Dha Yurt Bülteni-9
1)HSBC SALDIRISI SANIĞI EL KAİDECİ, KÖYDE İMAMLIK YAPARKEN YAKALANDIİSTANBUL'da HSBC Bankası önünde 2003 yılında meydana gelen patlama olayına karıştığı belirlenen El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Z.Ç.
1)HSBC SALDIRISI SANIĞI EL KAİDECİ, KÖYDE İMAMLIK YAPARKEN YAKALANDI
İSTANBUL'da HSBC Bankası önünde 2003 yılında meydana gelen patlama olayına karıştığı belirlenen El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Z.Ç., Çankırı'nın Ilgaz ilçesi'ne bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaparken yakalandı. Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç. mahkemede suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaptığı belirlenen Z.Ç.'yi köyde gözaltına aldı. Z.Ç.'nin 14 yıl önce İstanbul'da HSBC bankasına bombalı saldırı olayına karıştığı belirlenirken, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, ardından gittiği Afganistan'da terör örgütü El Kaide'ye üye olduğu tespit edildi. Afganistan'dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapan Z.Ç. hakkında savcılık tarafından 'El Kaide'ye üye olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.'nin Ilgaz'ın Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf etti. Z.C. cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Ilgaz adliyesinden görüntü
Cengiz YALÇIN-ÇANKIRI,
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Manisa'da 4.2 büyüklüğünde deprem (EK)
2)OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kent sakinlerini korkuttu. Saruhanlı Kaymakamlığı'na vekalet eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Manisa çarşısındaki esnaftan bazıları da depremi hissettiklerini ve korktuklarını söyledi.
Görüntü Dökümü
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Manisa caddelerinde ve vilayet bunası önünde insanlar.
Depremi hisseden esnafla röportaj.
(Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANISA,
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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
3)KAZADA ÖLEN ENGELLİ MİLLİ SPORCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu 17 yaşındaki Arif Asan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Samsun'un Bafra İlçesi'na bağlı Aktekke Mahallesi'nde yaşayan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu Arif Asan, geçen 16 Nisan'da motosikleti ile gezdiği sırada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen B.K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Çarpmanın sonucu ağır yaralanan Arif Asan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Arif Asan daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.Genç sporcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.
Arif Asan için bugün Aktekke Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Kuran Kursu Cami'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Asan, aynı yerde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Asan'ın cenaze törenine antrenörlerinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldu.
Öte yandan kazanın ardından jandarma tarafından yakalanan minibüs sürücüsü B.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Camiden detay
-Aile yakınlarının taziyeleri kabulü
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlarda gidişi
-Arif Asan'ın fotoğrafı
(Süre: 01.10) - (Boyut: 37.06 MB)
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),
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4)'YEŞİL SAÇLI KIZ'A UYUŞTURUCU GÖZALTISI
BURSA'da, polisin uyuşturucu satışının önlenmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, birçok bağımlının "yeşil saçlı kızdan uyuşturucu aldıklarını söylemesi üzerine düzenlenen operasyonlarda toplam 5 kilo 652 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai maddeleri ele geçirildi. Operasyonda, saçını yeşile boyatan N.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuştucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Merkez Yıldırım İlçesi'nde yapılan çalışmalarda saçları yeşile boyanmış kadını gören polis, Adının N.Ö. olduğunu belirlediği kadını savcılıktan alınan izinle takibe aldı. N.Ö.'nün aranan uyuştucu satıcısı olduğunu tesbit eden polis kendisine yüklü miktarda uyuştucu geleceği bilgisine ulaştı. N.Ö.'nün evini kontrol altına alan polis S.Y.'nin eve otomobil ile uyuştrucu getirdiğini görünce baskın düzenledi. Bu kişileri gözaltına alan polis evde ve otomobillerde yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler, uyuştucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve uyuştucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 doların yanı sıra 13 ayrı kişi adına düzenlenmiş senet ele geçirdi.
Öte yandan Bursa'da yapılan uygulamalarda 314 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız ikisi çalıntı toplam 6 t tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkartıldı.
Görüntü Dökümü
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Zanlıların Emniyetten çıkışı
Uyuşturucuların görüntüsü
Hüseyin TÜCCAR/BURSA,
SÜRE: 58 Saniye BOYUT: 45.8 MB
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5)TTK'NIN KONUKEVİ MODERN SANATLAR MÜZESİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından 1940 yılında yaptırılan konukevi, Modern Sanatlar Müzesi'ne dönüştürülecek.Kenti ziyaret eden eski cumhurbaşkanları ve başbakanların konakladığı, birçok sinema filminin çekildiği konukevinin, modern sanatlar müzesine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Vali Ali Kaban, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile birlikte 77 yıl önce hizmete giren Yayla Mahallesi'ndeki TTK'ya ait konukevinde incelemelerde bulundu.
Vali Ali Kaban, 1869 yapımı bir piyano, gümüş şamdanlar, antika mobilyalar, kristal ve porselen cam eşyaların sergilendiği bir bölümü de olan konukevinin Türkiye'ye mal olmuş bir yer olduğunu söyledi. Tarihte önemli bir yer olarak gördükleri konukevinin müzeye dönüştürülmesi kararı aldıklarını açıklayan Vali Kaban, şöyle konuştu:
"Tarihi itibariyle baktığımızda cumhurbaşkanlarımızdan, başbakan ve bakanlarımıza kadar birçok yabancı devlet başkanı ailesiyle birlikte burada ağırlanmış. İçinde bulunduğumuz 'A tipi' aynı zamanda 'perili köşk'te denilen bu konak aslında bir tarih barındırıyor. Bu kadar önemli insanı ağırlamış Zonguldak'ın şaşalı günlerini hatırlatan, filmlere ev sahipliği yapmış bir yapıyı artık sanatla buluşturmanın vaktidir. Mevcut haliyle koruyup daha çok bizim kömür geçmişimizin sergilendiği, TTK'nın şaşalı geçmişini yeni nesillere ve Türk insanına sunulduğu yere dönüştürme hususunda kanaat oluşturdu. Önümüzdeki günlerde Özel idare ile TTK arasında yapılacak protokolle buranın TTK'nın bir anlamda geçmişini de içine alan, insanımıza da paylaşıldığı bir yer olarak değerlendireceğiz."
Görüntü Dökümü:
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-Konukevi
-Vali Ali Kaban'ın konukevini gezmesi
-Vali Ali Kaban'ın açıklamaları
-Konukevindeki yatak odaları ve eşyalar
Süre: (5.35) Boyut: (362 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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6)TRABZON'DA DEREDE CESET BULUNDU
TRABZON'da dere yatağında 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Trabzon-Maçka karayolunun 5'inci kilometresi Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve itfaiye ekiplerince bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla çamurlu sudan çıkartılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Cesedin iş makinesiyle çıkartma çalışmalarının cep telefonu görüntüsü
HABER: FATİH TURAN KAMERA: DHA