Dha Yurt Bülteni-9

(YENİDEN)



KAPADOKYA'DA BALON KAZASI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI



BASKETBOLCU PALACIOS VE NİŞANLISI ÖLÜMDEN DÖNDÜ,BALONA BİNMEDEN BU I PAYLAŞTI



Göreme'den havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi yakınlarında inişe geçerken yüksek gerilim hattına çarparak düşen sıcak hava balonunda bulunan Tofaş Basketbol Takımı'nın Kolombiyalı oyuncusu 32 yaşındaki Juan Palacios, balona binmeden önce çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.Aynı kazada elmacık kemiği kırılan nişanlısı hastanede tedavi altına alınan Juan Palacios, 2 ay önce Tofaş takımına transfer olmuştu. Palacios, Bursa'da dün oynanan ve Beşiktaş Sompo Japan'ın 95-94 kazandığı maçtan sonra nişanlısıyla Kapadokya'ya gittiği bildirildi.



NEVŞEHİR'in Göreme Beldesi'nden sabah erken saatte havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi yakınlarında inişe geçen sıcak hava balonu, yüksek gerilim hattına çarpıp düştü, Fransız turist Vincent Cavmantat öldü, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında Tofaş Basketbol Takımı'nın Kolombiyalı oyuncusu Juan Palacios ve nişanlısı da bulunuyor. Kapadokya bölgesinde son 3 ay içinde meydana gelen 3'üncü balon kazasının pilotaj hatasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.



Göreme Balonculuk Şirketi'ne ait sıcak hava balonu bugün saat 06.00 sıralarında, gündoğumu ile birlikte Göreme Beldesi'nden pilot Bekir Güneş yönetiminde kalkış yaptı. Balon, turistleri Peribacaları üzerinde dolaştırdıktan sonra inişe geçtiği sırada, Ürgüp İlçesi'nin Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi'nde yüksek gerilim tellerine çarptıktan sonra sert iniş yaptı. Balonda bulunan Fransız turist Vincent Cavmantat olay yerinde yaşamını yitirirken, aralarında yabancıların da bulunduğu 20 kişi yaralandı.



Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan balonunun pilotu Bekir Güneş ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Balon kazasında 20 yaralıdan 15'nin kaldırıldığı Özel Kapadokya Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Fatih Yakut yaptığı açıklamada, "Bu sabah meydana gelen balon kazasında 12'si Türk, 3'ü yabancı turist hastanemize geldi. Yabancı turistlerden 2 'si Kolombiya, diğeri İran vatandaşı. Genel durumları iyi, ancak Kolombiyalı bir turistin yüz kemiğinde kırık var. Kendisini müşahede altına aldık. Daha sonra ameliyata alacağız. Yaralıların genel durumları iyi" diye konuştu.



BASKETBOLCU PALACIOS VE NİŞANLISI ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Yaralı 2 Kolombiyalının Tofaş Basketbol Takamı oyuncusu Juan Palacios ile nişanlısı olduğu ortaya çıktı. Palacios hafif yaralanırken, nişanlısının elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi. Basketbolcu 32 yaşındaki Palacios'un Pınar Karşıyaka'nın 2015'te lig şampiyonluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan kadrosunda yer aldığı, geçtiğimiz haftalarda Tofaş'a transfer olduğu belirtildi. Palacios'un dün Bursa'da oynan ve Tofaş'ın, Beşiktaş Sompo Japan'a 95-94 mağlup olduğu maçın ardından nişanlısı ile Kapadokya'ya geldiği belirtildi.



PİLOTAJ HATASI ÜZERİNDE DURULUYOR



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bu sabah saatlerinde hava şartlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, diğer tüm sıcak hava balonu pilotlarının sorunsuz olarak inişlerini gerçekleştirdiği bildirildi. 1 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı kazanın ise pilotaj hatası nedeniyle meydana geldiği, iniş sırasında esen fazla sert olmayan rüzgarda pilotun sıcak hava pilotunun kontrolü kaybetmiş olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.



Kazanın kesin nedeninin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer yetkililerden oluşturulan kaza- kırım komisyonunun çalışmasının ardından açıklanacağı ifade edildi. Jandarmanın da kazayla ilgili ayrıca soruşturma yürüttüğü belirtildi.







BALONA BİNMEDEN BU I PAYLAŞTI



Göreme'den havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi yakınlarında inişe geçerken yüksek gerilim hattına çarparak düşen sıcak hava balonunda bulunan Tofaş Basketbol Takımı'nın Kolombiyalı oyuncusu 32 yaşındaki Juan Palacios, balona binmeden önce çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.



Aynı kazada elmacık kemiği kırılan nişanlısı hastanede tedavi altına alınan Juan Palacios, 2 ay önce Tofaş takımına transfer olmuştu. Palacios, Bursa'da dün oynanan ve Beşiktaş Sompo Japan'ın 95-94 kazandığı maçtan sonra nişanlısıyla Kapadokya'ya gittiği bildirildi.



UZMANLAR ARTAN BALON KAZALARIYLA İLGİLİ NE DİYOR ?



Kapadokya bölgesinde son 3 ay içinde meydana gelen 3'üncü balon kazası, gözlerin balon şirketlerine çevrilmesine neden oldu. Nevşehir'de geçen şubat ayında sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı turist 55 yaşındaki Jensen Benng Karl hayatını kaybetmişti. 14 Mart'ta ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralanan çoğunluğu Uzakdoğulu 49 turist hastanelerde tedavi altına alınmıştı.



150 BALON HAVALANIYOR



Kapadokya bölgesinde 25 balon şirketi ve propan gazıyla çalışan 150 balon bulunduğunu söyleyen bölgedeki uzmanlar, uçuşların 3 yıldır Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde yapıldığını, kazaların meteorolojik şartlar, pilotaj hataları ve yolcuların güvenlik koşullarına uymamasından kaynakladığını ifade etti. DHA'ya konuşan bir uzman şunları söyledi:



"Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerini havadan görebilmek amacıyla Göreme'den günde iki ayrı bölgeden 30-45 dakika aralıklarla 2 parti halinde, birinci partide 100, ikinci partide 50 olmak üzere toplam 150 balon havalanıyor. Genelde yabancı turistler balon turlarına katılıyor. Balonların sepetlerinde en az 2, en fazla 25 kişi bulunuyor. Yolcu sayısı ve sepetin büyüklüğüne göre 1 veya 2 pilot balonu uçuruyor. Balonlar havada 400 ile bin metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor. Balonların kalkış ve inişleri rüzgarın ve meteorolojik şartlara göre değişiyor."



KAZALARIN NEDENLERİ



Bölgede bugüne kadar meydana gelen sıcak hava balonu kazalarını incelediklerinde bunun 3 nedenden meydana geldiğini belirten uzman bunları şöyle sıraladı:



1) Meteorolojik şartlar: Balonlar Göreme'den saat 05.30- 6.30 sıralarında kalkış yapıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izinli sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş noktaları sabit değil. Meteorolojik şartlara göre kalkış yapan balonlar, zaman zaman türbülans yaratan ani hava değişiklikleri ile ters rüzgar alıyor. Özellikle, iniş sırasında yaşanan bu durumda balon sürüklenip, sert iniş yapıyor. Geçen ay 49 turistin yaralandığı kazada bu durum yaşandı.



2) Yolcu ihmalleri: Sıcak hava balonlarında yolculuk ayakta yapılıyor. Balonlarda uçaklarda olduğu gibi emniyet kemerleri de bulunuyor ve iniş anında yaşanabilecek olumsuzlukla ilgili inişte sepet içindeki oturma pozisyonunu tüm yolculara gösteriyor ve bunu gösteren her dilde hazırlanan güvenlik kartları dağıtılıyor. Geçen Şubat ayında Danimarkalı turistin öldüğü balon kazasında yolcu ihmali ve tedbirsizliği rapor edilmişti.



3) Pilotaj hataları: Sıcak hava balonlarında, gerek balonu taşıyan kubbeyi şişiren ve propan gazını veren aletlerdeki arızalar, yıpranmalar, pilotların tecrübeli olup olmamaları da kazalardaki önemli noktalardan biri olarak görülüyor. Bugün meydana gelen ve Fransız turistin öldüğü olayda, kaza kırım raporu henüz açıklanmamasına karşın, pilotaj hatası üzerinde duruluyor. Kapadokya bölgesinde uçuş yapan balonların pilotları en az lise mezunu olma koşuluyla, Nevşehir'in Mustafapaşa Beldesi'nde bulunan Kapadokya Yüksek Meslek Okulu ve Ürgüp İlçesi'ndeki Özel Uçuş Okulu'nda iki yıl eğitim gördükten sonra, bröve takıp, göreve çıkabiliyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



LAR



==================================================



2)VAN'DA 112 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 112 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Van- Özalp karayolu üzerinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan V.E. yöntimindeki 65 NY 022 plakalı hafif ticari araçta 'Şila' isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın tabanına daha önceden yapılmış gizli bölmelere yerleştirilmiş 140 paket halinde 72 kilo 739 gram eroin ele geçirildi.



Öte yandan Van- Erciş karayolu üzerinde durdurulan T.E. yönetimindeki TIR'da ise Alfa isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramalarda aracın dingili arasına gizlenmiş vaziyette 96 paket halinde 39 kilo 353 gram eroin ele geçirildi. Olaylarla ilgili araç sürücüleri V.E. ile T.E. gözaltına alındı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Operasyondan görüntüler



Orhan AŞAN/VAN, -



===================================================



3)TERLİĞİ SAYESİNDE SESİNİ DUYUP, KURTARILDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde, banyoda düşüp bacağını kıran 68 yaşındaki Şadiye Yerlikaya, terlikle zemine vurup alt kattaki komşunun dikkatini çekmeyi başarınca, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastanaye kaldırıldı. Yerlikaya'nın kırılan bacağı alçıya alındı. Yalnız yaşayan Şadiye Yerlikaya, bugün saat 03.30 sıralarında, Tuzcumurat Mahallesi Eski Depboy Caddesi'ndeki dört katlı bir binanın birinci katındaki evinde, banyoda düşüp, bacağını kırdı. Acı içinde kıvranan ve yerinden hareket edemeyen Yerlikaya, terlikle yere vurup, zemin kattaki komşusunu uyandırıp, dikkatini çekmeyi başardı. Komşununun şüphelenip, dururumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yerlikaya'nın yaşadığı dairenin kapısının kilitli olması ve anahtarın kapının arkasında takılı olması üzerine içeri giremeyince itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının arndından içeri giren polis ekipleri, 120 kilo olan Şadiye Yerlikaya'yı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yerlikaya'nın kırılan sağ bacağı alçıya alındı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Şadiye Yerlikaya'ya ilk müdahalenin yapılması



-Şadiye Yerlikaya'nın evden çıkartılırken görüntüsü



-Komşularla röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),