DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrencide yaralandı.
Görüntü Dökümü
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- Kaza yerinden detay
- Yaralılardan detay
- Genel ve detay
(Haber- Kamera: Mevlüt ÇİVİ CİHANBEYLİ KONYA DHA))
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Dha Yurt: Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı
DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralıKONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.
DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
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