit edilen şüpheliler hakkında teknik takip başlatılarak, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları yönünde delil bulunan 15 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Bu kapsamda 8 Aralık tarihinde Van Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlenerek 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması içinde çalışma başlatıldı.



SUİKAST TALİMATI VE İNTİHAR EYLEMİ ÖZENDİRİCİ VİDEOLAR BULUNDU



Yapılan operasyonlarla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde örgütsel niteliği olabilecek çeşitli kitap ve dökümanlar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı olduğu belirtilen pankart ile çok sayıda dijital materyallere el konuldu. El konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu veriler olduğu tespit edilirken, Van Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çözümü yapılan bu kriptolu verilerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat temin edilmesi konusunda, ülkemizde eylem (suikast tarzı) gerçekleştirmeleri konusunda ve bazı illerde eylem yapabilecek eleman teminine çalışılması konusunda talimat içerdiği değerlendirilen mesajlar bulunduğu, yine el konulan bir kısım cep telefonlarında örgüt propagandasını içerir, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirilmelerini özendirici ve motive edici paylaşılmış videolar bulunduğu görülmüştür. Soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınan şüphelilerin sayısının çokluğu ve delillerin toplanmasındaki güçlük nedeniyle gözaltı süreleri 3 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmış ve, 3 Ocak'ta 12 şüpheli mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirtilerek ifadeleri alınan tüm şüpheliler, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan (TCK'nın 314/2 maddesine muhalefet) tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, 10 şüphelinin tutuklanmasına 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir"



Görüntü Dökümü



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-Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılırken görüntüsü



Gülay KUYUCU/ VAN,-