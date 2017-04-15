Dha Yurt Bülteni - 9
Bakan Arslan: Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi görevinin başındadırULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak seçimin huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti.
Bakan Arslan: Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi görevinin başındadır
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak seçimin huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti.
Bakan Ahmet Arslan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde esnafı ziyaretinin ardından Selim ilçesine geçti. Burada AK Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Arslan, bakanlık olarak özellikle seçim güvenliğine yönelik üzerlerine düşen görevin en iyi şekilde yapılacağını belirtti. Arslan, "Tedbirleri almak konusunda herkes teyakkuzda, görevinin başında. İstiyoruz ki; insanımızın düşüncesi, fikri, sandıkta demokrasinin olmazsa olmazı olan sandıkta tecelli etsin. Bu düşünce, bu fikir tecelli ederken de, onlarla ilgili her türlü tedbiri alalım. Her türlü kolaylığı sağlayayım. Hiçbir şekilde insanımız rahatsız olmadan gitsin sandıkta oy kullansın. Düşüncesini oraya yansıtsın. Günün sonunda da düşünce tecelli etmiş olsun" diye konuştu.
Bakanlık olarak bütün arkadaşlara yönelik gerekli uyarıların yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, görevlilere gerekli talimatlarında verildiğini belirtti. Seçimde sağlıklı hizmet vermenin kendileri için çok önemli olduğunun farkında olduklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi:
"İletişimde de, ulaşımda da, erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Bunun bilincindeler. Demokrasiye hizmet etmek olduğunu biliyorlar. Yüz bin kişilik ulaştırma ailesi teyakkuzdadır, görevinin başındadır. Seçim, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, demokrasi bayramı şeklinde tecelli edecek."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------------
-Bakan Ahmet Arslan'ın esnaf gezisi
-Gencin konuşması
-Geziden genel ve detaylar
-Bakan Arslan'ın konuşması
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
==============================================
HDP Diyarbakır'da referandum mitingi düzenledi
HALKLARIN Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, partisince Diyarbakır'da düzenlenen referandum mitiginde yaptığı konuşmada, AK Parti'yi Kürtler'in iktara taşıdığını belirterek, "Kürt halkının yıllardır çekttiği beKürtlerde. AKP'yi iktadar yapan Kürtler oldu. Fakdelleri herkes bir siyaset olarak kullandı. Evetçilerin gözü Kürtler'de, AKP'nin gözü Kürtler'de, Türkiye'de herkesin gözü at buradan bir söz veriyoruz, yarın AKP'yi iktidardan düşerecek olan da yine Kürtler olacak" dedi.
HDP'nin referandum final mitingi Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda gerçekleşti. Mitinge, HDP partisi sözcüsü Osman Baydemir, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, milletvekelleri Ziya Pir, Mehmet Ali Aslan, Altan Tan, Feleknas Uca'nın yanısıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Olası bombalı saldırılara karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alan polis, helikopterle alan üzerinde uçuşlar yaparken, mitingin yapıldığı alana bitişik olan Diyarbakır Tren Gar'ına giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Miting alanına 2 ayrı noktadan giriş yapılırken, bu girişlerde sıkı üst aramasıyla birlikte, GBT sorgusundan geçirildikten sonra girişlere izin verildi. Ayrıca protokol girişinden gelenler de GBT sorgusundan geçirildikten sonra girişlerine izin verildi. Girişlerde yasadışı yızılı hiç bir pankarta izin verilmedi. Alan çevresindeki hakim binaların tepesinde de gözlemci polislerin olduğu görüldü.
Çeşitli sanatçıların verdiği konser etkinliğiyle başlayan final mitiginde ilk konuşmacı HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oldu.
