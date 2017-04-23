Dha Yurt Bülteni-9
Kırıkkale, şehidini son yolculuğuna uğurladıŞIRNAK'ın Uludere ilçesii Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu sehit olan 13 yıllık asker Uzman Jandarma Çavuş 33 yaşındaki Turgay Uğantaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkale, şehidini son yolculuğuna uğurladı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesii Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu sehit olan 13 yıllık asker Uzman Jandarma Çavuş 33 yaşındaki Turgay Uğantaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Turgay Uğantaş'ın Cenazesine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ak Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Ankara İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yüceer, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, 4 yıl önce eşinden boşanan ve 8 yaşındaki oğlu Yiğit, annesi Zühre, babası Cemal, Mardin'de polis memuru olarak görev yapan ve bekar olan kız kardeşi Serpil, garsonluk yapan erkek kardeşi Kubilay ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin annesi Zühre ile babası Cemal sakinleştirici iğne vurulduktan sonra cenazeye katılırken, göz yaşı döktüler. Anne Zühre, bir ara baygınlık geçirince, cenazede bekletilen ambulansa kaldırılarak tedavi gördü. Şehidin Uğantaş'ın cenazesi, Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tekbir getirilerek Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Şehidin camiye getirilmesi
Şehidin ailesinin yakınlarının göz yaşları
Şehidin ailesine Vali ve Jandarma komutanının teselli etmnesi
Cenaze namazı kılınması
Şehidin götürülmesi
Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
==================================
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
BİTLİS'te PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristler tarafından kullanılan depo ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca PKK'lı teröristler tarafından döşenen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bitlis ili merkez ilçesi Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler ve Doğruyol köylerinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir adı altında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilirken örgütü büyük bir darbe vuruldu.
PKK'YA AİT SIĞINAKLARDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda PKK terör ögütüne ait sığınaklarda ok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise operasyon bölgesinde,"8 adet depo, 3 adet sığınak, depo ve sığınaklarda 18 adet kullanıma hazır boru tipi el yapımı patlayıcı madde, 80 adet 7.62 milimetre çapında kaleşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet video kamera, 1 adet akü, 12 adet örgüt kıyafeti, 1 adet şemsiye, 2 adet pil bloğu ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 adet el telsizi, elektronik malzeme, çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde 3 adet araziye tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulunarak kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-
==============================
Sivas'ta fırtına büyük hasara neden oldu
SİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısından kopan parçalar yollara savrularak araçların üzerine düştü. Onlarca araçta maddi hasar oluşurken, çatıdan kopan bazı parçalar da kent merkezindeki dükkanların camlarını kırdı.
Sivas'ta gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran ve meteoroloji verilerine göre hızı saatte yer yer 85 ile 95 kilometre hıza ulaşan fırtına, birçok binanın çatısını uçurdu. Sivas-Ankara karayolu üzerindeki TCDD'ye ait beton travers fabrikasının çatısından uçan parçalar, yola savrularak seyir halindeki araçların büyük tehlike yaşamasına neden oldu. Kısa süreli trafiğe kapatılan karayolu, yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Şiddetli lodos nedeniyle trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhaları da hasar gördü. Atatürk Caddesi'ndeki bir binadan kopan parçalar ise karşısında bulunan dükkanın camlarını kırdı. Bu sırada kaldırımdan geçen birinin olmaması olası yaralanma ve can kaybını önledi. Öte yandan İnönü Bulvarı üzerindeki Ray Blokları'nın çatılarından kopan parçalar otoparktaki ve cadde üzerindeki onlarca aracın üzerine düştü. İnönü Bulvarı ve Demiryolu Caddesi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
VALİLİKTEN 'ACİL' UYARI
Öte yandan Sivas Valiliği, acil koduyla uyarı yayınlayarak, görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmalarını istedi.
Görüntü Dökümü:
-Rüzgarın etkisiyle kalkan çatı parçaları
-Yola savrulan sac parçalarının tehlike arz etmesi
-Yıkılan levha ve panolar
-Uçan çatıların görüntüsü
-Araçların üzerine düşen çatı parçaları ve oluşan hasarlar
-Çatıların zarar verdiği dükkanlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
======================================
Mersin'i fırtına vurdu
MERSİN'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Akdeniz İlçesi Soğuksu caddesi üzerindeki bir otelin tabelası, aşırı rüzgara dayanamayarak yere düştü. Apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek maddi zarara yol açtı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı.
DEV DALGALAR SAHİLE VURDU
Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri vatandaşlarla dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar vatandaşları tehlikeli noktalardan uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.
Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Bir otelin fırtına nedeniyle düşen tabelası
Kırılan klimalar
Rüzgarın şiddetiyle sallanan ağaçlar
Sahildeki dalgalarla fotoğraf çektiren vatandaşlar
Dalgalardan görüntüler
Dalgaların arasındaki gemiler
Palmiye ağaçlarından görüntüler
Genel ve detay
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
============================================
Erzincan'da kuvvetli rüzgar çatı ve ağaçlara zarar verdi
ERZİNCAN'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddeti rüzgar, Kavakyolu Beldesi'ndeki binaların çatılarını uçurdu, kent merkezindeki ağaçlara zarar verdi.
Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve aşırı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Kavakyolu Beldesi'ndeki TOKİ Konutlarının çatıları uçtu, bazı ağaçlar zarar gördü. Atatürk Mahallesi'nde ve parklardaki asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Devrilen ağaçlar
-Çatısı uçan binalar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
=============================================
Şemdinli'de selin tahrip ettiği yolda çalışma başlatıldı
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde bir hafta önce meydana gelen selde tahrip olan karayolunda çalışma başlatıldı.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde geçen hafta etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel ile birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle Şemdinli-Derecik karayolunun büyük bir kısmı tahrip oldu. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yoğun bir çalışmanın yapıldığı karayolunda araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun güvenli hale getirileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------
-Sel ve heyelandan dolayı çöken Şemdinli-Derecik karayolunda çalışma yapan karayolları ekipleri
-Çalışmalardan genel ve detaylar
-Yomlda kalan araçlar
-Çöken yol
-Genel ve detaylar
HABER-KAMERA: BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-
==================================================
Arkadaşları bayramı kutluyor onlar çalışıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken bayramı kutlayamayıp çalışmak zorunda kalanların ise buruk geçti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 23 Nisan Çocuk bayramı kutlanırken ailelerinin geçimini sağlamak ve harçlıklarını çıkarmak için kutlamaya katılamayan çocuklar ayakkabı boyayıp, mendil sattı. Sabah saaatlerinden itibaren yaşıtları bayram elbiselerini giyip kutlamalara giderken, iş elbisesi giyerek çalışmak zorunda olan öğrencilerde akşam evlerine ekmek götürmek için yola koyuldu. Kendilerinin bayramı kutlama imkanlarının olmadığını ve bu yüzden üzgün olduklarını belirten ayakkabı boyacısı çocuklar, kendilerinden küçük kardeşlerinin bayram kutlamalarına katılabilmesi için onlar gün boyu mesai yaptı.
Şehit Gürhan Ortaokulunda okuyan 6 sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sedat Öztürk, "Evin en büyüğü benim. Bugün 23 Nisan benim öğrencilik dışındaki mesleğim ayakkabı boyacılığıdır. Mesleğimi de seviyorum ama 23 Nisan'ı da çok seviyorum. Bugün 23 Nisan'ı kutlamaya gitmeyi çok isterdim. Benim sınıf arkadaşlarımda gitti. Ama ben gidemedim. Cünkü eve ekmek parası götürmek için mecburen çarşıya çıkıp ayakkabı boyuyorum" dedi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ayakkabı boyayan çocuklar
-Çalışan çocuklar detay
-Sedat Öztürk röp
Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),
========================================================
Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan coşkusu
HAKKARİ ve Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan coşkusu
Hakkari'deki törenler Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.
Kutlamalara Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak eşi Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasında sonra öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Öğrencilerin şarkıları ve gösterileri büyük ilgi gördü. Kutlamalar halk oyunları gösterisi ile son erdi.
YÜKSEKOVA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Yüksekova'da Hükümet Konağı önünde çelenk bırakmasıyla başlayan 23 Nisan kutlamaları Selehaddin Eyyübi Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amileri, öğrenci ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten şiirin okunmasının ardından minik öğrencilerin dans gösterileri büyük beğeni topladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
-Valilik önündeki çelenk sunma töreni
-Törene katılan öğretmen
-İstiklal marşının okunması
-Kültür Merkezindeki kutlamalara gelen öğrenci ve veliler
-Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer protokol üyeleri
-Öğrencilerin dans ve halk oyunları gösterilerinden genel ve detaylar
-Hakkari Hlak oyunları gösterisi
-Vali Toprak, öğrencilerle toplu resim çektirmesi
HABER-KAMERA: Behçet DALMAZ-Erkan ÇOBANOĞLU-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,-
==================================================
Antalya'da coşkulu kutlama
ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini söyledi. Arslan, şöyle dedi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutladığımız bugün 15 Temmuz'da demokrasiye karşı yürütülen haksız mücadelenin ihanetlerin inanç ve azimle üstesinden gelen yüce milletimiz ve çocuklarımız için daha da kıymetlidir. Coğrafyamızda yaşanan acılar, çocukların çaresizliği, savaşın yıkımları da sahip olduğumuz milli değerlere sıkıca sarılmanın ve başta Suriyeli çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç bütün çocuklara sevgi eliyle yaklaşmamızın korumamızın önemi kat kat artmaktadır. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı umutlarımızı yeşertmeye, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir."
Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan orkestra 23 Nisan şiiri okudu. Çocuklar halk oyunu gösterisiyle Kurtuluş Savaşı'nı canlandırdı. Dans gösterisinin ardından öğrencilerden oluşan mehter takımı, marş söyledi. Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailelerin çocukları da ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerle dans etti. Gösteriler öğrencilerin ellerindeki şemsiyelerden ay yıldız oluşturmasıyla sona erdi.
Tören sonunda Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalara katılan çocuklar parkta geleneksel oyunların oynandığı alanda eğlenceli vakit geçirdi. Vali Karaloğlu ile beraberindekiler, mendil kapmaca oynayan çocukları izledikten sonra alanı gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın konuşması
Çocukların gösterilerinden görüntü
Detaylar
HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
======================================
Vali Karaloğlu'nun koltuğunu devralan Eylül barış diledi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun koltuğunu devrettiği Eylül Kayra Küçük, "Türkiye'de yaşadığım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyada barışını sağlanmasını diliyorum" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu, koltuğunu Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Kayra Küçük'e devretti. Küçük, Vali Karaloğlu'na çiçek verdi. Valilik koltuğunda oturmanın kendisi için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Eylül Kayra Küçük, kendisine bu fırsatı veren Karaloğlu'na teşekkür etti.
Küçük, valilik koltuğundaki ilk açıklamasında "Bu yıl 23 Nisan'ın 97'nci yılını kutluyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bayram hediye eden tek liderdir. Tüm Türkiye'deki çocuklar adına ülkemiz ve milletimiz için çalışacağımıza söz veriyorum. Antalya gibi mavi ve yeşilin iç içe olduğu yerde çalışmak çok güzel. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için çok değerli ve önceliğimizdir" diye konuştu.
Türkiye'nin mazlumlara kucak açan ve koruyan tek İslam ülkesi olduğunu vurgulayan Eylül Kayra Küçük, "Suriyeli savaş çocuklarına verilen eğitim sağlık ve barınma fırsatı için başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, milli eğitim müdürümüze ve sayın valimize teşekkür ederim. Biz çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz bunun da gereğini fazlasıyla yapmaktayız" dedi. Eylül Kayra Küçük, Vali Karaloğlu'nun sorusu üzerine büyünce vali olmak istediğini söyledi. Vali Karaloğlu, Eylül Kayra Küçük'e özgüveninden dolayı tebrik etti.
Eylül Kayra Küçük daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i aradı. Küçük, telefonla görüştüğü Türel'i, Döşemealtı'nda yapılan Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nden dolayı tebrik etti. Engelli vatandaşların rahatı ve mutluluğunun önemine değinen Küçük, başarılı öğreniciler için düzenlenen Tatil İyi Gelecek Projesi'nin devam etmesi ile park ve bahçe sayısının artmasını istedi.
Türel ile konuşmasının ardından Küçük, "Ülkemiz gitgide güçlü hale geliyor. Türkiye'de yaşadığım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyada barışın sağlanmasını diliyorum. Biz bugünün çocukları olarak çok çalışacağız ve bu bayrağa layık insanlar olarak yetişeceğiz" diye konuştu. Vali Karaloğlu'nun "Heyecanlı mısın?" sorusuna Küçük, "İlk başta oluyordu ama şimdi çok iyiyim" diye cevap verdi. Küçük, daha sonra İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile görüştü. Telefonda İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Küçük, trafik kurallarına uymayan sürücülerin sıkı şekilde denetlenmesini istedi.
Vali Karaloğlu ise "23 Nisan milli iradenin tesis ettiği gün ve cumhuriyete giden yolda kilometre taşı olması açısından önemli bir gün. Daha da önemlisi ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada bir ilki başarmış ve bu günü çocuklara armağan etmiş. Senin nezdinde bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.
Vali Karaloğlu daha sonra Küçük'e satranç takımı hediye ederek fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Makamı devralacak çocuğun çiçekle valinin yanına gelişi
Vali Münir Karaloğlu'nun çocuğa makamı teslim etmesi
Çocuğun belediye başkanı ve emniyet müdürüyle telefon konuşması
Vali ile sohbet
Vali'nin hediye vermesi
HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
============================================
Antalya'da coşkulu kutlama
ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini söyledi. Arslan, şöyle dedi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutladığımız bugün 15 Temmuz'da demokrasiye karşı yürütülen haksız mücadelenin ihanetlerin inanç ve azimle üstesinden gelen yüce milletimiz ve çocuklarımız için daha da kıymetlidir. Coğrafyamızda yaşanan acılar, çocukların çaresizliği, savaşın yıkımları da sahip olduğumuz milli değerlere sıkıca sarılmanın ve başta Suriyeli çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç bütün çocuklara sevgi eliyle yaklaşmamızın korumamızın önemi kat kat artmaktadır. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı umutlarımızı yeşertmeye, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir."
Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan orkestra 23 Nisan şiiri okudu. Çocuklar halk oyunu gösterisiyle Kurtuluş Savaşı'nı canlandırdı. Dans gösterisinin ardından öğrencilerden oluşan mehter takımı, marş söyledi. Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailelerin çocukları da ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerle dans etti. Gösteriler öğrencilerin ellerindeki şemsiyelerden ay yıldız oluşturmasıyla sona erdi.
Tören sonunda Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalara katılan çocuklar parkta geleneksel oyunların oynandığı alanda eğlenceli vakit geçirdi. Vali Karaloğlu ile beraberindekiler, mendil kapmaca oynayan çocukları izledikten sonra alanı gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Çelenk koyma töreni
Alanda vatandaşların görüntüsü
Çelenk koymadan detay
Bayraklardan görüntü
CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'in konuşması
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşması
CHP Milletvekili Devrim Kök'ün konuşması
Polisin iki kişiyi alandan uzaklaştırması
Detaylar
HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
======================================
Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu
GAZİANTEP'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan kutlamalar, Masal Park'ta düzenlenen törenle devam etti. Kutlamalara; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra çocuk korosu tarafından İstiklal Marşı seslendirildi.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, şunları dedi:
"Sevginin, barışın umudun temsilcileri olarak dünyaya en güzel gözlerle bakan çocuklarımızın kalplerinde umut ve sevgi çiçeklerinin hiç solmaması en büyük arzumuzdur. Geleceğimiz ve hazinemiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı ülkesini ve geleceğini seven bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz."
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, milli iradenin hakim olduğu bugünün çocuklara bayram olarak hediye edilmesinin bir tesadüf olmadığını ifad ederek, "Milli iradenin, bir istiklal ve istikbal mücadelesi olduğu görülmüştür. Çocukların bizim geleceğimiz olduğu idraki ile büyük bir bayramın başlangıcı yapılmış ve bütün dünyaya örnek olunmuştur. Ülkeler yarışıyor, devletler yarışıyor, milletler yarışıyor bu rekabeti yönetebilmemiz için temelin sağlam olması lazım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bize verdiği mesaj; sevgi ve barıştır. Bu yüzden dünyanın barışa, adalete çok fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde istikametimizi unutmadan kendimiz yetiştirmemiz lazım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte önce çocuk diyoruz. Çocuklarımızı merkeze alıp onları geleceğe hazırlıyoruz. Belediye Başkanınız olarak bu şehre hizmet etmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Şarkılara zaman zaman protokol üyeleri ve vatandaşlarda eşlik etti. Ardından protokol üyeleri çocuklar ile birlikte gökyüzüne balon bıraktı ve okulların stantlarını gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
Çelenk töreni
Kutlamalara katılanlar
Konuşmalar
Balon bırakılması
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)
==============================================
Tokat'ta 23 Nisan törenle kutlandı
TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Kentteki program, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlama Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Törene Tokat Valisi Cevdet Can, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. Salonda kent protokolü için ayrılan yere Vali Cevdet Can'ın isteğiyle 23 Nisan kutlamalarını izlemek için gelen çocuklar oturdu. Protokol üyeleri ise bir sıra geriye oturdu. Kutlama programın ana okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başladı.
23 Nisan kutlamalarını izlemek için aileleri ile birlikte törene gelen 6 yaşındaki Kutluhan Egemen Er ve Aysima Özdemir gazetecilerin mikrofonlarını alarak Tokat Valisi Cevdet Can ile röportaj yaptı. "23 Nisan olduğu için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Vali Can, "23 Nisan olduğu için çok mutluyum. Sizleri mutlu görünce daha çok mutlu oluyorum. Daha çok seviniyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye cevap verdi.
Çocuk Bayramı kutlama programı öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.
Görüntü Dökümü:
-Çelenk sunumu
-Spor salonu kutlamalar
-Öğrencilerin protokole oturtulması
-Gösteriler
-Çocukların vali ile röportajı
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,
=============================================
Dünya çocukları, 23 Nisan'ı Nevşehir'de kutladı
NEVŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT Uluslararası 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülke çocuklarının da katılımıyla coşkuyla kutlandı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak,Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, bazı kurum ve kuruluşların müdür ile yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in, temsili Vali, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü olan çocuklarla birlikte, törene katılan çocukların ve vatandaşların bayramını kutlamaları ile başladı.
Kutlamalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'nin taşıdığı önemin bir öğrenci tarafından dile getirilmesinin ardından çeşitli okul öğrencileri, şiirler okudular. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin Nevşehir yöresi halk oyunları gösterisinin ardından, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra, İncekaralar İlkokulu öğrencileri, mendil kapma ve balon patlatma oyunlarını oynadılar. Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi ve Azerbaycan'dan gelen çocukların, kendilerine özgü halk oyunları gösterisi, kutlamalara katılan protokol mensupları, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalarda daha sonra mendil kapma ve balon patlatma oyunlarında dereceye giren çocuklara Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver madalyalarını verdi.
Görüntü Dökümü:
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterlerinden genel ve detay görüntü
-Türk ve Yabancı ülkelerden gelen çocukların gösterilerinden genel ve detay görüntü
-Türbindeki vatandaşlardan ve öğrencilerden genel ve detay görüntü
Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)
===============================================
Samsun'da 23 Nisan coşkusu
SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Samsun'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından program Valilik'de devam etti. Atakum Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı Sınıf öğrencisi Ayşe Betül Kasapoğlu, Samsun Valisi İbrahim Şahin'in makam koltuğuna oturdu. Kasapoğlu, hava durumuyla ilgili Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nü arayarak görevlilerden bilgi aldı, ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü aradı. Kutlamalar olumsuz hava koşulları nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve şiir dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Düzenlenen dans, halk oyunu ve spor gösterileri ise büyük beğeni topladı. Düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler vevatandaşlar katıldı.
Görüntü Dökümü
-------------------------
-Atatürk Anıtından detay
-Öğrencinin Valilik makamına oturması
-Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlamalardan detaylar
Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-
=====================================================
Trakya'da 23 Nisan coşkusu (2)
KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki etkinlik Keşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz tarafından anıta çelenk sunulması saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz ve Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencisi Yağmur Ertuğrul birer konuşma yaptı. İlk ve ortaokullarda günün anlamı ile ilgili şiir yarışmasında dereceye girenlerin eserlerini okumasının ardından, şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra oluşturulan kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Parkı'na yürüdü. Burada devam eden etkinliklerde öğrenciler halk oyunları, zeybek ve jimnastik gösterileri sergiledi. Serin havaya rağmen etkinliklere katılım yoğun oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Törene katılan öğrenciler
-Kortej yürüyüşü
-Halk oyunları gösterileri
-Veliler ve öğrenciler
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
=======================================================
Amasya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
AMASYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olumsuz hava koşulları nedeniyle Yavuz Selim Meydanı'ndan Kapalı Spor Salonu'na alındı. Buradaki kutlamalar saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Amasya Valisi Salih Işık, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Ardından konuşma yapan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, "Bir devlet, bir halk yedi düvele karşı mücadele vererek, bunu da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini Ankara'da kurarak dünyaya ilan etmiştirö dedi. Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi.
Kutlamanın sonunda Nihat Bayramoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın on kıtasını koro halinde okuyarak, Türk Bayrağı açtı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-23 Nisan Bayramı gösterilerinden detay
-Nihat Bayraoğlu ilköğretim okulu öğrencileri İstiklal Marşı okumaları
-Dans gösterileri
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,
==========================================
150 metrekarelik Türk Bayrağı denize düştü
ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, denize düştü. Islandığı için 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı, bir polis memuru sırtına alıp sudan çıkardı.
Muratpaşa İlçesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dalgalanan 150 metrekarelik Türk Bayrağı, gönderden koparak, 30 metrelik falezlerin hemen altına denize düştü. Sabah saatlerinde suda yüzen bayrağı görenlerin haber vermesi üzerine gelen deniz polisi, bayrağa zarar vermeden sudan çıkarmak için uzun uğraş verdi. Tamamen ıslanan ve yaklaşık 100 kilo ağırlığa ulaştığı belirtilen bayrağı bir deniz polisi katlayarak halatla bağladı. Bayrağı sırtlayan polis memuru ağırlığına rağmen tek başına kayalıklara çıkarmayı başardı.
Bayrak, yıkanıp bakımının yapılmasının ardından yeniden yerine asıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Bayrak direğinden ve bayraktan detay görüntüler
HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,
==============================================
Turizm Haftası Aladağ'da kutlandı
ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri Yedigöze Barajı piknik alanında yapıldı.
Düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ'ın bölgenin nefes alabileceği bir alan olduğunu söyledi. Akgedik, "Aladağ, turizm alanında Adana'nın yüz akı olmaya aday ve bu konuda Doğu Akdeniz Bölgesi'nin nefes alabileceği bir nokta olması için hızla ilerliyoruz. Aladağ'ımızın tanıtılmasında hep birlikte yol alacağız" dedi.
4 MEVSİM YAŞANIYOR
Vali Mahmut Demirtaş da, Adana'nın kültürel ve sanatsal etkinliklerle ön plana çıktığını belirtti. Demirtaş, "Ülkemiz 4 mevsimin bir arada yaşandığı ender coğrafyalardan biridir. Bu stratejik konum, 'bacasız sanayi' dediğimiz turizme ekonomik katkısını da beraberinde getirmektedir. Adana, Çukurova'nın bereketli toprakları, zengin doğal kaynakları, gelişmiş ekonomisi ve çok kültürlü yapısıyla, Türkiye mozaiğinin en önemli unsurlarındandır. İlimiz festivalleriyle, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle modern bir dünya kentidir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Bando takımından görüntü
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Etkinliğe katılanlardan genel görüntüler
Halk oyunları gösterisinden görüntüler
Vali Mahmut Demirtaş'ın bazlama pişirmesi
Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in konuşması
Yamaç paraşütü gösterisi
Murat Kekilli'nin konserinden görüntü
Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ALADAĞ, (Adana),
=========================================
Minik Yusuf'un ölümüne neden olanlar adliyeye sevk edildi
ADANA'da 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri, adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül Aileleri, barışmak için bir araya geldiklerinde yine kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada tesadüfin sokakta oynayan Yusuf Atmaca ile 43 yaşındaki Hasan Can ve 67 yaşındaki Sabri Bülbül yaralandı. Götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Atmaca, gözyaşları arasında topağa verilirken, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Sabri Bülbül ile Ensari, Murat Can ve Emre Bektaş gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemi altında götürüldükleri sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
Adli Tıp Birimi tabelası
Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,(DHA
=============================================
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
İZMİT'te arkadaşının yüzüğünü denemek için takan Melih Üçüncü yüzüğü çıkartamayınca itfaiyeye gitti. Melih Üçüncü'nün parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.
İzmit'te bir arkadaşının yüzüğünü beğenerek denemek için parmağına takan Melih Üçüncü yüzüğü çıkartamadı. Uzun süre yüzüğü çıkartmak için uğraşan Melih Üçüncü tüm denemelerinde başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeci yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Melih Üçüncü'nün parmağını yakmaması için su döküldü. Yaklaşık 2 dakika süren kesme işleminin ardından Melih Üçüncü'nün parmağındaki yüzük çıkartıldı. Melih Üçüncü itfaiyecilere teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiyecinin yüzüğü kesmesi, su dökülmesi, yüzüğün çıkarılması
Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),
==================================================
Andırın'da hafif ticari araçta yangın
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, hareket halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
Andırın- Kahramanmaraş Karayolu'nda ilerleyen Mehmet Cinkara yönetimindeki 16 LE 188 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Cinkara, aracını sağa çekip durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Alev alan araç
Sürücünün müdahale etmesi
İtfaiyenin gelişi
İtfaiye ekibinin müdahalesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
=====================================================