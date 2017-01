Dha Yurt Bülteni-9

Yasak aşk cinneti: 3 ölü (2) (Yeniden)



İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde 38 yaşındaki Mustafa Şirin, 2 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Miray Şirin'i ve aşk yaşadığını iddia ettiği 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürdü, ardından aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.



Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 Sokakta, Miray- Mustafa Şirin çiftinin oturduğu dairenin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Mustafa Şirin, 2 çocuğunun annesi eşi Miray Şirin'i apartmanın birinci katındaki dairenin girişinde, onun aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde, tabancayla art arda ateş ederek vurdu. Miray Şirin ve Selahattin Demirkol kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Şirin, dairesinin girişinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.



Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Mustafa Demirkol'u merdivenlerde, Miray Şirin ile Mustafa Şirin'i de oturdukları dairenin girişinde yerde kanlar içinde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Miray Şirin ile eşi Mustafa Şirin ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Şirin çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



M.Ş.'nin hastaneye getirilişi



Olay yerinden görüntü



Polisten görüntü



Genel ve Detay görüntü



M.Ş. ile Selahattin Demirkol'un fotoğrafları



Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir),



=========================================



Sevgilisinin vurduğu kadın öldü (2) (Yeniden)



ADANA'da ayrılmak istediği sevgilisi 26 yaşındaki Emre Arıkan tarafından vurulan 42 yaşındaki Fatma Taş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Arıkan'ın hayati tehlikesi sürüyor, olay sırasında yüzünü kurşun sıyıran Taş'ın kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar ise taburcu edildi.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini kabul etmeyen Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın da yüzünü kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gizem Taşar ayakta tedavi edilip taburcu edildi.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Fatma Taş, yapılan tüm müdahaleye karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Emre Arıkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



--------------



Apartmanın ve olay yerinin genel görüntüsü



*Güvenlik Kamerası*



Öldürülen kadının sokakta yürümesi



Olay anın görüntüleri



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



===============================================



Dolu yağışı meyve bahçelerinde zarar yol açtı



MUĞLA'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri, dolu yağışı nedeniyle başta ilçe merkezleri olmak üzere özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Meyve bahçelerinde hasar oluştuğu kaydedildi.



Ortaca'da Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri, bugün öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren dolu yağışından olumsuz etkilendi. İlçe merkezi de olmak üzere kent genelinde etkili oldu. Sahiller, narenciye bahçeleri dolu yığınlarıyla kaplandı. Bölge halkı, çevreyi beyaza bürüyen dolu yığınlarıyla oynayarak kartopu savaşı yaptı. Bazıları da özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.



BAHÇELERDE ZARAR MEVCUT



Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Dolu ve fırtına olayının yaşandığı başta Ortaca olmak üzere Köyceğiz ve Dalaman'da, bu yıl narenciye de rekolte kaybı beklenmektedir. Bunlarda yaşanacak rekolte kaybı ihracatı da olumsuz etkileyecektir" dedi.



Dolu nedeniyle ilçe geneli sahiller ve bahçelerin tamamını kaplayan beyaz örtü, bir süre yağmurla birlikte eridi. Kentte dolu yağışının ardından şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dalaman'ın Çille Koyu'nda demirli 12 metre uzunluğundaki 2 yolcu ayrı teknesi, alabora oldu. Rüzgarın etkisinin yitirmesinin ardından teknelerin kurtarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yağıştan görüntü



Dolu olan yelerden görüntü



Bahçelerden görüntü



Alabora olan teknelerin fotoğrafı



Genel ve Detay görüntü



haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla),



==============================================



İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor



KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bir limandan denize sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olurken, telef olan kuşlar ile siyaha boyanan sahil şeridi kirliliğin boyutlarını gösterdi. Acil müdahale ve temizlik şirketleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Perşembe günü Dilovası'nda bulunan bir limandaki tanktan sızan fuel oilin yarattığı kirliliğin etkileri devam ediyor. Dilovası'nda sızan yakıt Körfez ve Derince ilçelerinin sahillerine kadar ulaşırken, denizin yüzeyinde biriken yakıt, dalgaların etkisiyle sahilleri siyaha boyadı. İzmit Körfezi'de mazota bulanan çok sayıda su kuşu telef oldu. Bazı vatandaşlar kuşları temizlemeye çalışarak kurtarmaya çalışırken, tüm çabalar yetersiz kaldı. Körfez İlçesi sahilinde telef olan kuşlar ile sahilin siyaha boyanması yaşanan kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. İzmit Körfezi'nin 28 değişik noktasından alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderilirken, incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bir acil müdahale ve 2 temizlik şirketi kirliğin ve sızıntının yaşandığı limanın çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakıt toplama gemisi de deniz yüzeyindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Sahilde telef olmuş kuşların görüntüsü



-Siyaha boyanan sahil şeridi



-Sahil şeridinden detaylar



HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Orhan UZUN DİLOVASI(Kocaeli), -



========================================



Buz faciasında ölen 2 çocuk toprağa verildi



ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle ve yürüyerek dolaşırken buzların kırılması sonucunda suya düşerek ölen 12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ı, 11 yaşındaki arkadaşı Ali Cantürk'ü kurtarmak için suya atladığı,15 dakika boyunca buz ve kendisine atılan can simidine tutunduğu ancak soğuğa dayanamayıp kendini bıraktığı belirtildi. Gürdoğan ve Cantürk'ün cenazeleri aynı camide kılınan namazdan sonra yan yana toprağa verildi.



Olay dün öğleden sonra Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7-M sınıfı öğrencisi Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencisi Ali Cantürk, buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde bisiklet ve yürüyerek dolaşırken bastıkları buz kırılınca suya düştü. Ali Cantürk suda kaybolurken Batuhan Gürdoğan'ın arkadaşını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Kırılan buza tutunan Batuhan'a Kentpark'ın özel güvenlik görevlisi yardıma koştu. Özel güvenlik görevlisi can simidi atarak Batuhan'ı kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakikada buza ve kendisine atılan simide tutunmaya çalışan Batuhan soğuğa dayanamayarak kendini sulara bıraktı. Batuhan Gürpınar ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cesetlerini olay yerine gelen dalgıçlar sudan çıkardı.



'YÜREĞİ ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN TABUTUN İÇİNDE'



Ölen Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk'ün okulları yasa boğuldu. Öğrenciler, ölen arkadaşları için gözyaşı döktü. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda Batuhar Gürdoğan'ın okuduğu 7-M sınıfının rehber öğretmeni olan İsmail Hilmi Akşit, Butuhan'ın olay sırasında kırılan buzda Porsuk Çayı'na düşen arkadaşı Ali Cantürk'ü kurtarmak için suya girdiğini söyledi. Batuhan'ın buzda tutunmaya çalıştığını ve bir güvenlik görevlisinin attığı can simidini tutarken aşırı soğuk nedeniyle kendini bıraktığını anlatan öğretmen Akşit şöyle konuştu: "Batuhan etrafına neşe saçan, iletişimi, özgüveni çok yüksek, birazcık haytalığı vardı, işte hiperaktivitesi dünkü istemediğimiz olaylara neden oldu. Keşke olmayaydı. Çok üzgünüz. Kelimelerin tükendiği bir an yani. Ne desek boş. Geri gelmiyor. Yüreğimiz paramparça oldu. Teşekkür alacaktı, umutları vardı geleceğe yönelik. Kendi umutları, ailesinin umutları var. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği çok büyük olduğu için şuanda tabutun içinde. Yüreği büyük olmayan bir çocuk olsaydı zaten bunlar yaşanmayacaktı. Arkadaşını kurtarmak istediği için arkasından atlıyor arkadaşının . Simit atılıyor, can simidi atılıyor. Yapışıyor ancak hava ve su çok soğuk olduğu için, donduğu için tutunamamış. O kadar gücü kalmamış. Başarılı bir sporcu idi. Her anlamda başarılı hayata her anlamda tutunan bir çocuk. Güleryüzlü bir çocuk. İki hafta önce doğum günüydü, bir mont almıştım. Ona hediye olarak. Öğrencilerim watsapptan göndermiş, gönderdikleri fotoğrafta aldığım mont vardı suyun içinden çıkartılırken. Hala o mont üzerindeydi. Bir ceviz bahçemiz var onunla ticaret de yapacaktık ileride."



KURTARMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOĞUN BAKIMDA



Batuhan'ı kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisini halen yoğun bakımda olduğunu söyleyen Akşit, "Batuhan arkadaşından bisikleti ödünç almış. İlk olarak arkadaşı suya düşmüş. Batuhan bisikletin üzerinden düştükten sonra buzun üzerine yuvarlanıyor, arkadaşını kurtarmak için can havliyle buzun içine atlıyor. Bunu gören güvenlik görevlisi o atlıyor, sonra can simidi atıyorlar, tekrar suyun içine giriyor, zaten kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisi de şuan yoğun bakımdaymış. Yani hayati tehlikesi riski büyük. Keşke oraya daha önceden bir set yapılsaydı, daha önce de ilk ölüm orada değil. Belediye bir önlem alır, bir set yapar, bir levha koyar. Yani çok acı bir olay" dedi.



TEŞEKKÜR ALACAKTI



Eskişehir Sebze Hali'nde çalışan Butuhan Gürdoğan'ın babası Hasan Gürdoğan da, oğlunun derslerini iyi olduğunu, yarıyılda teşekkür alacağını söyledi. Önlem alınmadığı için oğlunun ve arkadaşını hayatlarını kaybettiklerini ifade eden baba Gürdoğan şöyle devam etti: "Batuhan'ın dersleri iyiydi. Teşekkür alacaktı. Cumartesi günü bana notlarını gösterdi. Baba teşekkür alacağım dedi. Ben seni mutlu edeceğim sen de beni mutlu et dedi. Demek ki buymuş sonu. Teşekkür alacaktı. Koşuyordu, il birinciliği vardı. Daha sonra derslerim zayıf olacak diye koşuyu bıraktı. Derslerini düzeltti teşekkür alacaktı. Belediyenin yüzünden, Büyükşehir Belediyesi'nin çocuğumu kaybettim. Teşekkür getireceği için bana elektrikli motosiklet al dedi. Oğlum dedim abimin çocuğu bisikletin altından kaldı motor almam dedim. İki sene sonra taksi alalım, ben sana sürmeyi öğreteceğim dedim. Bu yaz öğretecektim" diye konuşarak gözyaşı döktü.



ALİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER



Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencileri de ölen arkadaşları Ali Cantürk'ün sırasında çeşitli yazıların olduğu kayıtları bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler Ali'nin okulun futbol takımında oynadığını ve koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Rehber öğretmen Ufuk ermiş de Ali Cantürk'ün ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.



2 CENAZE AYNI CAMİDE



Ölen Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri bugün yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Gürdoğan ve Cantürk'ün cenazeleri daha sonra Gökmeydan Mahallesi'deki Gökmeydan Camii bahçesine getirilerek yan yana konuldu. Cenaze törenine ölen çocukların yakınları, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, ölen çocukların öğretmenleri, arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınları ve arkadaşları terönde gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Öğle namazının ardından çocukların ayrı ayrı cenaze namazlarını kıldıran imam, iki çocuğun da dün öğleleyin camilerine gelerek burada öğle namazını kıldıklarını belirtti. Cami imamı yetkililerin gerekli önlemlerin almasını ve daha fazla can kaybını yaşanmamasını istedi. Her iki çocuğun tabutlarına Türk Bayrakları konuldu. Batuhan'ın tabutunun üzerine ayrıca Eskişehirspor atkısı bırakıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk, götürüldükleri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yanyana toprağa verildi.



Bu arada 2 çocuğun boğuldu Porsuk Çayı'daki buzların erimeye başlandığı gözlendi. Ölen Batuhan Güpınar'ın akrabası olan Erol Külahlı, belediyenin önlem almasını istedi.



Görüntü dökümü:



-Batuhan Gürdoğan'ın öğretmeni İsmail Hilmi Akşit'in konuşması,



-Batuhan'ın babası Hasan Gürdoğan'ın konuşması,



-Batuhan'ın sınıfından ve okulundan çekilen görüntü,



-Ali Cantürk'ün sınıfından ve okulundan çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,



================================



Kırgızistan'da düşen uçağın ateşi Bursa'yı yaktı



KIRGIZİSTAN'ın Başkenti Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'na inerken düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın acı haberi, Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde oturan babası Mehmet Dirancı'ya ulaştı.



Ankara'dan bir yetkilinin arayıp acı haberi duyurduğu aile büyük üzüntü yaşadı. 60 yaşındaki Emekli Albay Dirancı'nın emekli memur olan babası Mehmet Dirancı, Yenişehir'de oturuyor. Eşini bir süre önce kaybeden Mehmet Dirancı'nın 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Nihat BIÇAK/ YEHİŞEHİR(Bursa), -



=======================================



Düşen kargo uçağı Muğla'ya ateş düşürdü



KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birinin Muğlalı 40 yaşındaki Melih Aslan olduğu anlaşıldı.



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, geçen 14 Aralık'ta kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı önce, Kazakistan'ın başkenti Astana aktarmalı olarak Hong Kong'a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı (load master) Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı. Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10'da Hong Kong'tan Bişkek'e gitmek üzere tekrar havalandı. Uçak Türkiye saati ile 04.45'te Bişkek Havalimanı'na inişi sırasında düştü. Düşen uçakta yaşamını yitiren dört mürettebatan birinin Muğlalı Melih Aslan olduğu belirtildi. Muğla'da esnaf Yiğit Dören, Facebook'taki hesabında, "Bu sabah saatlerinde düşen Türk kargo uçağının içinde görevli olan arkadaşım Melih Aslan'ın vefat haberini biraz önce almış bulunmaktayım. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir arkadaşı kaybettik. Mekanın cennet olsun Melih kardeşim Allah ailene ve geride kalanlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm çok" paylaşımında bulundu.



Acı haberin duyulması ile birlikte Aslan'ın Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'ndeki Akyol Mahallesi'ndeki baba evine, komşuları ve yakınları taziye ziyareti için geldi.



Görüntü Dökümü



------------



-



Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, -



===========================================



Bodrum'da önce lodos ardından yağmur



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah etkili olan şiddetli lodos rüzgarına öğlen de sağanak yağmur eklenince havca şartları ilçede hayatı olumsuz etkiledi.



Bodrum'da bu sabah başlayan şiddetli lodos, aralıklı sağanak yağmurla birlikte ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah okul giderken, öğlen ise eve dönerken birçok öğrenci zorluk yaşadı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe sahilini suyla dolup taşırdı. Onlarca ev ve işyeri, sular altında kaldı; ahşap iskeleler parçalandı. Küçük balıkçı tekneleri ise karaya sürüklendi. Güllük'ten İsrail'e giden kuru yük gemileri, Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkilerindeki yazlık evlerde su baskını yaşandığı öğrenildi.



Öğle saatlerinde aralıklı dolu yağışları ile birlikte sağanak yağış etkisini arttırdı. Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis mahallelerinde yollar göne döndü. Vatandaşlar su birikintilerini ayaklarına bağladıkları poşetlerle aşabildi. Saatte ortalama 45 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da, lodos ve yağışların 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Şiddetli lodostan görüntü



Sağanak yağıştan ve doludan görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Ahşap iskelelerden ve limandan görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),



===============================================



Lokantada 5 kişiyi rehin alınca tutuklandı



SAMSUN'da geçirdiği trafik kazası ardından yürüme engelli olan, koltuk değnekleriyle yürüyebilen 48 yaşındaki Muhittin Dolu, girdiği lokantada 5 çalışanı silah zoruyla rehin alınca tutuklandı.



Olay, dün gece İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası yürüme engelli olan, evli ve 2 çocuk babası emekli Muhittin Dolu, içeride müşterisi olmayan bir lokantaya girdi. Dolu, sipariş almak üzere yanına gelen çalışanlara arkadaşlarının geleceğini söyledikten kısa süre sonra üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp lokantanın 5 çalışanını rehin aldı. İhbar üzerine sevk edilen polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyen bir polis memuru, lokantaya girip çalışanları serbest bıraktırdıktan sonra kendisi şüphelinin yanında kaldı. Daha sonra çelik yelekli 2 polis daha lokantaya girerek başına silah dayayan Muhittin Dolu'yu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışması sonuç vermeyince polislerden birisi Dolu'nun dalgınlığından faydalanıp üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli ifadesinde, "Bir akrabamın bankadan çektiği 55 bin lira paraya kefil oldum. Akrabam parayı ödemeyip yurt dışına kaçınca borç bana kaldı ve faiziyle birlikte 85 bin lira oldu. Benim de piyasaya 10-15 bin lira borcum vardı. Bu nedenle bunalıma girdim. Pişmanım" dedi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme taraından tutuklandı.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Şüphelinin adliyeye girişi (koltuk değnekli)



Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-DHA



===============================================



Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı



YOZGAT'ta yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.



Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile birlikte görevliler gelen hasta ve yakınlarını hastane girişinde karşılayarak şeker ikram etti. Mevcut doktor ve sağlık personeline ek olarak geçici görevle atanan 17 doktor ve 50 hemşire ile hizmete başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve yakınları tarafından beğenildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof.Dr. Alper Cihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği Şehir Hastaneleri projelerinin ilki olan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını söyledi. Yozgat Şehir Hastanesi cumartesi günü devlet hastanesinden hastalarını taşımaya başladığını, bütün hastaların transfer edildiğini ifade eden Prof.Dr. Alper Cihan, şöyle dedi: "Acil servisimiz de 2 gündür hizmet veriyor. Bugün artık tam kapasiteyle bütün poliklinik ve klinikleriyle hizmete girdi. Şehir hastanemiz mükemmeliyete yakın bir örnek. Tıbbi hizmet ve hastalara sosyal hizmet, konaklama hizmeti açısından eksiği olmayan bir kurum. Hastanenin büyüklüğü genişliği ve sosyal alanların rahatlığı karşısında yoğunluk fark edilmiyor. Fazla bir kalabalık görünmüyor ama hasta sayımızda bir düşüş yok."



Şehir hastanesinin personel sayısı hakkında da bilgi veren Cihan, hastanede bugün 17 yeni uzman doktor ve 50 hemşirenin göreve başladığını anlatırken, "35 doktorumuz daha hizmete başlayacak. 50 yeni hemşiremiz hizmete başlayacak. Yozgat halkı Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği böylesi güzel bir projenin hayal olmadığını canlı olarak görecek. Sağlık Bakanımızın da bütün personel desteği ile hastanenin mükemmel çalışması için verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda hastanemizin resmi açılış töreni de yapılacak. Biz şu anda hasta kabulüne başlayıp hastaneyi işler halde getirip açılışa kadar hazır tutacağız" diye konuştu.



Hastalar ve yakınları, hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Hastane girişi görüntü,



Hasta ve hasta yakınlarının konuşmaları,



Detay,



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan'ın konuşması



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -



=========================================



Uludağ'da festival bereketi



TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ, düzenlenen festivallerle hareketli günler yaşıyor. Sömestre tatiline giren öğrencilerin paket turlarla geldiği beyaz cennette dün başlayan Whitefest'te ünlü sanatçılar boy gösteriyor.



Geçen hafta kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ'da, iki gün devam eden lodos nedeniyle kar kalınlığı iki metreye düştü. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.



Uludağ yolunda ise Milli Park gişelerinden itibaren zincirsiz araç çıkışına izin verilmiyor. Karayolları ekipleri yolda kar mücadelesi yaparken, Jandarma ekipleri de trafiğin akışını kontrol ediyor.



Bu yıl erken kar yağışı nedeniyle pistleri kayak yapmaya elverişli hale gelen Uludağ'da, dün paket turlarlarla festivale gelen tatilciler ile günübirlikçilerin akını nedeniyle trafiğin sıkışıklığı yaşanmıştı.



Sömestre tatiline giren öğrenciler ve tatilciler sayesinde otellerde yüzde 90 doluluk görülen Uludağ'da Whitefest hareketliliği devam ediyor. Dün gece Bof otelde sahneye çıkan Berkay'ın ardından bu akşam aynı yerde Hande Yener sahne alarak tatilcilere konser verecek. Bof Otel'in Çarşamba gecesi konusu ise Hadise olacak.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -



=========================================



Ambulansta kalbi duran Hasta hayata yeniden döndü



NEVŞEHİR'de Özel bir sektörde işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Özkan Sarkmaz (39), iş yerinde fenalaşınca arkadaşları ambulans çağırdı.112 Acil ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen Sarkmaz Ambulansta kalbi durdu.Sağlık çalışanları kalp masajı yaparak, hayata dönderdi.



Nevşehir Devlet hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr.İsmail Şahin, "Hastamız göğüs ağrısıyla 112 çağırmış daha sonrasında saat 0,9'da gibi acil servisimize yönlendirilmiş yaklaşık 10 dakika boyunca da geldiğinde zaten kalp atımı yoktu 10 dakika boyunca da kalp masajı yapıldı hastamıza daha sonrasında hayata döndü. Altından kalp krizi çıktı. Hemen ameliyata aldık. Kalp atımları 2- 3 defa durdu . Şuanda bilinçsel olarak hem de normal bir şekilde fiziksel olarak hayatına geri döndü."dedi



Görüntü Dökümü:



Nevşehir Devlet hastanesi Kadyoloji Uzmanı DR,İsmail Şahin, Gazetecilere açıklaması



Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreteri Muhammed Çömçe'nin açıklaması



Kadyoloji Uzmanı DR,İsmail Şahin hasta Özkan Sarkmaz'ı tedavi etmesinden genel görüntü



-Nevşehir Devlet hastanesi Acil servisinin dış görüntüsü



Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



===============================================



İzmit'te Basın Onur Günü kutlandı



KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini ilk kez İzmit'te 16 Ocak 1923'te düzenlediği toplantıda açıklaması nedeniyle düzenlediği Basın Onur Günü, törenle kutlandı. Oğlu Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit olan yerel bir gazetede çalışan Hüseyin Fehmi Özen'e plaket verilirken, tüm salondakiler ayağa kalkarak şehit babasını alkışladı.



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te İzmit Kasr-ı'nda basın toplantısı düzenleyerek Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini ilk kez bu toplantıda belirtirken, Kocaeli Gazetecileri Cemiyeti 16 Ocak gününü Basın Onur Günü olarak kutluyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve İzmit Belediyesi'nin organizasyonu ile bugün düzenlenen törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Atatürk'ün basın toplantısını düzenlediği İzmit Kasr-ı ziyaret edildikten sonra törenin düzenlendiği Sabancı Kültür Merkezi'ne geçildi. Törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, ilçe belediye başkanları, 51 ilden gelen gazeteciler cemiyetlerinin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te yurttaşı olmaktan onur duyduğumuz cumhuriyetimizin ve onunla ilgili temel düşüncelerin paylaşıldığı basın toplantısının İzmit'te gerçekleşmesinin onurunu yaşıyoruz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras Cumhuriyettir. Bu sıradan yediğimiz bir yemek gibi değil, teneffüs ettiğimiz havadan daha önemli bir kazanımımızdır. O gün o adımları attılar, onuru biz birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.



Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kasr-ı Hümayu'nda saatler süren gazetecilerle toplantı yaparak Cumhuriyet fikrini ortaya atmıştır. Bu yüzden 16 Ocak 1923'ün bizim için üç büyük önemi vardır. Birincisi Cumhuriyet ve cumhuriyete sahip çıkacağız. İkincisi ise basının önemidir. Üçüncüsü ise yaşadığımız kent olan Kocaeli'dir. Atatürk'ün bu kentte toplantıyı yapması bu kente verdiği önemdir" dedi.



Konuşmaların ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada dereceye giren gazetecilere ve 40 yılın üzerinde gazetecilik yapanlara plaket verildi. Kayseri'deki patlamada şehit olan onbaşı Abdulsamet Özen'in İzmit'te yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan babası Hüseyin Fehmi Özen'e de plaket verilirken, salonu dolduranlar ayağa kalkarak dakikalarca şehit babasını alkışladı. Koltuklara bırakılan bayrakları kaldıranlar şehit babasını duygulandırırken, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıldı.



İzmit Belediyesi 'İzmit'i Seviyorum, Bisiklete Biniyorum' sloganı ile başlattığı proje kapsamında öğrencilere ve birçok meslek grubuna bisiklet hediye ederken, gazetecilere de bisiklet hediye etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol'a sahnede temsili olarak bisikletlerini teslim etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Törenden görüntüler



Konuşmalar



Ödül töreni



Şehit babasından görüntü ve alkışlamalar



Bisikletlerin verilmesi



Haber-Kamera: İZMİT (Kocaeli), -



===========================================



Köylüsünü av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyede



AYDIN'ın Nazilli İlçesine bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada 32 yaşındaki Hüseyin Küçük'ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtığı ileri sürülen M.U. (Mehmet Ulusoy) (41), jandarma tarafından ormanlık alanda yakalanıp, adliyeye sevk edildi.



Evli, iki çocuk babası Hüseyin Küçük, dün (Pazar) saat 16.30 sıralarında, odun toplamak için gittiği Kozdere Mahallesi'ne 100 metre mesafedeki okulun bulunduğu bölgeye gitti. bir süre sonra bu bölgeden bir el silah silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği yere giden yakınları ve mahalle sakinleri Küçük'ü kanlar içinde, bulup, durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından harekete geçen jandarma olay yerinde yaptığı incelemede, bir motosiklete ait lastik olduğu izleri olduğunu belirledi. Lastik izlerinden Küçük'ü av tüfeğiyle vuran kişinin motosikletle kaçtığı tespit edilip, soruşturma bu yönde derinleştirildi. Şühelinin Buharkent yönüne kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak, şüphelinin o istikamete gitmediği Kozdere Mahallesi'nde gizlendiği anlaşıldı. Bunun üzerine jandarma arama çalışmalarını buradaki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Jandarma, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen M.U.'yu saat 19.30 sıralarında, suç aleti av tüfeğiyle burada yakalayıp, gözaltına aldı. M.U.'nun, kendisini gözaltına alınan jandarmalara şuçunu itiraf edip, Küçük'ü bir yakınının namusuna dil uzattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, M.U. ile köylüsü Küçük arasında, bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçmişe dayanan bir husumet olduğu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği ileri sürüldü.



M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adiyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Öldürülen Hüseyin Küçük'ün fotoğrafı



-Gözaltına alınan şüpheli M.U.'nun (Mehmet Ulusoy) adliyeye sevk edilmesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cem ULUCAN / NAZİLLİ (Aydın),



===============================================



HDP'nin tutuklu vekiline 103 yıl hapis istemiyle dava



ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan ve dava dosyası görevsizlik kararı verdilerek Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Şırnak'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 'Örgüte üye olmak, 14 defa 'örgüt propagandası yapmak', 2 kez '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 2 kez 'Suç ve Suçluyu Övme', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek' ve 'Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik Etmek' suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan ve Şırnak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame daha sonra, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı verilerek Diyarbakır'a gönderildi.



MİLLETVEKİLLERİ DE DİNLEMEYE TAKILMIŞ



HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında hazırlanan iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'dan PKK/KCK'nın 'Türkiye Meclisi' olarak söz edilirken, DTK ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 yılında soruşturma başlattıldığı belirtildi. İddianamede, bu soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Konukevi'ndeki DTK binasında yürütülen faaliyetler ve kapanan BDP il binasında yapılan DTK kongresindeki konuşmaların, mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takibe alındığı ktaydedildi. İddianamede, bu takibe takılan dönemin BDP Eş Genel Başkanı olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li Milletvekillerinin konuşmalarına da yer verildi.



Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Haber : Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, -



=================================================



Suşehri'nde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı



SİVAS'ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 6'sı polis, 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 öğretmen ve 6 polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte emniyete getirilen 2 yaşlarındaki bir çocuk ise daha sonra bir başka kadın tarafından alınarak götürüldü.



Görüntü Dökümü:



-Şüphelilerin emniyete götürülüşü



-Emniyetten alınıp götürülen küçük çocuk



Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),



======================================



Tekirdağ merkezli FETÖ'nün emniyet operasyonu: 71 gözaltı



TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 82 kişiden 71'i gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 64'ü emniyet mensubu 82 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 25 ilde bir haftadır yürüttüğü operasyonlarda bugüne kadar aralarında Tekirdağ eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişinin firarda, 3 kişinin de tutuklu olduğu belirlendi.



