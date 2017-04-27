Dha Yurt - Çanakkale Boğazı'ndan Rus Savaş Gemisi Geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı Rus Savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bugün saat 14.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli Rus savaş gemisi, saat 16.00'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Saat 16.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnunu dönen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli personelin olduğu görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------



Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden görüntü



Güvertedeki can yelekli askerlerden görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,