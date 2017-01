Dha Yurt Bülteni - 9

4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddia edilen CHP'li 4 kişi gözaltına alındı.



Reina saldırısına tepki için Mersin ve Silifke İlçesi'nde duvar yazıları yazan CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Duvarlara yazılan yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP'liler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), -



======================================



Gölde kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı(2)



ÇALIŞMALAR BUGÜNLÜK SONLANDIRILDI



Furkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalara suyun dondurucu derecede soğuk olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle bugünlük ara verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



-Dalgıçların çalışmaları



-Furkan Özçelik'in cesedinin ambulansa taşınması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MENGEN(Bolu),



===========================================



Evinde ölü bulundu



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Mercan, evinde ölü bulundu.



Sandıklı merkez İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Mehmet Mercan'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları, saat 13.00 sıralarında durumu polise haber verdi. Eve gelen polis kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveniyle balkondan eve girdi. Evde inceleme yapan polis, yatak odasındaki yatağın üzerinde Mehmet Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından kalp krizi sonucu yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlenen Mercan'ın cenazesinin çürümeye başladığı kaydedildi.



Oksijen maskesiyle eve giren itfaiye ekiplerinin çıkardığı Mehmet Mercan'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Mehmet Mercan'ın evi önünde itfaiye ve polis,



Evden Cenaze Çıkarak cenaze aracına konurken



Cenaze çıkarma çalışmalarından



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



===============================================



Adliye'deki hain saldırıya Elazığlılardan protesto



18 DERNEĞİN ÜYELERİ ŞEHİTLER İÇİN TOPLANDI



ELAZIĞ Dernekler Federasyonu, İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen hafta düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu hain terör saldırısını protesto etti. Elazığlılar, aynı zamanda hemşehrileri olan Fethi Sekin'in şehit olduğu noktada kuran okudu, dua etti, açıklama yaptı.



Bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından, İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen 5 Ocak Perşembe günü bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. İki terörist de öldürülüp etkisiz hale getirildi. Fethi Sekin kahramanca davranışıyla canı pahasına, saldırının bir faciaya dönüşmesini önledi. Herkesin yüreğini yakan bu terör saldırısını protesto etmek için, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 18 derneğin üyeleri, Elazığ Dernekler Federasyonu olarak İzmir'e geldi. İlk olarak saldırının yaşandığı yerdeki nöbet tutulan kulübeyi inceleyen Elazığlılar daha sonra, aynı zamanda hemşehrileri olan Fethi Sekin'in şehit olduğu noktada kuran okudu, dua etti. Kuran okunduğu sırada yoldan geçen araçlar da durdu ve duaya katıldı.



Elazığlılar adına Federasyon Başkanı Faik İçmeli bir açıklama yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Faik İçmeli, "Şu iyi bilinmeli; bu cennet vatan, büyük millet her zaman için bu hainlerini üstesinden gelecektir. Hepimiz birer Fethi Sekin'iz, hepimiz Ömer Halisdemir'iz. Bu şehitler; bu vatan, bu bayrak, bu ezan için canlarını feda ettiler. İçerideki ve dışarıdaki hainlere şunu kafalarına soksunlar; Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Şehitlerimiz hakkını helal etsinler, geride bıraktıkları bize emanettir. Bizim namusumuzdur. Fethi Sekin kahramanca canını verdi ama onlarca insanın hayatını kurtardı. Maalesef içimizde hain çok. Bunları nasıl alt edeceğiz? Birlik beraberlik içinde. Birbirimizi sevip, sahip çıkacağız. Türk, Kürt, Çerkez yok, büyük Türk milleti var" dedi. Konuşmadan sonra dernek üyeleri, İzmir Adliyesi'nin önünden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Çiçek bırakılmasından görüntü.



Basın açıklamasından görüntü.



Dua okunmasından görüntü.



Katılanların görüntüsü.



Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



===============================================



Kur'an kursunda küçük çocuğu terlikle dövdü



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde bulunan Çaybaşı Kur'an kursunda görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman konuyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi.



Erenler Çaybaşı Yatılı Kur'an kursunda görevli kurs hocasının küçük bir çocuğu terlikle dövdüğü görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kursta görevli hocanın terlikle vurmasının ardından geri geri giderek köşeye sıkışan küçük çocuk ağlarken, hoca terlikle çocuğa ardı ardına vurdu. Küçük çocuğun tüm yalvarmalarına rağmen hocanın çocuğu dövmeye devam etmesini izleyenler sosyal medyada tepki gösterdi. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman olayla ilgili 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendilerine şikayette bulunulduğunu belirterek, "Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kur'an kursunda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Sosyal medyada paylaşın görüntüler, hocanın çocuğu dövmesi



Haber: Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), -



==========================================



Down sendromlular eylem planı Samsun'dan duyurulacak



SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde, 21 Mart'ta düzenlenecek olan 'Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez'in katkılarıyla Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hazırlanan 'Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı Atakum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Deniz kafede yapılan toplantıya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, İstanbul Down Sendromlular Derneği, İstanbul Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Okulu, İzmir Down Sendromlular Derneği ve Samsun Down Sendromlular Derneği'nin yanı sıra 20 down sendromlu birey katıldı.



21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde yapılacak toplantıyla ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, down sendromluların yararlanacağı 'Down Park' projesinin başlamış olduğunu belirterek, "Bütün özel gruplara destek vermeye çalışıyoruz. Down sendromlu çocuklarımıza yönelik Down Park projemiz başlamış durumda ve devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra bu çocuklarımıza o parkı hediye edeceğiz. Amacımız çocuklarımız bu parkta güzelce vakit geçirsinler" dedi.



FEDERASYON BAŞKANI TUNCAY: BİZE 30 ÜLKE ÜYE



Uluslararası Down Sendromlar Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay ise, "Bize 30 ülke üyedir. Bundan sonra inşallah down sendromlu bireylerimizin okuldan sonra eve dönüşlerini engellemek adına mesleki istidama yönelik bütün projeleri ile federasyon olarak 81 ilde hizmet edeceğiz. Burada önemli olan devlet ve sivil toplum işbirliğinde bir sosyal politika sağlayarak devletin yetemediği yerlerde sivil toplum mantığında gönüllü olarak bu açığı doldurmak, downlu gençlerimizin yapabilecekleri kapasitedeki mesleki yerleri belirleyip onları bu işlere kazandırmak istiyoruz. Amacımız 2017 yılının Türkiye'nin ve dünyanın tamamını melek yüzlerle barış ve huzur ortamında çocuklarımıza iyi bir imkan sağlamaktırö diye konuştu.



Görüntü dökümü



-----------------------



-Salondan detaylar



-Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın konuşması



-Uluslararası Down Sendromlar Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,