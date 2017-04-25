Dha Yurt Bülteni-9
1)ŞIRNAK'TA PATLAMA: 2 ŞEHİTŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
1)ŞIRNAK'TA PATLAMA: 2 ŞEHİT
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi araması yapan askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından, önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
ŞIRNAK/DHA
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2)İLK KEZ SİNCAR VE KARAÇOK DAĞLARINDA PKK- YPG'YE HAVA HAREKATI YANKI UYANDIRDI
TÜRKİYE'nin ilk kez Irak-Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar (Şengal) Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerine yönelik hava harekatının yankıları sürüyor. Bombardımanda 5 peşmergenin öldüğünü ve 9 peşmergenin yaralandığını belirten Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, "Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez" açıklamasını yaptı ve PKK'nın da Sincar'dan çekilmesini istedi.Türk Hava Kuvvetleri, Sincar Dağı'nı 'İkinci Kandil' yapmak isteyen PKK ve YPG'nin hedeflerine yönelik gece saat 02.00 sıralarında hava harekatı gerçekleştirdi. Irak- Suriye sınır hattı üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerini bombalayan savaş uçakları üstlerine dönerken, Sincar'daki bombardımanda 5 peşmergenin öldüğü, 9 peşmergenin yaralandığı belirtildi. Hava harekatında, Sincar Dağı'nda bir radyo istasyonu ile çok sayıda PKK- PYD hedefi isabet aldı.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonuna konuşan Peşmerge Güçleri Duhok 2. Özel Tugayı Komutanlarından Hekar Amedi, Türk savaş uçaklarının Şincar Dağı'nda bir çok noktayı hedef aldığını söyledi. Saat 02.12 sıralarında başlayan bombardımanla ilgili önceden bilgi sahibi olmadıklarını ileri süren Amedi, kendilerine ait bir noktanın yanı sıra birçok noktanın hedef alındığını anlattı. Amedi, "Bombardımanda 5 peşmerge şehit düştü, 6 peşmerge yaralandı. Can kaybının yanı sıra maddi kaybımız da oldu" dedi. Amedi, yaralı peşmergelerin de Duhok'taki Hastanelere kaldırıldığını da söyledi. Sincarl Kaymakamı Mehma Halil de Erbil'deki K24 Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Türk savaş uçaklarının hava harekatına bu bölgedeki PKK varlığının neden olduğunu söyledi. Mehma Halil, şunları söyledi: "Sorunun bu aşamaya gelmesinin sorumlusu PKK'dır. PKK yasalara uymuyor. Kendilerini defalarca uyardık. Şengal'in (Sincar) kendileri için bir faaliyet alanı olmadığını söyledik, uymadılar. Halk tedirgin canı tehlike altında. Şimdi ise bir kez daha bombalandı ve maalesef Şengal'i kurtaran Peşmerge de bombardımanda şehit oldu. Bölge halkı zor durumda. Şengal'de gergin bir hava var, Şengal'e dönmeye isteği de kalmadı."
KARAÇOK DAĞI'NDA YPG VURULDU
Hava harekatında, Mardin'in Derik İlçesi karşısında bulunan Karaçok Dağı'ndaki PKK ve YPG hedefleri de vuruldu. Kürt internet sitelerinde yer alan haberlerde Karaçok Dağı'nda YPG'nin komuta merkezinin de aralarında bulunduğu hedeflerin isabet aldığı ve ölünler olduğu kaydedildi. Bu haberlerde, YPG yetkililerinin kayıplarla ilgili daha sonra açıklama yapacağı yer aldı.
PEŞMERGE BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının gerçekleştirdiği harekatla ilgili açıklamasında, sorunun PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Açıklama şöyle: "25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Şengal Dağı ve çevresinde Türkiye'ye ait savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu 5 peşmerge şehit düştü, 9 peşmerge de yaralandı. Peşmergelerin şehit düşmesi ve yaralanması büyük üzüntü kaynağıdır. Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez. Bu sorunların tamamen, PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, bölge halkı ve Kürdistan Bölgesi için baş ağrıtmaktadır. Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."
ABD'Lİ ASKERLER KARAÇOK DAĞI'NDA İNCELEME YAPTI
Türk Hava Kuvvetleri'nin, Irak- Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerini vurmasının yankıları devam ediyor. Bombardımanın ardından ABD'li askerler ile YPG'li sorumlular, Karaçok Dağı'nda vurulan yerleri inceledi. Amerikalı bir komutanın öncülüğünde yapılan inceleme sırasında YPG sözcüsü Redur Halil ile diğer YPG'li üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.
LAR
DİYARBAKIR, -
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3)BODRUM'DA HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİ ÇEKEN OLAY
BODRUM'daki bir sitede yaşayan emlakçı 43 yaşındaki T.D. iddiaya göre, kendisine havlayan köpeğe otomobilinden aldığı levyeyle saldırdı. O an orada olan ve engellemeye çalışan hayvansever 45 yaşındaki Mevhibe Gözneli, levyenin sağ eline isabet etmesiyle yaralandı. İfade veren T.D., kendisinin de hayvansever olduğunu, köpeğin kendisine saldırması üzerine savunma amaçlı levyeyi kullandığını öne sürdü. Gözneli'nin kızı ise o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler T.D.'ye tepki gösterdi.
Gümüşlük Mahallesi'ndeki Fer Yapı Sitesi'nde dün meydana gelen olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Bir yayın organında editör, 1 çocuk annesi Mevhibe Gözneli, site içindeki sokak köpeklerini beslemeye başladı. Bu sırada bir başka site sakini emlakçı T.D., iddiaya göre, bahçeden geçerken köpek havlamaya başladı. Bunun üzerine T.D., iddiaya göre, otomobilinden aldığı levyeyle karşılık verdi. T.D.'yi engellemeye çalışan Mevhibe Gözneli, levyenin sağ eline isabet etmesiyle yaralandı. O anları ise Mevhibe Gözneli'nin kızı D.Ç., cep telefonuyla görüntüledi. Hastaneye giden Mevhibe Gözneli, darp raporu aldı. Jandarmaya yapılan şikayet üzerine T.D. ve Mevhibe Gözneli'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadelerine başvuruldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medyadan paylaşılan o görüntüleri izleyen hayvanseverler, T.D.'ye tepki gösterdi.
Mevhibe Gözneli, "Sitemizin her yeri açık olduğu için sokakta kalan 5-6 köpeğe hep birlikte bakıyoruz. Saldırgan kişi de sitede yaşıyor. Dün akşam saatlerinde köpeklerden biri kendisine doğru havlayınca, bir iki adım atınca otomobildeki levyeyi alarak rastgele savurmaya başladı. Kızım ile köpeği korumaya çalıştıkça, saldırgan kişi bize ve hayvana levyeyi sonra da fırça sopasını vurmaya, savurmaya devam ediyordu. Köpeğin başında şişlikler oluştu. Jandarma ve Savcılığa ayrıca BİMER'e suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca konuyu tüm hayvan hakları ile ilgili derneklere ilettik. Bu kişinin hayvanlara olan bu nefreti bu kini nasıl bir şey anlayamadık" dedi.
'BEN KÖPEĞE VURMADIM'
Jandarmanın ifadesine başvurduğu T.D. ise yaptığı açıklamada, "Sekiz aydır bu sitede oturuyoruz. Eşimle birlikte köpeklere biz de bakıyoruz. Sokak köpeklerine sürekli mama taşıyoruz. Dün de evimden çıktım, site içinde yürüyüp çöp atmaya giderken, söz konusu kadının yanında bulunan köpek, kendisinin kışkırtmasıyla bana saldırdı. Aslında diğer köpekler beni tanıdığı için saldırmıyordu ama bu köpek yeni gelmişti siteye. Ben de kendimi savunmak için o anda elime geçen çubukla kendimi korumaya çalıştım. Ben köpeğe vurmadım. Kadına da vurmadım. O kadar aciz bir insan değilim. Suçlamaları kabul etmedim. Ben de hayvanseverim. Yanlış anlaşılmaktan dolayı çok üzgünüm. Ben sadece kendimi korudum" dedi.
'GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ORTAYA KOYUYOR'
Yasal girişim başlatıp suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bu bir savunma değil, resmen demir çubukla köpeğe saldırmadır, dövmedir. Böyle bir savunma olabilir mi? Görüntüler her şeyi ortaya koyuyor. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Köpeğin dövülürken görüntüleri(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Engellemeye çalışan hayvansever 45 yaşındaki Mevhibe Gözneli nin görüntüleri
-Gözneli nin nin köpeği sevmesi ve röp
-Köpeğin görüntüleri
BODRUM/DHA
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POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA İŞ YERİNİ BASTILAR: 6 YARALI(EK)
4)7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde meydana gelen olayda yaralanan Nihat Orhan, Yalçın Can, Galip Yıldırım, Salim Özkaya, Özay Çinkitaş, Fedai İbiş ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından Düzce'ye kaçan 3 kişiyi Hendek'te yakalarken, saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü,
-Yaralılardan görüntü,
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar
HENDEK
-Şahısların D -100 de yakalanmaları
-Detaylar
Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya),
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5)SAVCILIKTAN HDP'Lİ AYDOĞAN'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ı tahliye eden 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir üst mahkemesi konumunda olan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Aydoğan'ın daha önce aldığı hapis cezası, kaçma şüphesi, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan 21 Nisan günü yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.
Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -
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6)5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI
KAYSERİ merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu kişilerle hareket ettiği tespit edilenlere yönelik yapılan operasyonda 20 şüphelinin yakalanması için 5 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu N.Ş, S.Y, Ö.I, S.C, Ö.K, S.Y, H.Ş, M.C, S.A, S.P, M.S, A.A, M.A.K, F.Ö, P.Ş. ve T.Ö.yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen zanlılar, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Zanlıların Adli Tabipliğe girişi ve çıkışı
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)
1 dakika 50 saniye/ 65 MB
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7)ŞANLIURFA'NIN MARKA DEĞERLERİ BELİRLENİYOR
ŞANLIURFA'nın marka değerlerinin belirlenmesi için düzenlenen 'Marka Değerleri Belirleme' çalıştayı başladı.
Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin marka değerinin tespiti için 'Şanlıurfa Marka Değerleri Belirleme' çalıştayı başladı. Bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştayın açılış toplantısına Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Bilim adamları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Ürünler gibi şehirlerinde birbirlerine rakip olduklarını ve çok turist çeken iller arasında Şanlıurfa'nın önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, şunları söyledi. "Nasıl ki ürünler küresel pazarda birbirinin rakipleri ise tüm dünyada şehirlerde bir ürün gibi birbirlerinin rakipleridir. Dünyada en çok turist ziyaret eden şehirlerden birisi olan Londra ve İstanbul'dur. Şanlıurfa neden bu şehirlerden biri olmasın. Şanlıurfa zengin tarihi ve kültürel dokusu, bulunduğu konum ve 3 semavi dinin ortak peygamberleri olan Hz. İbrahim gibi bir değere sahip olmasıyla bunu çoktan hak etmiş bir kadim şehirdir.ödedi.
Şanlıurfa'nın sahip olduğu eserlerin kendileri için birer tapu olduğunu ve gelecek nesillere övünecek eserler bırakılması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ise "Muazzam bir tarihi geçmişe sahip eserlerimizle övünüyoruz ve bunlar bizim tapumuzdur, bizim güvencemizdir. Bizler nasıl bu eserlerle övünüyorsak bizden sonra gelecek olan nesillerde bizim bırakacağımız eserlerle övünmek durumundadırlar. Övünebilecek eserler bırakmak toplumsal olarak bizim vazifemizdir. Şanlıurfa marka yoksunu bir şehir. Maalesef bu tespiti yapmak zorundayız. Bunu irdelediğimizde bizim yaşam şeklimiz, kültür yapımız, sosyolojik yapımız, iş anlayışımız, işe bakış anlayışımız, sabrı ortadan kaldırıyor. Çok kısa süreli düşünüyoruz. Hemen neticeye ulaşmak istiyoruz. Hemen neticeye ulaşılan hiçbir markada yok, benim okuduğum araştırdığım kadarıyla da yok. Uzun sürecin olması lazım, ter dökmemiz lazım, emek vermemiz lazım ve bunun gerçekten değerini tüm insanlara bir reklam anlayışı içinde sunmamız gerekiyor. Kalite, kalitesiz hiçbir marka ortaya çıkamazö diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıya katılanlar
Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz'ün konuşması
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konuşması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB