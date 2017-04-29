Dha Yurt Bülteni-9
1)SINIRDA ASKER ELİ TETİKTE GÖREV YAPIYOR, ÇOCUKLAR İSE PARKTA OYNUYOR SON günlerde terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'lilerin havan ve roketli saldırıları ile gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin Suriye sınırında asker 24 saat görev yaparken, çocuklar ise...
1)SINIRDA ASKER ELİ TETİKTE GÖREV YAPIYOR, ÇOCUKLAR İSE PARKTA OYNUYOR
SON günlerde terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'lilerin havan ve roketli saldırıları ile gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin Suriye sınırında asker 24 saat görev yaparken, çocuklar ise parklarda oynayarak vakit geçiriyor. Tür bayrağı ile Suriye tarafında terör örgütü YPG'nin flamasının dalgalandığı sınır hattında, Mehmetçik eli tetikte görev yapıyor. 40 bin nüfuslu Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinin kontrolü 2012 yılında rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu kontrolüne girdi. Ancak, ilçenin kontrolü 2013 yılı ikinci yarısında terör örgütü PYD denetimine geçti. PYD denetimine girmesinin ardından çok sayıda Arap kökenli Suriyelinin terk etmesiyle Kürt nüfusun yoğunluk kazandığı Rasulayn'dan, zaman zaman Türkiye tarafına geçmeye çalışan çok sayıda terörist güvenlik güçlerince yakalandı.
Ancak, uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Suriye sınırı, geçen perşembe günü akşam saatlerinde terör örgütü denetimindeki Rasulayn bölgesinden, Ceylanpınar sınırındaki Aksoy Hudut Karakolu'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı saldırı, Türk askeri ile sınır birliklerinin müdahalesiyle anında püskürtüldü. Bu olayın ardından dün sabah erken saatlerde YPG'li teröristler aynı karakola yeniden roketli saldırı düzenledi. Bu saldırıya da anında sınır birlikleri misliyle karşılık verdi. Yapılan misilleme sonrası roketli saldırıyı yapan 3 terörist ile üzerinde doçka silah bulunan araçtaki 8 olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Saldırıların ardından gözlerin çevrildiği ve tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar, hafta sonuna daha sakin girdi. Perşembe ve cuma günü yaşanan tedirginlik nedeniyle sokakların boşaldığı Ceylanpınar'da, bugün caddelerin yeniden canlandığı ve insanların normal yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.
SINIRDA KUŞ UÇURULMUYOR
Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında Ceylanpınar ile Rasulayn'ı birbirinden ayıran sınır hattı 3 metre yüksekliğindeki duvarlar göze çarpıyor. Duvar ile kapatılan sınırdaki kule ve kulübelerde askerler eli tetikte görev yaparken, sık sık dürbün ve termal kameralar ile de Suriye tarafındaki gelişmeler takip ediliyor. Kritik noktalarında zırhlı araçların konuşlandırıldığı sınır hattında askerler yine silahlı zırhlı araçlarla 24 saat devriye görevi yapıyor.
TÜRKİYE BAYRAĞI İLE YPG FLAMASI KARŞI KARŞIYA
Türkiye ile Suriye'yi birbirinden ayıran sınır hattındaki Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu yanındaki kulübede görev yapan askerlerin bir tarafında Türkiye bayrağı dalgalanırken, birkaç metre uzağındaki Suriye tarafında ise terör örgütü YPG'nin sözde flaması göze çarpıyor. Asker ise iki ülkeyi birbirinden ayıran sıfır noktada, Suriye'den olası saldırılara karşı eli tetikte 24 saat gözünü kırpmadan görev yapıyor.
ÇOCUKLAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA OYNUYOR
Suriye iç savaşının ilk döneminde sınırı aşan mermiler nedeniyle büyük tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar'da günlük yaşam da devam ediyor. Sınırın sıfır noktasındaki Faruk Çelik Parkı'nda Mevlana Mahallesi sakinlerinin çocukları salıncakta salınıp, oyun oynuyor. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır hattındaki güvenlik duvarına 50 metre mesafede oynayan çocuklar, zaman zaman aynı bölgedeki kulübelerde nöbet tutan askerlere de sevgi gösterisinde bulunuyor.
Ceylanpınar ilçe sakinleri ise son günlerde hareketlilik ile tedirginlik yaşadıklarını, ancak askerlerin müdahalesiyle tehdidin sona ermesinin kendilerini rahatlattığını ifade etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Hasan KIRMIZITAŞ- Şafak SAĞ- Eyyüp BURUN/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -
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2)LİSELİ YALÇIN KALBİNE YENİLDİ
BURDUR'da 2 yıl önce kalp nakli olan lise öğrencisi 19 yaşındaki Yalçın Korkmaz, ani kalp durması nedeniyle rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. İki yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli olan Burdur Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yalçın Korkmaz, dün gece evde ani kalp durması nedeniyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Yalçın Korkmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yalçın Korkmaz'ın cenazesi Ulu Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Yalçın'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Baba Muhsin Korkmaz, "'Baba yetiş ben bayılıyorum' dedi, sonra gözlerini açtı. Ambulans çağırdık. Ama kurtaramadık. Kalp naklinden sonra gayet iyiydi. Her ay Ankara'ya kontrole gidiyorduk. Bu defa 2.5 ay geçti, 'oğlum ne zaman götüreyim' diye sordum, 'baba, okul bitsin gideriz' dedi ama ömrü yetmedi. Gitti artık" diye gözyaşı döktü.
Görüntü Dökümü
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Camiden dış görünüş,
Ağlayan öğretmen ve arkadaşları
Babanın anlatımı
Cenaze namazı
Tabutun gidişi
126 MB /// 04.07"
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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OTOBÜSTE KADINI TACİZLE SUÇLANAN KİŞİ YAKALANDI (2)
3)SERBEST KALDI
İzmit'te otobüste kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen R.S. emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı. R.S. ifadesinde cinsel organının bulunduğu bölgeyi pantolonunun üzerinden kaşıdığını söyledi.
KOCAELİ/DHA)
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4)SİLAHLA VURULAN YUNUSLAR BULUNAMADI, BALIKÇILAR SERBEST KALDI
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde Prof. Dr. Mustafa Sözen'in sahilde silahla vurulduğunu fotoğraf çekerek belgelediği ölü yunuslar bulunamadı. Prof. Dr. Sözen'in ellerinde silahla fotoğraflarını çektiği balıkçılar H.T. ve A.D., gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, geçen hafta Filyos Beldesi'nde kuş fotoğrafı çekerken silah sesi üzerine gittiği sahilde, silahla vurulmuş ölü yunuslarla karşılaştı. Sözen, bazıları suyun yüzeyinde, bazıları kıyıya vuran 6 ölü yunus ile onları vurduğu ileri sürülen balıkçıları ellerinde silahla fotoğrafladı ve Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
SİLAHLA VURULAN YUNUSLAR BULUNAMADI
Orman Su İşleri Müdürlüğü'nün durumu bildirdiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ancak bölgede Prof. Dr. Sözen'in fotoğraflarını çektiği ölü yunuslar bulunamadı. Bölgedeki balıkçı barınağında yarı baygın bir yunus ile çok önce ölen ve çürümeye yüz tutmuş bir yunus belirlendi. Canlı olan yunus kıyıdan denize doğru çekilerek yüzmesi sağlandı.
GÖZALTINA ALINAN 2 BALIKÇI SERBEST
Öte yandan Çaycuma Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Prof. Dr. Sözen'in çektiği fotoğraflarda tespit edilen elleri silahlı balıkçılar 64 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki A.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.T. ve A.D., yunusları vurmadıklarını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Silahla vurulan yunusların da bulunamaması üzerine balıkçılar delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
KAYMAKAM: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, fotoğraflardan bakılarak iki kişinin gözaltına alındığını ve durumun savcılığa intikal ettiğini belirterek, "İki kişi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kağıt üzerinde ispatlanmış herhangi bir şey yok. Çünkü ortada da kurşunlanmış ölü yunuslar bulunamadı. Ancak, soruşturma devam ediyor" dedi.
PROF. DR. SÖZEN: 17 YILDIR ÖLÜ YUNUSLARLA KARŞILAŞIYORUM
Prof. Dr. Sözen ise 17 yıldır Zonguldak'ta olduğunu ve her sene bu şekilde kıyıya vurmuş ölü yunuslarla karşılaştığını söyleyerek, "Her sene balıkçılar vurabildikleri kadar yunus vuruyor. Bu konuda ne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ne de Doğa ve Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü bir şey yapmadı. Balıkçıların silahla teknelere girmeleri kesinlikle yasaklanmalı. Bu konu ile ilgilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bu zamana kadar yunus ölümleriyle ilgili ne tür çalışma yaptı. Elemanlarını bu konuda eğitsinler, çalışma yapsınlar. Biz silahla vurulmuş ölü yunusları tespit ettik. Bu basında yer alınca araştırma yapıyorlar" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Denizdeki kurşunla vurulmuş ölü yunus
-Filyos limanı
-Kıyıdaki ölü yunus
-Görevlilerin kıyıdaki canlı yunusla ilgilenmeleri
-Filyos sahili
Süre: (02.14) Boyut: (118 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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5)ERGANİ'DEKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 2'si daha daha kurtarılamadı.Ergani İlçesine bağlı Çayan Köyü'nde, aralarında yıllardan bu yana husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailelerinin 26 Nisan tarihinde saat 18.30 sıralarında ilçe merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeniden karşılaşınca, aralarında çıkan çatışmada, Şevket Kaymaz ve Özkan Şen hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi gören yaralılardan Suphi Şen ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Kaymaz bugün kurtarılamadı. Çatışmada ölü sayısı 4'e yükselirken, 6 yaralının hastanelerdeki tedavisi ise sürüyor. Devam eden soruşturma kapsamında her iki aileden 5 kişi gözaltına alınmış, bunların sorgusu devam ediyor.
Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),
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6)EREĞLİ'DE BURCU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ PROTESTO EDİLDİ
KKTC'de geçen 18 Nisan'da eşi 42 yaşındaki Özgür Okumuş tarafından kafede bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Burcu Okumuş'un Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oturan annesi, iki ablası ve arkadaşları, basın açıklaması yapıp sloganlarla yürüyerek kadına yönelik şiddeti protesto etti.KKTC'nin Gazimağusa kentinde meydana gelen olayda Özgür Okumuş, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait 'Ayten'in Sonu' şiirini Facebook hesabında paylaştıktan sonra şiirde anlatıldığı gibi kafede buluştuğu eşi Burcu Okumuş'u 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Özgür Okumuş, ardından aynı bıçağı göğsüne sapladı. Özgür Okumuş, tedavisi ardından KKTC'de tutuklandı. Cinayetten bir süre önce geçimsizlik nedeniyle kız arkadaşının yanına yerleştiği öğrenilen Burcu Okumuş'un cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde toprağa verildi.
Burcu'nan annesi Birsen Nursel Akçakaya, ablaları 31 yaşındaki Derya Ünal, 30 yaşındaki Nilgün Doğru, diğer yakınları ve arkadaşları Atatürk Anıtı'nda toplanarak kadına yönelik şiddeti protesto etti. Burcu Okumuş'un fotoğrafı yer alan tişörtler giyen kadınlara erkekler de destek verdi. Eylemde taziyeleri kabul eden anne Birsen Nursel Akçakaya, kızının fotoğrafına dokunup gözyaşı döktü. Basın açıklamasını okuyan abla Derya Ünal, Burcu ve onun gibi cinayete kurban giden kadınların sessiz çığlığını duyurmak için toplandıklarını söyledi. Burcu'nun hedefleri ve hayalleri olan gencecik bir kadın olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
"Burcu yaşamı çok seven bir üniversite öğrencisiydi. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali olmasıyla birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir ruh halidir. Şiddetin herhangi bir nedeni olmaz, olamaz. Kadınları erkeklere verilmiş emanet olarak gören, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensubu olarak Burcu kardeşimize böyle bir ölümü reva gören hastalıklı zihniyeti kınıyoruz. Bugünkü hukuki yaptırımların neticesinde uygulanabilecek en büyük cezanın katile verileceğine ve ilahi adalete inanıyoruz. Kadına psikolojik ve fiziksel şiddete her zaman karşı olan ve bunu sık sık dile getiren Burcu, aynı kadere kurban olmuştur. Gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur."
Birsen Nursel Akçakaya da katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyleyerek, "Önce Allah'ın adaletine sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Canımızdan kopardılar ama katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Açıklamanın ardından Derya Ünal ve Nilgün Doğru, Burcu'nun anısına beyaz güvercin uçurdu. Grup, daha sonra, 'Kadına şiddete hayır, 'Kadını öldüren sessiz toplumdur', 'Biz size Allah'ın emanetiyiz' sloganları atarak ellerindeki 'Burcu'nun sesi' yasılı pankart ve dövizlerle sahil bandında yürüyüş yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Eylemden detaylar
-Anne Birsen Nursel Akçayaka'nın ağlaması
-Derya Ünal'ın açıklaması
-Annenin konuşması
-Güvercin uçurulması
-Slogan atılması
-Yürüyüş
Süre: (5.54) Boyut: (190 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/EREĞLİ(Zonguldak),
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7)BURSA'DA KORKUTAN YANGIN
BURSA'da Merkez Osmangazi İlçesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan zehirlenen Nevin ve Vahhit BAydaroğlu ile üst katta oturan Köroğlu ailesinin 6 aylık çocukları Eşref Ali itfaiye ekipleri tarafından balkondan alınıp hastaneye kaldırıldı.
Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki yangın bugün 4 katlı olan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın haberini alan itfaiye ekipleri olay yerine geldiler. Ekipler dumandan zehirlenen Nevin ve Musa Köroğlu ile bir üst katta oturan ve annesi Gamze ile evde bulunan Eşref Ali Ökoğlu'nun zehirlenmesine neden oldu. Ekipler Köroğlu çifti ile Eşref Ali Öksüzoğlu'nu yangın merdiveni ile balkondan alıp bekleyen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi"ne kaldırdı. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu ile çekilen görüntüÇocuğun kurtarılması
-Detaylar
BURSA -
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8)DİDİM'DE VEGFEST BAŞLADI
AYDIN'ın Didim ilçesinde ilk kez düzenlenen Türkiye'nin ilk vegan festivali VegFest, renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) ve Didim Belediyesi işbirliğinde ilki düzenlenen vegan festivali VegFest'e Didim Kaymakamı İskender Yöndem, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın yanı sıra Aydın ve değişik illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Apollon Tapınağı önünde halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklarda hayata bakış açıları ve vegan kültürü ile şu anda yaptığımız birebir uyuşuyor. Doğadan yetişen sebzelerle ve bunları son derece doğal tarzda pişirerek tüketiyoruz. Bizde dedik ki vegan festivali Didim'de yapılabilir. Bu festivali önümüzdeki yıllarda da burada daha geniş kapsamlı yapmayı düşünüyoruz" dedi. Didim'de önümüzdeki haftalarda çok renkli etkinliklerin yapılacağını açıklayan Kaymakam İskender Yöndem ise, ilçede turizmin gelişmesi adına çalışan iyi bir ekip oluştuğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de geçen yıl otellerdeki doluluk oranı yüzde 30 düşerken, ilçemizde sezonu yüzde 16 artışla kapattık. Bunun mimarı da buradaki arkadaşlarının tamamıdır. Gelecek haftalarda da burada yapılacak etkinliklerle Didim daha da renklenecek" diye konuştu.
"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"
Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) Başkanı Ebru Arıman, Didim halkının festivale ilgisinden memnun kaldıklarını ifade etti. Bu festivali İstanbul'da yapmaya karar verdiklerini, ancak Didim Belediyesi'nden gelen teklif üzerine Didim'i seçtiklerini anlatan Arıman, "Vegan festivali Avrupa ve ABD'de yıllardır yapılıyor. Buradaki amacımız farkındalık yaratmak. Hayvan hakları bugün dünyada son sıralarda iken Türkiye'de de çok önemsenmeyen bir konudur. Onların canlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Didim Belediyesi değil tüm belediyeler bu konuda farkındalık yaratmalı. İşin sağlık boyutu ise ayrı bir durumdur" dedi. Festivalde çocukları unutmadıklarını anlatan Arıman, "Çocukları hayvanlarla daha yakından iletişim kurabilecekleri konuma getirmeye çalışıyoruz. Almanya'da vejetaryenlerin oranı yüzde 42, İsrail'de yüzde 12, Amerika'da yüzde 4, Fransa'da yüzde 5, Çin'de yüzde 3 iken Türkiye'de daha henüz yeni başlıyor. Veganlığın tanınması için Bakanlık ile işbirliği yapacağız" diye konuştu.
İki gün boyunca sürecek olan festivalde açılan stantlarda sergilenen yeşillik ve doğal ürünler vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Bugün başlayan festival pazar günü yapılacak çeşitli ekinliklerle sona erecek.
Görüntü Dökümü
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-Festivalden genel ve detay görüntüler,
-Kaymakam İskender Yöndem'in konuşması,
-Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın konuşması,
-Vegan Dernek Başkanı Ebru Arıman'ın konuşması.
Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/DİDİM(Aydın),