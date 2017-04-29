Dha Yurt: Çorum' da Köy Yangını; 50 Ev Yandı

Çorum 'un Kargı ilçesine bağlı Aliağa köyünde dün gece 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkıp bitişikteki evlere sıçralan yangında 50 ev hasar gördü. Yangında herhani bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgeye civardaki il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler gönderildi.



YANGINLA İLGİLİ İLK GÖRÜNTÜLER DHA FEED' TEN GEÇİLDİ



ÇORUM/DHA