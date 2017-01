Dha Yurt Bülteni-9

1)FIRAT KALKANI ŞEHİDİ AÇIKGÖZ, KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ



SURİYE'DE sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.



2 yıl önce TSK'ya giren ve Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehit Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dönüklü Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı. Şehidin tabutunun eve getirildiği sırada babası Ali, annesi Selamet Açıkgöz ve kardeşleri ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Daha sonra şehit için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan ağabeyi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil ile babası Ali ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.



Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi Osman Açıkgöz'ün cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ



2)ÇAMBURNU TABİAT PARKI'NDA ÇIKAN YANGINDA 20 HEKTAR SARIÇAM KÜL OLDU



TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde, dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece çıkan ve sabah karşı kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. Kış ortasında çıkan yangının, piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığı sanılırken, ortaya atılan iddiaları üzerine çok yönlü soruşturma başlatıldı.



Dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. İhbarlar üzerine Sürmene ve Of Belediyeleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 civarında itfaiye aracı yangına müdahale etti. Trabzon, Rize ve Giresun'dan gelen Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece boyu süren müdahaleler sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi.



YANGININ BOYUTU GÜN IŞIĞI İLE ORTAYA ÇIKTI



Çamburnu Tabiat Parkı ormanında çıkan yangının boyutları günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Yeşil örtünün simsiyah hale geldiği bölgede yangın yaklaşık 20 hektar alanda etkili oldu. Bitki örtüsü ile çok sayıda sarı çam yanarak kül oldu.



Hala daha yer yer dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.



MANGAL ATEŞİ İDDİASI



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün hava sıcaklığının 20 dereceyi bulması nedeniyle çok sayıda kişinin piknik için bölgeye geldiği belirtildi. Piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin yangına neden olduğu öne sürülürken, bölgede bir kaç farklı noktada çok sayıda içki şişesi de bulundu.



Gece bazı kişilerin ormanlık alanda alkol aldığı ve şişeleri gelişi güzel ormana attığı belirtildi. Yangının bu kişilerden de kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.



BELEDİYE BAŞKANI: SABOTAJ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR



Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle piknikçilerin bölgeye geldiğini belirterek, yangının mangal ateşinden çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.



Başkan Üstün, "Yangın rüzgarın da etkisiyle çok geniş alanda etkili oldu. Yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Yoğun şekilde müdahale ile yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldık. Sabotaj da dahil olmak üzere yangının çıkış nedeni ile ilgili tüm iddialar titizlikle araştırılıyor" diye konuştu.



ORMAN BAKANI EROĞLU: AĞAÇLANDIRILACAK



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çamburnu mevkiSindeki yangınla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Eroğlu'nun paylaşımları şöyle:



"Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare orman alanı dahi başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır. Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez."



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR TRABZON



3)ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METRE 60 SANTİM OLDU



TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Dün 15 saat ulaşıma kapalı kalan Bursa- İzmir karayolunda trafik normale döndü.



Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Bursa'da iki günden beri devam eden kar yağışının ardından güneş bu sabah yüzünü gösterdi. Yağışın etkili olduğu kış turizm merkezi Uludağ'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye düştü. Sıcaklığın sıfırın altında 15 derece olduğu Uludağ'daki kar kalınlığı ise 2 metre 60 santimetreye yükseldi. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor.



Bursa kent merkezinde de hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 6 dereceye düştü. Kent merkezindeki kar kalınlığı da 33 santimetreye ulaştı.



TRAFİK NORMALE DÖNDÜ



Bursa'nın İzmir'le bağlantısını sağlayan karayolu, Karacabey İlçesi yakında dün yoğun kar yağışı ve iki yolcu otobüsünün kayması sonucu kapanmıştı. 40 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yol, Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu dün gece saat 01.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Yolda trafik bu sabah normale döndü. Aralıklarla kar yağışının görüldüğü bölgede yolun ulaşıma açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma yapıyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, karla mücadele için bin 500 kilometresi şehir içi yol olmak üzere 7 bin kilometre yolda çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve 150'yi aşkın iş makinesi ile 400'e yakın personelin sahada çalıştığını ifade etti. Başkan Altepe, özellikle kırsalda yoğun bir çalışmanın yapıldığını kaydederek, Bursa'da karla mücadelede günde 1000 ton civarında tuzun yollara döküldüğünü söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açtı. Bursa'da halen kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapaması yüzünden çalışmalar aralıksız sürüyor.



Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.



Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfe ilçe belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizliği yapıyor.



Mehmet İNAN- Hüseyin TÜCCAR/BURSA



4)BURDUR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI



BURDUR'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.



Burdur merkezde mevsimin üçüncü kar yağışı sabah erken saatte başladı. Kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri ana arterler ve yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde küçük çaplı maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.



Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştu.



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR



5)ŞANLIURFA'DA, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI



ŞANLIURFA'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Rabia Meydanı'nda başladı. Törene; Vali Vekili Tarık Açıkgöz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi.



Vali Vekili Tarık Açıkgöz, şehitlerin anma bilincinin önemine değinerek, şöyle dedi:



"Sarıkamış'da şehit düşen ecdadımızı anlamak çok önemlidir. Bu tarihi bilinci başta gençlerimiz olarak tüm milletimize yaşatmak adına, onların bu bilinci hatıralarında taşımaları önemlidir. Bu bilinç her zaman devam edecektir. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağımız altında üzerilerine düşen görevleri yerine getireceğine inancım tamdır."



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, bir araya gelerek şehitleri andıklarını söyledi.



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA



6)BURDUR'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYÜŞ



SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla gerçekleştirilen Sarıkamış Yürüyüşü Burdur'da Şeker Meydanı'ndan başladı. Yürüyüşe, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, 58'inci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Emniyet Müdürü Saim Akpınar ve diğer protokol üyeleriyle, askerler, gençler ve halktan oluşan binin üzerinde kişi katıldı.



Türk bayraklarıyla şehitliğe kadar yürüyen grup 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Ya Allah, bismillah, Allahu ekber' sloganları attı. Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okunması ve dua edilmesiyle program sona erdi. Programa katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba ikram edildi.



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR



EDİRNE'DE EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞÜ (EK)



7)TEKİRDAĞ'DAKİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ



Sarıkamış Harekatının 102'nci yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı Turizm Otelcilik önünden başlayan yürüyüş, sahil dolgu alanda son bulurken, anma programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile yaklaşık 150 askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahil dolgu sahada sıfırın altında 10 derecelik soğuk havada şehitler anılırken, program sonunda Kızılay tarafından sıcak çorba ikram edildi.



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ



8)SİNOP'TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI



SİNOP'ta Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde şehit Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenlendi.



Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik için Sinop'ta tören düzenlendi. Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde şehit Mehmetçikleri anmak düzenlenen yürüyüş eski garaj önünden başlayıp Şahin Tepesi'nde sona erdi. Yürüyüşe Sinop Valisi Hasan İpek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali İpek, "Rusların Doğu Anadolu'daki saldırılarına karşı ülkesinin savunmak için 102 yıl önce şehit olan Sarıkamış şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir tek peygamberler ve şehitler kıyamet gününde ailesi için şefaatçi olabilirler. Bu anlamda dua ediyoruz ki bu karda, kışta yağmurda buraya geldik ki onlarda bize şefaatçi olsunlar" dedi. Törende ayrıca öğrenciler tarafından şiir dinletisi sunuldu. Sarıkamış Şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından tören sona erdi.



Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP



9)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ GÖLBAŞI'NDA ANILDI



GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı gün ve saatte düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de anıldı.



Sarıkamış şehitlerini anma programları kapsamında başkent Ankara'da düzenlenecek program için binlerce genç, Eymir Gölü'nde toplandı. Program kapsamında yaklaşık bin kişi, başlangıç noktası olan Eymir Gölü'nde bir araya geldi. Katılımcılar, 9 kilometre uzunluğundaki yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Gençlerin, Eymir Gölü'nden başlattığı yürüyüş, Polis Akademisi yolu güzergahı üzerinden Gölbaşı Şelalesi'nde sona erdi. 9 kilometrelik yürüyüş güzergahında soğuk ve karlı havaya rağmen ellerinde bayraklarla yürüyen gençler, Sarıkamış şehitlerini andı.



Düzenlenen etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat Bugatekin, Gençlik ve spor İl Müdürü ile yaklaşık bin kişi katıldı. Program sonunda Gölbaşı Belediyesi tarafından bulgur pilavı, ayran ikramı yapıldı. Sarıkamış şehitleri için dualar okundu.



Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer yaptığı konuşmada, "Burda esas olan Eymir Gölü'nün kenarındayız, ama kalbimiz Sarıkamış'ta şehit olan o askerlerimizin ruhuyla atıyor. O insanların, o gün korkusuzca kurşuna, soğua ve düşman üzerine yürüyüşünün cesaretinin bize bırakmış olduğu güven ortamındaki topraklarda yaşamanın bedeli adına biz bu yürüyüşü yapmaktayız. Bir vefa borcumuzu ödüyoruz. Bugün ve yarınlara da bu vefa borcumuzu taşımak istiyoruz. Esas olan bu bilinci her zaman, her yerde, her noktada yüreğimizde, kalbimizde yaşatmak ve onu geleceğe taşımak" dedi.



Belediye Başkanı Fatih Duruay da konuşmasında, "O günkü şartlarda coğrafyamızın değişik yerlerinden gelen o cesur yürekli vatan, millet uğruna savaşmak için gelen dedelerimizin ruhunu yaşatmak için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Onların torunları olduğumuzu dünyaya bildirmek, gençlerimize o şuuru vermek için buradayız. İnşallah onlarda atalarımızın izinden gitmeye devam edecekler" diye konuştu.



