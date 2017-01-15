Dha Yurt Bülteni - 9

İZMİT KÖRFEZİ'NDE TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızarak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor.



Dilovası'nda bir limandan sızarak İzmit Körfezi'nde Körfez ve Derince sahillerine kadar ulaşan fuel oil denizde kirliliğe yol açarken, su kuşlarının da telef olmasına neden oldu. Limanın etrafına bariyerler çekilirken, bir acil müdahale ve iki temizlik şirketi temizlik çalışmaları yaparken, denizde su yüzeyindeki yakıt ise gemi alınarak temizleniyor.



Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada kirliliğin yaşandığı bölgeden numune alınarak TÜBİTAK'a analize gönderildiğini, liman çevresinde ve deniz yüzeyinde temizleme çalışmalarının kirlilik tamamen giderilinceye kadar süreceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Limanın bulunduğu bölgedeki bariyerler



-Bir teknenin deniz yüzeyinde çalışması



Haber: Ergün AYAZ - Çağla DAŞÇI - Faruk KIYAK / DİLOVASI(Kocaeli), -



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GÖLDE KAYBOLAN BALIKÇININ CESEDİ 5 GÜN SONRA BULUNDU



BOLU'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor'un cesedine 5 gün sonra ulaşıldı.



Geçen salı günü balık tutmak için tekne ile Köprübaşı Baraj Gölü'ne açılan Halil Tor ve Furkan Özçelik'in geri dönmemesi nedeniyle yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Su Altı Arama, Ankara ve Kocaeli Polis Su Altı Arama ekipleri balık tutmak için girdikleri gölde lodos nedeniyle tekneleri batan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından kaybolan 19 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedi dün batan tekneden 10 metre uzaklıkta bulunurken bugün de ekipler tarafından aynı bölgede arama çalışması yürütüldü. Görüş mesafesinin çok az olduğu ve ağlar nedeniyle de güçlükle yapılan aramalarda Halil Tor'un cesedi de batan teknenin yakınlarında bulundu.



Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunarak gölden çıkartılan Tor'un cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU / Mutlu YUCA, -



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TATİLCİ AKINI ULUDAĞ'DA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ



TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a tatilcilerin yanı sıra, günübirlikçilerin akın etmesi trafik sorunu yaşanmasına neden oldu. Oteller bölgesinden başlayan trafik nedeniyle birçok kişi bavullarını alarak yürümeyi tercih etti.



Kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ, sömestre tatiline giren üniversitelileri ağırlamaya başladı. Otellere gelenlerin yanı sıra Bursa ve çevre illerden gelen günübirlikçilerin çıktığı zirvede alınan önlemlere rağmen trafik sorunu yaşandı. Otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine çıkarak yolcu indirmesi yüzünden trafik sıkıştı. İlerleyemeyen araçlardakiler, bavullarını alarak kalacakları otellere yürümeyi tercih etti. Uludağ'da bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 3 otoparkın açılmasıyla özel araçlar oteller bölgesine alınmazken sadece otellere yolcu taşıyan otobüs ve servis minibüslerine izin veriliyor. Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.



Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -



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KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİYİ UMUTLANDIRDI



ADIYAMAN Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kar yağışının çiftçiyi umutlandırdığını söyledi.



Fırat, geçen yıl yaşanan kuraklığın, çok kötü sonuçlarının olduğunu belirterek, bu yılki yağışların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.



Kar yağışının kuraklıkta önemli olduğuna işaret eden Fırat, "Tarımsal noktada da bu kuraklığın süresinde çok sıkıntı çekildi. En küçük gölet olan Çamgazi barajı bile kurudu. Çiftçilerimiz sulama noktasında sorunlu geçirdiler yılı. Kısmen ekilmeyen yerler oldu. Bunun için inşallah hayırlısı olmuştur. Allahtan tarım sektörü için çiftçilerimize bol kısmetler diliyoruz" dedi.



Geçen yılın sıkıntılı geçtiğine dikkat çeken Fırat, "2016 yılı gerçekten çok sıkıntılı geçti. Verimlilik çok büyük çapta düştü. Nem oranının olmadığı topraklarda verimlilik yok oldu. Geçmişte umutsuzluğa düşmüştük. Kuraklıktan dolayı toprak sahiplerinin üzerinde ciddi umutsuzluk vardı. Verdikleri hiçbir şeyin karşılığını alamıyorlardı" diye konuştu.



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN -