Dha Yurt Bülteni-9

1)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT
SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.
YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Suriye'nin El Bab kentinin Al Ghuz bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan uzman çavuş ile birlikte yaralanan 2 askerin tedavisi Kilis ve Gaziantep'te devam ediyor. Yaralı askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aynı saldırıda yaralanan 1 Özgür Suriye Ordusu mensubu da Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de DEAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Ocak 2017 saat 10.00 sularında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Görüntü Dökümü
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GAZİANTEP
Şehidin cenazesinin getirildiği morg
Cenaze aracı ve polisler
Askerlerin beklemesi
KİLİS
Kilis Devlet Hastanesi
Ambulansların gelişi
Yaralıların indirilişi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Ahmet ÖZER, Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP, KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 ve 30 MB
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2)MURADİYE'DE 2 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI
VAN'ın Muratiye İlçesi Yakıncak Mahallesi'nde ava çıkan 3 kişiden 2'si çığ altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişinin bulunması icin AFAD ve köylüler yoğun çalışma başlattı.
Olay, Muradiye İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Akparan, Yakup Kaya ve bir akadaşları avlanmak üzere bu sabah evden çıktı. Dağlık alana doğru yaklaşık 5 kilometre uzaklaşan 3 kişinin üzerine bir anda çığ düştü ismi açıklanmayan bir kişi son anda kurtulurken, Ercan Akparan ve Yakup Kaya ise kar kütleleri altında kaldı. Arkadaşlarını yakınlarına haber vermesi üzerine köylüler olay yerinde arama çalışmalara başladı. AFAD ekiplerini de gelmesi ile birlikte aramalar devam ederken, Van'dan da 3 UMKE ekibi bölgeye gönderildi.
MURADİYE'DE GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
MURADİYE (Van), -
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3)MARMARİS'TE KORKUTAN YANGIN
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, Yalancıboğaz Mevkisi'nde eniz kenarında biriktirilen moloz ve kuru dal ile yosunları tutuşması sonucu yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun duman ilçede tedirginlik yaratğrken, alevler yakındaki ormana sıçramadarn itfaiye tarafından söndürüldü.Bugün saat 13.30 sıralarında Marmaris'e 12 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz Mevkisi'nde, deniz kenarındaki
moloz, dal parçaları ve kuru yosunlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanı farkeden yakındaki marina çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir müdahale sonucunda alevleri arkadaki yamaçta bulunan ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürdü. Dumanlar ilçedeki yat limanı başta olmak üzere pek çok yerden rahatlıkla görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Marmaris Yat Limanı'ndan görülen dumandan görüntü
-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla),
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4)MENDERES'TE SERACILARIN YARALARI SARILIYOR
İZMİR'in Menderes ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören üreticilerle bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, destek müjdesi verdi. Kaya, üreticilere destek verileceğini, banka ve kredi borçlarının erteleneceğini belirterek, ilçenin organize tarım bölgesi ilan edilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
Menderes'te 10 Ocak'ta yaşanan kar yağışında seraların naylonları yırtılmış, üstündeki karı taşıyamayan demir sera iskeletleri çökmüştü. Bölgedeki zararın
görüşülmesi için 75. Yıl Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Altunoğlu ve Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ve 19 mahallede zarar gören 750 üretici katıldı. Menderes'te 10 Ocak akşamı meydana gelen kar yağışından itibaren çiftçilerin ve seralarının durumunu takip ettiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:
"En büyük vazifem, bu yörenin insanlarına alın terinin hakkını vermek. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bütün arkadaşlarımıza selamı var. Her biriniz gerçekten hızlı bir süreçte bir haftalık gibi kısa süre zarfında zarara uğrayan 700'ü aşan üreticimizin sera ve tarlalarına giderek hasar tespitleri hazırlandı. Görüşmeler sonucunda şuan İzmir Valiliği bünyesinde kurulan komisyon önümüzdeki hafta değerlendirmelere başlayacak. Zararlar küçük, orta ve büyük olarak üç kademeye ayrılacak. Kimi için bin lira çok büyük zarar, kimi için ise 50 bin lira büyük zarar değil. Sosyal durum, mal varlığı ve gelirlere göre çalışma yapılacak. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde kriterlere ilişkin olarak üreticiyi çağırıp hesaplarına ödemeler yapılacak. Şimdi bir miktar yatar, yetmezse üstüne de geçeriz. Menderes Başbakanımız Binali Yıldırım'ın memleketidir. Önce bir can suyunu alın, ondan sonraki süreçte gerekli çalışmalar yürütülür."
"BANKA KREDİLERİ 1 YIL ERTELENECEK"
Banka kredilerinin bir yıl ertelenmesi konusunda da çalışma yürüttüklerini söyleyen Kaya, "Bu felaket her birimize ayrı bir ders oldu. Üreticimizin alın terinin karşılığının alması için bizim yapmamız gereken işler var. Bu da bir milat oluyor. Burayı organize tarım bölgesi ilan etmemiz gerekiyor. Eğer ilan edilirse girdilerde çok ciddi şekilde aşağıya çekmiş olacağız. Girdileri düşürerek daha fazla kazanma imkanı sağlanmış olur. Tekrar biraraya geleceğiz. Düğmeye basacağız ve inşallah bu bölgeyi organize tarım bölgesi ilan edeceğiz" diye konuştu. Tek tip seraların kurulması için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaya, bu şekilde daha uygun kredi imkanı doğduğunu söyledi. Kaya, bankalar için daha uygun kredi imkanları için görüşeceklerini söyledi.
Kar yağışı nedeniyle ilçede ekmeğini seracılıktan çıkaran vatandaşların etkilendiğini belirten Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de "Çiftçilerimizin zararlarına kısa vadede çözüm üretmek için yetkililere ilettik. Seracılık üretiminin daha ileriye taşınması, organize seracılık bölgesi kurulması için ders çıkardık. Bu husustaki çalışmaları da yapıyoruz" diye konuştu.
BİZ DERSİMİZİ ÇIKARDIK
Toplantıda konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da meydana gelen felakette 800 ailenin etkilendiğini, zararın 400 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Zarar tespiti yaptıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüklerini belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Ortaya çıkan zararla ilgili dosyayı takdim ettik. Zararı kendisine anlattık. Allah bin kere razı olsun. Milletin derdi ile dertlenen bir Başbakanımız var. 'Hemşehrilerime selam söyleyin, bu yaraları elimizden geldiğince yaralarını saracağız' dedi. İnşallah kısmen de olsa yaralarımız sarılacak. İş sade gelen miktarın dağıtılması ile kalmayacak, bu zarardan kendimize ders çıkarıp bu sıkıntıyı farklı kanuni düzenlemelerle artıya çevireceğiz. Biz bu işten dersimizi çıkardık. 'Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız' dedik. 'Sizin derdiniz bizim derdimiz' anlayışı ile yola çıktık. Bundan sonra da sizlerle olmaya, derdinizle dertlenmeye devam edeceğiz."
Görüntü Dökümü
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Milletvekili Atilla Kaya'nın konuşması
Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin konuşması
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun konuşması
Genel ve detay görüntüler
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5)MARMARİS'TE ATATÜRK KUPASI HEYECANI BAŞLADI
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris İlçe Gençlik Kolları tarafından mahalleler arasında organize edilen
"Atatürk Kupası Futbol Turnuvası" bugün başladı.
Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi'ndeki halı sahalardaki turnuvavada, 10 takımın mücadele edeceği belirtildi.
CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel, 8 hafta sürecek Atatürk Kupası'nın ilk etabının beşerli iki grup halinde, tek devreli lig usulü gerçekleşeceğini söyledi. Sonuncuların eleneceği grup maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının oynanacağını kaydeden Hasan Yücel, ilk üç dereceyi elde edenlere kupa ve madalyalarının yanısıra tüm katılımcılara sürpriz hediyelerin düzenlenecek törenle verileceğini söyledi.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü ise bölge halkının kaynaşması, gençlerinin birbiriyle iletişiminin artması ve spor aktivesinde bulunabilmek amacıyla düzenlediklerinin altını çizdiği turnuvayı, geliştirerek devam ettirmek istediklerini kaydetti.
Turnuvanın ilk maçı CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları ile Çamlı Mahallesi takımları arasında oynandı. Karşılaşma öncesi Belediye Başkanı Ali Acar ve Yardımcısı Dursun Kaplan iki takım oyuncularına başarı diledi. Turnuvaya katılan tüm sporcular, Ali Acar ve Dursun Kaplan'ın da yer aldığı grupla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aralarında CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da bulunduğu kalabalık taraftar topluluğunun izlediği turnuvanın ilk mücadelesi, Acar Ünlü kaptanlığındaki CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları'nın 6-3'lük galibiyetiyle sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Takımlardan maç öncesi görüntü
-CHP Marmaris İlçe Teşkilatı Başkanı Acar Ünlü ile röp.
-CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel ile röp.
-İlk müsakadan genel ve detay görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla),
Dha Yurt Bülteni-9
1)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİTSURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.
1)EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT