DHA YURT: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı



KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrencide yaralandı.



Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden detay



- Yaralılardan detay



- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Mevlüt ÇİVİ CİHANBEYLİ KONYA DHA))



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