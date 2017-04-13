Dha Yurt Bülteni-9
Hüsnü Bozkurt'un annesi tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldıCHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt referandumda 'evet' oyu vereceklere yönelik sözleri nedeniyle hedef haline getirilirken, annesi 88 yaşındaki Fahire Bozkurt da 2.5 yıldır tedavi gördüğü Konya'daki özel hastaneden çıkarıldı.
Hüsnü Bozkurt'un annesi tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt referandum da 'evet' oyu vereceklere yönelik sözleri nedeniyle hedef haline getirilirken, annesi 88 yaşındaki Fahire Bozkurt da 2.5 yıldır tedavi gördüğü Konya'daki özel hastaneden çıkarıldı. Fahire Bozkurt, ambulansla İstanbul'daki özel bir hastaneye gönderildi.
Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olan Hüsnü Bozkurt, 2.5 yıl önce rahatsızlanan annesi Fahire Bozkurt'u, kendisinin de o dönem başhekimlik yaptığı Konya'daki Medline Hastanesi'ne yatırıldı. Hüsnü Bozkurt milletvekili seçilince görevinden ayrıldı ancak annesinin Medline Hastanesi'nde tedavisi devam etti.
CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un referandum kampanyasında 'evet' oyu verenlere yönelik sözleri üzerine hedef haline getirilmesinin ardından annesi Fahire Bozkurt, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden çıkarıldı. Annesini kentte bir başka özel hastaneye nakletmeyi düşünen Hüsnü Bozkurt, oraya da baskı yapılabileceği ihtimaline karşı İstanbul'a götürmeye karar verdi. Fahire Bozkurt bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla İstanbul'da adı açıklanmayan bir özel hastaneye götürdü.
HASTANEYE BASKI OLUŞTU
Annesinin tedavi gördüğü hastanenin baskılar nedeniyle fazla zarar görmemesi için nakil ettirdiğini ifade eden Bozkurt, şunları söyledi: "Benim annem 2.5 yıldır özel Medline Hastanesi'nde tedavi altında. 2.5 yıldır Allah razı olsun ellerinden geleni yaptılar. Neredesye annemi ölüm döşeğinde buraya getirdik. Annemde ileri alzheimer var, çoklu organ yetmezliği ve bacaklarından ileri derece rahatsız, yürüyemiyor. Bu bakımdan hastane tedavisi gerekiyor, evde bakmak mümkün değil. Sağ olsunlar 2.5 yıldır da ellerinden geleni yaptılar. Fakat son olaylardan sonra hastane üzerinde kamuoyu baskısı oluştu. Bizde hastane daha fazla zor durumda kalmasın diye Konya'da da her hangi bir hastaneye de nakletsek sıkıntı olur diye İstanbul'da bir hastaneye naklettik. Sağ olsunlar ambulans tahsis ettiler. Bugün sabah taburcu oldu ve İstanbul'a nakledildi."
Hüsnü Bozkurt, Facebook'taki sayfasında annesinin ve İstanbul'a sevk edilirken çekilen fotoğrafları ile birlikte, "Anacığımı bugün İstanbul' a uğurladım. İleri alzheimer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2.5 yıldır tedavi altında idi. Kalan ömründe tedavi ve bakımını orada sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu. Bozkurt paylaşımda, annesinin tedavisiyle ilgilenen ve 'değerli meslektaşlarım' dediği doktorların isimlerini tek tek yazarak, hastanenin hemşiresinden güvenlik görevlisine kadar çalışanlarına teşekkür etti, "Annem için yaptıklarının karşılığı olamaz tabii, ama kabul ederlerse dualarım onlar içindir" dedi.
Annesini hastalığı nedeniyle kendisini tanımadığını belirten Hüsnü Bozkurt, sosyal medyadaki paylaşımını, "Uzun zamandır pek farkında olmasa, artık beni bile tanımasa da hemen her gün onu ziyaret etmek, elini öpmek, kokusunu içime çekmek büyük bir mutluluktu. Bu mutluluğu bana tattıran ve anacığıma emeği geçen herkese minnet doluyum.Allah hepinizden razı olsun.
Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle bitirdi.
HASTANE AÇIKLAMA YAPTI
Fahire Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "CHP Konya Milletvekili Dr. Hüsnü Bozkurt'un son günlerde gündeme gelen sözleri ve hastanemizle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denildi.
Medline Hastanesi'nin, 9 Ağustos 2016 tarihinde, Konya'da 15 yıldır özel sağlık sektöründe hizmet veren ve Akademi Hastanesi'ni de işleten doktorlar tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen açıklamada "Hüsnü Bozkurt geçmişte bir dönem Medline Hastanesi'nde başhekimlik ve Kulak Burun Boğaz uzmanlığı yapmış ve 2015 yılından itibaren hastanemiz ile ilişkisi kalmamıştır. Bir hekimin öncelikli vazifesi, hangi görevde olursa olsun din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin insan hayatını kurtarmaktır. Bu sebeple bir hekimin, bu tür söylemlerde bulunması Hipokrat yeminine aykırı olup, insani yaklaşım olarak da tasvip edilemez. Hastanemiz, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmış, tarihimizin her döneminde söz sahibi olmuş Konya'mızın değerlerini kendisine düstur edinen Konyalı işletmeciler ve doktorlar ile halkımıza sağlık hizmeti sunmaktadır" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Fahire Bozkurt'un ambulansa bindirilirken çekilen fotoğrafları
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NOT : GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/KONYA, -
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Başbakan Yıldırım: Her açıdan güçlü bir Türkiye inşa ettik
BAŞBAKAN Binali Yıldırım Kütahya'da yaptığı konuşmada"Allah'a şükürler olsun ki her açıdan güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüktük aşımızı çoğalttık. 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş, AŞ sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık" dedi.
Uçakla Altıntaş İlçesindeki Zafer Havaalanı'na inen Başbakan Binali Yıldırım, buradan otobüsle Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'na geldi. Yıldırım, meydanda toplanan coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yaptı. AK Parti hareketinin 15 yıldır hakkı hakim kılmak için, adaleti tesis etmek için mücadele ettiğini söyleyen Yıldırım, "Yüreğimizde millet sevdası arkamızda sizlerin duası hiç ama hiç eksik olmadı.Milletle beraber Türkiye'yi büyüttük. Kazanımları hakça dağıttık. Garip gurabanın dostu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim" diye konuştu.
HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ
Başbakan Binaili Yıldırım, laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyduklarını, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bu topraklara aşkla bağlıyız. İşimiz hizmet gücümüz millet. Biz gençlerimiz geleceğe umutla baksınlar diye siyaset yapıyoruz. Annelerimizin gözlerindeki umut çoğalsın diye siyasetteyiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Devletimizi milletle birlikte güçlendirmek için siyasetteyiz. Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz."
'8 MİLYONA İŞ, AŞ SAĞLADIK'
İktidara geldiklerinden buyana sessiz devrimler yaptıklarını, hayal edilmeyenleri gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
"Allah'a şükürler olsun ki her açıdan güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüktük aşımızı çoğalttık 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş AŞ sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Allah bize bir daha o geçmiş kötü günleri göstermesin, fakirliği bu millete bir daha yaşatmasın. Allah bu millete IMF kapılarında gitmeye mecbur bırakmasın. Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neden kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 70'li yıllar 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yılları oldu. Bu yıllarda Türkiye doğru dürüst karar alamadı. Bakanlar kurulunu bile toplayamadı. Devlet bütçesi açıklar verdi. Hazinemiz tam takır haline geldi. Kamu işletmeleri geriledi yetersiz kaldı. Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'yi yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları önümüze çıkarılan engelleri aşa aşa yaptık. Sizinle yaptık."
15 Temmuz'un milletin destan yazdığı gece olarak nitelendiren Yıldırım, "Kütahya Zafer Meydanı'na ay yıldızlı bayrağı ile koştu. Alçakça gelenlere geçit vermediniz. Allah sizden razı olsun. Bayrağımıza demokrasimize ülkemize sahip çıktınız" dedi.
'MİLLETİN ONLARDAN BİR UMUDU YOK'
Siyasetçinin görevinin ülkesine hizmet etmek olduğunu söyleyen Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
"İki gün sonra önünüze gelen ana yasa değişikliğine hayır diyenler, geçmişte memleketin yararına her hizmete, her yatırıma da hayır dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar. Çünkü onların siyasetten anladıkları bu. Ak Parti hizmet yapmasın, bu ülke ilerlemesin, bu milletin gönlünü fethetmesin bunun için çalışıyorlar. Onların işi yapmak değil yapılanı engellemektir. Üretmek için değil ürettirmemek için çalışırlar aslında. Milletin de onlardan bir umudu yok, bir beklentisi yok. Kütahyalılar bunlardan bir şey bekliyor musunuz? Cevabınız? (Evet yanıtı alınca) İstedikleri kadar hayır hayır diye bağırsınlar Kütahya biliyor ne yapacağını. Ne zaman önümüze sandık gelse Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. Kütahya her zaman bizim yüzümüzü ak etti."
'TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'
Başbakan Yıldırım terör örgütlerinin 'Hayır' için çalıştıklarını söyleyerek şu şekilde konuştu:
"Bakın sevgili Kütahyalılar yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Buradan ilan ediyorum. Alçaklar PKK, FETÖ kol kola girmiş hayır diye kendilerini parçalıyorlar. Amaçları Türkiye terörle mücadelede başarılı olmasın, aman diyorlar 'hayır için çalışın, evet çıkarsa biz biteriz'. Kütahya ne diyor evet çıkacak sizde biteceksiniz. Kandiliniz sönecek FETÖ de hesabını verecek. Türkiye'nin önünü açacak sistem geliyor. Darbeci, vesayetçi zihniyetin memlekete hep zararı oldu. Memleketin kalkınmasını büyümesini hep geciktirdi. Türkiye yeni bir destan yazmaya, Türkiye muhasır medeniyetler seviyesine yine giden aydınlık yarınlarını 16 Nisan Pazar günü açmaya hazırlanıyor. Evet şimdi değişim vakti. Artık istikrarla işimize, aşımıza, huzurumuza geleceğimize bakacağız. Zayıf iktidar dönemleri bitecek artık, iktidarın sahibi siz olacaksınız. Sandıkta seçeceksiniz güven oyunu sandıkta vereceksiniz. 5 yıl boyunca size hizmet edecek bir daha e muhtıralar darbe tehditleri kapatma davası 15 Temmuzlar yaşanmayacak. Millet kazanacak, Türkiye kazanacak, daha çok demokrasiye, daha güçlü yönetime, daha bir dinamik sisteme evet diyecek. Söz de karar da sizin olacak, milletin olacak."
Yıldırım konuşmasında son olarak, "Bazıları hala bu düzen sürsün, vesayet devam etsin diyor. Birileri hala kapalı Türkiye hayali kuruyor. 15 yıldır bu hayallerinden vazgeçmediler. Bu davayı yok etmek, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyenler önümüze birçok engeller çıkardılar. İşte son denemeleri de 15 Temmuz FETÖ militanları millete saldırdı. İstiklalimize, istikbalimize saldırdı. Ama benim milletim teröristlere hak ettikleri cevabı verdi" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,-
NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
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Gaziantep'te saldırı planlayan DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı
SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis sınırında yakalanan ve sorgusunda Gaziantep'te canlı bomba olarak saldırı yapmayı planladığı ortaya çıkan DEAŞ terör örgünü üyesi Çeçenistan asıllı Rusya uyruklu D.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kilis'te, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın eylem amacıyla Türkiye'ye canlı bomba göndermeyi planladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında yoğun önlem alan askerler, geçen 4 Nisan gecesi canlı bomba eylemi yapmak üzere görevlendirilen teröristin Türkiye'ye geçeceğini saptadı. Teröristin geçiş yapabileceği güzergahlarda tedbir alan polis ve askerler, sınırı beraberinde aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişilik grupla, kaçak olarak geçen Çeçenistan asıllı 29 yaşındaki D.G.'yi gözaltına aldı. DEAŞ'lı teröristin üst aramasında 2 el bombası ve bel kemeri şeklinde patlamaya hazır 750 gram C4 patlayıcı ile ele geçirildi. Ele geçirilen bomba ve patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilirken, gözaltına alınan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandı. Sorgulamasında terör örgütünün talimatı doğrultusunda Rakka'dan geldiğini anlatan terörist, sınırı geçtikten sonra yakalanmaması durumunda Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını söyledi.
Sorgulaması tamamlanan terörist, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü dökümü
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-D.G.'nin fotoğrafı
-D.G.'nin üzerinde yakalanan fotoğrafı
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-Kilis sınırdından görüntü
Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -
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El bombalı suç örgütü
KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 el bombası, 1 Kaleşnikof tüfek, 1 Uzi marka otomatik silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki büroya baskın düzenledi. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda büroda yapılan aramada 3 el bombası, 1 Kaleşnikof tüfek ve 59 mermi, 1 Uzi marka otomatik silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Polis, Y.Ç, B.P, E.G, M.A. ve D.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adliyeye sevk edilmeleri
Ele geçirilen silahlardan görüntü
Haber-Kamera. Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), -
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Kazada ölen 22 günlük polis memuru toprağa verildi
DENİZLİ'de, Çevik Kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybeden 22 günlük polis memuru 24 yaşındaki Ramazan Akçadağ, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle toparğa verildi.
Polis memuru Ramazan Akçadağ'ın öğle namazı ile birlikte Kırıkkale Nur Camisi'ndeki cenaze namazına Vali Mehmet İlker Haktankacmaz, Ak Parti Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, ailesi ve yakınları katıldı. Geçmiş dönemde 8 yıllık futbol hayatı bulunan ve 22 gün önce Denizli'de polis memurluğu görevine başlayan Ramazan Akçadağ, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti. Polis memuru Ramazan Akçadağ'ın cenazesinde babası Ömer, annesi Yeter, ağabeyi Murat, kardeşleri Kaan ve Dilek Akçağdağ ile yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktüler.
Akçadağ'ın annesi Yeter, "Kadersiz oğlum, mis gibi kokuyorsun. Arkandan ağlamayacağım. Her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri" dedi. Ramazan Akçadağ, kılınan cename namazından sonra Kırıkkale Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Polis memurunun cenazesinin camiye gelişi
Yakınlarının göz yaşı
Protokol üyelerinin polis memurunun yakınlarını teselli etmesi
Baba ve Annesinin fotoğrafı öpmeleri ve yağmurdan ıslanan fotoyu silmeleri
Cenaze namazı
Şehitliğe gönderilmesi
Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
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Çavuşoğlu: Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacağız (2)
'RUSYA İLE KRİZİ AŞTIK'
Antalya'da Konyaaltı Gençlik Derneği ve Spor Kulübü'nün Konyaaltı Sahili'ndeki Kolcuoğlu Restaurant'da üyelerle biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan krizi aştıklarını ve dostluğun ön plana çıktığını dile getirdi. Önemli olanın sorunu sevgi, saygı ve karşılıklı güvenle aşabilmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin daha da artacağını söyledi. Suriye meselesinde dünyanın Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemini gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Halep'te insanların kurtarılması, Halep'teki ateşkesin Suriye'ye yayılması ve siyasi süreç, Rusya ile Türkiye arasındaki samimi işbirliğine dayanmasının sonucudur. Türkiye'yi ve Rusya'yı sevmeyenler bile bunu görmüştür. Hedefimiz bundan sonra ateşkes ihlallerinin tamamen durdurulması ve aştığımız sürecin heba olmamasıdır. Bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Biz Suriye'de barış ve huzur istiyoruz. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü istiyoruz. Çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Yanı başımızdaki soruna duyarsız olursak Suriye başka ülkelerin gizli ajandalarına kurban gider ya da Suriye'ye barış gelmez. Bundan biz de huzursuz oluruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
SÜRE : 01. 30
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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Bakan Çelik: Millet mecbur kalıyor, Ak Parti'ye oy veriyor
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, muhalefet partilerinin iktidar olma hevesinde olmadığını ve oturma hedefinde oldukları savunurken, "Millet bakıyor bunların iktidar olacak takati yok. Millet mecbur kalıyor, Ak Parti'ye oy veriyor" dedi.
Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından biur düğün salonunda 'Haliliye buluşmaları' kapsamında Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerinin de katıldığı yöresel etli yemek olan tirit ziyafetine katıldı. Burada konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hükümetin Şanlıurfa'ya tüm imkan ve yatırımları aktardığını belirterek, "Şanlıurfa'ya tüm imkanların daha fazla akması için ben sizden fazla oy istiyorum. Nezaketsizlik yapıyorsam kusura bakmayın. Oyunu nereye verirsen ver kardeşim. Senin özgürlüğüne ben müdahale edecek değilim. Ben ve arkadaşlarım bu şehrin sevdalıları olarak diyoruz ki bir şeyler çözelim. Bunun için sizlerin desteklerinize ihtiyacımız vardır" dedi.
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar şansının bulunmadığını ve hiçbir zaman da bulunmayacağını savunan Çelik, "Burada çıkacak olan neticede Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar sansı hiç yok ki hiçbir zaman da olmayacaktır. Diğerlerinin de silahtan ve markasından başka bir hedefleri yoktur. Hangi silah kaç metre atar, hangi bomba nerde, ne kadar tesir yapar bununla meşgul. Bunlarında bir hedefleri yoktur. Onun için diyorum ki bütünleşelim. Bizi ve çocuklarımızın ihtiyacını zirveye çıkartalım. Şanlıurfa'da birçok hizmet yapıldı. Sizler öyle bir benzin ve mazot koydunuz ki arabamıza gittik Ankara'ya, ne varsa aldık getirdik. Şimdi de 100 milyon lira İller Bankası'ndan yollar için para geliyor. Şanlıurfa'daki kırsalın yol sorunu kalmayacaktır. Bizim gaza ve benzine ihtiyacımız var. Verin mazotu, alın bolca bolca hizmeti" diye konuştu.
'MİLLET MECBUR KALIYOR, AK PARTİ'YE OY VERİYOR'
Referandum sürecine de değinerek muhalefet partilerin iktidar olma takati bulunmadığı için milletin Ak Parti'ye oy verdiğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:
"Mahallede tek muhtar var, devletin tepesinde de tek kişi olsun ve bu çelişkiyi ortadan kaldıralım. Kaldırmayalım diyenler kim? HDP. Niye? Çünkü zaaf oluşsun ki kendisine terör zemini doğsun. Kim istemiyor? Terör örgütleri istemiyor. Çünkü bu iş olursa ülke derlenip toparlanacak. CHP niye istemiyor? Çünkü koltukta oturamayacak. Yüzde 20'den aşağı inmiyor beyefendi, yüzde 25'ten yukarı da çıkamıyor. Sen nasıl ana muhalefetsin? Ana muhalefet dünyanın her yerinde iktidara adaydır. Hiç iktidar olmaya niyeti yok, yalnızca koltukta oturacak. 'Kaç seçim kaybetti?' diyorsun. 11 seçim kaybetti, pazar günü inşallah 12'nci yenilgisini de alacak. Koltukta oturmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Millet bakıyor bunların iktidar olacak takati yok. Millet mecbur kalıyor, Ak Parti'ye oy veriyor. Bu demokraside olmaması gereken bir şeydir. Bunların böyle bir hedefi yoktur. Oturmak istiyorlar,"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tirit yemeğinin hazırlanması
Yemeklerin dağıtılması
Bakan Çelik'in toplantıya katılması
Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
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Kadın halk otobüsü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
MANİSA'da Büyükşehir denetimli halk otobüsünde şoförlük yapan Fatma Güngör, seyir halindeyken fenalaşıp bayılan kadın yolcuya hem ilk müdahaleyi yaptı hem de hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.
Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü Fatma Güngör, Yenigaraj-Uncubozköy seferini yaparken yolcular arasındaki 30 yaşındaki bir kadın fenalaştı. Güngör, hemen yolun sağında durup, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tekrar direksiyonun başına geçen Güngör, rahatsızlanan kadın yolcusunu Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kadın yolcunun yolda fenalaştığını anlatan Fatma Güngör, "Yolcum bir anda rahatsızlandı. Kıpkırmızı olup, titremeye başladı. Ardından da bayıldı.Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun cep telefonundan eşini arayarak bilgi verdim" dedi.
"CANLARINI BİZE EMANET EDİYORLAR"
Vatandaşların kadın otobüs şoförü görünce önceden şaşırdıklarını zaman geçtikçe alıştıklarını vurgulayan Fatma Güngör, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı istihdam ile işe başladım. Daha önce servis kullanıyordum. Manisa'da halk otobüsü kullanan tek kadın şoför olmam sebebiyle ilk başlarda yolcular şaşırıyorlardı. Şimdilerde artık alıştılar ve destekliyorlar. Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Otobüsün güevinlik kamerası görüntüleri
-Otobüs şoförü Fatma Güngör ile röp.
Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
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Kuyumcu cinayetinde İranlı 4 şüpheli adliyede
ANTALYA'da, kaybolduktan bir hafta sonra ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu 54 yaşındaki Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 İranlı adliyeye sevk edildi.
Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde mermi izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis kayıp Vedat Şenay'a ait olduğu düşünülen cesedin teşhisi için aileye haber verdi. Adli Tıp'a gelen aile cesedi teşhis etti. Gelinlik ihracatı da yaptığı belirtilen Şenay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, 07 GSZ 25 plakalı otomobili ise Antalya merkez Aksu İlçesi'ne bağlı Kundu bölgesinde bulundu.
MOBESE ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün cinayetle ilgili biri kadın 4 İranlıyı gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanan şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Zanlıların ekip aracından inmeleri
-Birlikte sağlık ocağına yürümeleri
-Sağlık ocağından çıkmaları
-Sağlık ocağı dış plan görüntü
-Ekip arabasına binmeleri
SÜRE : 1.41 SN"
Haber Bülent TATOĞULLARI- Görüntü İbrahim LALELİ/ANTALYA,
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İslahiye'de sahte zeytinyağı ve kaçak sigara ele geçti
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, zabıta ekipleri polis destekli düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 725 kilo sahte zeytinyağı ile bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde piasaya sahte zeytinyağı sürüldüğü ihbarı üzerine Hacıaliöztürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilere ait 2 ayrı işyerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Samir Abid ile Abdulgani Şeyh Dibs işlettiği işyerlerinde bidon ve kiloluk hale getirilmiş şişe içerisinde bitkisel karşımla hazırlanmış zeytinyağı tespit etti. Her iki işyerinde raflarda satışı yapılan ve bidon içerisindeki 725 kilo sahte zeytinyağına el konuldu. Diğer tarafta aynı operasyonda polisin tezgah altına gizlenmiş bin paket kaçak sigara yakalayarak el koydu. Şüpheli Suriyeliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İslahiye Belediyesi
Zabıta ekipleri
Sahte zeytinyağları
Kaçak sigaralar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
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Milletvekili, takside 'Evet'i anlattı
Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, direksiyon başına geçtiği 'Evet' yazılı takside ücretsiz taşıdığı yolculara Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.
Erzurum'un 1'i MHP'li, 5'i Ak Parti olmak üzere 6 milletvekilinden tek kadın milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami önünde bulunan taksi durağında farklı bir uygulama yaptı. Seçim bölgesinde referandum çalışmalarını sürdüren Taşkesenlioğlu, bu kez 'Evet' pankartı ile giydirilmiş takside seçmenlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. 'Hayır' diyen yolculardan da ücret almayan Taşkesenlioğlu, "Bu taksiye binen özellikle kararsızların inince 'Evet' demesini sağlama gayretindeyim. Bugün ve yarın taksicilik yapıp, halkımıza yeni sistemi ve yeni sistemin getireceği yararları anlatacağım. Düşüncesi ya da görüşü ne olursa olsun, hepsine saygı duyuyorum. Referandum da Erzurum'dan rekor bir beklentimiz var" diye konuştu
Taksiye binen yolcular, karşılarında milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu görünce önce şaşırıp, bunun bir kamera şakası olduğunu düşünüyor.Erzurum'u sokak sokak bildiğini yolcuların adresi söylediğinde hiç tereddüt etmediğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Seçimde ve seçim sonrası her yeri adım adım gezdiğim için Erzurum'u avucumun içi gibi biliyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu yolcu taşrken
-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile röp
Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,
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Batık tekne denizden çıkarılacak
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, göçmen kaçakçılığında kullanılırken yakalanan ve bağlandığı balıkçı barınağında yaklaşık 4 yıl önce sulara gömülen 20 metre uzunluğundaki 'DAFFODİL' isimli guletin denizden çıkarılması çalışmalarına başlandı. Yakıt deposu boş olduğu için deniz kirliliğine yol açmayan guletin, diğer tekneler için yer sıkıntısı yarattığı, ayrıca görüntü kirliliği oluşturduğu belirtildi.
Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü açıklarında altı yıl önce seyir halinde görülerek sahil güvenlik ekiplerince durdurulan gulette, İtalya'ya gitmeyi amaçlayan Afganistan, Burma ve Filistin uyruklu 27'si çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 116 kaçak yakalandı. Olayın ardından Datça Limanı'na çekilerek demirlenen eski gulet, bir süre sonra su alıp battı. Batan guletin denizden çıkarılması için yapılan girişimler, mahkeme süreci nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemedi.
S.S. Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, balıkçı barınağındaki guletin denizden çıkarılmasına başlandığını belirterek, "Gulet 6 yıldır balıkçı barınağında bağlı bulunuyordu. Dört yıl önce su alıp batınca, denizden çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunduk. Ancak sonuç alamadık. Yakıt deposu boş olduğu için deniz kirliliğine yol açmasa da büyük sorun oluyordu. Geniş bir alanı kapladığı için başka tekne bağlanamıyordu. Ayrıca görüntü kirliliğine yol açıyordu. Kooperatifimizin çok zararı oldu. Kaymakamlık, Belediye ve Liman Başkanlığı ile bir araya gelerek, batık teknenin çıkarılmasına karar verdik" dedi.
Batığın dalgıçlar tarafından vince bağlanarak denizden çıkarılmasına çalışıldığını ifade eden Fidan, "Ancak, teknenin ahşabı çürüdüğü için çıkartmak kolay olmuyor. Tuttuğumuz yer kopuyor. Çalışmalara bugün ara vereceğiz. Yarın belediyenin paletli kepçesi ile tekneyi çıkarmaya çalışacağız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Datça limanındaki batık kaçakçı teknesinin denizden çıkarıla çalışmalarından görüntü
İki dalgıcın çalışmaları
Vincin çektiği batık teknenin çürüyen tahtaları parçalanıp dökülürken
Balıkçılar kooperatifi Başkanı Akif Fidan ile röp.
Süre: 04.31
Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),
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