Dha Yurt Bülteni - 9

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'dan istismara uğrayan bebekle ilgili açıklama
VAN'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkeğin tutuklanmasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bebeğin kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.
Geçen 26 Ocak'ta meydana gelen olayda, rahatsızlık ve kusma belirtileri üzerine anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından Van'daki özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek, doktorlar tarafından hemen tedaviye alındı. Yaşama döndürülen bebek ardından da yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında ise bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirdi.
Erkek bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmalar sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A ile Y.G gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"26 Ocak 2017 tarihinde ilimizde meydana gelen, kamuoyuna da yansıyan 38-40 günlük erkek bir bebeğin kasten öldürülmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen F.A., P.T., ve Y.G., isimli şüpheliler, 30/01/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilmiş, bebeğin annesi olduğu ileri sürülen P.T., dahil olmak üzere tüm şüpheliler 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan tutuklanmalarına karar verilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde erkek bebek cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, bebeğin ölümünün 'Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu' meydana geldiği belirtilmiştir."
Haber: Gülay KUYUCU/ VAN,-
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Morgda özçekime soruşturma
ANTALYA Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morgunda cenazelerle birlikte özçekim yapan İdari ve Mali İşler Müdürü F.S. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan müdür, daha sonra serbest bırakıldı.
Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimi güvenlik kamera görüntülerinden İdari ve Mali İşler Müdürü F.S.'nin morgda özçekim yaptığını tespit etti. Hastane yönetimi tarafından olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Dün öğleden sonra hastaneye giden polis F.S.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan F.S. daha sonra serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, F.S.'nin özçekim yaptığı sırada morgda bulunan cenazelerin yakınlarının da bu kapsamında görüşlerinin alınacağı belirtildi. F.S.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane dış plan görüntü
Morg girişinden görüntü
Poliklinik girişinden görüntü
HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),
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TOKİ'den ev için 3 gündür banka önünde bekliyorlar
BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından satışa sunulacak olan alt gelir grubu 14 konutun 6 Şubat'taki başvuruları için vatandaşlar 3 gündür banka önünde sırada bekliyor.
Yeni Doğan Mahallesi'ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan 14'ü kurasız ve başvuru önceliğine göre 6 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacak. Alt gelir grubu konutlar için Bozüyük İlçesindeki Halk Bankası Şubesi önünde geçen 28 Ocak'tan itibaren kuyruğa girilmeye başlandı. Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz, Emine Cengiz ve Hakan Taş adlı vatandaşlar yakınlarıyla birlikte değişmeli olarak 3 gündür gece-gündüz banka önünde kuyrukta bekliyor. Ercan Demirbaş 6 Şubat günü saat 09.00'a kadar bekleyip konut başvurusunda bulunacaklarını söyledi.
Görüntü dökümü:
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-Banka önünde bekleyenlerin görüntüsü,
-Banka önünde bekleyenlerin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: BOZÜYÜK,(Bilecik),-
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Teröre bayraklı tepki
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan esnaf 34 yaşındaki Barış İlhan, teröre tepki için üstgeçide Türk bayrağı astı.
Sandıklı'da esnaflık yapan Barış İlhan, teröre tepki amacıyla Afyonkarahisar-Antalya yolu İstasyon Kavşağı'ndaki üstgeçide 2 metre uzunluk, 1.5 metre eninde Türk bayrağı astı.
Barış İlhan, "Üstgeçide şehit ve gazilerimiz için şanlı Türk bayrağını astım. Yaşanan terör olaylarını lanetliyorum. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Türk milleti var oldukça bu şanlı bayrağımızı, bu ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Barış İlhan Üst Geçit'e Türk bayrağını asarken,
Üst Geçit'e asılı Türk Bayrağı görüntüsü,
RÖP: Barış İlhan
Haber: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, -
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Çorlu'da arabaya bağlanan köpek çekilerek götürüldü
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, bu şekilde çekilerek götürüldü. Köpeğin götürülmesini cep telefonu ile fotoğraflayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Polis, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi'nin Çerkezköy İlçesi karayolu üzerindeki Kamyon Yolu olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü. Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi. Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
BENZERİ DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI
Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı. Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu sürücü V.D.'ye 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 TL para cezası uygulamıştı. El konulan köpek bir süre Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tutulmuş ve daha sonra sahiplendirilmişti.
Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -
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Adana'da fırtına ağaçları devirdi
ADANA'da etkili olan şiddetli fırtınada ağaçlar kökünden söküldü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu Adana'nın birçok bölgesinde ağaçlar kökünden söküldü, bazı işyerlerinin güneşlikleri çöktü, tabelaları uçtu. Yüksek binalardaki güneş enerjileri de devrildi.
Yaşamı olumsuz yönde etkileyen şiddetli fırtına gün boyu sürdü.
Görüntü Dökümü
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Rüzgarda sallanan ağaçlar
Seyhan baraj gölünün genel görüntüsü
Dalgalar arasında kalan tekne ve sallar
Devrilen ağaç
Hasar gören araç
Araç sahibi ile Röp.
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Sude UÇAROĞLU/ADANA,
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Burdur'da acil müdahale kursu
BURDUR Emniyet Müdürlüğü personeline 'Acil Müdahale Kursu' verildi.
Hizmet İçi Eğitim programı kapsamında Özel Harekat kadrosu bulunmayan illerde verilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı uzman eğiticilerinin verdiği Acil Müdahale Kursu, Burdur'da da yapıldı. Emniyet Müdürlüğü personeline 10 gün boyunca terör ve toplumsal olaylara müdahale konusu aktarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eğitimden detay (cep telefonu)
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Dha Yurt Bülteni - 9
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'dan istismara uğrayan bebekle ilgili açıklamaVAN'da özel bir hastaneye kaldırılan ve bir gün sonra ölen 38 günlük erkek bebeğin, cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine, anne ve 2 erkeğin tutuklanmasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'dan istismara uğrayan bebekle ilgili açıklama