Dha Yurt;çamburnu Tabiat Parkı'nda Orman Yangınının Nedeni Araştırılıyor

DHA YURT;ÇAMBURNU TABİAT PARKI'NDA ORMAN YANGINININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde, dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği iki nadir alandan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece çıkan ve sabah karşı kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. Piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığı sanılan yangınla ilgili ortaya atılan iddiaları üzerine çok yönlü soruşturma başlatıldı. Dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği iki nadir alandan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarlar üzerine Sürmene ve Of Belediyeleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 dolayında itfaiye aracı yangına müdahale etti. Trabzon, Rize ve Giresun'dan gelen Orman Müdürlüklerine bağlı ekiplerde yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece boyu süren müdahaleler sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi.



YANGININ BOYUTU GÜNIŞIĞI İLE ORTAYA ÇIKTI



Çamburnu Tabiat Parkı ormanında çıkan yangının boyutları günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Yeşil örtünün simsiyah hale geldiği bölgede yangın yaklaşık 20 hektar alanda etkili oldu. Bitki örtüsü ile çok sayıda sarı çam yanarak kül oldu. Hala daha yer yer dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.



MANGAL ATEŞİ İDDİASI



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün 20'li dereceleri bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşın piknik için bölgeye geldiği belirtildi. Piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin yangına neden olduğu öne sürülürken bölgede bir kaç farklı noktada çok sayıda alkol şişesi bulundu. Gece bazı kişilerin ormanlık alanda alkol aldığı ve şişeleri gelişi güzel ormana attığı belirtildi, yangının bu kişilerden de kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.



BÖLGE HALKI MANGALCILARA TEPKİLİ



Çamburnu sakinlerinden Muhammet Bayramoğlu, ormanlık alanda sürekli alkol alan kişilerin mangal yaktıklarını belirterek, "Bu kişilerin yaktığı ateşten yangın çıkmış olabilir. Bu alan sarıçam ormanları ile kaplı. Çok değerli bir alandı. Yandı gitti" dedi. Avcılık belgesi sahibi olduğunu anlatan Ümit Arslan ise, "Bu alanda gezerken bana gelip avcılık belgemi soruyorlar. Ama alkol alanlara, mangal yakanlara bakmıyorlar. Şimdi arasın bulsunlar ormanı kimin yaktığını" diyerek tepkisini dile getirdi. Osman Yılmaz ise, "Çok üzüldük. İçler acısı bir durum" dedi.



BELEDİYE BAŞKANI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle piknikçilerin bölgeye geldiğini belirterek, yangının mangal ateşinden çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Üstün, "Yangın rüzgarında etkisiyle çok geniş alanda etkili oldu. Yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Yoğun şekilde müdahale ile yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldık. Sabotaj da dahil olmak üzere yangının çıkış nedeni ile ilgili tüm iddialar titizlikle araştırılıyor" diye konuştu.



ORMAN BAKANI EROĞLU: AĞAÇLANDIRILACAK



Bu arada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çamburnu mevkiindeki yangınla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Eroğlu'nun paylaşımları şöyle:



"Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare orman alanı dahi başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır. Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez."



Görüntü Dökümü



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Yangın yeri detayları



Yanan alanlar



Jandarma ekipleri



Vatandaşlarla röp.



Gece yangın görüntüleri (Amatör kamera)



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR TRABZON-DHA



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