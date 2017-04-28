Dha Yurt - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Davasında 6 Kez Müebbet İstemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, savcısı Ali Cenk tarafından verilen 25 sayfalık mütalaada, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatına, diğer sanıklar için ise 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Haber: MUĞLA,