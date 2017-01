Dha Yurt Bülteni-9

1)ŞEHİT MÜBAŞİR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI



İZMİR Adliyesi'ne yönelik bombalı araçlı terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit düşen mübaşir 48 yaşındaki Musa Can, İzmir'de düzenlenen törenle toprağa verildi.



İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit düşen mübaşir Musa Can için Uzundere Cemevi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze töreninde İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli şehit mübaşir Can'ın eşi Mecburiye Can, çocukları İzmir Ticaret Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Büşra Can, Ankara Ufuk Üniversitesi'nde laborantlık eğitimi alan 21 yaşındaki Emine Can, iki yıl önce evlenen 23 yaşındaki Emrah Can taziyeleri cemevi avlusunda kabul etti. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, AK Parti ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Musa Can'ın tabutu cemevine, polis tören mangasının omuzlarında getirildi. Şehit Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan çocukları, üzerine kapanıp gözayşı döktü. Kızı Büşra Can babasının tabutu başında, "Beni uyutmadan uyumazdın. Bak ben uyumuyorum, kalk oradan" dedi. Diğer kızı Emine Can da yakınlarının kendisini tabut abaşından uzaklaşktırmak istemesi üzerine, "Bir daha sarılamayacağım. Bırakın. Koca adamı buraya sığdırdılar" diyerek feryat etti. İki kızı babalarının montunu da tabutun üzerine örttü.Cenaze namazını Uzundere Cemevi dedesi kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından teröre lanet okundu, "Kahrolsun PKK' sesleri yükseldi, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Cenaze namazından sonra şehit Musa Can'ın tabutunu bir süre yakınları omuzlarında taşıdı. Daha sonra polis tören mangası cenazeyi teslim aldı. Cenaze, Uzundere'ki kabristanda toprağa verildi.



2)KONYA'DA SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZI 3 CAN ALDI



KONYA'da iki ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu bir yaşlı çift ve 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, babası ve kardeşi de hastane de tedavi altına alındı. İlk olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram İlçesi, Loras Mahallesi Esfendiyar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı evin ikinci katında oturan 30 yaşındaki Mustafa ve 27 yaşındaki Sultan Şahin çiftinden haber alamayan komşuları eve gitti. İçeriye girince Şahin çiftini evde hareketsiz halde bulan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Şahin, eşi Sultan ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini, diğer oğlu 3 yaşındaki Mustafa'nın ise öldüğünü belirledi. Anne baba ve çocukları Ahmet ambulanslarla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenerek hayatını kaybeden Mustafa Şahin de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. İkinci zehirlenme olayı ise merkez Karatay İçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünüvar ile eşi 57 yaşındaki Nazlı Ünüvar'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Yanlarında bulunan anahtarla içeriye giren yakınları yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ünüvar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çiftin cesedi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.



DEAŞ, AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATTI ()



3)20 YARALI GELDİ



Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı geldi.Azez ilçe merkezinde meydana gelen patlamada yerel kaynaklar 25 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananların büyük bölümüne Suriye'de müdahale edildiği ve durumu ağır olanların Kilis'e gönderildiğini bildirdi. Kilis'e getirilen ve acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Gaziantep'e sevk edildi.



4)BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETRE



Kar ve tipi yüzünden Bursa-Balekisir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kaza uzun araç kuyruğuna neden oldu. Otobüslerin kaldırılamaması sonucu oluşan araç kuyruğu yaklaşık 35 kilometreye vardı. HAva sıcaıklığınının zaman zaman sıfırın altında 3 dereceye düştüğü karayolunda sürücüler ve yolcular araçlarında beklerken kaza yapan otobüslerin kaldırılması çalışması devam ediyor.



5)FOÇA BEYAZA BÜRÜNDÜ



İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da bu sabah etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



Foça'da bu sabah güne uyanan vatandaşlar, kar yağışı sonrası kenti kaplayan beyaz örtünün sürpriziyle karşılaştı. Önceki yıllarda da zaman zaman kısa süreli kar yağışı görüldüğünü ancak coğrafi konum itibariyle az yağış alan ilçede bu sefer kar yerde tuttu. Bazı yerlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, "Foça böyle kar görmedi" demekten kendilerini alamadı. Özellikle sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler ortayla çıktı. Belediye ve karayolu ekipleri, başta ilçenin İzmir ile bağlantısını sağlayan yollar olmak üzere cadde ve sokaklarda ayrıca kar yağışının etkili olduğu Bağarası ve Ilıpınar mahallesinde tuzlama çalışması yaptı. Ulaşımda aksamaların görüldü. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sürücüleri yol durumu, kış lastiği ve zincir takmaları konularında uyardı. Demokrasi Meydanı ve kentin simge alanlarında kardan adam yapan gençler, kartopu oynayarak eğlendi. Yaptıkları öz çekimler ve çektikleri fotoğraflarla kolay kolay kar görmeyen ilçedeki görüntüleri ölümsüzleştirdi.



(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN



6)KAYAK YAPARKEN AYAĞI DÖNDÜ



ULUDAĞ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı.



Beceren Otel'e ait pistte kayak yapan Alper K. bir anda dengesini kaybederek düştü. Ayağı dönen Alper K.'nın yardımına Uludağ Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yetişti. Jandarmanın kar motoruyla pistlerden aldığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



7)KOCAELİ'NDE HER YER BEYAZ



KOCAELİ'nde etkili olan kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Sekapark ve Marina'da kartpostallık güzellikler oluşurken, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.



Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezlerinde kar kalınlığı 10 santime, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kayak merkezi Kartepe'de ise pistlerle kar kalınlığı 215 santim olarak ölçüldü. Kartepe'ye araçların zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Kar yağışının başlamasının ardından belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tuttu. İzmit Sekapark ve Marina, İzmit Kent Ormanı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenler İzmit Sekapark ve Marina'da gezintiye çıkarak, kartopu oynayarak eğlendi.



8)ADAPAZARI'NDA KAR ETKİLİ OLDU



ADAPAZARI'nda kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu.



Adapazarı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Adapazarı'nda her yer beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karla kaplı yollarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Belediye ekipleri küreklerle kaldırımlarda bulunan karları da temizleyerek vatandaşların rahatça yürümesi sağladı.



9)PANİK YARATAN SES KAYDININ SAHİBİ ADLİYEDE



ANTALYA'da 'whatsApp' üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia ederek 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alınan A.Ö. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.



Antalya'da dün whatsApp üzerinden hızla yayılan bir kadına ait ses kaydında, kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı'nda ise canlı bomba yakalandığı iddia edildi. Ses kaydında, 'Bu bilgileri ciddiye alın, çok tehlikeli durumdayız' ifadeleri de yer aldı.



Kentte korku ve paniğe neden olan ses kaydı nedeniyle soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ses kaydını yayınlayan kadının A.Ö. olduğunu belirledi. Yaşam koçu olan A.Ö, 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 16.30 sıralarında Antalya Havalimanı'nda gözaltına aldı.



Sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



10)HASTALIĞI VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN ORTAYA ÇIKTI



İSKENDERUN'da vatani görevini yapan 20 yaşındaki er Ahmet Sarı, bir süre önce eğitim için geldiği İzmir'in Foça İlçesi'ndeki birliğinde, komutanlarının dikkati sayesinde ölümden döndü. Kalbinden çıkan en büyük damar olan aortta genişliğin fark edilip sevk edildiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde ameliyat edilen Sarı, kısa sürede sağlığına kavuşurken; bir an önce silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi. İskenderun'da 1996/4 tertip olarak vatani görevini yapan Şanlıurfalı er Ahmet Sarı, eğitim için bir süre önce İzmir'in Foça İlçesi'ndeki birliğe gönderildi. Buradaki sağlık kontrolünde, Sarı'nın kalbinde sorun olduğu anlaşıldı. Komutanları vakit kaybetmeden genç askeri Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk etti. Hastane yapılan kontrollerde ise Sarı'nın kalbinden çıkan en büyük damar olan aortta normalden çok fazla genişleme olduğu tesbit edildi. Doğuştan gelen rahatsızlığından haberdar olmayan Sarı, ilk etapta vatani görevini tamamlamak için ameliyat olmayı kabul etmedi, ancak doktorları durumun ciddiyetini anlatınca, ameliyatı kabul etti. Daha sonra, Doç. Dr. İhsan Sami Uyar liderliğindeki ekip tarafından ameliyata alınan Sarı, kısa sürede sağlığına kavuştu.



"HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"



Operasyonu yapan ekibin lideri Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, komutanların dikkati ve başarılı bir ameliyatla genç askerin ölümden döndüğünü dile getirip, "Bu hastamızın hastalığı doğuştan geliyor ancak maalesef bu tür hastalarımız bunu fark edemiyor. Aort kapağının 3 kapakçığı olması gerekiyor, ancak bu hastamızda 2 kapakçığın bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca kalpten çıkan en büyük damar olan aortanın çapının da çok genişlediğini fark ettik. Normalde 55 milimetreden sonra ameliyat edilmesi gerekiyor, çünkü yırtılma riski var. Askerimizin damarındaki genişlik ise 58 milimetreydi. Bu rahatsızlığı maalesef çoğunlukla yırtıldığında fark ediliyor, askerlik görevi sırasında bu hastanın aorta damarının yırtılması durumunda bulunduğu yerde yatıp kalırdı, ondan sonra da ciddi sorunlar yaşanabilirdi. Fakat zamanında fark edilmesi ve düzgün bir müdahale sonrasında, askerlik dahil işlerini rahatlıkla yapabilir hale geldi. Bu ameliyatın ardından yıllarca her türlü işini yapan bir çok hasta var. Burada önemli olan damarın yırtılmadan önce fark edilmesi. Belki de yaptığı askerliğin hürmetine askerimizin de böyle bir şansı oldu. Hem onun açısından hem de komutanları açısından olumlu bir sonuç oldu. Bu özel bir ameliyattı ve hastanemizde de ilk defa yapıldı" diye konuştu.



Operasyon ekibindeki doktorlardan Op. Dr. Fatma Nur Tomakin, "Ahmet bize geldiğinde çok endişeliydi, ona ameliyatı anlattık neler yapacağını söyledik ve ikna olup ameliyata karar verdi. Onu daha güzel bir hayat bekliyor. Rahatça işlerini yapıp, evlenebilecek, artık bütün işlerini herkes gibi yapabilecek" dedi.



"SIRADA EVLİLİK VAR"



Hastane yönetimi ve ameliyatı yapan doktorlara teşekkür eden baba Abit Sarı (55), oğlunun böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmediklerini belirterek, hem komutanlarına hem de doktorlarına teşekkür etti. Baba Sarı, vatani görevini tamamladıktan sonra oğlunu evlendirmeyi düşündürdüğünü söyledi.



"SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM"



Bir an önce silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini kaydeden Ahmet Sarı da, "Hastaneye ilk geldiğimde ameliyat kararı verildi ve ben de doktorlara askerliğimi yaptıktan sonra ameliyat olmayı istediğimi söyledim. Ancak durumun ciddi olduğunu belirttiler ve iyileştikten sonra vatani görevimi yapabileceğini söylediler. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Bir an önce sağlığıma kavuşup silah arkadaşlarımın yanına dönmeyi ve vatani görevimi tamamlamayı istiyorum" dedi.



"ASKER VE AİLELERİNE TÜM HİZMETLERİ VERİYORUZ"



Kanun hükmünde kararname ile askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlandığını hatırlatan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yöneticisi Teoman Şen, "Hastanemiz geçen 21 Mayıs'ta hizmet vermeye başladı. Hastanemiz henüz araştırma hastanesi değil ve devlet hastanesi statüsünde, amacımız kuzey bölgemizde bir bölge hastanesi olmaktır. Bütün özellikli olan ünitelerimizi sırasıyla hizmete sunmayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda bizlere destekte bulunuyor. Geçen 17 Kasım'da ilk açık kalp ameliyatımızı yaptık. Ege Bölgesi'nde devlet hastanesi düzeyinde açık kalp ameliyatı yapan az sayıdaki hastaneden biriyiz. Her türlü açık kalp ameliyatı bizim hastanemizde de yapılabiliyor, kadromuzda iyi yetişmiş uzman kadromuz bulunuyor. Ocak ayından itibaren de 24 saat esasına göre bu hizmeti verecek konuma geleceğiz. Foça'da askerliğini yapan arkadaşımız oldukça önemli bir kalp ameliyatını atlattı. Asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na geçmişti, bu hastamız da buna bir örnektir. Tüm asker ve ailelerine de gerekli tedavi hizmetlerini veriyoruz" dedi.



11)FAKÜLTEDEKİ 3 KEDİ 40 KİLOMETRE UZAĞA BIRAKILDI



ERZURUM Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde (KKEF) koridorları kirlettikleri gerekçesiyle 3 kedi, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine götürülerek bırakıldı. Buna tepki gösteren Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, "Kediler evlatlarım gibiydi. Ama onları benden aldılar. Soğuk kış günü barınak yerine götürüp, sokağa attılar" dedi.



KKEF'nin merkez Yakutiye ilçesindeki kampusunda 20 yıldır 30'un üzerinde kediyi süt, ciğer ve salam gibi yiyeceklerle besleyip büyüttüğünü söyleyen Yrd. Doç.Dr. Abdulkerim Dinç, bunun muhteşem bir duygu olduğunu söyledi. Evinde 3 kediyle birlikte fakülteye yolu düşen tüm kedilere baktığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, geçten salı günü fakültede birilerinin kedileri toplayarak bir daha geri gelmemeleri için Pasinler ilçesine götürüp bırakıldığını duyunca şoke oldu. Bunun üzüntüsünü yaşadığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç şunları söyledi:



"Gündüzleri fakültenin zemin katındaki odamın penceresi açıktır. Karnı acıkan kedi odama pencereden girer. Onlara aldığım ciğer, tavuk eti, sosis, salam ve süt gibi yiyecekleri veriyorum. Masamda çalışırken onlar da beni izler. Kedilerle dostluğum yaklaşık 20 yıl önce başladı. Bir gün odamdan içeri giren kediye kantinden süt alarak verdim. O günden sonra odamdan kedi eksik olmadı. Hafta sonları onları beslemek için okula bile geliyordum. Kediler öğrenciler gibi bu okulun bir parçasıydı. Öğrencilerde onları çok seviyordu. Hayatımıza renk katıyorlardı. Kedilerin olmadığı zamanda fakültenin koridorlarında fareler kol geziyordu. En son 3 kedimiz vardı, Çıtır, Bıdı, bir de siyah/ beyaz olduğu için onun adını da Çarşı koymuştuk. Maalesef 'kaka yapıyordu' diye kedileri Pasinler ilçesine götürüp azıtmışlar. Kedilerin hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kış günü götürülüp kaderlerine terk edilmesi vicdani gelmiyor bana. Bahar beklenebilirdi. Kedi barınağına götürebilirdiler."



Kedilerin nerede ve kim tarafından Pasinler'e götürülüp bırakıldığını bilmediğini kaydeden Yrd. doç. Dr. Abdulkerim Dinç, "Kendiler gittikten sonra çok kötü oldum. Vicdan azabı yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde kediler anfilere girer hocaların kürsülerinde oturur. CHP'nin 'Şero' adında bir kedisi var. Bir imam camide sokak kedilerini besliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Kediler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Kediler, köpekler Allah'ın bize bir emaneti. Onlara ve yavrularına kendi yavrularımız gibi bakmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.



12)GRİBE KARŞI 7 ALTIN ÖĞÜT



İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, giderek salgın haline dönüşen grip vakalarına karşı İzmirlileri uyardı, yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, son günlerde gribin toplumda çok sık görülen ve herkesi yakından ilgilendiren bir konu haline geldiğini belirterek, "Virüslere bağlı olarak ortaya çıkan, kişilerin yaşamını olumsuz etkileyen ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilen grip, alt solunum yollarını da etkileyen bir hastalık. Belirtileri kemik ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal olan gribi soğuk algınlığından ayırmak gerek"dedi.



KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ UNUTUN



Gribin en önemli tedavisinin istirahat olduğunu ifade eden Dr. Tarakçı şu bilgileri verdi:



"Hasta ne kadar çok dinlenir ve toplumdan ayrılırsa, hastayı ve toplumu o kadar çok korumuş oluruz. Özellikle hasta çocuklar okula gönderilmemeli. Gribe neden olan influenza virüsü, uzun dönem hastalığa neden oluyor. Hastalığın iyiye gitmediğini düşünerek dışarıdan alınan önerilerle antibiyotik kullanımına gidilmemesi gerek. Hastalarımızın yaptığı en büyük hata bu. Antibiyotik kullanımının gribe karşı hiçbir tedavisi yok. Antibiyotik kullanmayın. İyi bir beslenme ve destek tedavilerle grip atlatılabilir. Bu tür hastalıklarda önemli olan, kulaktan dolma bilgilerle 'O, şu ilacı kullandı. Ben de onu kullanıp iyileşirim' demek değil! Bir sağlık kuruluşuna gidip onların belirlediği yöntemleri uygulamanız gerek."



HER 3 HASTADAN 2'Sİ GRİP



Son zamanlarda artan soğuk hava nedeniyle insan vücudunun duruma tam adapte olamadığını ve bu yüzden de gribal enfeksiyonların arttığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, "Acile gelen hastaların çoğunda grip şikayetine bağlı yüksek ateş, ishal ve kusma şikayeti var. Bunun yanı sıra, polikliniklere gelen 50 hastanın 35-40'ı üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle geliyor. Zaten biz de her 3 hastadan 2'sine gribal enfeksiyon teşhisi koyuyoruz. İlaç kullanmak her hastada mümkün değil. Hastanın direncini arttıracak önlemlerle gribi yenebiliriz. Özellikle hastalarda yalancı güven duygusuna sebep olabilecek yaklaşımlardan uzak durmak gerek" dedi.



TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN



Gribi hızlı atlatmak için önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, adım adım tedavi yöntemlerini ise şöyle sıraladı:



"Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil, doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır. Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır. Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen) tüketebilirsiniz. Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız. C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır.



