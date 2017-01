Dha Yurt Bülteni-9

Şehit polis Furkan Demir son yolculuğuna uğurlandı (1)



Diyarbakır'da, hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Furkan Demir memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Türkiye'yi tehdit eden DEAŞ'lının kardeşleri tutuklandı



ADANA'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi 31 kişiden 8'i tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan ve serbest bırakılan Davut Aydın (44) ile tutuklanan kardeşleri Remzi (34) ve Recep Aydın'ın (20), Türkiye'yi tehdit eden DEAŞ'lı Hasan Aydın'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Adıyaman'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Aydın kardeşler, ifadelerinde Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri sürdü.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adana Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, hastaneye gelen vatandaşların 'Vatan hainleri' diye tepki gösterdiği DEAŞ'lıların 8'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, 15'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriyeli 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ



Serbest bırakılan Davut Aydın ile tutuklanan Remzi ve Recep Aydın'ın, Suriye'de DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın kardeşleri olduğu ortaya çıktı.



Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri süren 3 kardeş, DEAŞ ile bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adıyaman'dan Adana'ya göç ettiklerini belirten ve merkez Yüreğir İlçesi'nin Doğankent Mahallesi'nde oturan Aydın kardeşler, Hasan Aydın'ın 3 yıl önce Türkiye'ye gelip, bir süre kaldıktan sonra tekrar Suriye'ye gittiğini duyduklarını söyledi.



Zırhlı araçların görüntüsü



Polis otobüsünün gelişi



Gözaltına alınanların otobüsten indirilmesi



Vatandaşların tepki göstermesi



Gözaltına alılanların otobüslere bindirilmesi



(30 ARALIK 2017)



Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen ekipler



Baskın yapılan adresin önünde bekleyen özel harekat timi



Gözaltına alınan bir şüphelinin evden çıkartılıp, polis aracına bindirilmesi



Zırhlı polis aracından görüntü



Karanlıkta ışığını açmadan uçan polis helikopterinden görüntü



Adli Tıp Biriminin dış görüntüsü ve tabelası



Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, -



==========================================



Adıyaman kırsalında görülen PKK'lılara operasyon başlatıldı



ADIYAMAN'da, özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanda İnsansız Hava Araçları ile bir grup PKK'lı teröristin görüntülenmesi üzerine, operasyon başlatıldı. Uçak ve helikopterler ile teröristlerin görüldüğü bölge bombalanırken, çok sayıda jandarma ve özel harekat polisi de teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



Güvenlik güçleri, kentte daha önce çeşitli saldırılar düzenleyen bir grup teröristin merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Akçakalı Köyü kırsalında bulunduğunu saptadı. Bunun üzerine geçen 13 Ocak günü Akçakalı Köyü ve çevresindeki alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Sivillerin geçişine izin verilmeyen bölgede güvenlik güçleri arazi arama ve tarama çalışması yürütürken, İHA'lar ile de alan sürekli olarak görüntülendi.



TERÖRİSTLER GÖRÜLDÜ, OPERASYON BAŞLATILDI



Bu sabah saatlerinde Akçakalı Köyü'nün kuzeyindeki Katran Deresi olarak adlandırılan bölgede İHA'lar silahlı 5-6 kişilik terörist gruba ait görüntü aldı. Bu gelişme sonrası Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları ile helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölge ile kaçış güzergahlarını ateş altına aldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ve polis özel harekat ekipleri de arazide teröristleri aramaya başladı.



Bölgeyi çembere alan güvenlik güçlerinin teröristleri arama çalışması sürüyor. Bu arada teröristlerin görüldüğü alanların havadan bombalanmasının ardından ormanlık arazide çıkan küçük çaplı yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.



