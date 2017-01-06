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Dha Yurt: Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

Dha Yurt: Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralıKONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.

Dha Yurt: Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrencide yaralandı.

 Görüntü Dökümü

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 - Kaza yerinden detay

 - Yaralılardan detay

 - Genel ve detay

 (Haber- Kamera: Mevlüt ÇİVİ CİHANBEYLİ KONYA DHA))

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