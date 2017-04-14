Dha Yurt Bülteni-9
AFYONKARAHİSAR'DA YAĞ FABRİKASINDA PATLAMA VE YANGIN (EK)1) BAKAN EROĞLU, YANAN FABRİKADA İNCELEME YAPTIOrman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da dün gece çıkan yangında büyük çapta hasar gören yağ fabrikasında incelemelerde bulundu.
AFYONKARAHİSAR'DA YAĞ FABRİKASINDA PATLAMA VE YANGIN (EK)
1) BAKAN EROĞLU, YANAN FABRİKADA İNCELEME YAPTI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da dün gece çıkan yangında büyük çapta hasar gören yağ fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin halen araştırıldığını belirten Bakan Veysel Eroğlu, "Bir yağ fabrikası, Oruçoğlu Yağ Fabrikası'nda patlama olmuş. Ama sebebi nedir? Şu an bilemiyoruz. Ben geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Büyük bir fabrika varmış 2 yaralı varmış. Bazen bu şekilde olabiliyor ama sebebini araştıracağız" diye konuştu.
Alanda inceleme yapan Bakan Eroğlu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Diğer yandan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada ise yangının fabrikanın eski ekstraksiyon bölümünde meydana geldiği ve çıkan yangında 2 personelin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada yaralılardan birinin ayakta tedavi edildiği diğerinin ise yüzünde iz kalmaması için İzmir'deki yanık tedavi merkezine sevk edildiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Eroğlu otogar ziyareti
-Bakan Eroğlu Gazetecilere açıklaması
-Karanfil ve lokum dağıtım detayları
-Fabrikaya giriş ve incelemeler
-Basının fabrika kapısında görevlilerle tartışmaları
-Bakan fabrikadan ayrılışı
104 MB /// 03.17 "
HABER KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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2)CHP'Lİ BUDAK: BAHÇELİ'NİN EYALET TEPKİSİNİ SİYASİ MANEVRA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemine tepkisini dile getirerek, "Sayın Bahçeli dönüp, bu Anayasa değişikliğinin virgülünü bile değiştirmeyeceğini ifade etmişti. '123'ncü maddedeki değişikliği görmemişte mi dün o açıklamayı yapıyor' derler adama. Antalya ve Isparta'yı, Konya'ya bağlayabilir. Oraya bölge valisi atayabilir. Böyle tepki verilmesini ben siyasi bir manevra olarak görüyorum" dedi.
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Nisan ayı içerisinde düzenlediği üçüncü 'Kent Buluşmaları'nın konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak oldu. ATB Başkanı Ali Çandır ile birlikte işadamlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çetin Osman Budak, OHAL'i eleştirerek, "OHAL durumundayız. Şu an bizi buradan alıp götürebilirler. Bu antidemokratiktir. Böyle bir durumda bizi referandum a götürüyorlar. 16 Nisan'da halk sandıkta gereken cevabı verecek. 17 Nisan'da da biz gerekeni yapacağız. Merak etmeyin" dedi.
Hukukun üstünlüğü endeksi rakamlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin dünyada 100 ülke arasında 70'inci sırada olduğuna dikkati çeken Çetin Osman Budak, "Bunları gördükten sonra bugün de yasama, yargı ve yürütme bir tek kişiye verilmek isteniyor. 17 Nisan sabahı şayet evet çıkarsa, 18 madde içinden iki madde hemen yürürlüğe girecek. İki maddeden birincisi, Cumhurbaşkanı görüşündeki partiye gidip üye olacak. Bir ay içerisinde de partinin yapacağı genel kurulla birlikte hem partinin genel başkanı, aynı zamanda tarafsız Cumhurbaşkanı olacak. İkincisi, HSYK'da yaşanacak. Bu kurul da bir ay içerisinde oluşmak zorunda. Mevcut HSYK üyelerinin hepsinin görev süreleri bitecek. Yani 13 HSYK üyesini Cumhurbaşkanı'nın seçme durumu ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
Hayır durumunda Türkiye'de demokrasinin tescilleneceğini sözlerine ekleyen Çetin Osman Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hayır çıkarsa, kimse bir daha Türkiye'de rejim değiştirmeye kalkmayacaktır. Demokrasi için atılması gereken bütün adımları sizler atacaksınız. Dış politikada iki ileri bir geri adımlarla ne Suriye sorununda biz baş aktör olabiliriz, ne de Irak sorununda. Bir gün Avrupa Birliği ile kavga ediyoruz, bir gün Ortadoğu ile. Bir gün İran'la, bir gün Rusya ile. Şimdi tüylerimiz diken diken oldu. Acaba Rusya charterleri iptal edecek mi diye. Bunlar dış politikanın ekonomiye yansımasıdır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir" açıklamasını da eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu 18 maddelik değişikliğin 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, Anayasa'nın 123'üncü maddesini değiştiriyorlar. Kamu tüzel kişiliklerinin değişimi ile alakalı. Sayın Bahçeli dönüp, bu Anayasa değişikliğinin virgülünü bile değiştirmeyeceğini ifade etmişti. '123'üncü maddedeki değişikliği görmemişte mi dün o açıklamayı yapıyor' derler adama. Orada yazıyordu. Bunu bugün mü, dün mü görmüş. Antalya, Isparta'yı Konya'ya bağlayabilir. Oraya bölge valisi atayabilir. Böyle tepki verilmesini ben siyasi bir manevra olarak görüyorum. Onun şahsi kararı değil, bu ülkede demokrasi aşığı 80 milyon olduğunu düşünüyorum."
Görüntü Dökümü
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Toplantıdan genel görüntü
Çetin Osman Budak'ın konuşmaları ve konuşma aralarına yerleştirilen detay görüntüler
Toplantıya katılanlardan görüntü
-ATB tabelasından görüntü
Gazetecilerden görüntü
397 MB - 6.31ö
Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA
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3)MERSİN'DE 2. SEL TEHLİKESİ ATLATILDI
Görüntü Dökümü
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Logar kapağından taşan sular
Su dolu battı çıktı
Su boşaltma çalışmaları
Kepçe çalışma yaparken
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01: 46 BOYUT: 56.84 MB
Haber-Kamera: MERSİN,
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4)BOLU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA MOBESE KAMERASINDA
BOLU'da kavşakta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü kaza mobese kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden 30 yaşındaki Sercan Arslan yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, kavşaktan şehir merkezi yönüne geçmek isteyen 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz'ın kullandığı 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kurnaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, otomobil sürücüsünün kavşaktaki kırmızı ışık sarıya döndüğü sırada geçiş yaptığı görüldü. Kamyonun hızla çarptığı otomobilin savrulması da görüntüde yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza anına ilişkin mobese görüntüsü
-Kaza yeri
Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,
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5)ÖLDÜRÜLEN 2 KADININ ADRESİNİ DÖNER GETİREN PAKETÇİ SÖYLEMİŞ
ADANA'da fuhuş yaptıkları gerekçesi ile aile meclisi kararıyla katledilen Senem Barık (30) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın (20) kiraladıkları evin adresini, döner siparişini getiren paketçinin söylediği ortaya çıktı. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı.
Senem Barık'ın uyuşturucu sucundan cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. Barık, adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini ileri sürdü.
DÖNER SİPARİŞİ SONLARI OLDU
Olayla ilgili soruşturma sürürken eşi cezaevine girdikten sonra oturduğu Dedekorkut Mahallesi'nden kaçan Senem Barık'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ev kiraladığı burada akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı, haklarında da fuhuş yaptıklarına dair dedikodular çıktığı belirlendi. Barık ailesi tarafından her yerde aranan ve fuhuş yaptığı gerekçesiyle hakkında infaz kararı alındığı iddia edilen Senem Barık'ın olaydan önce döner siparişi verdiği, yemeği eve getiren paketçinin, kadınları da ailesini de tanıdığı, adreslerini de Hikmet Barık'a bildirdiği ortaya çıktı. Ailenin de 2 otomobille eve gidip, kadınları olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi.