Uçak kazasında ölen pilot, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı



KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'de ACT Havayollarına'na ait Boeing 747 tipi uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren ikinci pilot, emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi Altuntaş Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Kırgızistan'da düşen uçakta yaşamını yitiren 4 mürettebattan ikinci pilot Kazım Öndül'ün cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ne bağlı eskiden belde statüsünde olan Altuntaş Mahallesi'ne getirildi. Burada kendi evinin önünde helallik alınırken, oğulları THY'de pilot olarak görev yapan Gökçe, Koç Üniversitesi'nde okuyan Tolunay, İstanbul'da bir bankada çalışan Gökselin ve eşi Şükran Öndül taziyeleri kabul etti.



Helallik alınmasının ardından Kazım Öndül'ün cenazesi, araçtan indirilerek askerlerin ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Altuntaş Merkez Camii'ne getirildi. Öndül'ün Türk Bayrağına sarılı tabutu cami önünde beklerken oğlu Gökçe Öndül'ün isteği üzerine tabutun tam karşısındaki askeriyeye ait çelenkler arasında bulunan CHP Genel Başkanlığı'na ait çelenk yakınları tarafından kaldırılarak siyasi partilerin çelenklerinin bulunduğu bölüme götürüldü. Emekli Tuğgeneral Kazım Öndül, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 2008 yılında Hakkari'nin Şemdil İlçesi'nde terör örgütü militanları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen yeğeni Jandarma Ulaştırma Er Muharrem Samur'un mezarının yanına defnedildi.



4 kardeş olan Kazım Öndül'ün, 2011 yılında 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan Hava Pilot Tuğgeneral olarak emekli olduğu belirtildi. Bu arada amcası Kazım Öndül'ün her uçuş sırasında kendisini aradığını belirten yeğeni Şevket Öndül, amcasının askeri okulu kazandıktan sonra Altuntaş'dan ayrıldığı ve zaman zaman ailesi ve akrabalarını ziyaret etmek için geldiğini söyledi.



Kazada ölen polis memuru için tören



İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Daha sonra genç polis, İzmir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza, geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Ahmetbeyli-Ataköy Mevkii'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra Kuşadası'na dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş'ın yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aktaş, kazada yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Görev arkadaşlarının eskortluğunda cenaze, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Albay Hasan Şahin, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, polis arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeyi karşıladı. Eşinin tabutuna sarılan Hülya Aktaş ile her şeyden habersiz 14 aylık oğlu Yiğit Aktaş ile diğer aile bireyleri gözyaşı döktü. Kuran okunması ve dualardan sonra helallik alındı. Buradaki tören sonunda meslektaşları tarafından omuzlara alınan Nuri Aktaş'ın tabutu, bir süre elden ele taşıdıktan sonra cenaze aracına konuldu.



İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir'e getirilen polis memuru Nuri Aktaş için Karabağlar ilçesindeki Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktaş'ın babası Ramazan Aktaş, kardeşi Sertaç Aktaş, kentte görevli polisler, yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, polis memuru Nuri Aktaş, Buca Gökdere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Karbon kaçağı AVM'de paniğe neden oldu



Panik ve kaçış anı güvenlik kamerasında



BURSA'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yiyecek katındaki restoranda, karbon tüpündeki kaynaklanan patlamaya benzer ses panik yaşanmasına neden oldu. Alışveriş merkezindeki vatandaşların ses üzerine yiyecek katından panik halinde kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, dün Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin yiyecek katındaki bir fastfood restoranında gazlı içeceklerde kullanılan karbon tüpündeki kaçak nedeniyle patlamaya benzer ses çevreye yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sesi duyan Vatandaşlar panik halinde koşturarak bir anda alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü. Gelen sesin karbon tüpünden kaynaklandığının anlaşılması üzerine vatandaşlar yemek katına döndü.



