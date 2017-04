Dha Yurt Bülteni-9

Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit (2)



ÜSTEĞMEN VE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU



Şırnak'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'ndeki Kopki üs bölgesinin emniyetini sağlayan askerlere PKK'lıların saldırması sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Üsteğmen, diğerinin ise uzman çavuş olduğu belirtildi. Yaralanan 2 askerin Şırnak'ta tedavisi devam ederken, 2 şehit asker için Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması bekleniyor.



Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon da devam ediyor.



Haber: ŞIRNAK



Ergani'de korucu aracında silahlı saldırıda öldürüldü



DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde güvenlik korucusu Ramazan Ulaş, dün akşam saatlerinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.



Ergani İlçesi'ne bağlı Kortaş Köyü'nde güvenlik koruculuğu yapan 45 yaşındaki Ramazan Ulaş, dün akşam aracıyla birlikte geldiği ilçe merkezindeki Şirinevler Mahallesi'nde, kimliği belirsizi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saat 23.40'da meydana gelen saldırıda güvenlik korucusu Ulaş'ın kullandığı otomobil, sokak lambası direğine çarparak durabildi. Güvenlik korucusu Ulaş, olay yerinde hayatına kaybederken, bölgeye gelen güvenlik güçleri kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından güvenlik korucusu Ramazan Ulaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Ulaş'ın öldüğü olayın terör saldırısı olup olmadığı ise araştırılıyor.



Haber: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), -



Çimento yüklü TIR viyadükten uçtu, sürücü öldü



İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü TIR yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada, TIR sürücüsü öldü.



Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kulfallı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Akşen idaresindeki 03 F 0917 plakalı çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak Daniş Koper Viyadüğü'nde bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan TIR yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazayı gören sürücüler polisi ve 112 Acil'i arayarak kazayı haber verdi. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekibi TIR sürücüsü Hacı Akşen'in öldüğünü belirledi. Polis araçta başka kimse olma ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Araçta sürücüden başka kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu'na aday (2)



BAKAN AVCI: İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR TUTUM



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, 'Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' adlı toplantının 'İşbirliği İmkanları Üzerine Genel Değerlendirme' oturumuna başkanlık yaptı. 37 Afrika ülkesinin UNESCO Milli Komisyon Genel Sekreterleri'nin görüşlerini dinleyen Bakan Avcı, Benin UNESCO Mİlli Komisyon Genel Sekreteri Fassinou Allagbada'nın "Fransızlar tarafından bizden çalınan tarihi eserlerin geri alınması konusunda çok uğraştık başarılı olamadık. Bu konuda sizden de destek bekliyoruz" talebine cevap verdi.



Bakan Avcı, dünya miras listesine girecek eserlerin envanterinin oluşturulması hakkında Türkiye UNESCO Milli Komisyonu'nun tecrübelerini paylaşabileceğini anlattı. Toplantıda pek çok genel sekreterin paylaştığı tarihi ve kültürel eserlerin iadesi konusunun ortak sorun olduğunu ve aktaran Bakan Avcı, şunları söyledi:



"3 gün sonra 25 Nisan'da New York'ta özel müzayede yapılacak. Ülkemizden götürülmüş, tarihi sit alanından götürülmüş Kilia tipi idol satışa sunulacak. Biz gerekli yasal girişimlerde bulunuyoruz ama yasal girişimler maalesef çok uzun zaman alabiliyor. Çok teknik hukuk bilgisi ve mücadele süreci gerektiriyor. Evet bunları yapıyoruz zaman zaman. Başarılı olduğumuz örnekler de var. En son geçen ay İsviçre'den Perge'den götürülmüş, ülkemize iadesi mahkeme süreci tamamlandığı için kesinleşmiş Heracles Lahdini iade kararını aldık. Önümüzdeki günlerde ülkemize getireceğiz ama her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz."



UTANÇ VERİCİ



Türkiye'de bütün gümrüklere Suriye veya Irak'tan, bölgemizden kaçırabilecek tarihi eserler hakkında katalog hazırlandığını ve gümrük çalışanlarının tarihi eser kaçakçılığı konusunda daha duyarlı olmalarını sağladıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:



"Avrupa ve ABD'de metropoliten ülkeler maalesef ülkelerimizin ve ülkemizin tarihi eserleri konusunda bu haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyor. Bu konuda sağlam bir işbirliği oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece Afrika ülkelerinin değil, hepimizin sorunu. Türkiye doğudan batıya güneyden kuzeye açık hava müzesi. Burada pek çok uygarlığın kalıntıları var. Bunların yurt dışına kaçırılmaması için ciddi tedbirlerimiz var. Buna rağmen geçmişte özellikle çok kıymetli tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek metropoliten ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu biline biline müzayede, sergi konusu oluyor. Bu gerçekten insanlık adına utanç verici bir tutum. Hepimizin bu utanç verici tutumla mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye olarak bu konuda birikimimizi, deneyimizi başarılı olduğumuz hukuki mücadeleleri sizinle paylaşırız. Türkiye'nin Heracles Lahdini İsviçre'den getirebilmesi bir hukuk zaferidir. Bu hukuk sürecinin nasıl işlediğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız."



Toplantıya katılanlardan bazılarının ülkelerindeki okullar ve burslarla ilgili düşüncelerini dile getirdiğini aktaran Avcı, "Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimi ile karşı karşıla kaldı. Bunun arkasında uluslararası uzantıları olan FETÖ terör örgütü olduğu, mahkeme süreci devam ediyor. Ülkenizde faaliyet gösteren dışarıdan gelen okullar konusunda hepimizin dikkatli olması lazım. Türk okulu adı altında faaliyet gösteren okullarla ilgili Türkiye'nin bilgisine başvurmanızda fayda var. Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vakfı'ndan okullar konusunda bilgi desteği alabilirsiniz" dedi.



Konuşmasının ardından Bakan Avcı, toplantıya katılanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.



Saldırıya uğrayan başkan o anları anlattı



NİĞDE'de silahlı saldırıya uğrayan Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, zanlının önce taş attığını daha sonra baş ve göğüs kısmına doğru silahını doğurttuğunu 'Erdal seni öldüreceğim' dedikten sonra ise ateş etmeye başladığını söyledi.



Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Başkan Sarı yaşadığı silahlı saldırıyı şöyle anlattı: "Kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma toplantımız vardı. Bu toplantıyı tamamladıktan sonra bizim Cumhuriyet Meydanında ilçe merkezimizde bir Atatürk büstümüz var. Bozulmuştu daha güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yakışan bir heykel koyalım, hatta heykelin formatında Kuran-ı Kerim de olsun dedik, o şekilde heykelimiz de gelmişti. Bunun montaj çalışmaları yapılacaktı. Bunun çalışmasını yerinde takip edip görevlilerden bilgi aldım. O esnada yanıma iki tane okul müdürümüz geldiler. Birde Sağlık Mahallesi Muhtarı da yakındı bize. Onlarla bir konu hakkında görüşme yaparken benim başımın üzerinden bir kuş geçti zannettim. O anda müdürümüzün biri o tarafa doğru yöneldi. Ne oluyor falan derken meğer adam orada bulunan taşlardan birini bana vurmak istedi. Kargaşa çıkarmak istedi belli ki, kendini farklı bir şekilde kurgulamış. Taşı attığını fark edince başımı eğdim taş değmedi. Bu arada adam tam büstün üst köşesinde belinden bir silah çıkardı. Aramızda yaklaşık 8-10 metrelik bir mesafe vardı. Birde park halinde bir araç vardı. Park etmiş aracın arka tarafını geçerek kendisine orayı siper yeri olarak görmüş ki bize direk olarak baş ve göğüs kısmımıza doğru silahını doğrulttu. ve silahını ateş etme pozisyonuna getirdi ama silah patlamadı. O anda 'Erdal ne oldu' şeklinde bir cümle kullandı. Ardından silahın mekanizmasını çekince 'Erdal seni öldüreceğim' şeklinde bir ibarede bulundu.ö



ŞAKA YAPIYOR SANDIK



Sarı saldırganın önce şaka yaptığını sandıklarını belirterek şöyle devam etti: "Tam sağa dönerken sağ kolumdan mermi çekirdeğinin girdiğini hissettim. Önümde bir çocuk benden önce düşmüş. Ama çocuğun neden düştüğünü ben bilmiyordum. Herhalde silah sesini duyunca kargaşandan düşmüştür diye değerlendirdim. Vurulduktan sonra süratli bir şekilde koşmaya devam ettim ve bir esnafın dükkanına girdim. Demir kapı vardı onu kapattım esnaf arkadaşımıza da söyledim beni öldürecekler diye orada kuytu bir yer vardı oraya girdim. Dışarıda ki arkadaşlarımızın söylediğine göre adam beni takip ederek oraya da gelmiş. Silahını dükkana doğrultup kontrol etmiş ve daha sonra oradan koşarak kaçmış. Bu aşamada bu olayı çözecek kişiler Emniyet güçlerimiz tarafsız ve bağımsız yargımızdır inşallah en kısa sürede çözerler. Bu kişinin arkasında ki kişi ve kişilerin tespitini yaparak Yüce Türk Adaletine teslim ederler diye düşünüyorum.



Adam hangi neden ve gerekçeden dolayı böyle bir olaya teşebbüs etti bilemiyorum. Ben eski bir emniyetçiyim, emniyetin içerisinde amirlik yapmış biri olarak Emniyet Teşkilatımıza yürekten güveniyorum.Bu kişinin bir nevi proje olduğunu ama arkasında birilerinin olduğunu düşünüyoruz, çünkü kurguya ve kurulmaya müsait bir kişi. Bizim tüm dualarımız öncelikle şuanda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiğimiz yavrumuz Celil Acer kardeşimizin sağlığına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir. İnşallah o çocuğumuz bize teselli olur diye düşünüyorum. Biz bir nevi millete hizmet yolunda kolumuzdan yara aldık, biz hizmet gazisi olduk.ö



Gizli tanık: 'Darbeciler gelirse selam durun' talimatı verildi



DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu polislerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen gizli tanık 'Mücahit', 15 Temmuz gecesi Çevik Kuvvet'te görev aldıklarını, silah dağıtıldığını, komiser yardımcısı Nail S.'nin kendilerine darbecilerin gelmesi halinde selam durup buyur etmelerini, tanklara silahla ateş edilmemesi talimatı verdiğini söyledi.



FETÖ/PDY Denizli'deki emniyet yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz eski polisler ile avukatları ve yakınları katıldı. İddianamenin gizli tanıklarından 'Mücahit', 'Kafkas' ve 'Deniz', davada ses ve görüntü bilişim sistemi ile sesi değiştirilerek dinlendi. Tanıklardan Mücahit'in verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe gecesi saat 23.00 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde toplandıklarını ve polislere silah dağıtıldığını söyledi. Vali Ahmet Altıparmak ile dönemin Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ın da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki kriz merkezinde toplantı yaptıklarını belirten 'Mücahit' kod adlı gizli tanık, "Tutuklu sanıklardan Komiser Yardımcısı Nail S.'ye darbeciler gelirse ne yapacağımız sordum. O da bize soğukkanlılıkla ve alaycı şekilde 'Darbeciler gelirse selam durup buyur edeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın' dedi. Biz çok tedirgindik, ancak kendisi çok rahattı, bu dediğini herkes duydu" dedi. Mahkemede Kafkas kod adlı gizli tanık da dinlendi. Kafkas, Çivril İlçe Emniyet Amirliği'nde polisleri tanıdığını, ilçede görevli komiser yardımcısı Önder U.'nun televizyonda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Senin de zamanın gelecek" dediğini duyduğunu ifadesinde söyledi.



'Deniz' kod adlı gizli tanık da FETÖ'ye bağlı polislerin emniyet içinde birlikte hareket ettiklerini, daha çok ödül aldıklarını ve önemli görevlere FETÖ'cü polislerin atandığını anlattı. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam etti.



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -



78'lik dededen 74'lük eşine dayak



ANTALYA'da 78 yaşındaki Münir Aker, tartıştığı eşi 74 yaşındaki Hafize Aker'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Meydan Kavağı Mahallesi 1560 Sokak'ta bulunan bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Münir ve Hafize Aker çifti arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Münir Aker, eşi Hafize Aker'i tartaklayınca yaşlı kadın pencereyi açıp yardım istedi. Aker'in yardımına iki komşusu yetişti. Ancak sinirlerine hakim olamayan Münir Aker, iki komşusunu da tartakladı. Gürültü üzerine olay yerine polis çağrıldı. Kısa sürede gelen polis, çifti ayırdı.



Dayak yiyen iki komşu şikayetçi olmazken, Hafize Aker eşinden şikayetçi oldu. Polis tarafından ekip otosuna alınan çift, sağlık kontrolü sonrasında Demircikara Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Aker, eşini dövmediğini iddia ederken vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Hafize Aker eşinden şikayetçi olduğunu tekrarladı.



Çiftin kavga nedeni ise açıklanmadı.



Maden kazası sanığı Kozlu Müdürü Eroğlu, TTK Genel Müdür Vekili oldu



ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen 8 işçinin öldüğü iş kazasında, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuksuz yargılanan 10 sanık arasında bulunan Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, kuruma vekaleten genel müdür olarak atandı.



2013 yılında yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Yargılamanın devam ettiği Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen hafta gönderilen 3'üncü bilirkişi raporunda taşeron firma asli kusurlu, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz ise eksiklikleri nedeniyle firmaya bir yaptırım uygulamak yerine, kendi bünyelerinden bir çalışanı teknik nezaretçi olarak atamayı uygun gördükleri için tali kusurlu bulundu.



GENEL MÜDÜR OLARAK ATANDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu'nu, 11 aydır vekaleten TTK Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ercan Gebeş'in yerine yine vekaleten atadı. Kazım Eroğlu, genel müdürlükte yapılan devir teslim töreni ile görevi devraldı. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1986'da Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden mühendisi olarak işe başladığını söyleyen Eroğlu, şöyle konuştu:



"Daha sonra sırasıyla vardiya mühendisliği, başmühendislik, işletme müdürlüğü, üretim müdür muavinliği, 2004'den bu yana da müessese müdürlüğü yaptım. Toplamda bakıldığı zaman 31 yıllık kurumda çalışma sürem var. Kozlu'da çalıştığım süre içerisinde 'Kozlu Müessesi ailesi fertleri' diye hitap ediyordum. Bundan sonraki hitap şeklimiz değişecek, 'TTK Genel Müdürlüğü ailesinin fertleri' diye hitap edeceğiz. Aile bireylerim tabiri yerindeyse daha da fazlalaşmış oldu. Atamayı yapan yetkili makama sonsuz teşekkürlerimi, en kalbi duygularımı, sevgilerimi iletiyorum."



TTK Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek olan Ercan Gebeş ise Kazım Eroğlu'na başarı dileğinde bulunarak, "Yaklaşık 11 ay önce bana verilen emaneti, emanete herhangi bir zarar vermeden yeni sahibine teslim etmenin gönül huzuru içerisindeyim" dedi.



Bakan Kılıç: Gözlemcilerin hangi terör örgütüne destek verdiklerini gördük



GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "CHP ve muhalif olanlara şunu söylemek istiyorum; Sığınmaya çalıştıkları gözlemcilerin ne paçavralarla hangi terör örgütüne destek vererek, daha doğrusu hangi terör örgütü ile poz verdiklerini sosyal medyada ve medyada gördük" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve partililerle birlikte, Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Referandumda çıkan evet oylarına verilen destekten dolayı teşkilatın çalışmalarına teşekkür eden Bakan Kılıç, seçim sonuçları üzerinde yapılan değerlendirmelere de değindi. Yüksek Seçim Kurulu'nun ortaya koyduğu kararın açık olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Milletimizin sandıkta vermiş olduğu karar açıktır. Bunun tartışması yoktur, bu konu artık kapanmıştır. Şuan itibarıyla hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da FETÖ terör örgütü ile ilgili atılması gereken adımlar ve alınması gereken kararlar var. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü halin uzatılması kararını meclise gönderdik. Meclis hemen toplandı ve 3 ay daha uzatma kararı aldı. Dolayısıyla terörle olan mücadelemiz, ülkemizin gelecek mücadelesi, istikrar mücadelesi, ekonomimizin gelişmesi ve uluslararası politikalar olarak da yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) raporuna da tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "CHP ve muhalif olanlara şunu söylemek istiyorum; Sığınmaya çalıştıkları gözlemcilerin ne paçavralarla hangi terör örgütüne destek vererek, daha doğrusu hangi terör örgütü ile poz verdiklerini sosyal medyada ve medyada gördük. Ben takdiri yüce milletimize bırakıyorum. Aziz milletimiz 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği ve hızlı şekilde ilerlemesi için bir karar vermiştir. Bu kararı göremeyen, görmek istemeyen, hatta hatta 'Bu sonuçları tanımıyoruz' diyen anamuhalefet partisinin genel başkanına sadece şunu söylüyorum: Bu sonuçları tanımamak demek milleti tanımamak demektir. Siz milleti tanımazsanız millet sizi hiç tanımaz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera. SAMSUN, -



Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu



AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişiden 29'u polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüphelinin de yakalanması için alışmalarını sürdürüyor.



Yabancı öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı (2)



YARALILARIN DURUMU İYİ



Afyonkarahisar'da yaralanan 15'i yabancı öğrenci 17 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan üniversite öğrencisi Alman Cedric Hackert, kaza sırasında uyuduğunu söyledi. Gürültüyle uyandığını ve çok korktuğunu anlatan Hackert, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hazım Bozca ise hastanelerinde 10 yaralının tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Dr. Bozca, "Bize gelen 10 yaralının gerekli tetkikleri yapılıp gözlem altına alındı. Hepsinin yatışı yapıldı. Bunların hiç birisinin hayati tehlikesi yok" dedi.



Diğer 7 yaralının ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



Rusya ile görüşmeler ihracatçıyı heyecanlandırdı



BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya ile sıkıntıların giderilmesi konularında her iki tarafın da mayıs ayına tarih vermesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Satıcı, "Her ne kadar B planımız olsa da Rusya bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz" dedi.



BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, 20 Nisan itibariyle Isparta, Antalya, Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan ihracatın 500 milyon doları aştığını belirtti. Geçen yıla oranla yılbaşından bu yana yüzde 24'lük artış olduğunu aktaran Mustafa Satıcı, "Bu güzel ve sevindirici bir haber. Biliyorsunuz, son yıllarda gerçekten dünyada ticaret yapmak, hele bizim coğrafyada ticaret yapmak oldukça zorlaştı. Ekonomik krizler, savaşlar, güvenlik problemleri, ikili ilişkilerde oluşan gerilimler, bütün bunları üst üste koyduğumuzda, hem ülke, hem de bölge ihracatımızın artmış olması, hatta ihracatın dönem dönem korunmuş olması bile bu anlamda büyük başarı" dedi.



2017 yılında ülke ihracatında da önemli artış olduğuna dikkati çeken Mustafa Satıcı, "Batı Akdeniz olarak ihracat artışımız Türkiye ortalamasının tam iki katı. Son 10 yıllık periyoda baktığımız zaman gerçekten bölgemiz ihracatı istikrarlı bir şekilde artışa devam ediyor. 100 milyon dolarlar seviyesindeki ihracatımız son 15 yılda yaklaşık 14 kat artarak 1.5 milyar dolar sınırına dayandı. Bölge ihracatımızda en önemli sektörler, yaş sebze meyve ve maden. Bu sektörlerde de yılbaşından bu yana önemli artışlar kaydettik. Yaş sebze meyve ihracatımız 153 milyon dolara ulaştı. Geçen seneye oranla yüzde 24 arttı. Madencilik ihracatımız 123 milyon doları aştı. Geçen seneye oranla artışımız yüzde 32. Bu sektörleri kimyevi maddeler ve mamülleri, ağaç orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller takip ediyor. Totalde de bölge ihracatımız yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi" diye konuştu.



ÇİN'E İHRACAT YÜZDE 40 ARTTI



Geçen yıla oranla Çin'e mermer ihracatının yüzde 40 artış gösterdiğini ve 65 milyon dolara yaklaştığını aktaran Mustafa Satıcı, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Romanya, Almanya, Rusya ve Kazakistan takip ediyor. İhracatımız Romanya'ya yüzde 50, Beyaz Rusya'ya yüzde 82, Kazakistan'a ise yüzde 53 arttı" dedi.



Türkiye'nin son 5 yıllık sebze meyve ihracatına bakıldığında ise 2013-2016 arasında 2 milyar dolar düzeyinde kaldığını, hatta bir miktar düştüğünü aktaran Satıcı, "Özellikle geçen yıl Rusya krizi ile birlikte 2 milyar dolar seviyesine düştü" dedi. Yılbaşından bu yana Türkiye'nin toptan yaş sebze meyve ihracatında yaklaşık yüzde 14 artış olduğunu kaydeden Satıcı, "Ülke genelinde 2017'nin ilk gününden bugüne kadar en çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürün domates. Domates ihracatımız yaklaşık yüzde 43 arttı ve 153 milyon dolara yaklaştı. Bunu, limon, portakal ve biber takip ediyor. 2016 yılına göre Türkiye'nin sebze meyve ihracatı yüzde 14'lük artış gösterdi. İhracatta hep Rusya birinci sıradaydı ama ambargodan dolayı sıralama değişti. Ancak sevindirici taraf şu ki, 2016'nın bu döneminde Rusya'ya sebze meyve ihracatımız ilk 10'da bile değildi. Şu anda ikinci sıraya yükselmiş durumda. Bunun da temel sebebi, Rusya'nın narenciye ürünlerine olan yasağı kaldırması ve dönemde yoğun narenciye ihracatı gerçekleştiriyor olmamız. Türkiye genelinde Irak en çok ihracat yaptığımız ülke. Yaklaşık 105 milyon dolar civarında ihracat gerçekleşti. Bunu 84 milyon dolara Rusya takip ediyor" diye konuştu.



RUSYA ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR



Batı Akdeniz Bölgesi'nden yaş sebze meyve ihracatının geçen yıla göre bu dönemde yaklaşık yüzde 24 artış gösterdiğini belirten Satıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu artışla birlikte şu ana kadar bölgemizdeki yaş sebze meyve ihracatı 153 milyon doları aştı. En çok ihraç ettiğimiz domates başta olmak üzere, biber, nar ve salatalık oldu. Domates ihracatı bölgemizde yaklaşık yüzde 44 artış gösterdi. Bu yıl içerisinde 59 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2016'da toplam 151 ülkeydi. Bu yıl sonunda bu rakamı yakalamayı, hatta aşmayı hedefliyoruz. Ortadoğu'da yeni pazarlarda söz sahibi olmak ve hem de mevcut pazarlarda ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Rusya konusunda ise önceki gün hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hem de Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi, Rus mevkidaşları ile görüşmek için bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. O an için her ne kadar net bir sonuç alınmamış olsa da hem kısıtlamaların kalkması, hem de Rusya'daki Türk firmalarının çalışma izinlerinin tekrar verilmesi, ulaşımla ilgili belge sıkıntısının giderilmesi gibi konularda her iki tarafın da mayıs ayı içerisinde kısıtlamalar ve yasakların kalkması konusunda ifadeleri var. Bu bizi heyecanlandırdı. Mayıs ayı içerisinde bu gerçekleşirse bölge ihracatımıza çok ciddi katkıları olur. Bu iki yönlü bir avantaj. Her ne kadar B planımız olsa da Rusya bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz. Orada onlarca yıl çalışmanın sonucunda çok ciddi bir alt yapı oluşturduk. Sağduyunun hakim olup, bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Biz de umutluyuz. Rusya'nın dünyadan yaptığı sebze ve meyve ihracatında uyguladığı bir gümrük vergisi var. Portakalla ilgili ise Avrasya Ekonomik Topluğu'nun aldığı bir karar var. Portakala yüzde 5 gümrük vergisi şeklinde. Rusya'ya çok yoğun portakal ihracatımız yok. İhracatımızı olumsuz etkileyecek bir durum değil. Burada önemli olan karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürülmesi, ithalat ve ihracatın önünün açılmasıdır."



Adana'da el sanatları festivali başladı



ADANA'da 2'nci Geleneksel El Sanatları Festivali törenle başladı.



Tarihi Büyüksaat yanındaki Ziyapaşa Parkı'nda vatandaşlarla buluşan festivalin açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Akdeniz Gelenksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdar İnözü, ünlü hattat Etem Çalışkan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, etkinliğin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok 'değerli' olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise festivalin düzenlenmesinde tüm belediyeler ve kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Sözlü, "Bu işbirliği Adana'ya lazım. Birlikte olursak bu, bir çok şeye imkan verecektir. Burası Adana'nın birlikteliğidir. El sanatları, popüler kültürün olduğu bir dönemde çok önemlidir" dedi.



FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ



AGESDER Başkanı Serdar İnözü ise bu yıl 2'nci kez düzenlenen festivalin geleneksel el sanatları açısından önemine dikkat çekti, 2015'te kurulan dernek ile bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Festivalde, Karagöz- Hacivat sanatçısı Mahmut Kısakürek ve ünlü hattat Etem Çalışkan büyük ilgi görürken, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel de bir stantta 'zihgir' (Okçu yüzüğü) yapımını öğretti.



Festival programında ayrıca sergi ve atölye çalışma alanları, deri el sanatları, Karagöz tasvir yapımı, çini, ebru, katı, kağıt rölyef, kağıt telkari, Hüsn-i Hat, mozaik sanatları, mekanik saat yapımı, Maraş işi, Antep işi, tel kırma, ahşap oyma, sedef kakma, baston yapımı, folklorik kıyafet, iğne oyası, kanaviçe gibi alanlarda çalışmalar yer alıyor



Jandarma'dan Kiraz'da farkındalık projesi



İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde bir kız çocuğunun kaçırılmasının ardından çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilçede son 5 yılda 74 kayıp şahıs, kaçırılma olayının meydana geldiğini, bunlardan 68'inin kız çocuğu olduğunu belirledi. Jandarma, çocuk ve kadınların korunması ve ailelerde farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kiraz dalında güzel' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara, tiyatro gösterisi yapıldı, çeşitli hediyeler verildi.



Kiraz İlçesi'nde, 6 Kasım 2016 tarihinde bir kız çocuğun kaçırılması, konunun basında da gündeme gelmesinin ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, Kiraz İlçesi ve diğer ilçelerde meydana gelen kayıp çocuk ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarını incelemeye aldı. Araştırma sonucunda; son 5 yılda kayıp şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile ilgili, toplam 74 olayın meydana geldiği ve bunlardan 68'inin kız çocuğu olduğu belirlendi. Son dönemde bu olaylarda artış yaşandığı tespit edildi. Çocuk yaşta 'sözde evlilik' adı altındaki kaçırma ve kaybolma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla başka Kiraz İlçesi'ndeki çocukların ve kadınların korunması, ailelerde farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kiraz dalında (Ailesinin yanında, yuvasında, okulunda, üniversitesinde, yani olması gereken yerde) güzel' adlı projeyi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk etkinlik Kiraz Belediyesi düğün salonunda bugün düzenlendi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Kiraz Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, İl jandarma Komutan vekili Albay Sayın Çatalkaya ile merkez ve çevre mahallelerde bulunan ilkokullarda eğitim gören çocuklar katıldı.



Projeyle ilgili bilgi veren Jandarma Astsubay Üstçavuş Şaziye Saban, "Çocuk suçları ile aile içi şiddeti önleme konusunda bilinç oluşturarak; sosyo-ekonomik koşulları düşük olan çevrede sosyal aktivite aracılığıyla aile ve çocuğa yönelik bilinçselliği arttırmak ve bu yolla daha duyarlı bir toplum yapısı oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, jandarma teşkilatı öncülüğünde; çocuk, aile, okul işbirliği ile çocukların suça itilme, suça maruz kalma olasılığını en aza indirmek, herhangi bir olay meydana geldiğinde ise yapılması gerekenleri öğretmeyi hedefliyoruz. Çocuk suçlarının ve aile içi şiddetin bölgemizde artış göstermesinin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklara; kendilerine zarar verebilecek kişilerin ne tür yöntemlere başvurabileceklerini anlatmayı amaçlıyoruz" dedi.



"ÇOCUKLAR, ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALIö



Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Bu projenin ilk ayağı Kiraz'da başladı, inşallah diğer ilçelerimizde de başlar. Çocuklarımızın çocuk olduğunun ve çocukça yaşamaları bilincinin geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Kirazla ilgili bazı problemlerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özçınar da şunları söyledi:



"3 yıllık bir çalışma yaptıktan sonra sorunları tespit ettik ve harekete geçtik. Çözüm yollarını bulmaya başladık, tiyatro etkinliğimiz sıkça devam ediyordu ve Valiliğimiz ile Jandarmamız da bu çalışmalara destek verdi. Biz artık olayların önüne geçmek, olaylar yaşanmadan bir şeylerin önüne geçmek istiyoruz. Erken yaşta evliliğin zararları, kadına şiddetin durması gerektiği anlatıp çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Artık farkındalık oluşmaya başladı, özellikle bunu çocuklarımız üzerinden yapmaya çalışıyoruz."



ABLASI KAÇIRILAN MİNİK 1. OLDU



Proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında, henüz 17 yaşındayken kaçırılan ablası jandarma tarafından bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Hamide Uçar birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, Uçar, "Benim ablam kaçırılmıştı ve jandarma tarafından bulundu şu an evde bizimle birlikte. Kötü günler yaşadık. Artık bu olayların bir son bulması gerekiyor. Özellikle kız çocukları okuyup geleceklerine kendilerinin karar vermesi sağlanmalı. Ben büyüdüğümde savcı olmak istiyorum. Savcı olunca bu tarz olaylara karışanların ceza almalarını sağlayacağım" diye konuştu.



ÇOCUKLAR OKUMAYA YÖNLENDİRİLECEK



Proje kapsamında, tiyatro gösterisi yapıldı. Çocuklara, gelecekleriyle ilgili hayal kurmalarının istendiği tiyatroda okumanın önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de projede destek alınarak, çocuk istismarının, erken evliliğin önüne geçilmesi amacıyla 'mahremiyet' ve 'güvenli dokunuş' eğitimleri verilen öğretmenlerden okullarda çocuklara bu eğitimleri vermeleri sağlanacak.



Akçakale'de vatandaşlara pilav



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, belediye tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında cuma namazı sonrasında vatandaşlara etli nohut pilavı dağıtıldı.



Akçakale Belediyesi tarafından Kutlu Doğum haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki camilerde kılınan Cuma namazı sonrası etli nohut pilavı dağıtıldı. Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, dünyadaki savaşların bir an önce bitmesini diledi.



Ayağına ve koluna sarılı 1 kilo esrarla yakalandı



MUĞLA'da kontrol edilen bir otobüsteki M.Ö. isimli yolcunun ayağına ve koluna sarılı 1 kilo esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri, dün (perşembe) saat 13.00'te, Muğla- Denizli Karayolu'nda yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan Diyarbakır- Muğla seferini yapan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'Engel' ile arama yapıldı. Otobüste narkotik köpeğinin yolcu M.Ö.'ye tepki vermesi üzerine ekipler, şüpheliyi aşağıya indirdi. Şüphelinin üst aramasında, iki kolunda ve iki bacağına sarılı vaziyette 1 kilo esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.Ö., tutuklandı.



Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Gazeller Jandarma Karakol ekiplerini arayarak tebrik etti.



