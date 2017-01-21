Dha Yurt Bülteni-9

El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta (2)
SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, Zonguldak'ın Dervek İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınıp konvoy eşliğinde Devrek Kent Meydanı'na getirildi. Şehidin tabutu askerlerin omuzunda meydandaki Merkez Yeni Camisi'ne taşınırken, annesi Hatime, kızkardeşi Habibe Bakır ve ablası Nazife Küçükkaya tabutun arkasında gözyaşı döktü. Şehidin babası Hüseyin Bakır, tabutun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Hatime de kızları ile birlikte tabut başında ağladı. Şehidin kardeşi Habibe Bakır, ağabeyinin tabutunu defalarca öptü. Küçük kızı 1.5 yaşındaki Buğlem Naz ile tabutun başına gelen Nazife Küçükkaya da "Canımın parçası. Ne biz sana doyduk, ne sen bize doydun. Sen istediğin yere gittin. Şehit olmak istiyordun istediğin oldu" diyerek ağıt yaktı. Küçük Buğlem de ağzındaki emziği ile olanlardan habersiz annesi ve yakınlarının kucağında dayısının tabutuna dokundu.
İkindi namazı ardından cenaze namazına geçildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile yaklaşık 5 bin kişi cenazede yer aldı. Cenaze namazı kılınması ardından şehidin cenazesi ilçeye bağlı Pınarönü Köyü'ne götürülerek toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenazenin camiye getirilmesi
-Ailenin tabut başında ağlaması
-Küçük Buğlem Naz'ın tabuta dokunması
-Cenaze namazı
-Kalabalıktan detaylar
Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),
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Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun sana' diyerek sinir krizi geçirdi (2)
YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
SURİYE'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreni için Çarşamba ilçesi'nde ki Rıdvan Paşa Camii'ne getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanveki Erhan Usta, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, babası Fazlı Taşkın, annesi Zehra Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın, kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, aile yakınları katıldı.
Cenaze töreni öncesi şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit kardeşin şapkasını göğsüne basan kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, "Canım kardeşin sana kurban olsun" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan'ı aile yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şehidin tabutu başında dua ederek babası Fazlı Taşkın'a taziyelerini iletti. Bu esnafa bazı vatandaşlar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye çelengini tabutun arkasından alarak yere attı.
Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naşı burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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Törenden detay
Anne ve babadan detay
Bakan Kılıç'tan detay
Cenaze namazı
Detaylar
Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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Ambulans kazasında ölen aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı (ek görüntü)
Görüntü Dökümü
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Cenaze namazının kılınması
Tabutların yanyana görüntüsü
Cenaze namazlarının kılınması
Cenazelerin toprağa verilmesi
Ölen Dursun Paya'ın annesinin ağlaması
Cenaze genel ve detay görüntüler
Aile yakının ile Röp.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), -
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Ardanuç'ta kar şenliği çok renkli geçti
ARTVİN'in Ardanuç İlçesi Geçitli Köyü'nde düzenlenen ve farklı yarışmaların yapıldığı Kar Şenliği yoğun ilgi gördü. Tahta kızak yarışı ise çok renkli görüntülere sahne oldu.
Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kar Şenliği'nde konuşan Geçitli Köyü Muhtarı Hakan Öztürk, "Gençlerimiz ata topraklarını tanısın, örf ve adetleri öğrensin istedik. Şenlikler bu nedenle gerçekleştiriliyor. Birileri buraya dağ başı diyebilir. Varsın desinler. Dağın başı eğer insanlar varsa değerlidirö derken Ardanuç Kaymakamı Abdil Koç ise, "Soğuk bir havada ama sıcak bir atmosferdeyiz" diye konuştu, yarışmacılara başarı diledi.
Kadınlar ve erkekler kategorilerinde çuvalla koşma, iğneye ip geçirme, hızarla odun kesme ve halat çekme yarışmalarının da yapıldığı etkinlikte özellikle tahta kızak yarışlarında çok renkli anlar yaşandı. 1700 metre rakımdaki Geçitli köyünde, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki kar üzerinde tahta kızaklarla kayanlar çok neşeli ve heyecanlı anlar yaşadı, doyasıya eğlendi. Yaş sınırlaması olmayan yarışmaların sonunda kategorilerinde birinci olanlara Geçitli Köyü muhtarlığınca çeşitli hediyeler verildi.
Görüntü Dökümü
Şenlikten görüntüler
Tahta kızaklarla kayanlar
Yarışmalardan detay görüntüler
Muhtar ve Kaymakamın konuşması
Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN
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Çeşme'de kirlilik yaratan 'Lady Tuna' İstanbul yolcusu
İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında bir ay önce, Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı gemi, römorkör eşliğinde çekilerek, bakımının yapılacağı İstanbul Tuzla Tersanesi'ne götürülmek üzere yola çıkartıldı.
Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Gemiden sızan 50 ton yakıt, çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları, masmavi deniziyle ünlü plajları, sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. İçler acısı hal alan plajlarda temizlik çalışması yapıldı.
Geminin kurtarılması için 27 Aralık'ta çalışmalara başlandı ve ilk olarak kayalıklardan indirildi. Ardından Fener Adası güneyi ile Çelebi Adası'nın batısı arasında nispeten güvenli bir bölgeye götürüldü. Hem zarar tespiti hem de geminin ülkenin karasularında emniyetli bir şekilde tekrar seyrinin sağlanması için Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu'ndan 2 yetkili inceleme yaptı. Soruşturma sürerken 3 Ocak'ta ise geminin ambarlarındaki orkinoslar, Tuna Princess adlı gemiye aktarıldı. Gemideki 1600 ton orkinos, 8 Ocak'a kadar ancak aktarılabildi.
Bugün ise incelemeler tamamlanınca gemi, saat 12.20'de ilçeyi terk etti. Sabah saat 09.00'da demirli bulunduğu Çelebi Adası açıklarında başlayan operasyon sonucu geminin demir alması, halat bağlantılarının kontrolü ve çekme denemelerinin ardından, 2 römorkör eşliğinde çekilmeye başlandı. Saatte ortalama 5 mil süratle çekilen gemi, saat 12.15'te turistik Eşek Adası açıklarından geçerek 12.20'de Ildırı Körfezi'ni terk etti. Geminin, bakımının yapılacağı İstanbul Tuzla Tersanesi'ne götürüleceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Geminin götürülmesinden görüntü
Haber- Kamera: İZMİR,
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Bakan Eroğlu, anayasa değişikliği toplantısına katıldı (2)
'CHP ÇOK YANLIŞ BİLGİLER VERİYOR'
Afyonkarahisar'da basına kapalı düzenlenen 'Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi' toplantısına katılan Ak Parti MKYK üyesi, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği teklifinde CHP'nin tutumunu eleştiren Kuzu, "Mecliste tabi bayağı bir uğraş verdik. Kimi hoş olmayan tablolar da yaşandı. Dolayısıyla o süreç artık geride kaldı. Bundan sonra milletimize köy köy, kasaba kasaba gezerek anlatacağız. Bu tür toplantılar da yapacağız. Bilim adamları çerçevesinde basına açık veya kapalı şekilde sistemi anlatacağız. Muhalefet partilerimiz, özellikle CHP çok yanlış bilgiler veriyor. İşte 'rejim elden gitti, parlamento bitti' gibi. Esas tabi kendi kafasındaki, aklındaki topluma çok söyleyemediği bir takım şeylerin etkisinde kalarak, 'biz hükümete gelemeyiz endişesi' ile bunu pek diyemiyorlar" dedi.
'CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK'
TBMM'de yaptığı konuşmada "Bu model Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir" dediğini hatırlatan Burhan Kuzu, CHP'nin halkı korku ve paniğe sürüklediğini savundu. Sistemin her partinin kazanmasına olanak tanıdığını kaydeden Kuzu, şunları söyledi: "Bu modelde her siyasi parti kazanabilir, çünkü göstereceği aday önemli burada, partiden ziyade. Herkesi kucaklayan, ılımlı, demokratik, hakikaten özgürlükten yana bir insan yüzde 51 alarak gelebilir. Ama bunu almak kolay olmadığı için de daha çok ılımlı, toleranslı insanlar bu modelde öne çıkarlar. Bu da Türkiye bakımdan çok önemli bence. Siyasi partilerimizin meclise girmelerine bir engel yok ama koalisyonlara artık paydos, iki başlılığa paydos. Bunlardan çok çekti Türkiye. Getirmek istediğimiz modelin aslı, esası bu. Çok yanlış bilgiler veriyorlar. Rejim elden gidiyor diye halbuki Cumhuriyet yerinde, laiklik yerinde, demokrasi yerinde, hukukun üstünlüğü yerinde, Atatürk'ümüz yerinde duruyor. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Nerden çıkarıyorsun bunları? Vatandaşa korku salmak, panik atağa sürüklemekten başka bir şey yok. Ama biz de bunun doğru olmadığını anlatacağız millete."
'ANKETLER YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE GÖZÜKÜYOR'
Referandumda beklediği oy oranı da sorulan Kuzu, şöyle dedi: "Bir yüzde veremem ama yapılan anketlerde hep yüzde 50'nin üzerinde gözüküyor. Bu oran değişebilir ama sahada ben inanıyorum ki biz anlattıkça belli kesimin yapmış olduğu o kara propaganda da yavaş yavaş gerçeği görmelerini sağlayacak. Mitingler yapacağız, değişik toplantılar yaparak dernektir, vakıftır, sendikadır meydan toplantıları şeklinde yapacağız. Ben inanıyorum ki millet bundan önceki bizim dönenimizde yapılan 2 referandum gibi bunu da mutlaka olumlu olarak değerlendiren ve 'evet' oyu ile bu sistemdeki arızaları giderecek diye düşünüyorum."
Olağanüstü hal sürecinde yapılacak bir referandumun anayasal bir sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Burhan Kuzu, sandık güvenliği ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını anlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR
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Bodrum'da tirhandil yarışları heyecanı
Teknenin batışını canlı yayında anlattı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde başlayan Tirhandil Yat Yarışmaları'nda, ilçenin tanınmış turizmcilerinden Atilla Serttaş'ın bulunduğu tekne, alabora olarak yan yatarak kısmen battı. Serttaş, 6 arkadaşının daha bulunduğu teknenin batışını, Facebook'tan canlı yayın yaparak sevenleriyle paylaştı.
Bodrum İlçesi'nde bugün başlayan ve yaklaşık 14 teknenin katıldığı 'Bodrumcup BODTO Tirhandil Yat Yarışmaları'nda, yaklaşık 90 yatçı mücadele etti. Kara Ada- Bodrum arasında 12 millik rotada düzenlenen yarışmaların tam ortasında heyecanlı anlar yaşandı. İlçede eğlence mekanlarının ünlü ismi ve işletmeci Atilla Serttaş'a ait 3 numara ile yarışan 'Aganta' isimli 14 metre uzunluğundaki tekne, ters esen rüzgarla aniden yan yattı. Toplam 7 yatçının bulunduğu tekneden, sporcu Yasin Güzel denize düştü, arkadaşlarınca tekrar sudan çıkarıldı.
Ahşap teknenin üstüne çıkan Atilal Serttaş ise cep telefonuyla o anları Facebook'taki hesabından canlı yayınladı. O anlarda ise Sertaş'ın "Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi batıyoruz, yan yattık. Umarım birileri yardıma gelir. Çünkü bu kıyafetlerle zor yüzeriz" dediği duyuldu. Kıyıdan 200 metre açıkta tamamen yat yatan teknenin bir bölümünün üzerinde oturan Serttaş ve ekibi yardıma gelen botlarla kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Devam eden yarışmaların ardından açıklama yapan Serttaş, "Zaten yarışmalar çok heyecanlı başlamıştı. Bizd e sağanak dediğimiz rüzgarı yedik ve alabora olduk. Her şey çok ani oldu, ama teknemiz sağlammış sadece yan yattı ve kıyıya çekip kurtarabildik. Önemli olan canımıza bir şey olmaması, bu tür heyecanlar her yarışta yaşanabilir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atilla Serttaş canlı yayını yaparken tene batarken
Tekne kıyıya getirilirken ve Serttaş ile röp.
Teknenin görüntüsü yarışların görüntüsü
Haber-Yaşar ANTER- Kamera. Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),
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Elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı
ANTALYA'da 21 yaşındaki Hakan Kılıç'ın kullandığı elektrikli bisikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu, kask takmayan sürücü ile yolcusu Batuhan Çekiçcioğlu yola savrularak yaralandı.
Muratpaşa İlçesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'ndaki kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Elektrikli bisikletle Konyaaltı İlçesi'ne doğru seyreden Hakan Kılıç, Sakıp Sabancı Bulvarı'na geldiğinde hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan bisiklet kaldırıma çarparak devrilirken, kask takmayan sürücü Hakan Kılıç ile yolcusu Batuhan Çekiçcioğlu yola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra Hakan Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Batuhan Çekiçcioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yaralı gençlerin yerde yatarken görüntüsü
Sağlık ekiplerinin yaralı gençlere müdahalesi
Polis elektrikli bisikleti incelerken
Yaralı gençlerin ambulansa taşınması
Ambulansın hastaneye gidişi
Elektrikli bisikletin çekiciye yüklenmesi
HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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Dha Yurt Bülteni-9
El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta (2)SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, Zonguldak'ın Dervek İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta (2)