Konya'dan caminin girişinin çatısı çöktü: 4 yaralı



KONYA'da cuma namazı sırada bir caminin ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. Orada bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kurtarma çalışmasına gelen bir itfaiye eri de müdahale sırasında elinde kesi olması sonucu yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Uluırmak Mahallesi Muradiye Camii'nde meydana geldi. Cami imamı, hutbe okudu sırada, bir gürültü sesi duyuldu. Bu sesin ardında ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. Orada bulunan 8 kişiden 5'i, gürültünün ardından kaçıp kurtulurken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çatının çökmesinin ardından cemaat camiyi tahliye etti. Olay, yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yapılan çalışmada enkaz altında kalan olmadığı tespit edildi. Yaralanan 3 kişi ile müdahale sırasında elinde kesi oluşan 1 itfaiye eri, ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri ve çevredekiler, enkazın kaldırılması için çalışmasını sürdürüyor.



Arabalara ait hurda malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı



Kıvılcımla koca depo kül oldu



İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde yol açılacak arsa üzerinde bulunan ve içinde hurda araç malzemeleri olan deponun demirlerinin kesilmesi sırasında çıkan kıvılcım, yangına neden oldu. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, panik yarattı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.



Ankara Caddesi yanında bulunan arsa üzerindeki depoda Bayraklı Belediyesi'nin isteği üzerine işçiler, çalışma yaptı. Deponun demir bölümlerinin oksijen makinasıyla parçalanması sırasında çıkan kıvılcımlar, hurda araçlara ait elvaf malzemeleri tutuşturdu. Alevler, kapı iç döşemeleri gibi plastik malzemelere de sıçrayınca yangın büyüdü. Burada çalışan işçilerin, müdahalesinin yetersiz kalması üzerine yardım istenen çok sayıda itfaiye ekibi, bölgeye gönderildi. Araçlara ait elyaf ve plastik malzemelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, panik yarattı. Özel kimyasal madde karıştırılmış köpük kullanan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Polis çevrede önlem aldı, vatandaşlarda söndürme çalışmalarını heyecanlı izledi.



Karabük'te FETÖ soruşturmasında 9 asker adliyede



KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 askerden 9'u adliyeye sevk edildi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen askerlere yönelik 12 Ocak'ta operasyon yapıldı. Karabük ile birlikte İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılan, 5'i muvazzaf 12 subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve er gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.



Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Atatürk ticareti yapıyorlar



MEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yaçın, "Atatürk üzerinden yapılan tartışmayı son derece anlamsız ver yersiz buluyoruz. Bizim önerdiğimiz raporu okumadan rapora ilişkin haber yapıldı. Bunu yapanların Atatürk ticareti yaptığını, Atatürkçülükten geçindiklerini, bunun üzerinden toplum üzerinde hegemonya oluşturduklarını görüyor ve tasvip etmiyoruz" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Düzce'de Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına yaptırılan Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, karne alan öğrencileri tebrik etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat çalışmalarına 50 akademisyen, 400 öğretmenden oluşan 9 komisyonla katkı verdiklerini söyledi. Yalçın, Memur-Sen tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanmadan haber yapıldığını ve manipüle edildiğine söyleyerek şöyle konuştu:



"Yapılan haber karalayıcı bir haberdi. Basın ahlakı açısından seviyesiz bir yaklaşımdı. Arkadaşlarımız sorular sordular. 'Seçkinler denerek kimi kastediyorsunuz?' dediler. Kendilerini toplumun üstünde gören bidon kafalıları kast ettik. Atatürk üzerinden yapılan tartışmayı son derece anlamsız ver yersiz buluyoruz. Bizim önerdiğimiz raporu okumadan rapora ilişkin haber yapıldı. Atatürkçülük konusu mutlaka müfredat içinde bulunmalıdır. Bu dersler içinde 'İnkilap Tarihi' adı altında ayrı bir hocası ve normu yoktur. Bu bütün bir tarihtir. Tarihin bütün olarak verilmesi yönünde görüş bildirdik. Bu konuya ilişkin herkesin farklı görüşü olabilir. Bu noktayı özellikle raporda belirttik. Atatürk düşmanlığı, Kemalizm gibi puntoları büyüterek müfredata ilişkin yapılacak katılımcı, çoğulcu çalışmayı gölgeleyecek çalışmaları art niyetli olarak görüyoruz. Raporu okumadan kanaat belirtenleri bu konuda bu manipülasyonun kaynakları olarak görüyoruz. Rapora ilişkin tartışma yapacaklarsa biz gerekli tartışmayı yaparız. Ama topluma tepeden bakarak öz seviyesinin üzerinde konuşarak bu toplumun efendisi gibi görmelerine izin vermeyiz."



