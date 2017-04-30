Dha Yurt Bülteni - 9

Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi (2)



BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zonguldak Limanında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütlerine gönderilmek istenen 2 adet anti tank füzesinin son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen İran vatandaşı E.E'nin idaresindeki 72B74110/72B74210 plakalı araç gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:



"Aracın bebek bezi olan yasal yükü arasında beyan harici ya da yasadışı bir eşyaya rastlanılmamıştır. Ancak aracın kabin kısmında yapılan aramada, askeri dürbün ve mekanizma parçaları görülmüştür. Bunun üzerine araç detaylı aramaya tabi tutulmuştur. Aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulunmuştur. Konunun hassasiyetine binaen bahse konu eşyaların bilgileri ilgili birimlerce paylaşılmış ve bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu olduğu tespit edilmiştir."



E.E.'nin alınan ifadesinde füze sistemini Kiev'de İran vatandaşı bir üniversite öğrencisinden İran'a götürmek üzere aldığını söylediği belirtilen açıklamada, "Teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan etmiştir. Şahıs ifadesinin alınmasını müteakip çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. El konulan 2 adet anti tank füze sisteminin terör örgütlerince, tamir ya da bakım amacıyla gönderilip, işlemleri müteakip geri getirilmeye çalışılmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.



Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,



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'Çözüm Süreci'nin son günlerindeki 3 saldırının faili teröristler öldürüldü (2)



SIĞINAKTAN CEPHANELİK ÇIKTI



Adıyaman'da dün terör örgütü PKK'lılalara yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristin sığınağında cephanelik ele geçirildi. Jandarma tarafından kırsalda yapılan operasyon kapsamında teröristlerin gizlendiği sığınak bulundu. Sığınakta 1'i otomatik 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel döküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Adıyaman Valiliği, 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"BTÖ mensupları tarafından teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine Bayraktar/ Silahlı İHA ve bölgeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar tarafından ani yakın hava desteği icra edilmiş ve belirlenen hedeflerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Yakın hava desteğinin bitimine müteakip operasyon bölgesinde önceden tertiplenen birlikler tarafından başlatılan arazi arama ve tarama çalışmaları halen devam etmekte olup, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Ele geçirilen malzemeler



Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)



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Ucuz ekmek satan fırına, fırıncılar odasından ihtar



BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek satan fırına, 'haksız rekabet oluşturduğu' gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği tarafından ihtar gönderildi. İhtar mektubunu ve neden ucuz ekmek satışı yaptıklarını anlatan açıklamayı müşterilerin görmesi için işyerinin camına asan fırın sahipleri, dava da açılsa aynı fiyattan ekmek satışını sürdüreceklerini belirtti.



Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Kazım Balaban'a ait fırına, ucuz ekmek sattığı için Fırıncılar Odası tarafından avukat aracılığıyla ihtar gönderildi. İhtar mektubunda, fırıncılar odasının belirlediği ekmek fiyatının altında satış yaparak fırıncı esnafına zarar verildiğini öne sürülerek şöyle denildi:



"Denetleme raporlarında 2.5 liraya satılması gereken ekmeği 1 liraya, 4 liraya satılması gereken ekmeği 2 liraya sattığınız tespit edilmiştir. Bu eyleminize 1 gün içinde son vermediğiniz takdirde hakkınızda dava açılacağı ve fırıncı esnafının uğramış olduğu tüm zarar tarafınızdan karşılanması için ayrıca dava açılacağını bildiririz."



