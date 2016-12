Dha Yurt Bülteni - 9

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te El Bab'a gidecek askerlerle yemek yedi



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ ile mücadelede görev alacak Siirt 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na gelerek El Bab Bölgesi'ne gidecek askerlerle birlikte öğlen yemeği yedi. STK temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Soylu, terörle kararlı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Rusya büyük elçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan alçak saldırıya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdelerini olduğunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ ve DAİŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir" dedi.



Sabah saatlerinde özel uçakla Batman Hava Limanı'na inen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, sıkı güvenlik önlemleri altında karayolu ile Siirt'e geldi. Burada Vali Mustafa Tutulmaz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Selçuk Yıldırım, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, ve AK Partili bir grup tarafından karşılandı.



Sabah kahvaltısında özel bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada terörle kararlı mücadelenin devam edeceğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra DEAŞ ile mücadelede görevlendirilen ve önümüzdeki günlerde Suriye'nin El Bab Bölgesi'ne gidecek 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. El Bab Bölgesi'ne gidecek askerlerle birlikte öğlen yemeği yiyen Bakan Soylu, askerlerle sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.



"PKK, FETÖ, DAİŞ, SAHNEDEKİ AKTÖRLERDİR"



3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ziyaretinin ardından valiliğe geçen Bakan Soylu, Vali Mustafa Tutulmaz ve vali yardımcıları ile kaymakamlar tarafından karşılandı. Burada gazetecilere konuşan Bakan Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili önemli ipucular elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Rusya büyük elçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan alçak saldırıya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdelerini olduğunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ ve DAİŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir. Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların bize nasıl yansıdığı herkesin malumudur. Yaşananlar insanlık adına utanç verici üzüntü verici ve vicdanların yaralayıcı mahiyettedir. Bu hadiselere doğrudan sınır komşumu olmamız hasebiyle hem ciddi bir göç dalgasına hem de bu karışıklık ve istikrarsızlıktan beslenen örgütlerin zaman zaman ülkemiz içindeki faaliyetlerine ve yaptıklarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Hatta bu eylemle dünyanın çok uzak ülkelerine sirayet etmekte, gözyaşlarına sebep olmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye'nin Ortadoğu'daki tek ve en büyük hedefi barışın ve istikrarın hakim olmasıdır. Türkiye'nin kötü niyet beslediği tek bir komşusu yoktur. Elbette firik ayrılıklarımız, olaylara farklı bakışlarımız söz konusu olabilir. Meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımlarımız da farklı olabilir. Ancak bunun komşularımıza karşı bir art niyet veya kapalı bir kapı olarak yorumlamak asla doğru değil. Bu coğrafyada bizim bizden başka seçeneğimiz yoktur, olamayacaktır. Ülke yönetimleri arasında sorunlar yaşansa bile bu coğrafyanın insanları birbirleriyle gerek ticari gerek insani ilişkileri doğrudan akrabalık ilişkileri kültür. Gelenek ve medeniyet birliği vardır. Dolayısıyla bu demogratif ve sosyal yapı yönetim noktasındaki herkese sorumluluk yüklemektedir. İşte Türkiye ve Rusya'da bu sorumluluğun farkında olan Ortadoğu'nun fotoğrafını iyi okuyan iki eski komşu ülkedir. Sayın büyük elçinin uğradığı hain saldırı aslında Ortadoğu'da barışının önüne geçmek isteyen bir zihniyet, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülkede bu tuzağı düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir. Hali hazırda gördüğümüz irade bu yöndedir ve geleceğe de umut vermektedir. Bu vesileyle komşunuz Rusya'ya huzurlarınızda bir kez daha başsağlığı diliyorum. Elim terörist eylem sorucu ülkemizin emanetinde olan Rusya Federasyonu Büyük Elçisi Andrey Karlov ile ilgili sizin vasıtanızla kamuoyuna paylaşmak isterim. Andrey Karlov'un bir terör eylemi neticesinde katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini ve çok ayrıntılı, çok önemli bilgilere ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Rusya Federasyonu'n gönderdiği görevlilerle birlikte emniyet mensubumuz, savcımız gerekli çalışmaları tüm titizlikle ortaya koyuyor. Şunun altını çizmek isterim ki sorumlu bir işbirliği gerçekleştiriliyor. Gelinen nokta ile ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmam gerek soruşturmanın selameti açısından, gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını belirtmek isterim; ancak hem ülke için hem ülke dışı tüm bağlantılara ulaşılmaya çalıştığını kamuoyu ile paylaşmak isterim."



