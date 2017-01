Dha Yurt Bülteni-9

1)ÖZHASEKİ: BU ÜLKENİN ALTI DA OYNAK ÜSTÜ DE



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, "Bu ülkenin altı da oynak, üstü de oynak. Alt tarafı depremsellik açısından oynak. Her bir taraftan sallanıyor ve o yüzden biz tedbirli olmak zorundayız. Ama bir taraftan da yerin üstündeki oynaklıklara karşı da savaşmak zorundayız" dedi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedeflerinin müzakere edildiği toplantı, Bakan Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla Antalya'nın Kemer İlçesi Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Hotel'de yapıldı. toplantının açılışında konuşan Bakan Özhaseki, çevrenin dünyada yükselen bir değer olduğunu belirtti. Bakan Mehmet Özhaseki şunları söyledi: "Herkes çevrenin kirletilmemesinden ve bozulmamasından bahsediyor. Ama kendi medeniyet kodlarımıza baktığımızda bir kavram var ve o kavramı hala yakalayabilmiş olduğumuzu zannetmiyorum. Emanet kavramı. Canımız, eşimiz, çocuğumuz, bu ülke bize emanet, çevre bize bir emanettir. Allah'ın en büyük emanetidir ve bir denge üzerine yaratılmıştır. Cenab-ı Hak herşeyi merkezinde ve dengesinde yaratmıştır, ne bir fazla, ne bir eksik."



ÇOK TÜKETMEYE ÇOK KİRLETMEYE BAŞLADIK



Eskiden çok küçük şeylerle yetinildiğini kaydeden Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Az tüketiyor, az üretiyorduk. Az ürettiğimiz için de az kirletiyorduk. Fakat sanayi devrimiyle birlikte çok üretmeye, çok tüketmeye ve çok kirletmeye başladık. Vahşi bir para kazanma ve dünyaya sarılma arzusu, bütün herşeyi elde etme ve zevklerden sonuna kadar istifade etme arzusu. Dışarıda toprağı talan etmeye, suyu ve havayı kirletmeye başladık. Enerjiyi sınırsız şekilde kullanmaya başladık. Bütün bunlar kirletilmeye başlanınca tabii ki dünyanın dengesi bozuldu. Küresel ısınma, karbon salınımı gibi yeni kavramlar çıkmaya başladı. Bizim de taraf olduğumuz Kyoto gibi birçok anlaşmalar yapıldı."



99 ÖNCESİNE AİT SAĞLIKSIZ 15 MİLYON YAPI



Kentlerde sağlıksız ve kimliksiz bir yapılaşma sözkonusu olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki şöyle konuştu:



"1999'dan sonra yapılmış olan binalar biraz sağlam gibi gözüküyor. Ama 99 öncesi yapılmış 15 milyona yakın yapı var. Deprem kuşağıyız. Bu yapıların dayanıklı olduğunu söyleyebilir miyiz, hayır söyleyemeyiz. O zaman bizim bakanlık olarak bir taraftan çevre bir taraftan d7 şehircilik noktasında çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Evet, üzerinde yaşadığımız coğrafya çok eski. Binbir türlü avantajı var ama dezavantajları da var. Bu ülkenin altı da oynak, üstü de oynak. Alt tarafı depremsellik açısından oynak. Her bir taraftan sallanıyor ve o yüzden biz tedbirli olmak zorundayız. Ama bir taraftan da yerin üstündeki oynaklıklara karşı da savaşmak zorundayız."



2)YARALIYA MÜDAHALE EDERKEN ARAÇ ÇARPAN SAĞLIKÇI ANNE (EK)



HAYATINI KAYBETTİ



Bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 1 çocuk annesi İlknur Bedir'in cenazesi bugün 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.



3)TIR İLE ÇARPIŞAN YAKIT TANKERİ PATLADI : 2 ÖLÜ



KONYA'da Karatay İlçesi'ne bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında TIR ile çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.



Olay, bugün saat 13.50 sıralarınra Karatay İlçesi'ne bağlı eskiden belde olan İsmil ile Büyükaşlama mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yakıt tankerinin, kum yüklü TIR ile çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Ardından araçlar alev topuna döndü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. Çevrede toplanan vatandaşlardan bazıları ise o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.



4)VAN'DA 37 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN'ın Kurubaş Mevkii yakınlarında durdurularak aranan hafif ticari araçta 37 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Aldıkları istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında Ç.A. yönetimindeki 34 AJ 3418 plakalı hafif ticari aracı, Van-Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mevkii'nde durdurararak arama yaptı. 'Lisa' adlı dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 37 kilo eroin ele geçirildi. 45 yaşındaki Ç.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



5)YARGITAY'IN TECAVÜZLE SUÇLANAN İŞADAMI İÇİN VERİLEN CEZAYI BOZMASINA TEPKİ



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, 8 yıl önce evine götürdüğü S.D.'ye tecavüzle suçlanarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılan işadamı A.A. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine yeniden yargılanmaya başladı. S.D'nin avukatı Perihan Meşeli, Yargıtay'ın tecavüzden sonra birlikte kahvaltı yapmalarını, darp ve cebir izi olmaması nedeniyle kararı bozduğunu belirterek, "Daha önce bakire olduğu, bu tarz saldırılara dair tüm darp emarelerine rastlandığı ve ruh sağlığının bozulduğuna dair raporlar çıktı. Buna rağmen Yargıtay kararı bunlara değinmedi. Yargı, erkek yargı. Yargı kadın beyanını sorguluyor ve rıza varmış gibi gösteriyor" dedi.



2009 yılında meydana gelen olayda işadamı A.A. iddiaya göre İstanbul'da bir yemekte tanıştığı S.D.'yi Gebze'de bulunan evine getirirken, burada tehdit ederek tecavüz etti. S.D.'nin şikayeti üzerine yargılanan A.A. 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi cezanın infazını hükümlünün kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'dan gelecek karar sonrasına bıraktı. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava yeniden Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 32 yaşındaki S.D'ye Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu avukatlarıyla destek verdi. Duruşmada S.D.'yi avukatlar Perihan Meşeli, Meriç Eyüboğlu ve Mevhibe Canan Arın savundu. Duruşmada ağlayarak savunmada bulunan S.D. nasıl tehdit edildiği, ertesi gün neden kahvaltı yaptıklarının sorulması üzerine, "Tamamen savunmasız şekilde bıraktı. Eşyalarımı ve telefonumu aldı. Kendisine bana dokunmamasını söyledim. Sonrasında mutfağa yöneldi. 'Bıçakla mı öldüreyim, silahla mı öldüreyim?' diye beni tehdit etti. Tek isteğim kendisinin elinden kurtulmaktı. Aç olduğumu söyledim. Sanık her şeyi planlı programlı yapmış. Kahvaltıyı yapacak durumda değildim. Ben gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.



S.D'nin avukatı Mevhibe Canan Arın ise, "Yargıtay kararı hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira hiçbir kadın arabasına bindiği bir şahısla ilgili olarak arabasına bindiği şahsın kendisine tecavüz edeceğini bekleyip de binmez. Ayrıca yine hayatın olağan akışına göre ilk defa arabasına bindiği şahsın evinde kalmak için onun evine gitme teklifinde bulunmaz. Olayın mahiyeti gereği tanığın olması mümkün değildir. Dört duvar arasında cereyan eden bu olayda mağdurun beyanlarının aksine dair de bir delil yoktur. Biz bu nedenle Yargıtay bozma ilamına uyulmamasını talep ediyoruz" dedi.



Avukat Meriç Eyüpoğlu ise sanığın tutuklanmasını talep ederek, bildirdikleri tanıkları tehdit etme ve kaçma imkanının söz konusu olduğunu belirtti. Mahkeme, adli tıp raporunun beklenilmesine, tanıklarının dinlenmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.



YARGI KADIN BEYANINI SORGULUYOR, RIZA VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR



Duruşma sonrası adliye önünde Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu adına açıklamada bulunan avukat Perihan Meşeli, "Gebze'nin çok tanınmış ünlü bir ismi bir iş adamı tarafından 2009 yılında bir akşam yemeğinde tanışmışlar ve daha sonra eve gitmek isteyen müvekkilimi eve bırakmak için güven telkin etmek suretiyle arabasına almış ve sonrasında Gebze'ye getirmiş, olanlar da daha sonrasında olmuş. Bu şahıs bu evi de ikametgah olarak kullanmamaktadır. Hafta da bir bu eve gelmektedir. Olay şöyle, sanık evde müvekkilime 'seni bıçakla mı öldüreyim, silahla mı öldüreyim?' demek suretiyle müvekkilimi kıyafetlerini zorla çıkarmaya başlıyor. O güne kadar daha önce cinsel ilişkiye girmediğini, bakire olduğunu kendisine acımasını istediğini söylüyor. Fakat bu şahıs cinsel saldırısına devam ediyor. Vajinal ve anal yoldan sabaha kadar tecavüz ediyor ve onu öldürmekle tehdit ediyor. Sonrasında ise dava açılmış ve sonrasında bu şahıs ceza alıyor. Fakat Yargıtay tecavüzden sonra sabah kahvaltısını birlikte yapmalarını ve darp ve cebir izi olmadığı nedeniyle bu kararı bozdu. Biz şunu biliyoruz, kadın bir an önce evden çıkmak, hayatını kurtarmak için ona normal davranarak elinden kurtulmak istemiş, fakat bu kişi hala seni denize atarım, öldürürüm demek suretiyle kadını tehdit etmiş, şikayet edersen birine söylersen seni öldürürüm demiş ve hemen ertesi günü müvekkilim şikayetçi olmuş. Tüm raporları alındı, daha önce bakire olduğu ve bu tarz saldırılara dair tüm darp emarelerine rastlandığı ve ruh sağlığının bozulduğuna dair raporlar çıktı. Buna rağmen Yargıtay kararı bunlara değinmedi. Bazı tanıklar dinlenmemiş durumda. Bugün de buraya aslında gelmemizin sebebi Özgecan cinayetine nasıl hepimiz üzülüyorsak, tamamen öldüğü için aslında, ölmeseydi, hayatını kurtarmaya çalışsaydı o adam hiç içeri girmeyecekti, yargının iki yüzlülüğünü göstermek için buraya geldik. Biz biliyoruz ki tecavüz olaylarında iki kişinin haricinde hiçbir tanık olamaz. Yargı, erkek yargı diyoruz biz buna. Yargı kadın beyanını sorguluyor ve rıza varmış gibi gösteriyor"



6)SİVEREK'TE SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kanalizasyon sularının aktığı atık su kanalında erkek cesedi bulundu.Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan kanalın demir korkuluklarını boyayan görevliler, sabah saatlerinde kanalda erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, kanala merdiven ile inerek cesedi dışarı taşıdı. Üzerinden 47 yaşındaki Sabri Özlahlan'a ait kimlik çıkan cesedin başında darbe izi bulundu. Ceset otopsi için morga gönderilirken, polis olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor.



7)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI



GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polisin takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, öğle saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 AGL 74 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine aldırış etmeyen sürücünün yönetimindeki çalıntı olduğu belirlenen otomobil, yolda 34 KS 0297 plakalı cipe çarparak durdu.



Duran aracın sürücüsü ve kimliği belirsiz arkadaşı, bu kez koşarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden biri polise bıçak çekerek dağlık alana tırmanırken, diğer şüpheli bölgede bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Dağlık alana tırmanan şüphelinin peşine düşen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Polise bıçak çekerek kaçan şüpheli kısa sürede İbni Sina Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatı civarında yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda çalıntı teyp, ses sistemi, amfi ve başka bir otomobile ait plaka ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