71 kişinin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.



Haber: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, -



==============================================



FETÖ'den gözaltına alınan 10 kadın serbest



MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kadından 10'u, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli kadının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PYD soruşturması kaqpsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 10 Ocak'ta Şehzadeler ve Yunusemre İlçeleri'ndeki, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10'u Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında pişman olduklarını, soruşturmaya yardımcı olacaklarını, her zaman devletin yanında duracaklarını belirtip, örgütün böyle bir darbe girişiminde bulanacağını farketmedikleri belirtmeleri üzerine, işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer kadın şüpheliler N.D., N.K., S.B., T.O., Z.S., T.K. ile E.E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



TUTUKLU SAYISI 601 OLDU



Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana aralarında kamu görevlisi, öğretim görevlisi, polis, öğretmen, işadamı, sanayici, esnafın da bulunduğu toplam 601 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananlardan 491'inin kamu personeli olduğu belirtildi.



Haber: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, -



===========================================



Ahmet Atakan davasında 24 sanığa yakalama kararı



HATAY'daki Gezi Parkı eyleminde Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de izinsiz gösteriye katılan 81 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



Hatay'daki ODTÜ destek yürüyüşünde Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için 10 Eylül 2013 tarihinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütü, derneklere üye yaklaşık 3 bin kişi, daha sonra Basmane Maydanı'ndaki AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak için yürüyüşe geçti. En önde kendilerine 'Şehir Bandosu' adını veren amatör bando grubunun olduğu kalabalık, 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı attı. Polis, grubun AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'na ulaşmasını engellemek için Basmane Meydanı girişinde barikat kurdu. Burada polisle göstericiler arasında uzun süre olaylar yaşandı. Polis TOMA araçlarıyla göstericilere su sıkarken, protestocular da çevreden topladıkları banklarla barikat oluşturup, taş attı. Bir süre sonra polis, önde TOMA araçları arkasında çevik kuvvet ekipleriyle harekete geçti. Göstereciler Gazi Bulvarı üzerinden önce itfaiye kavşağına, ardından İkinci Kordon'a çekildi. Bu sırada bazı göstereciler polise taş atarken, trafik levhalarını kırdı, kamu ve özel bankalarla bazı işyerlerine zarar verdi. Olayda kimse gözaltına alınmadı.



Polis, kamera ve fotoğraflardan tespit ettiği 81 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na, fezleke gönderdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, aralarında HDP İzmir İl Başkanı Cavut Uğur ile sedika temsilcileri ve öğrencilerin de bulunduğu 81 kişi hakkında dava açtı. İzmir 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, bugün de devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Abdullah S. ile Veli A. ve tarafların avukatları katılırken, eski HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur ise katılmadı. Duruşmada ifade veren her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Abdülkadir Certel, taleplerin dile getirilmesinin ardından, duruşmaya katılmayan 24 sanık hakkında yakalama kararı verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.



Haber: İZMİR -



============================



Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Turgay Bozoğlu: Dört gençten biri işsiz



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklanan ekim ayı işsizlik oranına dikkat çekerek, "Neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, TL'nin uzun süreden beri yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, Türkiye, Güney Afrika, Endenozya, Brezilya ve Hindistan'dan oluşan 'kırılgan beşli' olarak adlandırılan ülkeler içinde geçen yıl sadece Hindistan Rupisi ve TL'nin değer kaybettiğini söyledi. Bu ülkelerin yaptıkları reformlar ve aldıkları tedbirlerle kırılgan ekonomiler olmaktan çıktığına dikkat çeken Bozoğlu, "Ancak Türkiye'de hükümet sorunları görmezden gelip yönetiyormuş gibi yapmaya devam edince TL 2017 yılının ilk ayında da Amerikan Doları karşısında rekor düzeylerde erimeye devam ediyor. Artan siyasi risk ve yapılmayan reformlar nedeniyle TL, dolar karşısında son bir yılda yüzde 27 değer kaybetti" dedi.



Bozoğlu, para politikasının en önemli ayağının güçlü ve bağımsız bir Merkez Bankası'nın oluşturduğunu vurgulayarak, "İkincil piyasalarda yapılan düzenlemeler Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesine sebep olmaktadır. Bu da Merkez Bankası'nın etkinliğine darbe vurmaktadır" diye konuştu. Merkez Bankası ne kadar yüksek rezerve sahipse alacağı tedbirlerin etkisinin de o denli güçlü olacağının altını çizen Bozoğlu, "Aynı tedbirin piyasalara etkisi, 200 milyar dolar rezervin varken farklı 60 milyar dolar rezervin varken farklı olacaktır. Zamanında alınmayan tedbirlerin faturası halka çıkmakta ve kabarmaktadır" dedi. Bozoğlu, ekonominin 2001 öncesinde olduğu gibi döviz kuru- enflasyon-beklentilerin kötüleşmesi sarmalına girdiği uyarısında bulunarak, "Yani döviz kuru yükseldikçe, enflasyon artmakta, enflasyonun artışı beklentileri bozmakta ve bunun sonucunda döviz kurunda yukarıya doğru hareket yaşanmaktadır. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini şubat ayından itibaren güçlü bir şekilde hissedeceğimizi tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.



"HÜKÜMET YÜZDE 70'LERE VARAN DOLAYLI VERGİLERLE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"



Türkiye'de dolaylı vergilerin oranının yüzde 70'lere dayandığını ifade eden Bozoğlu, "Harcamalardan dolayı bütçe dengesinin bozulmaması için hükümet kolay yolu tercih etmekte ve dolaylı vergilere iyice abanmakta. Bu vergilerle ilgili düzenlemeler yapılırken 'Düzenleyici Etki Analizi' yapılmıyor. Bir başka deyişle düzenlemelerin piyasa ve tüketici üzerindeki etkileri konusunda bir çalışma yapılmıyor" dedi.



Bozoğlu, her alanda olduğu gibi herşeyin el yordamıyla yapıldığını savunarak, dolaylı vergilerin hem tüketim hem de gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.



Döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı ithal edilen her şeyin daha da pahayı hale geldiğini ifade eden Bozoğlu, "Bir de üzerine gümrük vergileri ve benzeri dolaylı vergileri koyduğumuzda maliyetler ve fiyatlar katlanmakta. Bu da tüketimi boğar ve talebi daraltır, sonucunda da vergi gelirleri ve büyüme üzerinde de olumsuz etkileri olur" diye konuştu.



"GENÇ İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO"



Bozoğlu, büyümedeki yetersizliğin halka işsizlik ve yoksulluk olarak döneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Nitekim ekim ayı işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklandı. Malesef ülkedeki işsizlik ordusu bırakın azalmayı giderek alarm verici şekilde artmakta. Bu rakamın çok daha vahim boyutu genç işsizlerinin oluşturduğu oranın yüzde 21.2 olması. Yani gerçekte durumun resmi rakamlardan daha da vahim olduğunu göz önünde bulundurursak malesef neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır."



Haber: İZMİR, -



================================================



İslahiye'de, cezaevi temeli atıldı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 1500 kişi kapasiteli yarı açık ve T tipi cezaevinin temeline ilk kepçeyi Belediye Başkanı Kemal Vural vurdu



İslahiye-Nurdağı çevreyolu Leçe bölgesinde 100 dönüm arazi üzerine yapılacak olan cezaevinin temel atma töreninde başına baret takıp operatörlük yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, ilk kepçeyi vurdu. 500 kişilik açık, bin kişilik T tipi kapalı alan, 5 lojman, idari bina, sosyal donatıların yer alacağı cezaevi inşaatının 2018 yılının Haziran ayında bitmesi hedefleniyor.



Cezaevinin temeline operatör olarak görev alarak ilk kepçeyi vuran İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "T tipi cezaevinde bin kişilik kapalı, 500 kişilik açık bölüm olacak. İdari binalarla büyük bir komplekse dönüşecek. Açık cezaevi bölümü de bölgenin kalkınmasında açık cezaevi katkı sağlayacak. Bazı arkadaşlara cezaevi fikri hoş gelmeyebilir ama burada tarım cezaevi yapılacak, bölge tarımına katkı sağlayacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



İş makinelerinin çalışması



Belediye Başkanının konruşması



Başkanın ilk kepçeyi vurması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



==============================================



Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası



ANKARA Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. İki gün süren turnuvaya Türkiye'nin değişik illerinden 220 sporcu katıldı.



Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası dereceye giren sporcular da belirlendi. Turnuvada Çift Erkeklerde 30-39 yaşta 1. Alp Kayman- Velihan Çayhan 40-49 yaşta Ensari Acar - Koray Er, 50-59 yaşta Savaş Ertufan-Engin Avcı, 60 + Ahmet Ertuğrul, Henden Fehmi Yavuzer birinci oldu.



Turnuvada Çift Kadınlarda 30 + Aynur Mutlu - Işık Ertufan birinci olurken, Tek Erkeklerde 30-39 yaşta Talha Alkaya, 40-49 yaşta Paata Pirstkhalava, 50-59 yaşta Ahmet Bitirmiş, 60-64 yaşta Yalçın Kalay, 65 + Kenan Atalay birinci oldu.



Tek Kadınlarda 30-49 yaşta Nur Sedef Erçen, 50 + Fulya Diker ve 70 + Nihat Zengin birinci oldu.Çekişmeli maçların oynandığı ve iki gün devam eden Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve organizatörler verdi.



Görüntü dökümü



Masa tenesinden detay görüntüler



Haber: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), -



==================================================