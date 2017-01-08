Dha Yurt: Bursa İzmir Karayolu 15 Saat Sonra Trafiğe Açıldı

BURSA'DA YOLDA MAHSUR KALAN HAMILE KADINI BOYLE KURTARDILAR



Bursa'da sabah saat 10.00'da kar ve tipi nedeniyle iki yolcu otobüsünün yan yatması sonrası kapanan ve saat 16.30 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılan Bursa-İzmir Karayolu TIR'ların kayması nedeniyle sık sık kapandı. Yolda mahsur kalan ihamile kadının doğum sancıları tutunca AKUT Bursa ekibi kadına kar motoru ve ATV cihazları ile ulaştı. Araçtan alınan ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra Uludağ Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



ARAÇLARA YAKIT TAKVİYESİ YAPILDI



İki otobüsün yan yatması sonucu kapanan Bursa-İzmir karayolunun kontrollü olarak açılmasının ardından bastıran kar ve tipi çalışmaları olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, saatlerce bekleyen ve yakıtları tükenen araçlara akaryakıt takviyesi yapmak için İzmir yoluna tankerler gönderdi. Hazırlanan kumanyalar, 150 görevli tarafından yolda bekleyen sürücülere ve yolculara dağıtıldı. Araçlardaki hasta ve hamile kadınlar da hastanelere taşındı.



Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü karayolunda kayan TIR'ların da çekilerek yolu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.



BURSA İZMİR KARAYOLU 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI



Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı. Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------



-Hamile kadının kar motorlarıyla kurtarılmasından görüntü ve fotoğraflar



BURSA/DHA



07.01.2017 - Haber Kodu : 170107226_