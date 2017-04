Dha Yurt Bülteni - 9

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü



ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu Kırıkkaleli Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş 33 yaşındaki Turgay Ugantaş şehit oldu.



Şehit Turgay Ugantaş'ın Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi, Tennur Yapı Kooperatifi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan annesi Zühre'ye acı haber, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakma tarafından verildi. Oğlunun şehitlik haberini öğrenen anne Zühre Ugantaş'ın feryadı yürek dağladı. Bu sırada çarşıda bulunan şehidin babası Cemal Ugantaş oğlunun şehit olduğunu öğrenince eve geldiğinde göz yaşı döküp, feryat etti. 112 Acil Servis ekipleri, Ugantaş ailesini sakinleştirebilmek için iğne vururken, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da teselli etmeye çalıştı.



13 yıllık Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş olan Turgay Ugantaş'ın 2'si erkek 3 kardeşten biri olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 4 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşinin ise polis olduğu belirtildi. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankacmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ugantaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri, de eve Türk Bayrağı astı. Şehidin cenazesi ise yarın Kırıkkale'de öğle namazına müteaikip Nur Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Şehit Uzman Çavuş Çubuk memleketi Ordu'da toprağa verildi (1)







Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk memleketi Ordu'da toprağa verildi.



Deniz Baykal, "Maç henüz bitmedi" (2)



"DEVLET GÜCÜYLE DAYATILAN BİR KAMPANYAYDI"



Çanakkale'de CHP İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Belediyesi Çalışanları Sosyal Tesisleri'nde partililer ve vatandaşlar ile bir araya gelen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum kapsamında 'evet' cephesinin devletin bütün olanaklarıyla yürütülen bir kampanya sürdürüldüğünü savundu. Bütün gücüyle tarafsızlık için yemin etmiş Cumhurbaşkanının devletin uçağı ve helikopteriyle 'evet' için çalıştığını söyleyen Baykal, "Devletin güvenlik güçleriyle gittiği her yerde resmi organizasyonlarla miting yaptı. Okullar tatil, öğretmenler, memurlar hepsi sahada. Buna karşılık biz acaba Çanakkale'den Mardin'e nasıl gideceğiz diye çırpınıyoruz. Ertelemek zorunda kalıyoruz. Meral Akşener salon bulamıyor, engelleniyor. Bizim arkadaşlar stant açıyor. Vay olağanüstü hal stant olmaz diye masaları kaldırıyorlar. Broşür dağıtacaklar İstanbul'da, Ankara'da her türlü engel. Normal bir yarış oldu mu" diye konuştu.



Referandum süresi boyunca hayır oyu verecekleri suçlamak, karalamak, cesaretlerini kırmak, caydırmak için ahlaklı, ahlaksız her şeyin yapıldığını ileri süren Baykal, "Ağır suçlamalar, hakaretler yapıldı. Terörist olmakla, FETÖ'cü, PKK'lı olmakla suçlandı. Kampanya yukarıdan aşağıya bir 'evet' kampanyasıydı. Resmi bir kampanyaydı. Devlet gücüyle dayatılan bir kampanyaydı. Buna karşılık 'hayır' diyenlerin siyasi bir karargahı mı vardı? Bir organizasyonu mu, parası, pulu mu vardı? İnsanlar kendiliğinden akılla, vicdanla sorumluluk duygusuyla hemen bir araya gelerek, sosyal medyada örgütlenerek, müthiş yaratıcı kavramlar bularak, fikirler ortaya atarak, küçük videolar çekerek biraraya geldi" dedi.



Referandumdan önce bir TIR şoförünün çektiği görüntüyü örnek gösteren Baykal, "Bir video çekiyor. 'Dinleyin arkadaş' diye anlatıyor. Bir yandan da arabayı sürüyor. Muhteşem bir olay. Bir defa hareket spontane bir hareket. Tabandan yukarı bir hareket. Aşağıdan yükselen bir hareket. Vicdandan, akıldan, inançtan, bireysel değerlendirmeden gelen bir hareket. Talimatla, finanse ederek, yönlendirilerek değil. Çok saygı değer, büyük bir iş" diye konuştu.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, buradaki konuşmasının ardından Çan İlçesi'ne hareket etti. Çan'da CHP İlçe yöneticisinin düğününe katılacak olan Baykal, ardından İstanbul'a geçecek.



Metin Feyzioğlu: YSK'nın görevi kanun yazmak değil







TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "YSK'nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil" dedi.



Genişletilmiş 9'uncu Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın 'mühürsüz oy' kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Hiçbir dayanağı yok ve hayatımda böyle karar görmedim ve duymadım. YSK'nın, Türkçe okuma yazma bilen herkesin anladığı bir şeyi nasıl anlamadığına hayretler ediyorum. Anayasa'nın 101'inci maddesinin 1'inci paragrafının 3'üncü bendi, 'Arkası mühürsüz oy pusulaları geçersizdir.' diyor. Yani bunun böyle olmadığını iddia edebilmek için, başka türlü anlayabilecek ve anlatabilecek gerekçeleri üretmek için hakikaten o kadar çok okumak lazım. Herhangi bir okul bitirmemiş birisi bile bunun ne anlama geldiğini anlar. 'Arkası mühürsüz oy pusulası geçersizdir.' YSK'nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil. Bunlar yanlış ve kabul edilemez" dedi.



YSK'nın daha önceki birkaç kararına atıf yapıldığını, ancak bunların bir emsal olmadığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Kaldı ki o kararların her biri 2010'daki kanun değişikliğinden önce ve YSK'nın bütün o kararları herhangi bir beldedeki ya da kasabadaki sandığa ilişkin. Ama 16 Nisan'da akla zarar bir şey yapıyor. Oylama devam ederken kanunun bir emredici hükmünün uygulanmayacağını söylüyor. Dolayısıyla önceki kararından çok farklı olarak kanuna aykırılığın boyutunu öğrenmemizi sağlayacak tutanakların tutulmasını engelliyor, eksikliğin giderilmesini önlüyor. Sözlü karar alınır mı? Bu kadar skandal bir duyuruyu yazılı bir karar olmadan nasıl yaparsın? YSK'nın buradaki mutlak hukuksuzluğu şu; oylama devam ederken böyle bir duyuru yapamazsın. Oylama biter, tutanaklar tutulur. Kanun uygulanır, kanuna göre mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılır. Birileri itiraz eder ve bu itirazların üzerine sayılar ortaya çıkar. İhmal edilebilir bir sayı olursa önceki içtihadı çerçevesinde belki 'bunları sayalım' diyebilir. O zaman bile doğru olmaz ama belki diyebilir. Burada kaç yüz bin, kaç milyon mühürsüz oy pusulası olduğunu, bunların evet mi hayır mı şeklinde damgalandığını bilmiyoruz. Bu kadar bilinmezle dolu bir hukuksuzluğun karıştığı bir oylama sonucunda en az yüzde 50 'Türkiye'de sistemin ötesinde rejim değişmiştir.' diyor. Anayasa Mahkemesi'nin buna bakması lazım. Ama maalesef siyasi iktidardan yanıltıcı açıklamalar geliyor."



Sinop'ta nükleer santral protestosu



SİNOP Nükleer Karşıtı Platformu tarafından düzenlenen ve yurdun dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarıın temsilcilerinin de katıldığı 'Çernobil nükleer felaketinin 31.yılı' etkinliğinde nükleer santraller protesto edildi.



Sinop'ta yaklaşık 500 kişinin yer aldığı 'Çernobil nükleer felaketinin 31.yılı' etkinliğinde nükleer santraller protesto edildi. Eski otogar mevkisinde toplanan grup, taşıdıkları "Nükleere inat yaşasın hayat", "Yaşamı yok eden enerjilere hayır" yazılı dövizlerle slogan atarak Tuzcular Caddesi'nden İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Alana oluşturulan polis arama noktalarından alınan grup, bir süre müzik eşliğinde halay çekti, slogan attı. Nükleer Karşıtı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Tertip Komitesi Başkanı Murat Şahin, dünyada gelişme ve büyüme düzeyinde bulunan hiçbir ülkenin artık nükleer santrallere kendi ülkelerinde izin vermediğini, Çernobil faciasının üzerinden 31 yıl, Fukuşima kazasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini ifade etti.



Nükleer santrale izin vermenin insana ve doğaya yapılan en büyük haksızlık olduğunu dile etiren Murat Şahin, "Dünyadaki gelişmiş ülkeler neden kendi topraklarında nükleer santrali yapmıyorlar? Bu ülkeler kendi topraklarındaki nükleer santralleri kapatmaya çalışırken bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler hala bunları ihraç etmek için çaba sarf ediyor. Artık Türkiye'nin nükleer santraller konusunda iç muhasebe yapma zamanı gelmiştir. Sadece rant elde edebilmek için ülkenin kaderi ile oynanmamalıdır. Bizler buna izin vermeyeceğiz" dedi.



Şanlıurfa'da yoğun güvenlik önlemleri



ŞANLIURFA'da polis, Suruç İlçesi'nde 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerini hedef alacağı belirtilen kadın teröristin kullandığı bombalı aracın infilak ettirmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, kent genelindeki uygulamaları sıklaştırıp şüpheli kişi ve araçları didik didik aradı.



Suriye'den bir hafta önce 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerinde sansasyonel eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirtilen kadın teröristin dün polislerin kendisi fark etmesiyle Suruç İlçesi'nde, mezarlık yakınlarında içerisinde bulunduğu bomba yüklü otomobili patlatmasının ardından polis kent genelinde alarma geçti. Olası saldırının önlendiği olayın ardından polisler, kent merkezinde ve ilçelerinde şüpheli araç ve kişileri durdurup aradı. Araçlarda arama yapıp evrak kontrolü yapan ekipler, kişilerin de üst araması ile kimlikleri kontrol edildi. Kamu kurum binalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte halkın yoğunlukta bulunduğu bölgelerde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.



Sağlık çalışanı İşçan'ın darp edilmesine tepki



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde hasta sevki sırasında yaşanan trafik kazasının ardından acil top tekniseni Sadık İşçan'ın bir taksici tarafından darp edilmesine meslektaşları tepki gösterdi.



Çorlu'da 112 acil servisi ambulans hasta sevki sırasında bir taksi ile çarpışıp maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından taksici acil tıp teknisyeni Sadık İşçan'ı darp etti. Aldığı tokatlar nedeniyle kulak zarı yırtılan İşçan, hastaneye götürülüp tedavi edildi.



Türk Sağlık Sen ile Merkez Sağlık Sen üyeleri, 112 Komuta Merkezi önünde toplanarak, İşçan'ın darp edilmesine tepki gösterdi. Merkez Sağlık Genel Başkanı Ali Sökmen, sağlık çalışanlarının sürekli olarak şiddete maruz kaldığını belirterek, insan hayatını kurtarmak için çalışma içinde olan sağlık çalışanı Sadık İşçan'ın darp edilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Sökmen, "Çorlu 6 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibimiz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne acil hasta nakli yapmakta iken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne girişi esnasında ticari bir taksiyle sürtünmesi suretiyle kaza yapmıştır. Ambulans sürücüsü ambulans içerisindeki hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle taksi şoförüne ambulans içerisinde hastayı acil servise teslim etmeleri gerektiğini, kaza tutanağı düzenleme ve gerekli işlemleri yapmak için hastaneye gelmesini teklif etmiştir. Taksi şoförü de bu teklifi kabul etmiş ve acil servise gelmiştir. Kaza ile ilgili tutanak düzenlenirken taksi şoförü taksinin sahibine haber vermiş, ticari taksinin sahibi bağırarak hastane içerisine girmiş ve içeri girer girmez de acil tıp teknisyeni Sadık İşçan'ın kulağının bulunduğu bölgeye şiddetli bir tokat atmıştır" dedi.



Taksicinin attığı tokat darbesinde İşçan'ın kulak zarının yırtıldığını söyleyen Sökmen, "Çorlu Devlet Hastanesi'nden darp raporu almıştır. Görevi sadece insan hayatını kurtarmak ve yegane amacı insana hizmet olan bu denli kutsal bir mesleği icra eden meslektaşımıza yapılan bu insanlık dışı davranışın başta arkadaşımız olmak üzere bizleri de derinden üzmüştür. Sendikamızın kayıtlı üyesi ve aynı zamanda Çorlu ilçe temsilcimiz Sadık İşcan'a yapılan insan onurunu, gururunu ayaklar altına alan bu insanlık dışı davranışı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyoruz" dedi. Grup basın açıklamasını okumasının ardından dağıldı.



Adana'da ambulans 3 otomobile çarptı: 4 yaralı (Ek Görüntü Dökümü)



Dev yılan sağlığına kavuşuyor



BURSA Hayvanat Bahçesi'nde dev boa yılanının ağzında çıkan yaraya geçtiğimiz günlerde müdahale edildi. Yetkililer, yılanın ağzındaki yaranın iyileşmeye başladığını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 3 yıldır yaşayan 3 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanının ağzında kışın kaptığı enfeksiyon sonucu yara oluştu. 9 yaşındaki yılanın ağzındaki yaraya 4 kişi tarafından ağzına tahta sıkıştırılarak müdahale edildi ve yılanın ağzına ilaç sürüldü. Yetkililer, sürülen ilaç sonrası yılanın ağzındaki yaranın hızla iyileştiğini söyledi.



İş dünyası Bodrum'daki zirvede buluştu



BODRUM Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD), Bodrum ve çevresindeki işadamlarının birbirleriyle olan ticaret hacimlerinin gelişmesi amacıyla 6'ncı kez İş Dünyası Zirvesi düzenledi.



BESİAD tarafından, Kempinski Otel'de 6'ncısı düzenlenen İş Dünyası Zirvesi Bodrumlu sektör temsilcilerini Denizli, Aydın ve İzmir'deki inşaat bilişim ve hizmet sektörü temsilcilerini buluşturdu. Etkinliğe katılan 100'e yakın işadamı sabah saatlerinden itibaren görüşmelere başladı. Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) Başkanı Gültekin Okay Salgar, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Denizciler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve BESİAD Başkanı Emre Köroğlu da katıldı.



İş Dünyası Zirvesi'nin önemli işbirliklerine imkan sağladığını söyleyen TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Türkiye büyük bir ülke. Merkezi bir sistemle yönetilmesi mümkün gözükmüyor. Yerellerini güçlendirmesi gerekir. Her yerelin kendi içerisindeki dinamiklerin bir araya getirdiği valiliği ve belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarıyla odalarıyla kanaat önderleriyle bir araya gelip lobisini yapabilmesinde fayda var. Yerellerin kendi içindeki sorunlarını daha anlaşılır bir şekilde şeffaflaştırıp ve lobi şekliyle ülke ve dünya gündeminde taşıyabileceğine inanıyorum" dedi. Türkiye'de darbenin ardından referandum süreciyle birlikte iş dünyasının önünü görmesinin zorlaştığını dile getiren Kadooğlu, "Bugünden sonra hepimiz el birliğiyle yerelinden bölgeseline, bölgesinden ulusalına kadar 81 milyon insan birleşip, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamalıyız. Müteşebbis bir ruhla ülkemizdeki 81 milyon insan, kalkınma seferberliği konusunda güç birliği yapar ise, kısa bir zaman içerisinde biz bunları atlatırız" diye konuştu.



İŞADAMLARINA 'ÜLKENİZE GÜVENİN' MESAJI



Hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir ekonomik sıkıntının yaşandığını savunan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Hükümetin son aldığı teşvik kararları, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişim atakları önemsenecek bir durum. İş dünyası olarak, bizim ülkemize ve kendimize güvenmemiz lazım. Bu kara bulutu el birliğiyle kaldıracağız. Eğer korkularla düşünürsek, daha geriye gideriz. Ekonomistlerin elbette ki önerilerini dinleyip, tedbirimizi alacağız. Buna göre hazırlıklarımızı yapıp önümüze bakacağız. Çünkü başka ülke yok, bu ülkeyi kalkındırmak da hepimizin görevidir. İş dünyası her zaman olduğu gibi değil eli, gövdesi ile taşın altındadır" diye konuştu.



BESİAD Başkanı Emre Köroğlu, İş Dünyası Zirvesi'nde amaçlarının Bodrum yerel ticaretini arttırabilmek için üyelerinin, şehir dışından gelen firmalarla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, TÜRKONFED ve GESİFED'in de katılımıyla Türkiye geneli ile iş hacminin arttırılmasında önemli rol oynayacağını söyledi.



"UMUTSUZ TİCARETTE, YATIRIM YAPAMAYIZ"



GESİFED Başkanı Gültekin Okay Salgar iş adamlarına gelecekle ilgili karamsar olunmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomik yapıdaki tedirginlik, güven ortamındaki huzursuzluk insanların yatırım yapmaya, ticari gelişmelerini büyütmeye imkan tanımıyor. Ülkemizin önce güven tahsis etmesi gerekiyor. Ticaretin gelişmesi için insanların geleceğine çok net bakması gerekiyor. Biz de geleceğe iyi bakarak, yatırımlarımızı ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Umut olmak zorunda, umutsuz ticarette yatırım da yapamayız. Uluslararası platformda Türkiye'nin hakkı olduğu yere gelmesi için desteği vermek zorundayız" dedi.



Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.



Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)