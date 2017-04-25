Dha Yurt;çanakkale Şehitler Abidesinde Gururlu ve Hüzünlü Tören(Ek Görüntüler)

Görüntü Dökümü---------------------Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi-Köpeğin diplomatik misafir kartından görüntü-Köpeğin yerde yatarken görüntüsü-Köpeğin İstiklal marşı...

Dha Yurt;çanakkale Şehitler Abidesinde Gururlu ve Hüzünlü Tören(Ek Görüntüler)

Görüntü Dökümü

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-Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi

-Köpeğin diplomatik  misafir kartından görüntü

-Köpeğin yerde yatarken görüntüsü

-Köpeğin İstiklal marşı okunurken ayakta hareketsiz beklemesi

(Kamera Burak GEZEN-ÇANAKKALE/DHA

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