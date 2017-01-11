Dha Yurt;bursa'da Mobilya Atölyesinde Yangın

BURSA'da sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Hacivat Mahallesi B306 sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Etkili olan lodos kısa sürede yangının büyümesine sebep olurken, çevredeki fabrikalarda çalışan işçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında atölyede mesai olmaması olası bir faciayı önledi.



Polis ekipleri atölyenin sahibine ulaşamazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Alevli Görüntü



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Mehmet İNAN/BURSA,-



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