"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİSİ AÇIK OLARAK GÖRÜLÜYOR"



Rusya büyük elçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen saldırının FETÖ terör örgütü ile ilişkisinin açık ve net olarak görüldüğüne dikkat çeken Bakan Soylu, "Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütü ile ilişkisi açık olarak görülüyor. ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev alanı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son 1.5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve bir takım saptırma hedefi yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırama konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. Bu konuda bir şey daha belirtmek isterim; şahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da çok nettir. Bizim görevimiz tüm bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu'na, dostumuz olan Rus halkına sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Soruşturmanın ilerleyen sefhatinde emniyet ve yargı bu konuyu detayı ile olgunluğa eriştiğinde sizinle paylaşacaktır" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra basına kapalı olarak polis, jandarma ve ilçe kaymakamları ile ayrı ayrı yapacağı toplantılar için hazırlanan salona geçti. Bakan Soylu, yapacağı güvenlik zirvesinin ardından geceyi Siirt'e geçirecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------



-Bakan Soylunun Siirt'e gelişi



-Vali Mustafa Tutulmaz'ın Bakan Soylu'yu Karşılaması



-Bakan'ın Siirt'in Güres Caddesinde bulunan esnafı ziyareti



-Bakan Soylu'nun sivil toplum örgüleri ile kahvaltıda Buluşması



-Suriye Elbab vilayetinde görev yapacak olan Mehmetçikler ile öğle yemeği



-Bakan Soylu'nun Siirt Valiliği'ne gelişi ve karşılanması



-Bakan Soylu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -



=======================================



Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (4)



SOMA ÇEVRE YOLUNU AÇTI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehzadeler Belediyesi ziyaretinin ardından Soma'ya geçti. İlçede kamyon ve TIR trafiğini rahatlatacak olan Soma çevreyolunun açılışını yaptı. Törenden önce Soma Maden Şehitliği'ndeki madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Burada madenci mezarlarına karanfil bırakan Bakan Arslan, ölenler için dua etti. Ardından açılış törenin yapılacağı alana gelmek için yola çıkan Arslan, Soma Kamyoncular Kooperatifi üyeleri tarafından yolda karşılandı. Aracından inip kamyon şoförlerinin yanına giden Bakan Arslan, şoförlerle birlikte fotoğraf çektirdi. Soma çevre yolunun açılış törenine; Bakan Arslan'ın yanı sıra, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, soma halkı ve şoförler katıldı.



Törende çevreyolu hakkında bilgi veren Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, 10.5 kilometrelik yolun 8.6 kilometresinin hizmete açılacağını belirterek, kalan kısmın da 2017 yılı içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje için 75 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Kartal, kalan bölüm için de 6 milyon lira para gerektiğini söyledi. Kartal, yolun Akhisar girişinden başlayıp, Bergama yoluna bağlandığını belirterek, 2017 yılında bölgenin tamamen ağır taşıt trafiğinden arındırılacağını dile getirdi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de, çevre yolunun büyük sorunu ortadan kaldıracağını ve bölgenin trafiğini rahatlatacağını söyledi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, Soma'ya lojistik merkezi açılması için çağrı yaptı.



EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK



Ardından konuşan Bakan Ahmet Arslan, Soma'nın Ege, Akdeniz ve Çanakkale bağlantısı anlamında önemli olduğunu belirterek, "Soma'nın şehir içindeki trafiği rahatlatmak, çevre yolu kazandırmak çok önemliydi. Bu yol ağır vasıta trafiğinin ilçenin dışına çıkması, tozdan topraktan kurtarılmasını sağlayacak. Bu yol aynı zamanda bölgenin ekonomisinin, ticaretinin büyümesini sağlayacak. Akdeniz'e bağlantısı, kuzey Marmara'ya bağlantısı olacak ve Çandarlı Limanına bağlayacak önemli bir projedir. Sadece 10.5 kilometre deyip geçmemek lazım. Sadece bu projeye 75 milyon lira para harcandı. Bunun önemi yok, bizim insanımızın yaşam kalitesinin artması önemlidir" dedi. Bakan Arslan, Manisa'da 80 yılda 76 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, AK Parti döneminde sadece Manisa'da 375 kilometre bölünmüş yol yapıldığını söyledi.