Raporun arkasında olduklarını söyleyen Yalçın, "Atatürkçülüğün müfredattan çıkarmaya yönelik teklif olmamasına rağmen bunu yapanların Atatürk ticareti yaptığını, Atatürkçülükten geçindiklerini, bunun üzerinden toplum üzerinde hegemonya oluşturduklarını görüyor ve tasvip etmiyoruz" diye konuştu.



Burdur'da öğrenciler karne aldı



BURDUR'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla 43 bin 663 öğrenci karne aldı.



Sakarya İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Şerif Yılmaz, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti. İlk dönemin sorunsuz bir şekilde sona erdiğini belirten Vali Yılmaz, "Karneler çocukların değerlendirildiği belge değildir" dedi.



Vali Yılmaz, "karne çocukların notları ile ilgili kanaatin belirtilmesidir. Çocukların ders notlarıyla, onları yargılamayalım. Çocukların eksikleri ve fazlaları olabilir. Bunların giderilmesi yönünde, çocuklarımızın psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığa düşmeden başarılı olmalarının yollarını birlikte bulabiliriz. Her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız" dedi.



Burdur'un eğitime verilen önemle şanslı illerden olduğunu ifade eden Vali Şerif Yılmaz, "İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerle birlikte esas olan öğrencilerimizle başarıyı yakalamak. Birlikte çalışırsak mümkün. Bunu da Burdur yakaladı ve düşürmememiz gerekiyor. Başarıyı yakalamak kolay, sürdürmek daha zordur. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, başarıyı daha da ileriye götürmemiz lazım" diye konuştu. Burdur'da 269 okulda 43 bin 663 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline başladı.



Bodrum'da öğrencilerin karne sevinci



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı.



Bodrum Merkez Neyzen Teyfik Caddesi üzerindeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, okul müdürü Haydar Akbaba ve öğretmenler ile veliler törene katıldı. Bir öğrenci Kaymakam Yılmaz'a, okulun girişinde çiçek takdim etti. İki sınıfta karne dağıtan Yılmaz, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara başarılar diledi. Yılmaz'dan sonra Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin de öğrencilere karne dağıttı. Karne dağıtımının ardından Yılmaz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretmenler odasında bir süre de eğitmenlerle sohbet eden Yılmaz, okuldan ayrıldı.



İlçede ilk dönemin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 25 bin öğrencinin karnesini alarak 2 haftalık yarı yıl tatiline başladığı belirtildi.



Kumluca'da süslü deve yarışması



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde, pazar günü düzenlenecek deve güreşleri öncesinde 'En Süslü Deve' yarışması düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmayı, Kaymakam Polat Kara, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Çataltepe, Mustafa Sungur, Süleyman Falay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, daire amirleri ve çok sayıda güreş sever izledi. Yarışmaya, Ege Bölgesi'nden ve Kumluca İlçesi'nden 11 güreş devesi katıldı.



Develer, ayak (paça), havut ve zil gibi süslemeleri ölçü alınarak değerlendirildi. Yarışma sonunda Bodrum'dan Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Kanka' adlı devesi birinci, Kumluca'dan Ali Okulu'nun devesi ikinci, yine Bodrum'dan 'Koca Bodrumlu' adlı deve ise üçüncü oldu. Birinci olan devenin sahibine madalya, kupa ve 4 metrekarelik halı verildi.



Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karaku, bu yıl 'En Süslü Deve' yarışmasının ikincisini düzenlediklerini söyledi. 22 Ocak Pazar günü Kumluca Karatepe Stadı'nda deve güreşi düzenleneceğini kaydeden başkan Karaku, "Tüm halkımızı bekliyorum" dedi.



