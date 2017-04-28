Dha Yurt Bütleni - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında 6 kez müebbet istemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, savcısı Ali...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında 6 kez müebbet istemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, savcısı Ali Cenk tarafından verilen 25 sayfalık mütalaada, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatına, diğer sanıklar için ise 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Haber: MUĞLA,
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Şehit güvenlik korucusu törenle toprağa verildi
VAN'ın Erciş İlçesi'nin Doğancı Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kırgız kökenli güvenlik korucusu 47 yaşındaki Nazım Taşkent'in cenazesi, Ulupamir Mahallesi'nde törenle toprağa verildi.
Dün gece arama tarama faaliyetleri yapan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik korucusu Nazım Taşkent şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Mahalledeki 4'üncü şehit olan güvenlik korucusu Taşkent için Kırgız Mahallesi olan Ulupamir'de tören düzenlendi. Törene Van Vali Vekili Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, askerler, güvenlik korucuları ve mahalleliler katıldı. Van'dan helikopterle Ulupamir Mahallesi'ne getirilen şehit Taşkent'in ilk olarak mahalle camiinde cenaze namazı kılındı.
Şehit Taşkesen'in Türk bayrağına sarılı tabutu buradan askerlerin omuzunda mahalle mezarlığına kadar taşındı. Bu sırada mahalleliler gözyaşı dökerken, bozkurt işareti yapıp 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yürüdü. Mahallenin gençleri yürüyüş sırasında Türk ve Kırgız bayrakları açtı.
Mahalle mezarlığında edilen duaların ardından toprağa verilen şehit Taşkent, geride, yaşları 10 ile 18 arasında olan 4 kız çocuğu bıraktı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından konuşan Vali Vekili Mehmet Parlak, Ulupamir'in geçmişten bu yana terörle mücadele konusunda devletin yanında olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Vali Vekili Parlak, şehit Taşkent'in kardeşi Pomai Taşkent'e Türk bayrağını teslim etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR/ERCİŞ (Van), -
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Mevlana Müzesi'nin bin yıllık gül bahçesinde, ek bina inşaatı durduruldu(2)
MEZARLIKLAR KORUNACAK, PROJE REVİZE EDİLECEK
Konya'da Mevlana Müzesi'nin yaklaşık bin yıllık gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı, hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması nedeniyle durdurulmuştu. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleri bugün inşaat alanında inceleme yaptı. İncelemenin ardından inşaat çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların korunacağı ve projenin de revize edileceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında Mevlana Müzesi'ne ek müze binası yapım çalışmaları esnasında bir bölümde mezar çıkmıştır. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı ile mezar çıkan bölümün korunması, bakanlık onayı da alınarak projenin revize edilip kalan kısımda çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır."denildi.
Haber: KONYA,
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ALPASLAN ÇELİK'İN DAVASI KARARA KALDI
SURİYE'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından dolayı hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 17'si tutuksuz toplam 18 sanığın 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara kaldı.
İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde geçen yıl 31 Mart'ta polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerlerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerlerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıkların hepsi tahliye edildi. Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam etti.
MAZERET DİLEKÇELERİ NEDENİYLE KARAR VERİLEMEDİ
27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan dördüncü duruşmaya sanıklar katılmazken, sanıkların avukatları Semra Özgün, Mert Dinç, Seda Ayaz Aksoy ve sanık avukatı Hüsnü Yıldırım katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Erdi Ekici duruşmayı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden takip etti. Mahkeme başkanı, bu celsede dosyayı karar bağlayacağını ancak tutuksuz sanığın ve bir kısım sanık avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek gelmemesi nedeniyle kararın bir sonraki duruşmaya kaldığını belirtti. İrfan Dinç'in avukatı Mert Dinç, müvekkilinin dosyadan ayrılması talebinde bulunurken, sanık Alparslan Çelik'in de savunmasını destekler beyanı olduğunu, müvekkilinin olayla hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.
'YALAN SÖYLEMEK MÜCAHİDE YAKIŞMAZ'
Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifade veren sanık Erdi Ekici, "Ben Suriye'de bir mücahidim. Biz orada ölümden korkmayız, Allah'a sığınırız. Yalan söylemek bir mücahide yakışmaz. Söz konusu silahları biz getirmiş olsaydık gönül rahatlığıyla söylerdim. Bundan dolayı beraatimi istiyorum" dedi.
Hakim, duruşmaya mazeret dilekçesi gönderip katılmayan sanık avukatlarının mazeretlerinin son kez kabulüne, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık İbrahim Çelik'in zorla getirilmesine, eksikliklerin giderilmesi ve karar vermek için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.
Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR -
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200 bin TL'lik makineler 30 bin TL'ye satılınca yakalandı
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinden 200 bin TL değerinde makine çalınırken, makinelerin bir internet sitesinde 30 bin TL'ye satıldığı belirlendi. Polis, makineleri internet sitesinde satan kişi ile makineleri çalan bir kişiyi yakaladı.
22 Nisan'da Gebze Şifa Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemeleri satışının yapıldığı işyerine giren hırsızlar yaklaşık 200 bin TL değerinde olan makineleri çaldı. 4 kişinin iş yerinden makineleri çalması güvenlik kameralarını yansırken, yüzlerini kapadıkları görüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan makinelerin internet sitesinde 30 TL'ye satıldığını tespit etti. Makineleri satan T.A. İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Polis, T.A'yı gözaltına alırken, makineleri kendisine satan İ.K'yı ise Tuzla'da yakaladı. 4 ayrı suçtan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Makinelerin satışını yapan T.A. hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Zanlının fotoğrafı
HABER: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), -
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CUMHURBAŞKANI'NIN MİTİNGİNE GİDEN ZİHİNSEL ENGELLİ FATİH 20 GÜNDÜR KAYIP
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Gündoğdu'da 9 Nisan'daki mitingine katılan zihinsel engelli 43 yaşındaki Fatih Arslan'dan halen haber alınamıyor. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yetkililere seslenip yardım çağrısında bulundu.Kınık Aşağı Mahalle'de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Arslan, zihinsel engelli oğlu Fatih Arslan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan'da İzmir Gündoğdu'daki mitingi sonrası kaybolduğunu belirterek, polise başvurdu. Kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan güvenlik güçleri, Arslan'a ulaşamadı.
AİLE MERAKTA
Damadı Metin Uslu'yu 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasında kaybettiğini söyleyen kayıp engellinin babası Mehmet Arslan, "9 Nisan sabahı saat 11.00'de evde kahvaltı yaptık. Daha sonra evden çıkarak, Kınık Meydanı'nda miting için toplanan araçlardan birine binip gitmiş. Akşam araçlar saat 20.30-21.00 sıralarında döndü. Ama Fatih eve gelmedi. Oğlum o günden beri kayıp. Dışarıdan engelli gibi görünmüyor. Konuşma sorunu var. Kendini ifade edemiyor. Nerede besleniyor, nasıl ihtiyaçlarını karşılıyor bilemiyoruz. Yetkililerden bulunabilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.
Fatih'in kız kardeşi 38 yaşındaki Aysel Uslu ise ağabeyinin yemek bile isteyemez bir durumda olduğunu, çok merak ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.
Dayısının bulunabilmesi için yetkililere başvurulduğunu ama sonuç alamadıklarını ifade eden 18 yaşındaki Büşra Uslu da "Dayım davulu severdi. Meydana gitti. Alana mitinge gitmek üzere 55 tane dolmuş geldi. Burada kimin aracına bindiği belli değil. Götüren de ortaya çıkmıyor. Herkes 'Ben götürmedim' diyor. Hatta bir ara bize inanmadılar bile. Ancak kendisini miting alanında görenler olmuş. Miting dönüşü sahip çıkılmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Baba Mehmet Arslan konuşması
Kız kardeşi Aysel Uslu konuşması
Yeğen Büşra Uslu konuşması
Haber- Kamera: Oben ULU / KINIK (İzmir),
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TÜRKİYE'DE HAVASI EN KİRLİ KEŞAN'DA DOĞALGAZ ATEŞİ TÖRENLE YANDI
TÜRKİYE'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında doğalgaz yakma töreni düzenlendi.
Keşan'da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelinmesi nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak'taki istasyonda doğalgaz yakma töreni gerçekleştirildi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin, GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve davetliler katıldı.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede büyük oranda doğalgaz kullanımı başladığında temiz ve kaliteli bir enerjiye kavuşulacağını belirterek, "Bu da bölgemizdeki bazı sanayi kuruluşlarının ya da yeni açılacak sanayi kuruluşlarının hayata geçmesi anlamına gelecek. Şunu iyi biliyorum, 2020'li yıllarda burada fabrika sayısında da artış olacak. Bu bir harekettir, her hareket bereket olur. Hatırı sayılır bir doğalgaz pazarı oluştu. Bu birçok insana iş demektir. Ama bunun külfetinin akabinde biz hem temiz havaya kavuşacağız hem de yeni işyerlerinin açılmasına zemin teşkil edecek" dedi.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder, ilçede hava kirliliği sorununa en önemli çözüm olacak doğalgazın ilk ateşinin yanacağını ifade ederek, "Havamızın kirliliğini hepimiz burada yaşayarak biliyoruz. Bugün yakma töreniyle birlikte doğalgaz ilçeye yayılarak önemli bir sorun ortadan kalkacak" dedi.
Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Keşan'ın Avrupa standartlarından 3, ABD standartlarından ise 9 kat fazla kirli havaya sahip olduğuna dikkat çekerek, şehrin kirli havadan artık kurtulacağını söyledi.
Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin ise Keşan'ın hava kirliliği konusunda Avrupa'da isim yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Tek başına değil birlikte neticeye varılır. Herkesin önemli katkısı oldu. Beraberce yürüdük ve beraberce sonuca ulaştık. Doğalgaz medeniyet, temizlik ve kolaylık demektir. Özellikle hanımlar için son derece önemli. Artık 'tüp bitti, tüpü getir' kelimeleri burada tarih olacak. Bunun yerine doğalgaz bitmeyen, tükenmeyen Allah'ın verdiği güzel nimet tadılacak ve Keşanlılar'da o nimeti tatmış olacak" dedi.
Konuşmaların ardından alandaki sembolik ateş törenle yakıldı. GAZDAŞ'ın çalışmaları sonucunda altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor.
TMMOB UYARMIŞTI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan'da 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan'daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ'ın Musul'da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Törene katılanlar
-Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan konuşması
-Keşan Kaymakamı Nuri Özder Konuşması
-CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan konuşması
-Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin konuşması
-Dua edilmesi
-Ateşin yakılması
-Doğalgaz istasyonu genel gör.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-