Çanakkale köprüsünün ihalesine de değinen Bakan Arslan, "Bölgenin ekonomisi, endüstrisi geliştikçe Manisa cazibe merkezi olacak ve ön sırada yerini alacaktır. Ocak ayının 26'sında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini yapıyoruz, köprüyle birlikte yolu da yapıyoruz. Ulaştırma koridorlarını ne kadar tamamlarsanız o güzergah üzerindeki bölgeleri kalkındırmış olursunuz. Biz Avrupa'dan gelecek yük hareketini Çanakkale'den Balıkesir'e, Soma'ya Manisa'ya Ege'ye bağlamış olacağız. Bu proje Çanakkale'nin olduğu kadar sizin de projenizdir" diye konuştu.



"ÇELME TAKMAK İSTEYENLER BOŞ DURMUYOR"



Terör olaylarına dikkat çeken Bakan Arslan, ülke büyüyorken terörle yolunun kesildiğini belirterek, "Türkiye dünyada söz sahibi halinde geliyorken, mazlumların umudu oluyorken, çelme takmak isteyenler boş durmuyor. Hangi terör örgütü olursa olsun onlar da onları maşa olarak kullananlar da bilmeli! En büyük hainliği 15 Temmuz'da yaptılar. Bu millet, millet olma şuuru ile 81 ilde meydanlara çıktı ve kendi iradesinin temsilcilerine kendi iradesine sahip çıktı. Hainlere de dünyaya da ders verdi. 3 ders verdi. Birinci olarak '100 sene önce kurtuluş mücadelesi verirken, hangi şuurla ecdadım sokağa çıktıysa bende aynı şuurla meydandayım' dedi. İkinci olarak 'Ey dünya ben büyümeye devam edeceğim, mazlumların umudu olmaya devam edeceğim. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ördüğünüz bir çorap varsa başınıza geçireceğim' dedi. Üçüncü olarak 'Dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar birlikte hareket ederseniz kimse sizinle baş edemez' mesajı verdi. Önemli bir coğrafyadayız. Güneyde ateş çemberi var. Türkiye her türlü teröre ve terör örgütüne karşı mücadeleyi devam ettiriyor. Biz sınırlarımız dışında bile kargaşa varsa, bu kargaşa bizim insanımızı tehdit ediyorsa 'Ben oraya da gidip mücadelemi vereceğim. Ülkemin içine hainler sızmadan yolunu keseceğim' diyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Arslan ve açılışa katılanlarla birlikte yolun açılış kurdelesi kesildi.



Törenin ardından programına ara veren Bakan Arslan, yemek yemek için Ege Linyit İşletmesi'nin misafirhanesine geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Maden Şehitliği ziyareti



Dua okunması ve Bakan Ahmet Arslan'ın madencilerin mezarlarına karanfil bırakması



Soma Çevre Yolu açılış töreninden detay ve genel görüntüler



Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması



Açılış kurdelesinin kesilmesi



Haber- Kaemra: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,



=======================================



Taksicilerden teröre karşı konvoy



KARS'ta yaklaşık 150 taksici, şehitlere saygı amacıyla konvoy oluşturarak teröre tepki gösterdi.



Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen taksi şoförleri, yaklaşık 150 araçla konvoy oluşturarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak şehir turu yaptı. Taksi şoförleri, daha sonra Kars Garnizon Şehitliğine geçerek burada yağan kar altınrda, şehitler için Kuran okuyarak dua etti. Konvoya devam eden taksi şoförleri şehir turunu tamamladıktan sonra tekrar Cumhuriyet Meydanına dönüp burada İstiklal Marşını okudu. Taksi şoförlerinden Mehdi Çinkılıç, "Kars'ta bulunan taksi esnafı olarak şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Şehitlerimiz için buradayız, Allah bize bir daha bu acıyı göstermesin. Tüm şehitlerinize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman canımızla kanımızla bayrağımızın altında, şehitlerimizin arkasındayız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Taksicilerin cumhuriyet meydanında toplanışı



-Cumhuriyet meydanından başlanan konvoy



-Kentte kornalar eşliğinde yapılan teröre tepki konvoyu



-Kars garnizon şehitliği ziyaret



-Dua okunması



-Cumhuriyet meydanında buluşma ve İstiklal Marşının okunması



-Taksicilerin konuşması



Haber-Kamera: KARS,



=====================================



Kayseri'de şehitler anısına"Bayrak"yürüyüşü



KAYSERİ'DE sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen şehit Mehmetçikler anısına düzenlenen"Bayrak" yürüyüş ve mitingine yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Kayseri Cumhuriyet meydanı ve yürüyüşün yapıldığı Sivas Caddesi"Şehitler ölmez, vatan bölünmez"sloganlarıyla inledi.



Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş Sivas caddesindeki İpeksaray AVM önünden başladı. Yaklaşık bir kilometrelik dev bayrağın açıldığı yürüyüşe Ağırlık olarak AK Parti Kayseri il teşkilatı destek verdi. Yürüyüşün ön saflarında Ak Parti Kayseri milletvekili Sami Dedeoğlu, İl başkanı Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri yer aldı. Türk bayraklarının dalgalandırıldığı 7 kilometrelik güzergahta polis sıkı güvenlik önlemleri alırken, Sivas caddesi geliş ve gidiş olarak araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş sırasında"Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hepimiz Mehmetiz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doğar. Aponun piçleri, yıldıramaz bizleri. Kayseri burada, Apo'nun piçleri nerede. Kayseri uyuma şehitlerine sahip çık. HDP basıldı, Türk bayrağı asıldı. "sloganları atılıp, tekbir getirildi. Kayseri'de geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri 1. Komando Tugayının çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli,silahsız 14 askerinin şehit olduğu bombalı saldırı ve Suriye'nin El Bab ilçesinde şehadet şerbetini içerek, dün Kayseri Garnizon şehitliğinde toprağa verilen 2 uzman çavuşun anısına düzenlenen "Şehide ve bayrağa saygı"etkinliğinde yürüyüş, Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde sona erdi. Burada, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, şehitlerin ruhları için Kur'an okunarak, dua edildi. Kalabalık, daha sonra yapılan konuşmaların ardından olaysız olarak dağıldı. Yürüyüş sırasında polisin güzergahta ve çevrede aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------



-Yürüyüş yapan vatandaşlar



-Slogan atan vatandaşlar



-Kalabalık gruplar



-Ellerinde bayrak tutan vatandaşlar



-Genel detaylar



Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)



=====================================



Bursa'da lojman inşaatında göçük: 1 işçi toprak altında



BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinini kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Göçük sonucu, bir işçi toprak altında kaldı. İsmi öğrenilemeyen işçinin kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. İşçiyşi kurtarma çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü



-----------------------



-Olay yerinden görüntü



-Detaylar



Haber: Faruk KAHRAMAN/ BURSA, -



=====================================



Cami imamı 9 kilo esrarla yakalandı



ANTALYA'da bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, cami imamı 37 yaşındaki C.L.'nin kullandığı otomobilin gizli bölmelerinde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. İmam C.L., gözaltına alındı.



Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi'ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.'nin, Hisarçandır Mahallesi'ndeki bir caminin imamı olduğu tespit edildi. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.







Haber: Antalya,



================================



Suşehri'nde genç çiftçilere hibe dana dağıtıldı



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvansal üretime yönelik Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 kişiye 6'şar adet olmak üzere 90 adet dişi dana verildi.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesinde hayvanların teslimi için düzenlenen törende hayvanlarını almak için vatandaşlarla bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, hayvancılığı geliştirmek için devletin büyük destekler verdiğini söyledi. Uzunoğlu, çiftçilere hayvanlarına güzel bakmalarını tavsiye ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Proje hakkında bilgi veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nusret Recep Gümüş, hayvansal üretime yönelik bu projeler kapsamında 15 kişiye 6'ar adet olmak üzere toplam 90 adet 11 aylık büyükbaş dişi dana verildiğini söyledi.