"İDAMDAN BAŞKA SÖYLEDİKLERİ BAŞKA BİR ŞEY YOK"
Yarın yapılacak halk oylamasını, 'tarihi bir gün' olarak niteyen Buldan, referandum un en çok Kürtleri ilgilendiğini belirterek, "Ankara'ya selamı yarın sandıklar açıldıktan sonra göndereceğiz. Yarın Türkiye toplumunu ilgilendiren, Diyarbakır halkını yakından ilgilendiren bir referandum yapılacak. Bu referandum da sizler bir partiye oy vermeyeceksiniz, belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Tüm Türkiye yarınlarını oylayacak. Yarın tarihi bir gün. Bu kadar zulmün ve baskının yoğun olduğu bir süreçte, vekillerimizin, belediye başkanlarımızın rehin aldığı bir süreçte referandum un yapılması en fazla biz Kürtleri ilgilendiyor. AKP 1,5 yıl içerinde Kürtlere yapmadığı zulmü bırakmadı. Yarın onlara iyi bir mesaj vereceğiz. Onların zulmüne hayır diyeceğiz. Yarın 18 madden oluşan taslakta, Türkiye ve Kürtler iki tercihten birini seçecek. ya evek ya da hayır diyecek. Biz neden hayır dediğimizi çok açık bir şekilde söylüyoruz. Bunu herkese anlattık. Bugün bu alanda hem sizlere hem de Ankara'ya antayacağız. AKP ve MHP neden evet dediklerini tek bir sözle açıklıyorlar. 'Eğer evet çıkarsa, biz idamı getireceğiz' diyorlar. İdamdan başka söyledikleri başka bir şey yok. Tutunacakları tek dal olarak idamı görüyorlar ve bunun üzerine siyaset yapıyorlar" dedi.
"ONURU OLAN HİÇ BİR KÜRT BUNA EVET DEMEYECEK"
Kürtler'in yıllardır çekttiği bedelleri herkes bir siyaset olarak kullandığını anlatan Buldan, Kürtler'in bu referandum da 'Hayır' oyu kullanmalarını isteyerek, "Sokağa çıkma yasakları ilan edildiğinde taş üstüne taş bırakmayacaklarını söylediler. Direnen Kürtleri görmezden geldiler. Onlar sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Sur ve Silvan'daki direnen halkı gördü. Diz çökmeyen ve biat etmeyen bir halkı gördüler. HDP'nin eş genel başkanları, vekilleri, belediye başkanlarının rehih alındığı bir dönemde, binlerce insanın toplandığı bu alanı Ankara bugün bunu görmeli. Ankara bunu yakından tanımalı. Kürt halkının yıllardı çekttiği bedelleri herkes bir siyaset olarak kullandı. Evetçilerin gözü Kürtlerde, AKP'nin gözü Kürtlerde, Türkiye'de hersekin gözü Kürtlerde. AKP'yi iktadar yapan Kürtler oldu. Fakat buradan bir söz veriyoruz, yarın AKP'yi iktidardan düşerecek olan yine Kürtler olacak. Çünkü 16 yıldır AKP'nin zulmünü, şiddet ve baskı politikasının artık çöplüğü gömme zamanı gelmiştir. Yarın Kürtler AKP'yi sandığa gömecek ve ona iyi bir cevap verecek. Oyunuzu kullanmadan önce Demirtaş ve Yüksekdağ'ı, tutuklu belediye başkanı ve tutuklu milletvekillerini, Sur'u, Silvan'ı, Cizre'yi düşünün. Eğer bunu düşünen bir Kürt aksi oy kullanırsa ben bileğimi keserim. Onuru olan hiç bir Kürt buna evet demeyecek. Cizre'de yaşananan vahşet bodrumunda yakılan insanlarımızı size soracaklar. Kürdistan halkı Gever'de yaşananları sizlerden soracak. Hesap sorma günü yarındır" diye konuştu.
"SAYIN ERDOĞAN, BUNU İSPAT ETMEZSENİZ İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, "HDP'nin paraları Kandile gidiyor" açıklamalarına tepki göstererek, şunları söyledi:
"Erdoğan, seçime bir gün kala bir kez daha HDP'yi karalama ve Kürtlerden oy almanını yollarını arıyor. HDP'nin paraları Kandil'e gidiyor diye bir iftira attı. Başkanlarımız tutuklanırken yine aynı yalanı söylediler. Oysa araştırlar hiç başkanımızın hiç bir hırsızlığını ve paraları başka bir yere gönderdiklerini ortaya çıkaramadılar. Sayın Erdoğan bunu ispat etmezseniz istifa edecek misiniz? Yarın hayır kazanacak ya o zaman istifa etmenizi bekliyoruz. Yarın hayır çıkarsa konuşacak bir kelime bulamayacaksınız. Çünkü hep yalan söylediniz. Herkes 15 Temmuz akşamı yapılan darbeyi konuşuyor. Biz darbelere karşıyız. Peki AKP'nin yaptığı darbeler neden konuşulmuyor. Halkın oyuyla seçilenleri tutuklamak darbe değil midir, bir ilde sokağa çıkma yasağını uygulamak darbe değil mi? Kimse bu darbeleri AKP'ye sormuyor. Bugun sizin zulmünüzden kaynaklı insanlar açlık grevine bedenlerini yatırdılar. Onlar sizin zulmünize isyan ediyor. Adalet Bakanına çağrı yapıyorum, cezaevinde çıkacak tek bir cenazenin sorumlusu siz olacaksınız. Biz sorunların konuşularak çözüleceğine inanıyoruz. Biz özgürlük, demokrasi, barış istiyoruz. Bunu da yarın elde edeceğimize inanıyoruz. Yarın güzel bir gün olacak. Herkesin umutlarının yeşerdirdiği gün olacak. Özgürlüklerin, demokrasinin, barışın, kardeşliğin yolu açılacak."
"SADECE REFERANDUM DEĞİL, AYNI ZAMANDA MAHKEME"
Daha sonra, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da imzası olduğu tutuklu HDP milletvekilleri ile BDP'li belediye başkanlarının mesajı okundu. Mesajlarının okunmasının ardından söz alan HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletveli Osman Baydemir de, yarinki referandum un aynı zamanda bir mahkeme olduğunu savunarak, "Yarın aynı zamanda sadece bir referandum değil, aynı zamanda bir mahkemedir. Sandık başına gittiğimlizde, unutmamamız gereeke bazı şeyler vardır. Mutlaka kimlik ve seçmen kağıdı elimizde olacak. Sandığa giderken, Sur'da insanlarımızın yatak odalarında yazı yazanları, baro başkanımız Tahir Elçi'nin katilerinin ortaya çıkmamasını unutmayın. Onları sandık başına götürün. Taybet Anayı da yanınızda götürün. Demirtaş ve Yüksekdağ, Fırat Anlı ve Gültan Kışanak ve tutuklanan tüm kardeşlerinizi yanınıza alın. Cizre'de vahşet bodrumlarında yakılan insanların ahını alın. Sandığa gittiğinde mührünüzü öyle vurun ki, o ses zalimlere gitsin. Sizler, binbir emekle çaba ve Kürt sorunu çözülsün diye 80 vekili meclise gönderdiniz. Önünüze engeller bıraktılar, bu engelli aştınız. Kürdün iradesi yansımasın diye 80 anayasına baraj bıraktılar. Bu paket kimin paketidir? Kurt ve tilkinin paketidir. Bu değişkiliğe baktığımızda tek bir özgürlük alanı yok. Bu halkı kandırabileceklerine inanıyorlar" şeklinde konuştu.
"TAKKENİZ DÜŞTÜ, KELİNİZ GÖRÜNDÜ"
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamanın darbe olduğunu belirten Baydemir, darba yapmanın da cuntacıların işi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Darbe üzerine darbe yapıp, Diyarbakır meydanında 'belediye başkanıyken mağdur oldum' diyenler bir kez daha haykıralım; sizin takkeniz düştü, keliniz göründü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamak darbedir. Milletin iradesine darbe yapmak ancak cuntacıların işidir. Diyarbakır halkı sandığa gidecek, belediye başkanlarına kayyum atanmasına hayır diyecek. Güya kaynaklar amaçları dışında kullanıldığı için kayyum atanmış. 10 yıl başkanlık yaptım, onlar yalan atıyor. Şimdi de diyorlar ki, HDP'ye giden kaynak, amacı dışında kullanıyormuş. Bu iddianı ispat etmezsen yalancısın. Bu halk boyun eğmeyecek. Özgürlüğün, kardeşliğin kapısı yarın açılmış olacak. Getirdikleri sistemde hem hakim, hem savcı, hem de cellat oluyor. Bunun adına da demokrasi diyorlar. 6 milyon iradenin sahibi eşbaşkanlar aylardır tututludur. Anayasa mahkemesinin daha önce verdiğ Balbay kararı var. Anayasa Mahkemesi bu kararına sahip çıkamıyor. Kayyum yönetimini deli gömleğiyle yönetmeye çalışıyorlar. Eğer bir yerde zulüm varsa, onun karşısında, ona karşı ahlaki bir direnme var. Allah korusun bu paket yüzde 50'yii aştığında, geriye kalan yüzde 50 ne olacak? Yarın biz sandığa gittiğimizde, ret ve inkara, isyana hayır demek için sandığa gideceğiz. Hayır diyenlerin cesareti var. Demirtaş, eş genel başkanım aynı zamanda, kardeşim, yoldaşım; 'cesaret bulaşıcıdır' dedi. Bizler yarın sandığa gittiğimizde vekil seçmeyeceğiz, 2 yıldır bize dayatılan onursuzlağa karşı hayır diyeceğiz. Ne diyor bakan efendi; 'eş başkanları ve milletvekelilrini dört duvar arasına koymuşuz' dedi. Biz dört duvar arasında olan bir gelenekten geliyoruz. Mazlum'un, Kemal'in, Necmattin'in geleniğinden geliyor. 14 yıldır iktidardalar, işsizlik onların tarihinde rekor düzeye çıktı. Diyarbakır'da işsizlik yüzde 17. Bunlar da o gençleri tavlamaya çalışıyorlar. Gençlerimizin hayatı onların umrunda olsaydı, barış masasını devirmezlerdi. Bunlar aynı zamanda kadın düşmanıdır. Yarın sandığa gittiğimizde onlara hayır diyeceğiz. Bu halk nasıl ki zorbalıklara baş eğmediyse, onlara insanlığı da öğreteceğiz. Biz onlara insanlığı öğreteceğiz. sandığa gittiğimizde elimizi vicdanımıza bırakacağız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Miting alanı ve pankartlar
-Atılan sloganlar
-Havada güvenlik uçuşu yapan helikopterler
-Konuşmalar (Canlı yayın)
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, -
==========================================================
Elazığ'da evler sel suları altında kaldı
ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde bir çok evin girişi ve bodrum katları, aşırı yağışla birlikte oluşan sel suları altında kaldı.
Elazığ'da etkili olan yağmur nedeniyle Yazıkonak Beldesi'nde sel oluştu. Aniden bastıran yağmur ve dolunun ardından oluşan sel, beldede paniğe neden olurkun, itfaiye, jandarmaya ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Beldedeki çok sayıda evin bodrum katları sular altında kalması üzerine, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının yanısıra vatandaşlar da kovalarla bodrumdaki suları boşaltmaya çalıştı.
Sel felaketinin yaşanmasının ardından Vali Mustafa Zorluoğlu ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, beldeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Felaketten etkilenen vatandaşların zararları karşılanacağını anlatan Vali Zorluoğlu, "İlk gelen bilgiler çok korkunçtu ve vahim bir takım olayların olduğu yönündeydi. Ancak gelip baktığımızda böyle olmadığını gördük. Bir kaç gündür ilimizde yağışlarda artış yaşandı. Bu yağış miktarının fazla olması nedeniyle sel biçiminde su birikimi oldu. Bu bölgede birçok evin bodrum kısımlarını su bastı. Olayın en başından beri Yazıkonak Belediye Başkanımız bizi haberdar etti, biz de hemen bu bölgeye geldik. Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü, AFAD, sağlık birimleri ve belediyelerimiz araç gereçleri ile hemen buraya yönlendirdik. Çok şükür her hangi bir can kaybı, yaralanan bir vatandaşımız yok. Tabii ki vatandaşlarımız çok üzgün epey bir hasar olmuşa benziyor. Bununla alakalı olarak Pazartesi gününden itibaren zarar tespiti yapılarak zarar görmüş vatandaşlarımızın zararları karşılanacak" diye konuştu.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-İş makinelerinin suları boşaltması
-Evlerin önündeki su birikintilerinden detay
-Vatandaşın kova ile su boşlatması
-Suyun içindeki kadının elleri ile suyun içinde tahliye yerini araması
-Belediye ekiplerinin çalışmaları
-Suyun içinde kalan bir evden detay
-Valinin açıklaması
-Yol kenarında ki doludan detay
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, -