ADANA/DHA
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6)YEŞİLIRNAK' A UÇAN SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AMASYA'da 4 gün önce polisten kaçarken Yeşilırmak nehrine uçan sürücü 20 yaşındaki Kaya D. otomobilin uçtuğu yerde bu sabah saatlerinde bulundu.Olay 4 gün önce gece saatlerinde Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 NNV 48 plakalı otomobilin sürücüsü Kaya D. park halindeki araçlara çarptı. Polisin "Durö ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu Yeşilırmak Nehrine uçarak kayboldu. Amasya Belediyesi arama kurtarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerini arama çalışmaları sonucu otomobil uçtuğu noktada tespit edilerek vinç yardımıyla Yeşilırmak'tan çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü Kaya D. ise araçta bulunamadı.
Yeşilırmak'ta 4 gündür Amasya Belediyesi arama kurtarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve balık adamlar ile aranan Kaya D. otomobilin düştüğü yerde suyun dibinde çamura saplanmış durumda bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemeleri sonrası sürücünün cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze otosu ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yeşilırmak'ta kaybolan gencin fotosu detay
-Yeşilırmak'ta bulunan gencin cansız bedeninin ceset torbasına konulması
-Yeşilırmak'tan cenaze otosuna gencin cansız bedeninin taşınması
-Diğer detaylar
(SÜRE: 3: 12-BOYUT 125 MB)
Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-
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7)SABAH NAMAZINA KALKTI, AİLESİNİ ÖLÜMDEN KURTARDI
ERZURUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişilik aileyi, baba Burhanettin Atmaca'nın sabah namazına kalkması kurtardı. Olay merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Sütevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı olan Burhanettin Atmaca, sabah namazına kalktığı sırada çocuklardan birinin başağrısı ve mide bulantısı nedeniyle uyanmış olduğunu gördü. Bu sırada eşi, çocukları ve tonularını uyandırmak isteyen Atmaca, ayağa kalkanın yere düştüğünü görünce 112 Acil Sevis'i aradı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri baba Burhanettin Atmaca, anne Nene Gülcü ile birlikte çocukları Behlül, Merve, Alev, Kader, Muhammet, Hiray, Fatma, torunları Dilan ve Taha, Atatürk Üniversitesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sabah namazına uyanarak ailesinin hayatını kurtaran Burhanettin Atmaca, "Sabah namazına kalktım. O sırada baktım ki büyük çocuğun baş ağrısı ve mide bulantısı var. Zehirleneceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Diğer çocuklarımı da kaldırmak isterken hepsi yere düştü. Ben ve annelerinin durumu iyi di. Hemen 112 arayıp yardım istedim. Sağlık ekipleri gelene kadar çocuklara ayran ve yoğurt yedirdim. Sabah namazına uyanmasam belki de bir aile faciası yaşanacaktı" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, gerekli müdahalenin yapılarak hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Prof.Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile röp.
-Baba Burhanettin Atmaca ile röp.
-Zehirlenen aile
-Hastane
( Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,
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8)ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ROBOT, DÜNYA ŞAMPİYONASINDA YARIŞIYOR
EDİRNE'de özel Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu Robotik Takımı, ABD'de düzenlenen First Robotic Competition (FRC) yarışmasında 63 takım arasından birinci oldu. Yarışmada 'RookieAllstar'ı elde ederek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrenci takımı, 300 takım arasından birinci olmayı hedefliyor.
Edirne'de özel Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, geçen yıl mayıs ayında robot yarışmasına girmek için bir takım kurdu. Kısa sürede büyük başarı sağlayan 'Odrinias' robot takımı geçen mart ayında ABD'ninmerika'nın Orlando kentinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin yer aldığı First Robotic Competition (FRC) yarışmasında katıldı. Burada 63 takım arasından birinci olan takım 'RookieAllstar'ı kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaların giriş, kargo, ulaşım ve konaklama ücretlerini sponsor desteğiyle alan öğrenciler yeni hedeflerinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.
HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Odrinias robot takımı kaptanı Dilan Sisu, Amerika First Vakfı tarafından düzenlenen dünya şampiyonasına katılacakları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Liseler arasında düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması için son hazırlıklarını sürdüren takım, robotu ABD'ye göndererek yedek parçaları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu pazar günü ABD'ye gideceklerini anlatan takım kaptanı Dilen Sisu, şunları söyledi:
"Amerika'daki First vakfı yarışmayı düzenliyor ve kar amacı gütmeyen bir proje bu. Yarışmanın dolayısıyla vakfın yapmak istediği lise öğrencilerini mühendislik ve matematik gibi alanlara itmek. Aynı zamanda liderlik vasıflarını, insanlarla konuşabilme becerilerini de arttırmaya yönelik bir yarışma. Vakıf, lise öğrencilerinin sadece ders çalışan toplum yapısından çıkmamızı da istiyor. Her yıl lise öğrencileri için bir tema açıklanıyor. Bu süreçten sonra istenilen özellikteki robotu yapmak için 6 hafta süre veriliyor. Altı hafta içerisinde robotun hazırlanması, prototipleri, programlanması gerekiyor. Bu seneki temada top atabilme, tırmanma ve çark sistemi asabilen robot yapılması istendi. Kısa sürede bunları tamamladık hem joyistik hem de bilgisayar yazılımıyla kontrol edilebilen bir robot yaptıkö dedi.
63 TAKIM ARASINDAN BİRİNCİ OLDULAR
Dilan Sisu, dünya şampiyona gidebilmek için 3 ödülden birinin kazanılması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Robotumuzu hazırladıktan sonra Amerika'nın Orlando şehrinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin yer aldığı FRC yarışmasında katıldık. Yarışma için tüm masrafları sponsorla karşıladık. Amerika'daki dünya şampiyonasına sadece bizim aldığımız ödülleri kazanan takımlar gidebiliyor. Biz geçen mart ayında Orlando şehrindeki yarışmada 63 takım arasından birinci olduk ve kategorinin en büyük ödülü 'RookieAllstar'ı kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Dünya şampiyonasında en az 300 takım olarak ve biz orada Türkiye'yi temsil eden takımlardan biri olacağımız için çok gururluyuz."
Dilan Sisu'nun yanı sıra takımda Ecem Eren, Sude Yavuz, Irmak Yılmaz, Baturalp Akalın, Tayfun Cem Tavşanoğlu, Ediz Buğra Çalen, Eren Çolak, Onur Sökmen, Mehmetcan Aşar yer alıyor. Takım, yarışmalara mentor öğretmenleri Işıl Bulungiray ve takım koçları İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Evrim Arda Işık'la beraber hazırlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerin çalışma atölyesi
-Yedek parçalar üzerinde çalışmaları
-Robot parçaları
-Dilan Sisu ile röp.
-Ediz Ediz Buğra Çalen ile röp.
-Atölyeden ve çalışmalardan görüntüler
-Son yarışmadan robot videosu
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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9)ENGELLİNİN AVUKAT OLMA HAYALİ İÇİN TEMSİLİ MAHKEME
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan down sendromlu 18 yaşındaki Melisa Kula'nın avukatlık hayali için temsili mahkeme kuruldu.
Engellilerin meslek hayallerini gerçekleştirmek için Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Hayaller engel tanımaz' projesi, Fethiye Kaymakamlığı tarafından desteklendi. Projeye katılan down sendromlu Melisa Kula'nın avukatlık hayalini gerçekleştirmek isteyen Kaymakamlık, Fethiye Adliyesi'nde mizansen mahkeme kurulmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine, senaryo gereği cübbe giyerek Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonuna gelen Melisa Kula, hakim Cihan San tarafından yönetilen duruşmada avukatlık yaptı. Alacak davasında müvekkilini savunan Kula'nın hayali, kısa süreliğine de olsa gerçekleşmiş oldu.
EBEVEYNLERİ BOŞANINCA AVUKAT OLMAK İSTEMİŞ
Konuşma güçlüğü de çeken Kula, duruşma sonunda Hakim San ile fotoğraf çektirdi. Anne-babasının ayrılığının ardından avukat olmayı istediğini anlatan Kula, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Proje koordinatörü Ömer Özyer Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ulusoy ise amaçlarının toplumda özel insanlara karşı farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti. Projenin öğrenciler tarafından hazırladığını vurgulayan Ulusoy, "Engelli öğrencilerin hayalleri tespit edildi. Onların hayalleri olan meslekleri öğrencilere yaşatmak istedik. Adliyede de avukat olmak isteyen öğrencimizin hayalini gerçekleştirmeye çalıştık" dedi.
Görüntü Dökümü
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Kula'nın mahkeme salonuna gelişi
Kula'nın avukat cübbesiyle görüntüsü
Hakim Cihan San'ın duruşma tutanaklarını okuması
Melisa Kula ile röp.
Ufuk Ulusoy ile röp.
Haber- Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla),
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10)BATIK KAÇAKÇI TEKNESİ PARÇA PARÇA ÇIKARILIYOR
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, insan kaçakçılığında kullanılırken yakalanan ve bağlı bulunduğu balıkçı barınağında yaklaşık 4 yıl önce sulara gömülen 20 metre uzunluğundaki 'Daffodil' adlı guletin, denizden çıkarılma çalışmalarına verilen aranın ardından yeniden başlandı.
Datça Kaymakamlığı, Datça Belediye Başkanlığı ve Datça Liman Başkanlığı'nın işbirliğinde dün (perşembe) sabah başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. İki dalgıç tarafından vince bağlanan batık tekne, ahşap aksamı çürüdüğü için denizden çıkarılamamıştı. Dün öğle saatlerinde verilen aranın ardından, Datça Belediyesi'ne ait paletli kepçe ile bugün sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Batık tekneyi denizden çıkarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiği açıklandı. Bugün başlayan çalışmalar sırasında ilk olarak, 'Daffodil' adının da yer aldığı teknenin kıç tarafı denizden çıkarıldı. Teknenin neredeyse tamamen çürümesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülebiliyor.
S.S. Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, insan kaçakçılığında kullanıldığı için el konularak yediemine verilen ve balıkçı barınağına çekildikten iki yıl sonra sulara gömülen gulet ile ilgili açılan davanın Yargıtay aşamasında olduğuna dikkat çekti. Fidan, çıkarılacak tüm parçaların bir depoda muhafaza altına alınacağını söyledi.
NE YAŞANMIŞTI?
Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü açıklarında altı yıl önce seyir halinde görülerek sahil güvenlik ekiplerince durdurulan gulette yapılan aramada, İtalya'ya gitmek üzere organizatörlerle anlaştıkları belirlenen, Afganistan, Burma ve Filistin uyruklu 27'si çocuk, 23'ü kadın, 66'sı erkek olmak üzere toplam 116 kaçak yakalanmıştı. Olayın ardından Datçalı limanında çekilerek demirlenen eski gulet, iki yıl bekledikten sonra bir gece su almaya başlamış ve bütün kurtarma çabalara rağmen batmıştı. Batan guletin denizden çıkarılması için yapılan girişimler, mahkeme süreci nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Görüntü Dökümü:
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-Datça limanındaki batık kaçakçı teknesinin, paletli kepçe ile denizden çıkarılma çalışmalarından görüntü
-Daffodil isimli teknenin denizden çıkartılan parçasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Görüntü Boyutu: 48.4 MB-Süre: 00.02.034 Dk.)
Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),