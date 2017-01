Dha Yurt Bülteni-9

1)DÜĞÜN MAGANDASI ATEŞ AÇTI; 3 ÇOCUK YARALANDI



ŞANLIURFA'da sokakta düzenlenen düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu seken saçmaların isabet ettiği 3 kız çocuğu yaralandı.Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye İlçesinin Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftin sokakta düzenlenen düğününe katılan davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan 14 yaşındaki Vatha Çiftçi, 13 yaşındaki Türkan Alpak ve 12 yaşındaki Hacer Koral'a isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan kız çocukları, yakınları tarafından otomobillerle Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerle götürüldü. Tedavisine başlanan kızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, jandarma 3 kızın yaralanmasına neden olan tüfeği ateşleyen kişinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Hastane acil servisi



Acil servis önünde bekl eyenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB



====================================================



2)KAYIP DİYE ARANAN 1.5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ALT KATTA BULUNDU



ADANA'da, ailesinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekiplerinin arama başlattığı 1.5 yaşındaki Kerem Çete, alt katta oturan babaannesi Nazife Çete'nin evinde uyurken bulundu. Olay, merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oynayan Kerem Çete, ortalıktan kaybolunca annesi Hatice ile babası Kerem Çete paniğe kapıldı. Evi ve çevresindeki arazileri arayan aile herhangi bir ize ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Can-Kur ve AFAD ekiplerinin desteği ile bölgede arama başlattı. Cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için Kürkçüler Cezaevi'ne giden babaanne Nazife Çete, oğlunun evinin alt katındaki evine geldiğinde herkesin panik halinde Kerem'i aradığını gördü. Kerem'in en son kendi evinde uyuduğunu söyleyen Nazife Çete, evinin kapısını açtığında çocuğun halen aynı yerde uyuduğunu gördü. Çocuklarının bulunmasıyla rahat bir nefes alan Çete çifti küçük Kerem'e öperek sarıldı. Kerem çifti büyük korkuya kapıldıklarını ancak çocuklarının ortaya çıkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Küçük Kerem'in bulunmasıyla arama çalışması sona erdi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Anne Hatice Çete ile röp.



Kayıp sanılan Kerem'in genel ve detay görüntüsü



Baba Murat Çete'nin oğlu Kerem'i öpmesi



SÜRE: 01'07" BOYUT: 126 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,



======================================================



3)TÜBİTAK'IN BEĞENMEDİĞİ PROJE ABD'DE ALTIN MADALYA ALDI



ANTALYA'daki özel bir kolejde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe'nin Kimya Öğretmeni Gülay Demirci danışmanlığında, TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasına katılmak için geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyince ABD'de dünya çapında düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'nda sunum yapan iki öğrenciyle öğretmenlerine, plaket verildi. İki öğrenci, yengeç ve karides kabuklarını kullanarak yaptığı nanolif, yaraları yüzde 30'a kadar daha hızlı tedavi edebiliyor.TED Antalya Koleji öğrencilerinden Mehmet Can Dursun ile İrfan Efe Boztepe TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasına katılmak için kimya öğretmenleri Gülay Demirci danışmanlığında bir proje hazırladı. Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapmayı öngören iki öğrencinin başvurusu TÜBİTAK tarafından reddedilince, iki öğrenci bu kez de ABD'de dünya çapında düzenlenen liseler arası yarışmaya başvurdu. Türkiye'de ilk dönemlerde pek ilgi görmeyen proje, ABD'de 54 ülke 2 bin 450 proje arasından dünya 1'incisi oldu. Öğrenciler altın madalya kazandı. İki öğrenci ile öğretmenleri, 20-22 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'na davet edilerek bir sunum yapmaları istendi. Öğrencilerle öğretmenlerine sunumun ardından Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ve Ege Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Damla Gökşen tarafından teşekkür plaketi verildi.



"BİR ÇOK KULLANIM ALANI YARATILABİLİR"



TED Antalya Koleji Kimya Öğretmeni Gülay Demirci, proje hakkında bilgi verdi. Demirci, "Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yaptık. Bu şekilde özellikle diyabet hastalarının geç iyileşen yaralarında, yanık yaralarında ve yatalak hastaların yaralarında kullanılabilecek. Biz bunu TÜBİTAK liselerarası proje yarışması için yapmıştık. Bizim bağlı olduğumuz TÜBİTAK'ın Konya bölgesine sunduk ve ret cevabı aldık. Bunun üzerine biz de ABD'deki dünya çapında olan liselerarası proje yarışmasına başvurduk. Oraya çağırıldığımızda çok mutlu olduk, alanımızda da altın madalya aldık. Türk Bayrağı'nı o sahnede dalgalandırmak çok gurur vericiydi. Birçok kullanım alanı yaratılabilir. Uzun süre iyileşmeyen yaralar mikrop kapabiliyor. Bu ürünün hızlı bir şekilde kanı durdurma özelliği de var. Kitosan'ın toz halinin Irak savaşı sırasında ABD askerleri tarafından kanın durdurulması için kullanıldığını biliyoruz. Bizim amacımız bu ürünü günlük yaşamda insanların kullanabileceği konuma getirmek. Çalışmalarımız devam ediyor, sanayicilerimiz de bize destek olmak istiyorlar. Biz bu ürünün üretime geçmesini istiyoruz ama henüz bir sanayici ile masaya oturmuş değiliz" dedi.



"FİYATI MAKUL"



Projenin ortaya çıkması öncesinde çok fazla çalıştıklarını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun, "9. sınıfta karbonhidratlarda 'kitin' adlı maddeyi görmüştüm, onu araştırmaya başladım. Daha sonra Kitin'in Kitosan olan başka bir türevini gördüm, bunun da ABD askerleri tarafından yara iyileştirici olarak kullanıldığını fark ettim. Bu konu üzerine daha çok araştırma yaptım. Sonra öğretmenime danıştım, arkadaşımla ortak bir proje hayata geçirdik. Bu projenin herkese ulaşabilmesi ve ürün olarak piyasaya çıkabilmesini istiyoruz. Makul bir fiyatı var ve eğer yaygınlaşırsa ülkemize de yararlı olacaktır. Gelecekte genetik mühendisi veya doktor olmak istiyorumö diye konuştu.



YARANIN ÜSTÜNE KOYMAK YETİYOR



Nanolifi yaranın üstüne koyduktan sonra kendiliğinden yok olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe, "Projeyle ilgili çok çalıştık. İlk dönemlerde Türkiye'de ilgi göremedik çok üzülmüştük. Sonra yurtdışından sonra gelen teklifle çok mutlu oldu. Hem ülkemizi de temsil etme fırsatı bulduk. Hem de hastalara yeni bir umut vermiş olduk. Projemiz yatalak ve diyabetik hastalara yönelik olduğu için halkımız adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki verilere göre bizim yaptığımız ürünün yaraları diğer ürünlere göre yüzde 30 daha hızlı iyileştirdiğini gördük. Aynı zamanda bunu vücudunuza koyduğunuzda geri çıkartmanıza gerek kalmıyor orada yok olup gidiyor. Yaranız da hava alıyor, yapay deriden daha pratik. Ben küçüklüğümden beri doktor olmak istiyorum, umarım bu hayalime ulaşırım" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Öğretmen Gülay Demirci ile röp.



Mehmet Can Dursun röp.



İrfan Efe Boztepe ile röp.



-Sunumdan görüntü



-Teşekkür plaketi verilirken görüntü



-Genel ve detay görüntü



(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR,



==========================================================



4)'TRİBÜN CEZASI' MAĞDURU ENGELLİ TARAFTAR, SİVASSPOR MAÇINI PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN İZLEDİ



TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan işitme ve konuşma engelli 44 yaşındaki İlhan Biçer, durumun anlaşılması üzerine alınan kararla Sivasspor-Boluspor maçını 15 yaşındaki oğlu Cihan ile protokol tribününden izlemenin mutluluğunu yaşadı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer ile birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi. Verilen ceza nedeniyle Boluspor maçına giremeyeceğini öğrenen İlhan Biçer, oğlu aracılığıyla işaret dilinde açıklama yaparak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu gelişmenin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, engelli taraftarın Boluspor maçında protokol tribününde misafir edilmesini rica etti. Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da engelli taraftara İlhan Biçer'e ulaşarak, oğluyla birlikte Boluspor maçına davet etti.



"BU ÖRNEK HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"



Maç öncesi stadın önünde İlhan Biçer ve oğluyla buluşan Başkan Otyakmaz, "Aslında baştan beri kötü tezahürat yapmamış taraftarların da bu uygulamayla birlikte cezalandırıldığını söylüyorduk. Bu örnekte ne kadar haklı olduğumuzun en önemli göstergesi oldu. Ama umarım bu örnekten yola çıkarak bu hatalar telafi edilecek. Şimdi kardeşimize maç izleme hakkını tekrar vermiş bulunuyoruz. Federasyon da bu konuyla ilgili bizleri aradı, federasyonun misafirleri olarak bizimle beraber maç izleyecekler. İnşallah bu örnek bazı şeylerin düzelmesi için bir vesile olur. Passolig doğru bir sistem ama bazı uygulamalarda hatalar var. Bu hataların düzelmesi için bu örneğin iyi olduğunu düşünüyorum. Hataların düzelmesiyle passoligin daha kullanışla bir hale geleceğini düşünüyorum" dedi.



Konuyla ilgili düşüncelerini işaret diliyle ifade eden İlhan Biçer ise, 27 yıldır Sivasspor'u takip ettiğini ve küfür etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "İnşallah bugün Boluspor'uı yeneriz. Sivasspor'u ve yönetimini çok seviyorum. İnşallah Sivasspor şampiyon olur" dedi. Engelli taraftar İlhan Biçer, protoktol tribününde maçı oğlu Cihan ile birlikte izledi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Stattan görüntü



-Engelli taratarın stada gelişi



-Başkan Mecnun Otyakmaz ile buluşması



-Başkanın açıklaması



-Protokol tribününe alınmaları



-Engelli taraftarın işaret diliyle sözleri



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



===========================================================



5)AYVACIK'TA 33 MÜLTECİ YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında oldukları belirlenen 33 mülteci jandarma tarafından yakaladı.



Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü sahilinde mülteciler olduğunu belirledi.



Bunun üzerine, bugün öğlen saatlerinde bölgeye operasyonda düzenleyen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Suriye uyruklu 33 mülteciyi yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olduğu belirlenen mülteciler, minibüsler ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki kimlik tespitlerinin ardından mülteciler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Yakalanan mültecilerin görüntüsü



Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale),



=========================================================



6)GÜLTEKİN UYSAL: MİLLETİN KABAHATİ NEYDİ Kİ DÖVİZLERİNİ BOZDURDU?



DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin yanlış bir yaklaşım olacağı yönündeki açıklamalarına eleştirerek, "Milletin kabahati neydi ki dövizlerini bozdurdu?" diye sordu.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın 12'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve mevcut İl Başkanı Ökkeş Erdal Cömert'in tek aday olduğu kongrede konuşan Gültekin Uysal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, "Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesi yanlış bir yaklaşım olur" sözlerini eleştirdi. Uysal, şunları söyledi:



"Bakan Nihat Zeybekci, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kayıplarını önlemek için Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin yanlış olduğunu söylüyor. Ben de buradan sormak istiyorum. Ekonomi Bakanı bu politikayı yanlış buluyorsa, Cumhurbaşkanı her konuştuğu kürsüde vatandaşlara dövizlerini bozdurmalarını söylüyor. Siz Merkez Bankası'nın döviz bozdurmasını yanlış buluyorsanız, milletin kabahati neydi ki dövizlerini bozdurdu?"



Görüntü Dökümü



-------------------------



Kongreye katılanlar



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



Gültekin Uysal'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB



=========================================================



7)ALANYA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir apartmanın bodrumunda arama yapan polis çalıntı motosiklet ile değişik modellerde motosikletlere ait parçalar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin gösterdiği adreslerde çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet daha bulundu.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün saat 15.00 sıralarında çalıntı motosiklet ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Hacet Mahallesi, 401 Sokaktaki bir apartmanın bodrumunda nöbetçi savcılık talimatıyla yapılan aramada brandaya sarılmış vaziyette plakasız motosiklet ve değişik markalarda motosiklet parçaları bulundu. Plakasız motosikletin şasi numarasını sorgulayan polis çalıntı olarak aranan 07 E 4109 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti. Motosikletin saklandığı apartmanda önlem alan ekipler, saat 21.00 sıralarında olay yerine gelen 17 yaşındaki V.A.S ve S.Y. ile ağabeyi 20 yaşındaki M.Y.'yi gözaltına aldı.



3 MOTOSİKLET DAHA BULUNDU



Gözaltına alınan şüphelilerden V.A.S. ve S.Y., Çocuk Şube Amirliği'ne, diğer şüpheli ise Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda ilçenin değişik yerlerinde verdikleri adreslerde de yapılan aramada çalıntı olarak aranan 63 K 6091, 07 NUN 13, 07 HRH 25 plakalı 3 motosiklet daha bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Polis ele geçirilen parçalardan yola çıkarak diğer çalıntı motosikletleri de bulmak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Emniyet binasında görüntü



Şüpheli M.Y'nin polis nezaretinde binadan çıkarılışı



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,