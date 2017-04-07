Dha Yurt - CHP'li Arık'a Bıçakla Saldıran Esnaf Adliye Sevk Edildi
KAYSERİ'nin merkez Talas İlçesi'nde referandum çalışması sırasında dükkanına gelen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile bir grup partiliye hareket ederek, komando bıçağı çeken 43 yaşındaki Abdullah Ateş, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'nin merkez Talas İlçesi'nde referandum çalışması sırasında dükkanına gelen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile bir grup partiliye hareket ederek, komando bıçağı çeken 43 yaşındaki Abdullah Ateş, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Suç aleti 35 santim uzunluğundaki komando bıçak ise adli emanete alındı.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dün öğlen saatlerinde, bir grup partiliyle merkez Talas İlçesi'nde referandum kampanyası kapsamında esnaf ziyaretine çıktı. Kiçiköy Semti'nde cadde üzerindeki işyerlerinden bir petshopa giren Arık ve partililerin 'Hayırlı işler' dediği esnaftan Abdullah Ateş, CHP'lilere tepki gösterdi. Milletvekili Arık ile tartışan Ateş, iddiaya göre göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekiline hakaret ve küfür etmeye başladı. CHP'liler yaptığının doğru olmadığını söyleyip buradan çıkarken, eline aldığı büyük bir bıçakla "Hepinizi öldüreceğim" diyerek saldırı girişiminde bulunan Abdullah Ateş, müdahale eden CHP'lile tarafından etkisiz hale getirildi ve polise ihbarda bulundu. Gelen polisler Ateş'i gözaltına aldı ve olayda kullandığı bıçağa el koydu. Milletvekili Çetin Arık ve partililer şikayetçi olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. CHP heyetine saldırmaktan hakkında işlemler süren şüpheli Abdullah Ateş'in alkollü olduğu ileri sürüldü.
Adli Tabiplik raporunda 'düşük promil alkollü' olduğu belirlenen Abdullah Ateş'in, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce yürütülen soruşturmada verdiği ifadede, "CHP'liler dükkanıma izinsiz olarak geldi. Çıkmalarını isteyince, bana karşılık verdiler. Korkutmak ve dükkanımdan çıkmalarını sağlamak içtin tezgahtaki bıçağı gösterdim. Kimseye saldırmadım" ifadesini verdiği öğrenildi. Ateş, adliyeye sevk edilmeden önce tekrar, güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Ateş, bu sırada gazetecilere, "Ben kimseye saldırmadım. Onlar dükkanıma girdi ve bana saldırdı. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım. Olaya ilişkin görüntüleri CHP'liler cep telefonuyla kaydetti. Alkollü değildim. Sanırım CHP milletvekili alkollüydü" dedi.
Abdullah Ateş, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra, adliyeye götürüldü.
'CHP'LİYİZ' DEYİNCE, 'KESECEM SİZİ' DİYE BIÇAK ÇEKTİ
CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, dün kendisi ve CHP Talas ilçe teşkilatındaki bir grup partiliye bıçakla saldırma girişiminde bulunan Abdullah Ateş ile karşılaştıkları anı DHA'ya anlattı. CHP'nin doktor milletvekili Arık, "Olay günü Talas İlçesi Kiçiköy Semti'nde esnaf ziyaretine çıktık. Ayrım gözetmeksizin tüm dükkanlara girdik. Sırada akvaryumcu vardı. İçeri girdiğimizde dükkan boştu. 'Kimse yok mu?' diye seslendiğimizde, arka tarafından dükkan sahibi olduğunu söyleyen kişi çıktı. Akvaryumdaki balıkları göstererek 'Ne güzel bir meslek' dedim ve daha sonra çok nazik bir şekilde CHP milletvekili olduğumu söyledim. Referandum konusunu daha açmadan, genel başkranımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimize yönelik ağır hakaret ve küfürler ederek 'Sizi kesmek lazım' diye bağırdı. Partililerimiz kendisine 'Terbiyesizlik yapma. Dükkanında, mekanında misafiriz' yanıtını verince, ben de sakin olmasını istedim. Ama, tezgahın üzerinden aldığı bıçakla üstümüze yürümeye kalkıştı. O sıra da yine 'CHP'lileri kesmek lazım' diye bağırıyordu" dedi.
KORUMA POLİSİNİ BEN İSTEMEDİM
Seçim çalışmasını bugün de ilçelerde CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan'la birlikte, koruma polisi olmaksızın sürdüreceklerini belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Emniyet Müdürlüğü'nün referandum döneminde diğer vekillere olduğu gibi kendisine de yakın koruma polis memuru vermek için yazı gönderdiğini ancak bu yazıya "Beni Kayseri'de herkes tanır. Vatandaşlarla hekim olduğum için güzel bir ilişkim var. Sakin de bir kişiliğe sahibim. Düşman sahibi değilim. Sizi bir memurunuzu alıkoyarak rahatsız etmeyeyim" yanıütını verdiğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Zanlının sağlık raporu için Adli Tabipliğe getirilişi
-Zanlının Adli Tabiplikten çıkarılışı
-Zanlının gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar
Genel detaylar
Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ DHA)
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