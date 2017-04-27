Dha Yurt Bülteniğ - 13
TUNCELİ'DE HAVA OPERASYONUNDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (4)1 ASKER YARALANDIAliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı.
TUNCELİ'DE HAVA OPERASYONUNDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (4)
1 ASKER YARALANDI
Aliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma alanından alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliboğazı bölgesinde başlayan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Yaralı askerin Elazığ Fırat üniversitesi hastanesine getirilmesinden görüntü
Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -
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BAKAN EROĞLU: CHP'Yİ ANLAMIYORUM, HER SEÇİMDE İTİRAZ EDİYOR
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceği yönündeki açıklamalarına değinerek, "CHP'yi anlamıyorum, her seçimde itiraz ediyor" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa geldiği memleketinde referandumda en çok 'evet' oyu çıkan İhsaniye İlçesi'ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, partisinin ilçe başkanlığında vatandaş ve partililerle bir araya geldi. Bakan Eroğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
'AVRUPA BU KONUDA TARAFGİRANE BİR TUTUM İZLİYOR'
Bir gazetecinin "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye hakkında aldığı 'siyasi denetim' kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bakan Eroğlu, kararın siyasetten öte politik olduğunu söyledi. Kararı üzüntü verici karşıladıklarını ve tanımadıklarını belirten Bakan Eroğlu, "AKPM yanlış yapıyor, Türkiye'de demokrasi çok iyi işliyor. Görüyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri çok iyi şekilde takip etti, herhangi bir problem yok, ama Avrupa bu konuda tarafgirane bir tutum izliyor, bunu anlamak mümkün değil. Türkiye'de demokrasi her yerden fazla işliyor hatta katılım oranı, Avrupa'da ben bulundum belli tarihlerde, Hollanda ve Almanya gibi bazı yerlerde bulundum seçim esnasında, oralarda katılım çok düşüktür ama bizdeki katılım oranı dünyadaki en yüksek katılım oranları. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasi var. Neticede evet ve hayır veren de vatandaşımız. Hepsini kucaklıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu işlere burnunu sokması doğru bir şey değil. Bu kararı tanımıyoruz" diye konuştu.
'HERHANGİ BİR HİLE SÖZ KONUSU DEĞİL'
Sorular üzerine CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili AİHM'e gideceği yönündeki açıklamalarına da değinen Bakan Eroğlu, CHP'yi anlamadıklarını kaydetti. CHP'nin bundan önceki birçok seçimde yine itirazlarda bulunduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak mümkün değil. Ben geçenlerde CHP'nin bütün seçimlerde itiraz ettiğine dair belgeleri gösterdim, eski tarihi vesikaları, her seçimde itiraz ediyor. Yani neticede YSK bu konuda son karar mercidir. Mevzuatımıza göre onun kararları dışında başka bir merci karar veremez, olamaz. AİHM bu konuyla ilgili, seçimle ilgili karar verecek bir merci değildir, yetkisi yoktur. Dolayısı ile YSK'nın verdiği karar nihai karardır. Kaldı ki herkes bir kere şunu kabulleniyor, oyların çalınması falan söz konusu değil. Herhangi bir hile söz konusu değil."
Bakan Eroğlu, partisinin ilçe başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Okullar Hayat Bulsun Projesi' kapsamında yapılan fidan dikim etkinliğine katıldı.
Bakan Eroğlu ayrıca ilçede çocuklara fidan ve satranç takımı da dağıttı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Eroğlu geliş
Fidan dağıtımı detayları
RÖP: Bakan Eroğlu
Parti binasını ziyaret detayı
Okul karşılama detayları
Fidan dikimi
HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı Rus Savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bugün saat 14.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli Rus savaş gemisi, saat 16.00'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Saat 16.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnunu dönen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli personelin olduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden görüntü
Güvertedeki can yelekli askerlerden görüntü
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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OTURDUĞU BİNAYI YAKARAK İNTİHARA KALKIŞTI
SİVAS'ta maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren ve alkollü olduğu görülen 69 yaşındaki Baki Yıltaş kaldığı binayı yakarak intihar girişiminde bulundu. Yıltaş, alevlerin büyümesi üzerine korkup intihardan vazgeçti.