FIRININ CAMINA ASTI, MÜŞTERİLERİ İSYAN ETTİ



Gelen ihtar mektubunu müşterilerin görmesi için dükkanının camına asan fırın sahipleri, "Amacımız masrafları kısarak halkımıza ucuz ekmek satmak. Bundan dolayı kimse rahatsız olmasın, tüm meslektaşlarımız bizim gibi masraflardan kısıp halka ucuz ekmek satsınlarö dedi. Günlük 4 bin ekmeği aracısız olarak vatandaşa tezgahtan sattıkları için ihtarname geldiğini belirten fırın yetkilisi Mehdi Zafer, fırınlar için üretim ve dağıtım maliyetlerinin geçerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Üretim maliyetleri un, su ve maya. Dağıtım maliyeti ise araç, personel, bayilere verdiğimiz iskonto ve dolap maliyeti. Biz sadece burada ekmek satıyoruz. Araç maliyetimiz ve personel maliyetimiz olmadığı için, kar marjımızı da düşürerek ucuz ekmek satıyoruz. Bizim sistemimiz bir rol modeldir. Diğer fırıncı esnafı da bu rol modeli örnek alıp aynı şeyi uygularsa, daha ucuza ekmek satabilirler. Halkımızdan bize çok destek var. İhtarnameyi de halkımızın görmesi için cama astık. Dava açsalar da aynı fiyattan satmaya devam edeceğiz.ö



Fırından ekmek alan vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını belirterek uygulamanın devam etmesini istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Fırından görüntüler



-Yetkiliyle röp.



-İhtar yazısı



-Vatandaşların görüşleri



Haber: Hüseyin TÜCCAR/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), -



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Diyarbakır'da Kutlu Doğum haftası etkinliği



DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Platformu'nca, 'Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed' temalı Kutlu Doğum haftası etkinliği kapsamında Nevruz parkında miting düzenlendi.



Diyarbakır'da, her yıl Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri, merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Nevruz parkında yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz olarak taşıdığı etkinliklere Irak, İran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan 'dan da davetlilerin katıldığı belirtildi. Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Kuran okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra Kürtçe ve Türkçe konuşmalar yapılarak, ilahiler okundu. Toplanan kalabalığın sık sık tekbir getirerek ilahilere eşlik ettiği etkinlikte Kürtçe mevlit de okutuldu.



Etkinlikte konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oğraş, bölgesel sorunların çatışarak değil, sulh ile çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kuran ve sünnetin hakem olmadığı yerde hak ve adaletten söz edilemez. Kuran ve sünnete dayanmayan hak taleplerinin neticesi zulmün aktörlerini değiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. İslam ümmetinin bir birlerini bırakıp kafir ve zalimlerden hak ve adalet beklentisi zillettir. Hak ve adalet dağınıklık ve parçalanmışlıktan kurtulup vahdeti sağlamaktır. İçinde bulunduğumuz parçalanmışlığın genel sebebi müslümanlar arasındaki ihtilaflardır. Ümmetin her ferdi küfür ve zulme karşı çelikten bir duvar gibi yek vücut olmalı, adaleti ikame etmek için safları sıklaştırmalıdır. Müslümanlar kendi sorunlarının çözümlerini küfür öncülerine havale edemez. Hak ve adalet sulha sığınmaktır. Müslümanlar arasında silah ve çatışmanın olduğu bir zeminde sulh ve barıştan söz edilemez. Müslümanlar arasında fitne çıkarma amaçlı haberlere itibar edilmemelidir. Hak ve adalet islam kardeşliğine sarılmaktır. Sorunların çözümü siyasi kazanımlara feda edilmemelidir."dedi.



Görüntü Dökümü



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Miting alanından görüntüler



Etkinliğe katılanlar



İlahilerin okunması



Tekbir getirerek flamaları sallayanlar



Alanın genel görüntüsü



Genel ve detaylar



Haber - Kamera: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -



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Uşak Otomobil Festivali'nde drift şov



UŞAK'ta bu yıl birincisi düzenlenen otomobil festivalinde, modifiye edilmiş araçlar drift şov yaptı.



Uşak Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 1'inci Uşak Drift Festivali'nde modifiye edilmiş araçlar görücüye çıktı. Festival çerçevesinde, Uşak Belediyesi Spormoto ve Karting Pisti'ndeki parkurda 4 modifiye klasik aracın drift şovu, izleyenlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı. Otomobiller süper moto ve karting gösterisi de sundu. Festivale Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Festivale katılan drift sporcularından görüntü



-Drift'ten detay görüntü



-Karting gösterisi



-Süpermoto gösterisi



Haber - Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,