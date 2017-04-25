Dha Yurt;çanakkale Şehitler Abidesinde Gururlu ve Hüzünlü Tören(Ek Görüntüler)
Görüntü Dökümü---------------------Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi-Köpeğin diplomatik misafir kartından görüntü-Köpeğin yerde yatarken görüntüsü-Köpeğin İstiklal marşı...
Görüntü Dökümü
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-Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi
-Köpeğin diplomatik misafir kartından görüntü
-Köpeğin yerde yatarken görüntüsü
-Köpeğin İstiklal marşı okunurken ayakta hareketsiz beklemesi
(Kamera Burak GEZEN-ÇANAKKALE/DHA