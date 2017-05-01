Dha Yurt Bülteni-9
2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (2)CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, ZANLI TUTUKLANDIAdana'nın Ceyhan İlçesi'nde öldürülen Teslime Albayrak'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ne getirildi.
2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (2)
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, ZANLI TUTUKLANDI
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde öldürülen Teslime Albayrak'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ne getirildi. Göçmenler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Teslime Albayrak'ın cenazesi Karataş Mahallesi Asri Mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Teslime Albayrak'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Aynı olayda öldürülen Mustafa ve Ahmet Albayrak'ın cenazeleri ise Dokuztekne Mahallesi mezarlığında, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ise Sarımazı Mahallesi mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.
Katil zanlısı Yusuf Albayrak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
Cenaze aracının gelişi
Teslime Albayrak'ın cenaze aracı ile baba evine getirilmesi
Baba evinde helallik alınması
Karataş mahallesi mezarlığı tabelası
Cenaze namazının kılınması
Namaz sonrası helallik alınması
Cenazenin omuzlarda taşınması
Defin sırasında Kur'an okunması ve cenazeye katılanlar
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye),
==========================
Manisa'da 1 Mayıs kutlandı
MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşüyle başlayıp meydanda mitingle sürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1 Mayıs için Valilik tarafından izin verilen yol güzergahını eleştirdi.
Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından titizlikle arandı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler de incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, ellerinde dövizler ve pankartlarla Çarşı ve Atatürk Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte "Direne direne kazanacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması", "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de yürüyüşe katıldı.
Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan Gıda İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, işçilerin 200 yıldır kazandığı hakları savunmak ve korumak için meydanlarda olduğunu ve bundan sonrada olmaya devam edeceğini dile getirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel ise "Sömürüye, alın terinin karşılığını almamaya, örgütlenmeye karşı orantısız ve devlet destekli işveren baskılarına karşı bütün emekçiler meydanlarda hayır dediler. Sadece 16 Nisan gününe kadar kendini sermayenin yanında konumlandıran, kendisini işçi haklarına karşı ceberut bir devlet olarak konumlandıranlar; referandum günü aslında, her siyasi görüşten ve bu gidişata hayır diyenlerin güçlü hayırı ile karşılaşmışlardı. Türkiye'nin dört bir yanında işçiler, emekçiler ve alın terinin dostları meydanları doldurdular. Artık bu gidişat böyle sürmez ve 'Hayır diyoruz' diyorlar. Hayır 16 Nisan günü bitmedi. Hayır, 16 Nisan'da başladı. Emekçiler haklarını alana kadar, örgütlenmenin üzerinden bir buldozer gibi geçen 1980 darbesi ile kaybedilen, özgürce örgütlenme hakkı geriye alınana kadar bu çarpık düzene hayır demeye devam edilecek. Biz de onlarla birlikte düzensiz iktidara hayır demeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"MANİSA'DAKİ BU GÜZERGAHI ÇOK AYIPLADIK"
CHP'li Özel, valilik tarafından belirlenen yürüyüş güzergahının da hatalı olduğunu öne sürerek, "16 Nisan'a kadar kendisini dev aynasında görenler, işçilerin, emekçilerin bu güçlü hayırından irkilmiş olacaklar ki, Manisa'da aklın ve hayalin almayacağı bir güzergah verdiler. Sultan Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na gelinmesi için tercih edilebilecek en sessiz, sakin, halkla en az biraya gelinebilecek güzergahı belirlemişler. İşçilerden bu kadar korkuyorlar. Ama bu kadar büyük haksızlık da vicdanların kaldırabileceği bir şey değil. Manisa'daki bu güzergahı çok ayıpladık. Bu kararı alanları da kınıyoruz" dedi.
Açıklamaların ardından miting alanındaki sendika, sivil toplum görüntü ve partili üyeler birlikte çalan şarkılar eşliğinde halay çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
1 Mayıs İşçi Bayramı kortej yürüyüşüne katılanların polis tarafından aranması
Kortej eşliğindeki yürüyüşten detaylar
1000 kişilik grubun miting alanına girerken görüntüsü
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması
Halaylar çekilirken görüntü
Haber- Kamera: Haber: İlker KILIÇASLAN-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)
====================================
Konya'da '1 Mayıs' kutlaması
KONYA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' polisin geniş güvenlik önlemi altında coşkuyla kutlandı.
'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarına CHP, KESK'e bağlı sendikalarla, çeşitli gençlik kuruluşları katıldı. Gruplar, önce polisin geniş güvenlik önlemi oluşturduğu arama noktalarından geçerek Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplandı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı kutlamalarda yapılan konuşmalarda OHAL ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler eleştirilerek, çalışma ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığına, işsizliğin arttığına vurgu yapıldı.
Yapılan konuşmaların ardından toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Alaaddin Caddesi'ne çıktı. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, polisin geniş güvenlik önlemi altında Alaaddin Tepesi'nin çevresini dolaşarak yürüyüşü sonlandırdı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını tamamlayan gruplar daha sonra sessizce dağıldı.
Görüntü Dökümü
-------------------
Kutlama alanından detay
Yürüyüşten detay
genel ve detay
Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA
======================================================
Denizli'deki 1 Mayıs kutlaması yağmur nedeniyle 2.5 saat sürdü
DENİZLİ'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, yağmur nedeniyle 2.5 saatte sona erdi. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir vatandaş, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi.
Denizli'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Kutlaması Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları, saat 12.00'de, grupların 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, işçi sendikaları temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı kutlamada Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüeller de (LGBT) yer aldı. Polis, yürüyüşün yapılacağı İstiklal Caddesi boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir vatandaş, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi. Ancak genç içeri girmeyerek grup uzaklaşana kadar bağırmaya devam etti. Yürüyüş sonunda miting alanına gelen gruplar, giriş noktasında arandı. Tertip komitesi üyeleri tarafından 1 Mayıs günüyle ilgili konuşmalar yapıldı. Daha sonra çalan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yağmur nedeniyle Denizli'deki 1 Mayıs kutlamaları saat 14.30'da sona erdi. Gruplar sessizce dağıldı. Denizli'de 1 Mayıs kutlamasına yaklaşık 1000 kişi katılırken, 600 polis de görev aldı. Mitingin sora ermesiyle alana giren Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ellerinde süpürgelerle çöpleri temizlemeye başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gruplardan görüntüler
LGBT'lilerden görüntü
Bir vatandaşın bayrak sallayıp, HDP'ye tepki göstermesi
Bayrak sallayanı bir yakanının saçından çekmesi
Polislerin arama yapmasından
Halay çekmeleri
Miting sonrası belediye işçilerinin çöp toplaması
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
==============================================
Samsun'da 1 Mayıs kutlaması
SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen miting ve yürüyüş renkli görüntelere sahne oldu.
Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı ilk olarak tertip komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Ardından katılımcılar yürüyüş programı için Kılıçdede Mahallesi'ndeki Gar Apartmanı önünde toplandı. Toplanma alanına katılımcılar polisin yaptığı üst aramasının ardından girdi. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı grup daha sonra Cumhuriyet Caddesi güzergahında yürüdü. İşçiler davul zurna eşliğinde oynarken yürüyüşe katılanla bazı anne ve babalar çocuklarını da yanında getirdi. Sloganlar atarak yürüyen grup Türk Bayrakları ve pankartlar taşıdı.
Kortej ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada günün anlamına ilişkin yapılan konuşmalar sonra miting programı sona erdi. Yürüyüş ve mitinig süresince polis tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Polisin üst araması yapması
-Yürüyüşe katılanlardan detay
-Davul ve zurna eşliğinde oynayan işçi
-Çocuklar
-Köpeği ile yürüyüşe katılan vatandaş
-Slogan atılması
-Katılanlardan detay
-Detaylar
Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,
======================================
Giresun'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması
MAYIS Emek ve Dayanışma Günü, Giresun'da da coşkuyla kutlandı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Giresun Şubeler Platformu tarafından düzenlenen programa, DİSK, Belediye –İş, siyasi partiler, sivil toplum örgütleriyle vatandaşlar katıldı.
Debboy mevkiinde toplanan kalabalık, pankart ve dövizlerle davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Güvenlik noktasından geçerek alanda toplananlar sloganlar attı, CHP'liler de sepetlerle getirdikleri fındıkları katılımcılara dağıttı. Giresun Emniyet hem yürüyüş güzergahında, hem de Cumhuriyet Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
Hazırlanan açıklamayı okuyan KESK Giresun Dönem Sözcüsü Gökhan Topal, 1 Mayıs'ın, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerini haykıracakları gün olduğunu söyledi. Topal, "1 Mayıs, siyasal görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, ülke, din, mezhep ve benzeri farklılıkları bir tarafa bırakarak tüm emekçilerinin güçlerini birleştirdiği gündür. 1 Mayıs, hangi ülkede olursa olsun diktatörlere, otoriter baskıcı rejimlere 'hayır' dediğimiz, onlara karşı canı pahasına mücadele veren bütün emekçilerle dayanışma duygularımızı haykırdığımız bir gündür. 1 Mayıs, emekçi sınıfın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdürö dedi.
"Bizler demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini soyut bir özlem değil, insanca çalışıp, insanca yaşayacağımız, daha güzel bir dünya için olmazsa olmaz bir talep olarak görüyoruzö diyen Gökhan Topal, şunları söyledi:
"Bizler, ülkemizi ve dünyamızı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura kavuşturacak, halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlayacak tek gücün emekçilerin ortak gücü olduğuna inanıyoruz. Savaş politikalarından vazgeçilerek, barışın tesisini sağlayacak adımların atılmasını istiyoruz. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü kendine şiar edinerek, ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için; insanların en temel hakkı olan yaşam hakkı için, 1 Mayıs'ta alanlardayız, Yaşasın 1 Mayıs.ö
Ortak açıklamanın okunmasının ardından programa katılanlar çalınan müzik eşliğinde halay çekti. Giresun Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş boyunca ve alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar olaysız sona erdi.
Görüntü dökümü
Yürüyüşten görüntüler
Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler
Gökhan Topal'ın açıklaması
Detaylar
Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN
=============================================
Bursa'da 1 Mayıs coşkusu
BURSA'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüş ve Atatürk Stadyumu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Darmstad Caddesi'nde grupların toplanmasıyla başlayan yürüyüş, Bursa Atatürk Stadyumu Meydanı'na kadar devam etti. KESK, DİSK, sendikalar, TMMOB, Bursa Tabip Odası ve Siyasi Partilerin üyeleri davul- zurna eşliğinde sloganlar atarak yürüdü. Meydan haline getirilen Atatürk Stadyumu'nun yeşil zemininde devam eden kutlamalarda sendika başkanlarının konuşmasının ardından İlkay Akkaya, konser verdi.
3 BİN 500 İŞÇİ YÜRÜDÜ, 3 BİN 500 POLİS GÖREV YAPTI
Yürüyüş esnasında, polis ekipleri güzergahlarda adeta kuş uçurtmadı. İşçiler, alanlara arama noktalarından geçerek girebildi. Arama noktalarındaki polis ekipleri, işçilerin ellerindeki pankartların demir ve tahtalarını sökerek alana almadı. Yüksek binaların tepelerinde ise Özel Harekat Ekipleri'nin olduğu görüldü. Yaklaşık 3 bin 500 işçinin katıldığı etkinliklerde, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 bin 500 polis görev yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yürüyüş
-Tören alanına girmeleri
-Alanda davul zurna ile oynaları
-Alandan görüntü
-İlkay Akkaya konseri
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -
=====================================
Amasya'da 1 Mayıs kutlaması
AMASYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve basın açıklaması ile kutlandı.
Amasya'da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 600 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Amasya Şube Başkanı Satılmış Ayan yaptığı konuşmada, "İşçi sınıfı ve emekçiler 1 Mayıs'ta alanları doldurarak kapitalist sömürgesi üzerine patronlara, işbirlikçilere karşı taleplerini haykırıyorlar. 2017 yılı 1 Mayıs yine olağanüstü bir döneme denk geldi. Yıllardır ülkemizi patronlar için bir cennete, işçiler, emekçiler için cehenneme çevirenler pişkinliklerini sürdürmeye devam ediyorlarö dedi.
Konuşmanın ardından grup müzikler eşliğinde halaylar çekerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamaların ardından kalabalık meydandan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
--------------------------
Kortej yürüyüşü detay
Yürüyüş sırasında atılan sloganlar detay
Yavuz Selim Meydanı'ndan detay
Basın açıklaması detay
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-
==============================================
Eti Maden'in Varlık Fonu'na devrine tepki
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında 'Varlık Fonu'na tepki gösterildi. Bandırma Emek Platformu adına konuşan Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, Eti Maden'in "Varlık Fonuöna devredilmesine karşı çıktı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Bandırma'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler İDO iskelesi önünde toplanarak 300 metre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı 1 Mayıs mitingi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Alanda konuşan Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan,, Eti Maden'in "Varlık Fonuö na devredilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kayan'ın konuşması sık sık "Bor vatandır satılamazö, "Bor halkındır halkın kalacakö sloganlarıyla kesildi. Kayan "Bir 'Varlık Fonu' kurdular; Adı varlık, kendisi yoklu fonu olacaktır. KİT'lerden çıkarılıp Varlık fonuna aktarılan kurumlar Hazineye temettü ödemeyi kesecekler, Varlık fonuna aktaracaklar. Varlık fonuna gelecek paranın nereden geleceği belli. Fakat nereye harcanacağı belli değilö dedi.
Varlık Fonu'na alınan kurumların ipotek gösterilerek kredi alınacağını iddia eden Kayan, "Diyorlar ki; yol, köprü, Kanal İstanbul yapacağız. Yola köprüye karşı değiliz. Mevcut sistemde de yapıyorsun. Ancak amaç farklı. Bu kurumlar ipotek gösterilerek kredi alınacak. Krediyi ödeyemediğin zaman bu kurumlar satılacak. Endişemiz budur. Bundan dolayıdır ki, 'Varlık Fonu'na karşıyızö diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yürüyüş
Kontrol noktası
Meydanda topluluk İstiklal Marşı
Petrol-İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan konuşması. (Fon'larla ilgli)
Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), -
===========================