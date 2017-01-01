Dha Yurt Bülteni - 9

Maskeli market hırsızı



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir marketten 4 bin TL'lik alkol ve peynir çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı.



Alanya Oba Mahallesi'ndeki bir markete 2 gün önce saat 05.30 sıralarında giren maskeli hırsız yaklaşık 4 bin TL'lik alkollü içecek ile peynir çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde kepengin açık olduğunu gören market sahibi Nuri Eker, durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Eldiven ve maskeyle giren hırsızlık şüphelisinin reyon arasında dolaşması ve hırsızlık anı kameralara yansıdı.



Marketinin 1 yılda iki kez soyulduğunu ve ilkinde alkol çalındığını belirten Nuri Eker, "Bu sefer sadece alkol ve peynir çalındı. Yaklaşık olarak 3-4 bin TL arasında bir zararımız söz konusu. İnşallah emniyet güçlerimiz bu şahsı yakalayarak adalete teslim eder" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hırsızlık anından güvenlik kamerası görüntüleri



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,



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Ayakkabı hırsızını apartman sakinleri yakaladı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)



BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, bir binaya girerek ayakkabıları çalmaya kalkışan 2 gençten 1'i, apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmana giren 2 genç, ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde duran ayakkabıları poşete koymaya başladı. Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapıya açarak hırsızları fark etti. Hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise apartman sakinleri tarafından yakalandı.



Öfkeli apartman sakinleri tarafından yakalanan hırsız, 2 gencin kendini yere yatırmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada apartman sakinlerinden yaşlı bir kadın, hırsını alamayarak, hırsızın kafasındaki bereyi çıkartarak, vurmaya başladı. Bu anlar, bir apartman sakininin cep telefonu kameralarına yansıdı.



ÇALINTI ARABANIN BAGAJINDA ÇOK SAYIDA AYAKKABI



Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı apartmana gelerek, Suriyeli olduğu öğrenilen A.S.T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyaz bir otomobille kaçmayı başaran S.K. adlı hırsız da kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada bisiklet, pazar arabası ve çok sayıda ayakkabı olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Apartman sakinlerinin hırsızı tutması



-Yaşlı kadının hırsıza şapka ile vurması



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



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Otomobilin çaptığı çocuk öldü, elektrik direği devrildi (Özel)



GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Mehmet Arslan yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Devrilen elektrik direğinin tellerinden saçılan kıvılcımlar ise korkuya neden oldu.



Kaza, buğün öğleden sonra Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. 16'ncı cadde üzerinde seyir halinde olan 27 YG 508 plakalı otomobil, yolda yürüyen Mehmet Arslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk ve sürücü ağır yaralandı, Kontrolden çıkan otomobil ise sokak girişinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, telleri etrafa saçıldı.



SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNDEN KİMLİK VE EHLİYET ÇIKMADI



Yaralı çocuk ve sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşındı. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülen Mehmet Arslan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayan sürücünün ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.



Kaza nedeniyle etrafa saçılan ve trafiğin durmasına yol açan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu. Arıza ekibinin elektrikleri kestiği mahallede teller ve hurdaya dönen otomobil polislerin çalışmasının ardından kaldırıldı. Mehmet Arslan'ın cenazesi morga konulurken, hastaneye akın eden yakınları gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Kaza yapan otomobil



Devrilen direk ve saçılan teller



Olay yerindeki kalabalık



Polislerin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)