Olay saat 14.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi 33'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Baki Yıltaş yalnız yaşadığı eski tek katlı dükkandan bozma iki göz binada maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi. Alkol aldıktan sonra intihar etmek isteyen Yıltaş, yatağının altındaki kağıtları ateşe vererek yangın çıkardı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine korkan Yıltaş son anda kendini dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu. Komşularının ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
PATLAYAN TÜP PARÇASI ÖĞRENCİ YURDUNA İSABET ETTİ
Yanan evin karşısında bulunan 5 katlı ve 90 üniversite öğrencisinin kaldığı yurtta ise bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Yangını fark eden öğrenciler pencereye çıkarak olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangın esnasında evin içinde bulunan mutfak tüpü de patladı. Patlamada etrafa saçılan parçalardan bazıları öğrenci yurdunun pencerelerinin köşelerine isabet etti.
'ÖLMEK İSTEDİM, BİLEREK YAKTIM'
Kalacak başka yeri olmadığını ve ölmek istediği için evini bilerek yaktığını söyleyen Yıltaş, "Yakayım da öleyim dedim. Bilerek yaktım. Allah'tan başka kimsem yoktur. Kimseden şikayetçi, davacı değilim. Öleyim de kurtulayım diye yaktım. Ateşler bana çok yaklaşınca duramadım, kendimi dışarıya attım. Her şeyim yandı" dedi.
Baki Yıltaş itfaiyenin müdahalesinin ardından evinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışan Yıltaş daha sonra evinin önündeki caddede yere uzanarak bir süre kalkmak istemedi. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan Baki Yıltaş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-Yangın anı görüntüleri (Amatör kamera)
-İtfaiyenin çalışmaları
-Baki Yıltaş'ın görüntüleri ve konuşmaları
-Yere yatan adamı polisin kaldırması
-Öğrenci yurdu binasındaki hasar
-Detaylar
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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ANNESİNDEN BOŞANAN BABASINI BIÇAKLADI
BOLU'da 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö., iddiaya göre kendisi doğmadan önce annesinden ayrılmakla suçladığı babası 48 yaşındaki Fuat Nazım Ö.'yü bıçaklayarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Halil İbrahim Ö., kendisine hamileyken annesinden boşandığı öğrenilen babası kadın kuaförü Fuat Nazım Ö. ile barda karşılaştı. Halil İbrahim Ö., iddiaya göre babasına saldırınca arbede çıktı. Barın dışında devam eden arbedede Halil İbrahim Ö., babasını karın bölgesinden bıçakladı. Yaralanan Fuat Nazım Ö., çevredekiler tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fuat Nazım Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Halil İbrahim Ö., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber: BOLU, -
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JANDARMADAN KAÇAN OTOMOBİLDE KAÇAK SİGARA BULUNDU
JANDARMA'nın 'Dur' ihtarı üzerine tali yollara girerek kaçmaya çalışan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Erzurum'a gümrük kaçağı sigara getirilerek piyasaya sürüleceği duyumu alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Nisan 2017 günü saat 08.00'de şüpheli otomobile 'Dur' ihtarında bulunuldu. Otomobil tali köy yollarına girerek kaçmaya başladı ancak ısrarlı takip üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan ayrıntılı aramada, dört kapının iç döşeme ve ön kaput motor boşluklarına gizlenmiş olarak 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan oto sürücüsü adliyeye verildi.
Öte yandan merkez Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir evde yapılan aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Jandarma ekiplerinin otomobilde inceleme yapması
-Otomobilin zula yerleinde bulunan kaçak sigaralar
-Kaçak sigara ve kaçak içkilerin resmi
Haber-Kamera: ERZURUM /,
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GAZİANTEP'TE ARABULUCULUK MERKEZİ AÇILDI
GAZİANTEP'te, Arabuluculuk Merkezi açılışına katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, hukuki uyuşmazlıkların çoğunun arabulucular sayesinde çok kısa bir sürede çözümleneceğini söyledi.
Hukuki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi amacıyla kurulan Gaziantep Arabuluculuk Merkezi, törenle hizmete açıld. Gaziantep Adliyesi'nin ikinci katındaki Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, Arabuluculuk Daire Başkanı Hasan Öztatar, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal katıldı. Açılış töreni sonrasında gazetecilere açıklama yapan Mustafa Erol, arabuluculuğun insanların mahkeme öncesinde birbirleriyle olan uyuşmazlığı çözmeleri için hayata geçirildiğini aktardı. Erol şöyle konuştu:
"Bundan sonra insanlar mahkemeye başvurmadan öncelikle iş uyuşmazlığı konusunda zorunlu olarak arabulucuya gidecekler. Daha sonra peyderpey başka uyuşmazlıkları belki aile uyuşmazlıklarını ve diğer süre gelen uyuşmazlıkları arabulucu hizmetiyle çözmeyi hedefliyoruz. Şimdi burada açtığımız arabuluculuk merkeziyle insanlar adliyeye geldiğinde arabuluculuk sistemine konu olacak bir sıkıntı varsa burada kendisi yönlendirilecek. Eğer seçtiği bir arabulucusu yoksa arabulucu bu merkez tarafından kendisine tayin edilecek ve ilk 2 saatlik görüşme ücreti de kamu kaynaklarından karşılanacak. Uyuşmazlık çözülür ise bu 1 saat içerisinde mahkemeye gelmemiş olacaklar. Bugüne kadar arabuluculuk hizmeti almış 15 bin hukukçumuz bu eğitimi başarı ile bitirdi ve sertifikasını aldı. 2 binin üzerinde de mülakat için bekleyen arabulucumuz var. 11 binden fazlada faaliyette olan arabulucumuz var. Ne kadar bir uyuşmazlığı çözeceğini düşünürsek bir sayı vermek tabi ki mümkün değil. Bu farkındalığın arttırılması ve insanların buradan tatmin olması halinde rakımın hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. Nedeni ise mahkemedeki süreçlerden çok kısa ve insanların hakimiyeti altında bir arabuluculuk süreci var. Süreçte başından sonuna kadar her iki taraf eşit düzeyde ve yuvarlak bir masa etrafında uyuşmazlığa dahil oluyorlar uyuşmazlığı çözmeye çalışıyorlar. Arabulucu herhangi bir şekilde taraflara bir çözüm dayatmıyor. Arabuluculukta her iki taraf da kazanıyor önemli olan tarafta bu. Bugüne kadar 12 bin 500 uyuşmazlık arabuluculuk sistemiyle çözülmüş durumda."
Açılışın ardından Hasan Öztatar, açılışa katılanlara merkezi gezdirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Açılışın yapıldığı yer
Açılışa katılanlar
Açılışın yapılması
Merkezin gezilmesi
Mustafa Erol'un konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)
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ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLERDEN GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ
ŞANLIURFA'da anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlayıp hazırladıkları kostümleri, düzenledikleri defileyle sergiledi.
Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu öğrencileri, kullanılmayan ve atıl durumundaki geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, çeşitli model ve renklerden aileleriyle birlikte kostümler hazırladı. Anaokulunda eğitim gören 20 minik öğrenci, çöp poşetleri, plastik tabak ve bardak, karton kutularından, alüminyum folyolar kullanarak gelinlik, çizgi film kahramanları, cübbe, astronot, robot, ve abiye gibi çok çeşitli kostümler hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen defilede giydikleri kostümleri sergiledi. Defileyi izleyen veliler, öğrencilerin gayretlerini ve kostümlerini sergilemesini ilgiyle izleyip uzun süre alkışladı.
Okul Müdürü İncihan Eleştir, çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. 4-A sınıf öğretmeni Nihal Bakan ise, "Çocuklarımız aileleriyle birlikte tasarladıkları birbirinden güzel ve özel kostümler tasarladılar. Emeği geçen tüm öğrencilerime ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. Çöp poşeti, yumurta kartonu, tabak ve karton kutulardan yapılan kostümlerin sergilenmesinin ardından Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin eşi Filiz Cevheri okul yönetimince hazırlanan ödülleri ailelere takdim etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümler
Okul bahçesinde düzenlenen defile
Kostümleriyle beğeni toplayan öğrencileri alkışlayan aileleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)