Yurt dışından getirilen danaların hibe olarak verildiğini belirten Gümüş, 15 kişiden oluşan Genç çiftçi projesinden faydalananların 11'inin kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Konuşmanın ardından danalar çiftçilere teslim edildi.



Haber: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),-



================================



Karda aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı



ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Şarkikaraağaç'ta son dönemde etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Birçok yaban hayvanı kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Şarkikaraağaç Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya buğday ve mısırdan oluşan yemler bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk'ün de katıldığı çalışmada, Kızıldağ Milli Parkı'nda daha önce belirlenen noktalara yaklaşık 200 kilo yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, bu çalışmalar sayesinde kaçak avcılık faaliyetlerine yönelik de denetim yapıldığı kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk yem bırakırken



Haber: Hasan UĞUR- Kamera: ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta),



===================================



Çorlu'da Markalar Çadırı açıldı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bünyesinde büyük markaları bulunan Markalar Çadırı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından açıldı. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.



Çorlu'nun Omurtak Caddesi Önerler Işıklı Kavşağı'ndaki fuar alanında kurulan çadırın açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün katıldı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Fuarcılık Başkanı Mesut Sağlamçalı, "Trakya bölgesinde uzun yıllardır yatırıma yönelik yaptığımız çalışmaların, yeni bir dinamik kazanarak bölgemizin ve özellikle ilçemizin sosyo ekonomik anlamda kalkınmasında bir katkımız olsun istedik. Projeler düşünerek insan odaklı hizmet felsefemiz ile kaliteden ödün vermeden bölgesel aktivitelerimizi inşallah çok yakın zamanda uluslararası platformlara yükselterek devam edeceğiz. Bize göre öncelikle yapılması gereken, arz talep dengesini de dikkate alarak üretici ile tüketicinin buluştuğu cazibe merkezlerini oluşturmaktır. Gelecek vizyonu, sanayi kapasitesi, iş gücü ve her geçen gün gelişen ekonomisi ile sürekli kendisini yenileyen kentimizin bundan sonraki süreçte alışveriş turizmi, cazibe merkezi ve nihayetinde de marka kent olması için üzerimize düşen tüm çalışmaları özveri ile yapmaya gayret edeceğiz" dedi.



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün, ise daha önce fuar alanı ile ilgili olarak verdikleri bir sözün olduğunu bunun içinde bu alanda markalar çadırının bir başlangıç olduğunu daha sonrada burada tüm fuar çalışmalarının yapılacağını söyledi. Sülün, "Bizim zaten bir fuar alanı çalışmamız vardı. Bu yerin sahibi arkadaşımızla oda olarak ortak bir fuar şirketi kurduk. Belediye başkanımızın da destekleriyle bunu gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda da fuarları yapmak istiyoruz. İlk etapta da burada yılbaşı öncesinde alış veriş festivali yapıldı. Bizim bir beklentimiz yok ancak burada vatandaşlarımıza Çorlu'muza bir hareket ve ivme kazandırmaktan başka bir beklentimiz. Burada daha yapacağımız çok fuarlar olacaktır" dedi.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, çadırın hayırlı olmasını belirterek, "Çorlu artık gelişmekte olan ve hızla gelişen bir ilçemiz. Bu etkinliklerle daha fazla duyuruyor. Tarım fuarınla ünlenen bir şehrimiz. Şimdi de bu tür fuarla birlikte daha güzel bir çalışmaya imza atmışlardır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve katılan protokol üyeleri açılan dükkanları birlikte gezdiler. Çadırın ilk gününde vatandaşlar alış veriş yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Çadırdan detaylar



-Açılış



-Vali Ceylan'ın çadırı gezmesinin gezmesi



-Enis Sülün'ün açıklaması



Alış veriş yapanlar



-Alış veriş yapan vatandaş ile röp.



-Mağaza sahibi ile röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -