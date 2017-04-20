Dha Yurt Bülteni-9
1)ŞEHİT ASTSUBAY KARAMAN'I 10 BİN KİŞİ UĞURLADITUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
1)ŞEHİT ASTSUBAY KARAMAN'I 10 BİN KİŞİ UĞURLADI
TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşındaki babaannesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Sağlık ekiplerinin "Bak torunun burada" dediği babaanne Karaman, torununu son yolculuğuna uğurladı.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde bulunan ve şehit 12 kişiden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tören düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Akçay Mahallesi Bilgihan Sokaktaki babanın evine götürülen şehit için burada dua edildi, helallik alındı. Annesi Mine Karaman ve kardeşi Mehmet Akif Karaman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Personel Albay Şenduran İnan, Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin baba annesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Uzun süreden bu yana yatağa bağımlı yaşamını sürdüren ve yürüyemeyen babaanne Karaman'ı tören alanına getiren sağlık görevlileri, "Bak torunun burada" dediği sedye üzerindeki babaanneyi tabutun yanına kadar götürdü. Elmas Karaman ambulansın içerisinden, torununa son kez baktı. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabuta bakan Elmas Karaman, daha sonra ambulansla tören alanında ayrıldı. Baba Hasan Karaman, güçlükle ayakta durup taziyeleri kabul etti. Burada bir konuşma yapan baba Karaman, şöyle dedi: "Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Buradan tüm gençlere sesleniyorum, başkaları için değil, başkalarının dediği gibi değil, kendiniz için yaşamayı öğrenin. Benim çocuğum kendisi için yaşamayı seçti. Her şeyin en iyisini, en kalitesini aldı. Ben bir asgari ücretli olduğum halde o hiçbir zaman beni ne kırdı, ne kendi bildiğinden şaştı. Buradaki tüm anne ve babalardan isteğim, yarın sabah kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, okşayın, bağrınıza basın, doya doya sevin, öpün. Sadece acılarda böyle birleşmeyelim, neşeli günlerimizde de böyle beraber olalım."
Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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- Helalilk alınması
- Şehit için Atatürk meydanında tören
Baannenin ambulansla tören alanına getirilişi
Şehit babasının konuşması
- Cenaze naması
Detaylar
(SÜRE : 6 dk -BOYUT : 260 MB)
Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
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2)ŞEHİT POLİS KİLCİ, KAYSERİLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen polis memuru 27 yaşındaki Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, Kayseri'nin Hacılar İlçesi'nde kılınan öğle namazının ardından, kent merkezindeki Asri Mezarlıkta bulunan Polis Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci için Hacılar İlçesi Cami Kebir'de öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Vali Süleyman Kamçı, şehidin kuzeni olan MHP eski Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Hacılar İlçe Belediye Başkanı Doğan Ekici, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit polisin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı.
Şehidin kardeşi 14 yaşındaki Yusuf Kaan Kilci'nin yakasında ağabeyinin fotoğrafıyla ağlayıp, "Ağabey nereye?" diye haykırması yürekleri dağladı. Şehit babası Ejder Kilci ile annesi Dilber Kilci gözyaşı döktü. Cenaze töreni sırasında fenalık geçiren anne Dilber Kilci'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit polisin babaannesi Şerife Kilci ise, torununun tabutuna sarıldı, ardından da fotoğrafını öperek bir süre elinden bırakmadı.
İlçedeki bu törenin ardından uzun bir araç konvoyu eşliğinde şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezindeki Asri Mezarlığa getirilerek, buradaki Polis şehitliğinde toprağa verildi.
Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ -
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3)DİYARBAKIR'DA 52 YIL ARADAN SONRA TARİHİ İÇKALE VE HZ.SÜLEYMAN TÜRBESİNE ZİYARETÇİ İZDİHAMI
DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde bulunan ve önce hendek-barikat operasyonları sonra ise restorasyon ve yenilenme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 16 ay kapalı kalan tarihi iç kale ve içerisinde bulunan Hz.Süleyman cami ile türbesi bugün ziyaretçi akınına uğradı. Esnaflar, en son 1965 yılında böyle bir ilgi ve izdiham yaşandıoğını belirtirken, görevliler yaşanan yoğunluk nedeniyle tarihi iç kalenin zaman zaman kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Murkez Sur ilçesinde bulunan ve Aralık 2015 tarihinde önce hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamına giren, operasyonlar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yeniden onarılarak düzenleme çalışması yapılan tarihi iç kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camisi ile türbesi geçen hafta ziyaretçilere açıldı. Yoğun ziyaretçi trafiği ve bazı ziyaretçilerin iç kaleden surların üzerine çıkması ile oluşan güvenlik riski nedeniyle haftanın belirli günleri açılan tarihi iç kalenin önünde bugün ziyaretçi trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. Hz. Süleyşman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yaşanan yoğunluk ve izdiham, Sur ilçe trafiğini de aksatırken, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tarihi iç kalenin kapısı önünde büyük izdiham yaşandı. Sur esnafı yaklaşık 16 aydır kapalı olan tarihi iç kaledeki böyle bir yoğunluğun en son 1965 yılında yaşandığını söylediler. Yoğunluk nedeniyle içeri giremedeklerini söyleyen vatandaşlar, içeriye girenlerin çıkmasını beklediklerini ifade ettiler.
Bazı ziyaretçilerin cami ve türbeleri ziyaret etmek için, bazılarının yeniden düzenlenen alanı görmek için, bazılarının ise tarihi iç kale surlarına çıkarak halen yasağın uygulandığı mahallelere bakmak ve orada daha önce bulunan evlerinin yerini görmek için geldiği görüldü. Tarihi iç kale kapılarının önündeki yoğunluk ve izdiham artınca görevlilerin zaman tazaman iç kalenin kapılarını kapattıkları gözlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Yaşanan yoğunluktan ve iztihamdan görüntüler
-Bekleyen kadınlar,
-Yasin okuyan kadınlar
-Bir vatandaşın konuşması
-Tarihi iç kale kapısının kapatılması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,-
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4)KALABALIK SALONA SIĞMADI, ÇED TOPLANTISI ERTELENDİ
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde düz cam üretim tesisi ile ilgili olarak yapılması planlanan ÇED toplantısı yoğun katılım ve toplantı salonun yetersiz olmasıyla ertelendi.
Marmara Ereğlisi İlçesi'nde özel bir şirketin düz cam üretim tesisi kurulması için bir kafede Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı düzenledi. Ancak toplantıya katılmak isteyen kalabalık salona sığmadı. Çok sayıda kişinin dışarıda kalması üzerine toplantının daha büyük bir yerde yapılmasını istendi. Firma yetkilileriyle dışarıda kalanlar arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Tekirdağ Çevre Müdürlüğü yetkilileri toplantının yapıldığı yerin yetersiz olması ve halkın bilgilendirme hakkının engellenemeyeceğini belirterek ertelenmesine karar verdi.
Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği başkanı Doğan Durmaz, bu tür tesislerin Avrupa'da bile kalmadığını belirterek, "Burada halk cam fabrikası kurulmasını istemiyor. Kaldı ki bu tür tesisler yüksek derece de enerji tükettiği için artık Avrupa'da bile böyle tesisler yok. ÇED toplantısının da böyle fiziki şartların olmadığı bir yerde yapmaları hiç doğru değildi. Bizde bunu doğru bulmadık. Birçok vatandaş dışarıda kalmasıyla toplantının fiziki şartları da olmadığı için ileri bir tarihe ertelendiö dedi.
Görüntü Dökümü
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-Toplanan kalabalık
-İçeriye giremeyen vatandaşlar
-İçerden görüntü
-Toplantının ertelenmesinin açıklanmasından görüntü
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),-
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5)REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN DOKTOR BOZÜYÜK'E GELDİ
AİLE hekimliği görevinden istifa ederek referandumun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 47 yaşındaki Dr. Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük İlçesine geldi. Dr.Hülya Şen'i Bozüyük İlçesinde bir grup CHP'li ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri karşıladı. Pazar günü Ankara'da olacağını belirten Dr.Hülya Şen yürüyüşü ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Bugün 4'üncü gün. Bozüyük'ten geçerken arkadaşlar beni selamlayamaya gelmişler, çok mutlu oldum. Onların yanımda olduğunu hissederek yoluma devam edebiliyorum. Günde 30 kilometreye yakın yürüyorum. Aradaki mesafeler için önceden bir program yapılıyor. Zaten çok yakından emniyet güçleri takip ediyor. Bu mesafeyi yürümediğim iddiaları falan oldu. Onlara öyle cevap verdim, dedim ki; istihbarat yetkililerine sorun ne kadar mesafe yürüdüğüm resmi kayıtlarda var. Günlük programımızı emniyete bildiriyoruz, onlar bizi takip ediyor ve güvenliğimizi sağlıyorlar. Kimse kuşku duymasın. Yolda benimle birlikte yürümek istediğini söyleyen çok insen oluyor. Ama ben biliyorum gönülleri benimle beraber. Ben bir kişi değilim, milyonlarım. Bu inanç, irade ve hırsla yürümeye devam edeceğim. Ama başkalarının yanıma gelmesi olağanüstü hal koşulları nedeniyle mümkün değil. O yüzden kabul edemiyorum, çünkü yolumun kesilmesini ve durdurulmayı istemiyorum. Ben Ankara'ya mutlaka gideceğim. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum; biz planlamamıştık, Pazar günü Ankara'da olalım dedik ama Pazar gününün 23 Nisan olduğunu iki gün önce fark ettik. Bu da değişik bir tesadüf. Aslında yola çıkmayı bile planlamamıştık, çocuklar apar topar bir şeyler hazırlayıp peşime düştüler arabayla. Onları durduramadım. Kendi kızım da aralarında. 23 Nisan'da Ankara'ya düşüp Ata'yı ziyaret etmemek gibi bir şey mümkün değil. Fakat Ata'nın huzuruna çıkıp da izah etmek de çok mümkün değil. Ancak bunu oraya milyonlar gidersek belki kendisine izah edebiliriz. O yüzden herkesin, belki yürüyememişlerdir ama Ankara'ya gelmesini istiyorum. Gideceğiz ve biz bunu hem dünyaya hem de Atamıza kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi ilan edeceğiz. "
Konuşması sırasında duygulu anlar yaşan Dr.Hülya Şen yürüyüşe başlamasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:
" Gece seçim sonuçları açıklandı. Ben Kadıköy'de meydanlardaydım. Orada on binler meydanlardaydı. Hiçbirisi de içeriye girecek halde değildi zaten. Orada bir reddediş, kabul etmeyiş vardı. Çünkü şaibeliydi, pusulalar mühürsüzdü. Bir saat kabul edilsin dendi, bir saat kabul edilmesin dendi. Hatta yurt dışındakiler kabul edilmedi, yurt içindekiler sayıldı. Aynı ülkenin, aynı dönemde, aynı oyu sayım sırasında iki farklı karar. Bu kabul edilebilir değildi, şaibeliydi. Saat 2'ye kadar insanlar Kadıköy'de bir sağa bir sola yürüdüler. Sokak aralarına girdiler, çıktılar. Yağmur yağdı ve herkes evine gitti. Hava soğuktu zaten. Biz Evet'li bir güne uyandık. Benim gidip çalışabilecek şeyim yoktu. Devletin de benim 25 yıl evvel göreve başladığım devlet olduğuna da inanmıyorum. Yolları ayırmak gerekiyor dedim, istifa ettim ve yürüyüşe karar verdim. Hiç kimsenin haberi yoktu. Bu bir çaresizlikti. Çünkü ne oturulabiliyor, ne uyunabiliyor, ne çalışılabiliyor. Yürümek iyi geliyordu, aklıma gelen bu oldu. Bir kişi başladık ama artık bir kişi değilim. Çok büyük bir kalabalık olduğumuzu biliyorum."
Görüntü Dökümü:
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-Dr.Hülya Şen'in Bozüyük İlçesine yürüyerek gelişinden,
-Şen'in bir grup tarafından karşılanması,
-Şen'in konuşması,
-Şen'in yürüyüşünden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-BOZÜYÜK (Bilecik),
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6)TIR EVİN DUVARINA ÇARPTI
KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde rampa aşağı olan caddeye park edilen demir yüklü TIR, belirlenemeyen nedenle hareket edip yaklaşık 20 metre ilerideki bir evin duvarına çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Çınarlısu Mahallesi Sami Soyla Sokak'ta meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki yaklaşık 25 ton demir yüklü 70 E 5255 plakalı TIR'ı, rampa aşağı olan bir caddeye park edip, demirleri boşaltacağı inşaata geçti. Bu sırada TIR, belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'ın, yolun solundaki bir evin duvarına çaptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. TIR'ın çarptığı evin duvarında hasar oluştuğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği yerin yaklaşım 70 metre ilerisinde Cumhuriyet İlkokulu'nun olması nedeniyle olası bir facia nedeniyle yürekli ağızlara getirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntü Dökümü
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TIR'dan detay
Sokaktan ve evden detay
Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))
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7)GAZİANTEP İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
GAZİANTEP İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2'inci dönem toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı.
Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın başkanlık yaptığı toplantıya, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ 2017 yılında il genelinde özel bütçeli kuruşlara ait 238, mahalli idarelere ait 324 olmak üzere toplam 562 projenin yürütüldüğünü söyledi. Aladağ, projeler arasında en çok bütçenin 206 milyon lira ile eğitime ayrıldığını kaydetti.
Uğur Aladağ, eğitimin ardından en çok bütçe ayrılan sektörleri ulaştırma, tarım, diğer kamu hizmetleri, enerji ve sağlık sektörlerinin takip ettiğini belirtti.
Görüntü Dökümü
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Toplantı salonu
Toplantıya katılanlar
Uğur Aladağ'ın raporları okuması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB
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8)İSKENDERUN'DA KUTLU DOĞUM PİLAVI
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAR-DER) tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.
Güvercinli Park'ta İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in katılımıyla düzenlenen programda, 7 bin 600 kişilik pilav dağıtıldı. Şeker hastalarına özel olarak da bulgur pilavı verildi.
MAR-DER Başkanı Salih Bayar, yaptığı açıklamada Hz.Muhammed'in doğumu nedeniyle her yıl geleneksel olarak Kutlu Doğum etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bayark "Hayırseverlerin desteği ile vatandaşlarımıza yemek dağıtıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Pilav dağıtımı için yapılan hazırlık
MARDER Başkanı Salih Bayar'ın konuşması
Dua edilmesi
Suriye'den gelen Türkmen doktorun duası ve konuşması
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in konuşması
Pilav dağıtımı
SÜRE: 01'56" BOYUT: 88 MB
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),