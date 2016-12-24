Dha Yurt - Bursa'da Lojman İnşaatında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında

BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinini kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Göçük sonucu, bir işçi toprak altında kaldı. İsmi öğrenilemeyen işçinin kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. İşçiyşi kurtarma çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü



-----------------------



-Olay yerinden görüntü



-Detaylar



Haber: Faruk KAHRAMAN/ BURSA, -