Çukurca'da Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Çukurca'da Yaralanan Asker Hastanede Şehit Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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