Dha Yurt: Çerkezköy'de Fabrikada Patlama (Ek) Valilik: Zararlı Maddeye Rastlanmadı

Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valilik yapılan ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir maddeye rastlanmadığı belirtilerek, "İlimiz Kapaklı İlçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında 12.04.2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.